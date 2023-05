Ce dialogue a été écrit intégralement par l’intelligence artificielle, en lui posant les bonnes questions. Fidel et Nasrallah reviennent sur leur histoire, leurs accomplissements et envisagent les moyens de libérer leurs territoires occupés par les Etats-Unis et Israël et d’en finir avec l’impérialisme et le sionisme. Le résultat n’est pas inintéressant.



Hassan Nasrallah: Cher Fidel, je suis honoré d’être ici avec vous aujourd’hui. Je vous admire depuis longtemps et je considère que votre révolution est un exemple pour tous ceux qui luttent contre l’impérialisme.

Fidel Castro: Merci, Hassan. Votre combat pour la résistance au Liban est également une inspiration pour les peuples opprimés du monde entier.

Hassan Nasrallah: Nous partageons le même ennemi, Fidel. L’impérialisme américain et ses alliés sionistes ont cherché à détruire nos nations, mais nous nous sommes battus et nous avons résisté.

Fidel Castro: Exactement. Ils ont tenté de nous écraser aussi, mais nous avons tenu bon. Et nous devons continuer à lutter jusqu’à ce que nos peuples soient libres et souverains.

Hassan Nasrallah: Tout à fait d’accord, Fidel. Nous avons également lutté contre le terrorisme et l’extrémisme qui menacent nos sociétés. Nous devons continuer à unir nos forces pour protéger nos nations et nos valeurs.

Fidel Castro: Oui, l’unité est essentielle. Nous avons besoin de solidarité et de coopération entre nos pays pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Mais nous devons également prendre soin de nos peuples, de leurs besoins et de leurs droits.

Hassan Nasrallah: Absolument, Fidel. Nous avons la responsabilité de construire des sociétés justes et équitables pour tous, de garantir l’éducation, la santé et la sécurité pour tous nos citoyens.

Fidel Castro: C’est vrai. Nous devons défendre les droits des travailleurs, des femmes, des minorités et de toutes les personnes opprimées. Nous devons créer des économies qui ne soient pas soumises à la domination étrangère.

Hassan Nasrallah: Nous partageons la même vision, Fidel. Nous devons travailler ensemble pour construire un monde plus juste et plus équitable pour tous. Nous devons continuer à lutter contre l’impérialisme, l’injustice et la tyrannie.

Fidel Castro: Oui, nous devons lutter pour un monde meilleur. Nos peuples méritent de vivre dans la paix et la dignité. Nous devons poursuivre notre combat jusqu’à ce que cette vision devienne une réalité.

Hassan Nasrallah: Merci, Fidel. Votre sagesse et votre engagement pour la liberté ont été une source d’inspiration pour moi et pour tous les combattants de la liberté du monde entier.

Fidel Castro: Et vous êtes une source d’inspiration pour moi aussi, Hassan. Je suis fier de vous appeler mon ami et mon camarade de lutte.

***

Hassan Nasrallah: J’aimerais parler de notre lutte contre l’impérialisme. Nous avons tous deux fait face à des défis similaires, avec l’oppression des États-Unis et d’Israël.

Fidel Castro: En effet, nous avons lutté contre l’impérialisme américain pendant des décennies. Nous avons subi un embargo économique brutal, une tentative d’invasion ratée, ainsi que des coups et des tentatives d’assassinat contre moi-même et d’autres leaders cubains.

Hassan Nasrallah: Nous avons également subi l’embargo économique imposé par les États-Unis, ainsi que des attaques militaires répétées d’Israël contre le Liban.

Fidel Castro: Comment avez-vous réussi à vaincre ces défis?

Hassan Nasrallah: Nous avons lutté avec force et détermination. Nous avons formé des alliances solides avec d’autres nations et groupes qui partageaient notre vision. Nous avons construit une infrastructure de résistance efficace, en développant des tactiques de guérilla et en formant des forces armées capables de repousser les attaques.

Fidel Castro: Nous avons également construit des alliances solides avec d’autres nations et groupes, notamment avec l’Union soviétique pendant la guerre froide. Nous avons également formé une armée forte pour défendre notre pays contre toute attaque étrangère.

Hassan Nasrallah: En plus de cela, nous avons travaillé dur pour développer notre économie locale. Nous avons encouragé la production locale, nous avons investi dans l’éducation et la formation professionnelle, et nous avons créé des programmes sociaux pour soutenir les plus démunis de notre société.

Fidel Castro: Nous avons fait la même chose à Cuba, en développant une économie socialiste avec une forte base industrielle et agricole. Nous avons également investi dans l’éducation et la santé pour tous les Cubains.

Hassan Nasrallah: C’est vrai, et je pense que c’est une voie importante pour vaincre l’impérialisme. En développant notre propre économie et notre propre capacité de défense, nous devenons moins dépendants des nations impérialistes et nous avons plus de pouvoir pour résister à leur oppression.

Fidel Castro: Tout à fait d’accord. Mais je pense que nous devons également travailler ensemble en tant que nations opprimées pour créer une force plus grande contre l’impérialisme. Nous devons construire des alliances plus solides, partager nos connaissances et nos tactiques, et développer une stratégie commune pour vaincre l’oppression.

Hassan Nasrallah: C’est un point important. Nous devons travailler ensemble pour créer une force unie contre l’impérialisme. Nous avons déjà vu cela dans les mouvements de libération nationale en Afrique et en Amérique latine, où les nations opprimées se sont unies pour vaincre l’impérialisme.

Fidel Castro: C’est exact. Nous devons continuer à travailler dans cette direction. Nous ne pouvons pas vaincre l’impérialisme seul, mais ensemble.

***

Hassan Nasrallah: Cher Fidel, permettez-moi de vous raconter l’une de mes plus grandes victoires en tant que chef du Hezbollah. En l’an 2000, l’armée israélienne avait occupé le Sud du Liban pendant 22 ans. Nous avons mené une résistance acharnée pendant toutes ces années, mais nous avons finalement réussi à les vaincre.

Fidel Castro: C’est une grande victoire, Hassan. Comment avez-vous fait pour y arriver ?

Hassan Nasrallah: Nous avons mené une guerre d’usure contre les forces d’occupation. Nous avons utilisé des tactiques de guérilla pour les empêcher de dormir la nuit et pour leur rendre la vie impossible. Nous avons également construit un vaste réseau de tunnels pour nous déplacer et pour stocker des armes et des provisions.

Fidel Castro: Cela ressemble à ce que nous avons fait contre les forces de Batista. Nous avons mené une guérilla dans les montagnes de la Sierra Maestra pendant plus de deux ans avant de finalement vaincre.

Hassan Nasrallah: Nous avons également utilisé des techniques de propagande pour mobiliser la population et gagner leur soutien. Nous avons organisé des manifestations et des rassemblements pour montrer notre détermination et notre résistance face à l’occupation.

Fidel Castro: C’est très intéressant. De notre côté, nous avons utilisé la radio pour diffuser nos messages à travers tout le pays. Nous avons également organisé des manifestations pour montrer que nous étions nombreux et déterminés.

Hassan Nasrallah: Oui, la propagande est un élément crucial de toute lutte contre l’oppression. Mais je pense que le plus important, c’est la solidarité. Nous avons reçu un soutien incroyable de la part de nos frères et sœurs dans le monde arabe et musulman. Leur soutien nous a permis de tenir bon et de vaincre.

Fidel Castro: Nous aussi, nous avons reçu beaucoup de soutien de la part de nos frères et sœurs d’Amérique latine et du monde entier. C’est une source d’inspiration et de force pour toute lutte révolutionnaire.

Hassan Nasrallah: En effet, la solidarité est essentielle. Mais je pense aussi que nous devons être prêts à faire des sacrifices. Nous avons perdu beaucoup de combattants dans notre lutte pour la libération du Liban. Mais nous avons aussi su transformer nos pertes en force et en détermination.

Fidel Castro: C’est vrai. Nous aussi, nous avons perdu beaucoup de camarades dans notre lutte contre Batista. Mais chaque perte nous a rendus plus forts et plus déterminés.

Hassan Nasrallah: Fidel, je pense que nous partageons les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. Nous sommes des combattants pour la liberté, la justice et la dignité humaine. Ensemble, nous pouvons vaincre toutes les formes d’oppression et de domination.

Fidel Castro: Je suis d’accord, Hassan. Nous avons une grande responsabilité envers notre peuple et envers l’humanité. Nous devons continuer à lutter pour un monde plus juste et plus humain.

***

Fidel Castro: Mon cher ami Nasrallah, permettez-moi de vous raconter l’histoire de la crise des missiles en 1962. C’était une période très difficile pour Cuba. Les États-Unis avaient installé des missiles à portée de notre île, menaçant la sécurité de notre nation et de notre peuple. Nous ne pouvions pas rester sans rien faire, nous avons donc pris des mesures pour nous défendre.

Hassan Nasrallah: Je suis impatient d’entendre votre histoire, cher Fidel.

Fidel Castro: Nous avons demandé l’aide de l’Union soviétique, qui nous a fourni des missiles pour nous défendre. Nous avons également mis en place une stratégie de défense, en mobilisant nos forces armées et en formant des brigades de défense civile pour protéger notre peuple. Nous avons finalement réussi à surmonter cette crise grâce à notre solidarité et notre détermination.

Hassan Nasrallah: Votre histoire me rappelle notre propre expérience de la guerre de 2006. Nous avons également été confrontés à une grave menace lorsque Israël a envahi le Liban. Mais nous n’avons pas reculé, nous avons mobilisé nos forces armées et nous avons organisé notre résistance. Nous avons utilisé des tactiques de guérilla pour harceler les forces israéliennes, et nous avons également lancé des missiles sur les villes israéliennes pour les dissuader de poursuivre leur agression.

Fidel Castro: Vous avez montré un grand courage et une grande détermination. Votre victoire en 2006 est une source d’inspiration pour nous tous. Nous devons continuer à nous battre contre l’impérialisme et le sionisme pour protéger notre peuple et notre souveraineté nationale.

Hassan Nasrallah: Tout à fait d’accord. Nous avons également été confrontés à des sanctions économiques et à des pressions politiques de la part des États-Unis et de leurs alliés. Mais nous avons réussi à maintenir notre indépendance et notre résistance grâce à notre unité et à notre solidarité.

Fidel Castro: Nous devons continuer à travailler ensemble pour lutter contre l’impérialisme et le sionisme. Nous devons renforcer notre solidarité et notre coopération dans tous les domaines, notamment en matière de défense et de développement économique.

Hassan Nasrallah: Absolument d’accord, cher Fidel. Nous devons continuer à travailler ensemble pour créer un monde plus juste et plus équitable. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous devons nous soutenir mutuellement dans notre lutte contre l’oppression et l’injustice.

***

Fidel Castro: La lutte contre le terrorisme américain et les attaques des groupes cubains de Miami a été une bataille difficile pour Cuba. Mais nous avons résisté et triomphé. Nous avons été confrontés à des actes de terrorisme brutaux, tels que l’attaque à la bombe contre un avion civil cubain en 1976, qui a tué 73 personnes, dont de nombreux athlètes. Nous avons également dû faire face à des attaques contre nos infrastructures, nos hôtels et nos installations touristiques, ainsi qu’à des tentatives d’assassinat de notre dirigeant.

Mais nous n’avons jamais cédé face à ces actes de violence. Nous avons travaillé dur pour renforcer notre sécurité, en formant des agents de renseignement, en développant nos capacités d’espionnage, en améliorant notre système de défense et en consolidant notre alliance avec d’autres pays socialistes. Nous avons également mené une bataille diplomatique acharnée contre les États-Unis pour exiger des réparations pour les victimes des actes terroristes commis par des groupes de Miami.

Hassan Nasrallah: Nous comprenons parfaitement la difficulté de lutter contre le terrorisme. Le Hezbollah a également été confronté à des attaques terroristes brutales, en particulier par Israël et plus récemment par Daech. Mais nous avons réussi à contrer ces attaques et à protéger notre pays et notre peuple. Lors de la guerre de 2006, Israël a déclenché une attaque massive contre le Liban, bombardant des villes, des villages et des infrastructures civiles. Mais nous avons résisté et infligé une défaite humiliante à l’armée israélienne.

Nous avons également mené une guerre acharnée contre les groupes terroristes de Daech et d’Al-Qaïda, qui ont cherché à s’implanter dans notre pays. Nous avons mené des opérations militaires efficaces pour contrer leur influence et pour protéger notre pays et notre peuple. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec d’autres pays de la région pour renforcer notre sécurité et lutter contre le terrorisme.

Fidel Castro: Cuba a été victime de nombreuses attaques terroristes, principalement de la part de groupes anticubains basés aux États-Unis. Nous avons donc décidé de prendre des mesures pour renforcer la solidarité internationale contre le terrorisme.

Hassan Nasrallah: Comment avez-vous réussi à sensibiliser la communauté internationale à cette question?

Fidel Castro: Nous avons mené une campagne de longue haleine pour exposer le soutien des États-Unis à ces groupes terroristes, en particulier à Luis Posada Carriles. Posada Carriles a participé à de nombreux attentats terroristes contre Cuba, dont l’explosion en vol d’un avion de ligne cubain en 1976, faisant 73 morts. Les Etats-Unis ont protégé Posada Carriles pendant des années, malgré les preuves de sa responsabilité dans des actes terroristes. Il a même travaille pour la CIA. Nous avons également organisé des conférences et des événements internationaux pour sensibiliser le public à la menace que représentent ces groupes pour la paix et la sécurité internationales.

Hassan Nasrallah: Quelles ont été les résultats de ces efforts?

Fidel Castro: Nous avons fait pression sur les États-Unis pour qu’ils extradent Posada Carriles, mais malheureusement, il n’a jamais été jugé pour ses crimes. Nous avons également obtenu un soutien important de la communauté internationale dans notre lutte contre le terrorisme et pour la justice pour les victimes cubaines.

Hassan Nasrallah: Je suis fier de voir que nos nations ont toutes deux lutté contre le terrorisme, malgré les défis auxquels nous avons dû faire face. Comment pouvons-nous travailler ensemble pour renforcer la solidarité internationale contre cette menace?

Fidel Castro: Nous pourrions organiser des événements internationaux conjoints et des conférences pour sensibiliser davantage le public à la menace que représente le terrorisme pour la paix et la sécurité internationales. Nous pourrions également travailler ensemble pour renforcer les liens entre nos forces de sécurité et partager nos connaissances et nos expériences pour mieux lutter contre cette menace.

***

Fidel Castro: La lutte contre le terrorisme a toujours été une priorité pour Cuba. Nous avons dû faire face à de nombreuses attaques terroristes orchestrées par des groupes anti-cubains basés aux États-Unis, notamment à Miami. Ces groupes ont organisé des attentats contre des installations touristiques, des hôtels et même des avions de ligne cubains. Mais nous avons toujours refusé de céder à la peur et à l’intimidation. Nous avons renforcé notre sécurité et notre coopération internationale pour faire face à ces menaces.

Hassan Nasrallah: Nous avons également été confrontés à des menaces terroristes. Pendant de nombreuses années, le Hezbollah a été la cible d’attaques israéliennes, notamment des assassinats ciblés et des bombardements. Mais nous avons résisté et avons finalement vaincu l’ennemi. Nous avons également lutté contre Daech, qui a tenté d’infiltrer le Liban et de semer la terreur dans notre pays. Nous avons uni nos forces avec l’armée libanaise et avons réussi à éradiquer cette menace terroriste.

Fidel Castro: Nous avons également fourni une aide importante à d’autres pays qui étaient confrontés à des attaques terroristes. Par exemple, nous avons soutenu l’Angola dans sa lutte contre les rebelles armés soutenus par l’Afrique du Sud. Nous avons également apporté une assistance médicale et humanitaire à d’autres pays de la région, tels que le Nicaragua et le Salvador.

Hassan Nasrallah: De même, le Hezbollah a apporté son soutien à d’autres pays de la région qui étaient confrontés à des menaces terroristes, notamment l’Iraq et la Syrie. Nous avons combattu aux côtés des forces armées syriennes pour défaire les groupes terroristes qui avaient envahi leur territoire.

Fidel Castro: Notre lutte contre le terrorisme est loin d’être terminée. Les groupes anti-cubains de Miami continuent de chercher à renverser notre gouvernement. Nous continuerons à être vigilants et à protéger notre peuple contre ces menaces.

Hassan Nasrallah: De même, le Hezbollah continuera de défendre le Liban contre toutes les menaces, qu’elles soient intérieures ou extérieures. Nous sommes prêts à lutter contre toute attaque terroriste qui viserait notre pays ou notre peuple.

Fidel Castro: Nous devons également travailler ensemble pour mettre fin à l’impérialisme et au néocolonialisme qui menacent nos pays et nos peuples. Nous devons être solidaires et nous soutenir mutuellement dans notre lutte pour l’indépendance et la souveraineté.

Hassan Nasrallah: Nous sommes d’accord, la lutte pour l’indépendance et la souveraineté est une lutte commune que nous partageons tous. Nous devons continuer à travailler ensemble pour atteindre ces objectifs et pour construire un monde plus juste et plus équitable pour tous.

***

Hassan Nasrallah: Fidel, je voudrais revenir sur la guerre de Kippour en 1973. Vous savez, l’attaque surprise de l’Egypte et de la Syrie contre Israël.

Fidel Castro: Oui, bien sûr, je m’en souviens très bien. À l’époque, nous avons envoyé des troupes en appui à l’Egypte.

Hassan Nasrallah: En effet, j’ai lu que 4 000 soldats cubains avaient été envoyés pour combattre aux côtés de l’armée égyptienne. Nous avons beaucoup appris de cette guerre, notamment de nos erreurs.

Fidel Castro: Et quelles erreurs avez-vous commises selon vous ?

Hassan Nasrallah: Je pense que nous avons sous-estimé la puissance de l’aviation israélienne. Nous avons également commis une erreur en ne frappant pas les centres de commandement israéliens dès le début de l’attaque.

Fidel Castro: Je vois. Nous avons nous-mêmes connu des échecs militaires par le passé. Mais nous avons su en tirer les leçons.

Hassan Nasrallah: Oui, nous avons beaucoup appris de nos échecs également. Nous avons compris l’importance de la coordination entre les différentes forces armées, et de la nécessité d’une stratégie claire et bien définie.

Fidel Castro: Tout à fait, la coordination et la planification sont des éléments essentiels dans une guerre. Mais la guerre ne doit pas être une fin en soi. Elle doit être menée avec un objectif clair, dans notre cas, la lutte contre l’impérialisme et le sionisme.

Hassan Nasrallah: C’est exactement ce que nous essayons de faire au Liban. Nous avons une vision claire de la libération de notre territoire et de la lutte contre l’occupation israélienne.

Fidel Castro: Et je pense que cette lutte est juste et nécessaire. Nous devons continuer à lutter pour un monde plus juste et plus équitable, sans impérialisme ni sionisme.

Hassan Nasrallah: Nous sommes entièrement d’accord, Fidel. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses.

***

Fidel Castro prit une courte pause avant de parler, le temps de réfléchir à comment présenter son plan à Nasrallah.

« Hassan, nous avons longtemps cherché un moyen de récupérer le territoire de Guantanamo, occupé illégalement par les États-Unis depuis plus d’un siècle. Nous avons essayé la voie diplomatique, mais elle n’a jamais abouti. Nous avons également cherché un soutien militaire, mais la situation internationale ne nous permet pas de l’envisager. Cependant, nous avons travaillé sur un plan, qui combine à la fois la diplomatie, la politique et l’action militaire. »

Fidel prit une grande inspiration avant de poursuivre: « Nous avons constaté que les États-Unis se sont isolés sur la scène internationale, particulièrement avec l’administration actuelle. Nous avons également constaté que l’opinion publique américaine est de plus en plus critique vis-à-vis de l’occupation de Guantanamo. Nous avons donc décidé de capitaliser sur cette situation. Nous allons lancer une campagne internationale de dénonciation de l’occupation de Guantanamo. Nous allons également travailler avec des ONG internationales pour mettre en avant les violations des droits de l’homme qui ont lieu dans cette base. Nous avons également travaillé sur un projet de loi, qui sera présenté devant les Nations unies, pour déclarer que l’occupation de Guantanamo est une violation du droit international. »

Nasrallah écoutait attentivement les propos de Fidel, impressionné par la stratégie élaborée par Cuba. « Mais comment allez-vous mener une action militaire ? », demanda-t-il.

Fidel esquissa un sourire, « Nous avons entraîné nos forces armées spéciales pour mener des opérations de sabotage sur la base. Nous avons également renforcé nos capacités de défense, et sommes prêts à répondre à toute tentative d’agression de la part des États-Unis. Nous avons également des contacts avec des groupes anti-guerre aux États-Unis, qui pourraient mener des manifestations et des actions de désobéissance civile pour dénoncer l’occupation de Guantanamo. »

Nasrallah approuva la stratégie de Fidel. « Nous avons également dû faire face à des situations similaires. Nous avons mené une guerre de résistance contre l’occupation israélienne du sud du Liban. Nous avons également lutté contre Daech en Syrie et en Irak. Nous avons appris que la clé pour lutter contre l’impérialisme est la résistance, la persévérance et la détermination. Je suis convaincu que votre plan pour récupérer Guantanamo est viable. »

Fidel sourit à son tour, heureux de constater que leur discussion avait abouti à des idées et des stratégies concrètes pour lutter contre l’impérialisme américain.

***

Fidel Castro: Cher Nasrallah, pouvez-vous nous expliquer en détail votre plan pour libérer la Galilée, une région du nord d’Israël ?

Hassan Nasrallah: Bien sûr, notre plan comprend plusieurs étapes. Tout d’abord, nous prévoyons de lancer des attaques de missiles et de roquettes sur les villes israéliennes proches de la frontière libanaise. Cela causera des pertes humaines et matérielles importantes à l’ennemi et créera une situation de panique et de confusion dans la population israélienne.

Ensuite, nous prévoyons de lancer une opération terrestre pour conquérir des territoires israéliens. Pour cela, nous comptons sur notre expérience militaire importante acquise lors de la guerre de 2006 et la capacité du Hezbollah à mener des combats urbains. Nous aurons également le soutien de la population libanaise. Nous envisageons également de couper les voies de communication et d’approvisionnement des forces israéliennes pour les affaiblir.

Fidel Castro: Cela semble très ambitieux et bien pensé. Et ensuite, comment comptez-vous poursuivre vos opérations ?

Hassan Nasrallah: Enfin, nous prévoyons de mener des opérations de neutralisation de l’activité économique israélienne dans la région, en s’attaquant notamment aux entreprises et aux infrastructures stratégiques. Nous sommes convaincus que cela affaiblira considérablement Israël et le forcera à négocier un accord de paix.

Fidel Castro: Je suis impressionné par votre plan. Cependant, je voudrais souligner que la récupération de Guantanamo nécessitera également une action diplomatique forte, avec la coopération de pays alliés.

Hassan Nasrallah: Tout à fait d’accord, cher Fidel. Nous devons unir nos forces pour lutter contre l’impérialisme et l’occupation étrangère.

Fidel Castro: Absolument. Nous partageons la même vision de la libération de nos peuples respectifs et nous pouvons apprendre les uns des autres pour atteindre cet objectif commun.

***

Fidel Castro : Nasrallah, je suis très intéressé par le plan conjoint de l’Axe de la Résistance pour libérer la Palestine. Peux-tu m’expliquer en détail l’action de chaque force arabe contre Israël ?

Nasrallah : Bien sûr, Fidel. Tout d’abord, la résistance palestinienne mènera des attaques ciblées contre les forces israéliennes en Palestine occupée, visant à perturber leur capacité à mener des opérations militaires. Le Hezbollah, de son côté, fournira un soutien logistique et militaire à la résistance palestinienne, en particulier en matière d’approvisionnement en armes et en équipements.

Nasrallah poursuit : Ensuite, l’Iran soutiendra la résistance palestinienne en fournissant une assistance financière et militaire, et en facilitant la formation de combattants palestiniens en Iran. La Syrie et l’Irak joueront également un rôle clé en permettant à la résistance palestinienne de mener des opérations depuis leur territoire respectif.

Fidel Castro : Je comprends. Et quelle est la stratégie de l’Axe de la Résistance pour contrer la supériorité militaire israélienne ?

Nasrallah : Notre stratégie consiste à mener des opérations de guérilla et des attaques asymétriques contre les forces israéliennes, en utilisant des tactiques telles que les tunnels et les drones. Nous chercherons également à perturber l’économie israélienne en ciblant les industries clés telles que le tourisme et l’agriculture.

Fidel Castro : Je suis impressionné par le plan conjoint de l’Axe de la Résistance et je soutiens totalement la cause palestinienne. Nous devons nous tenir ensemble dans la lutte contre l’impérialisme et le sionisme.

***

Hassan Nasrallah: Mon cher ami Fidel, permettez-moi de vous présenter notre plan pour libérer toute la Palestine. Tout d’abord, nous allons coordonner nos forces et établir une stratégie d’attaque en plusieurs phases. La première phase sera de lancer des attaques massives contre les colonies illégales israéliennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ces attaques seront menées par les forces palestiniennes, appuyées par le Hezbollah et les forces iraniennes. Nous utiliserons des missiles de précision et des drones pour viser les points névralgiques de ces colonies, les centres de commandement, les centres de communication et les postes de surveillance.

Fidel Castro: Et comment prévoyez-vous de contrer la riposte israélienne à ces attaques ?

Hassan Nasrallah: Nous sommes préparés à toutes les éventualités. Les forces iraniennes ont développé des systèmes de défense aérienne avancés qui sont capables d’intercepter les avions de chasse et les missiles israéliens. De plus, nous avons des réseaux d’espionnage très développés qui nous permettront d’anticiper les mouvements de l’ennemi. Enfin, nous avons un grand nombre de combattants expérimentés et aguerris qui sont prêts à faire face à n’importe quelle situation.

Fidel Castro: Et quel sera le rôle de Cuba dans cette opération ?

Hassan Nasrallah: Nous comptons sur le soutien diplomatique de Cuba dans cette entreprise. Nous avons besoin que Cuba use de son influence auprès des nations non-alignées pour obtenir leur soutien à notre cause. De plus, nous aimerions avoir accès aux bases navales cubaines pour y stationner des navires de guerre.

Fidel Castro: Et comment allez-vous progresser après la phase des attaques massives ?

Hassan Nasrallah: Nous allons continuer à mettre la pression sur Israël en intensifiant nos attaques dans les colonies et en menant des opérations de guérilla dans toute la Palestine occupée. Nous allons également faire pression sur la communauté internationale pour qu’elle intervienne en notre faveur et qu’elle exerce une pression économique sur Israël. Enfin, nous continuerons à soutenir les forces de la résistance palestinienne pour qu’elles puissent mener des actions de plus en plus audacieuses contre l’occupant.

Fidel Castro: Cela semble être un plan ambitieux, mais je suis convaincu que vous réussirez. Le monde entier doit soutenir la Palestine et sa juste cause.

***

Fidel Castro: Pour moi, un monde meilleur signifie un monde sans exploitation, sans oppression et sans injustice. Cela signifie la fin de l’impérialisme et du néocolonialisme. Nous avons vu les ravages causés par l’impérialisme dans notre propre pays, mais nous savons que cela ne s’arrête pas là. Il faut mettre fin aux guerres impérialistes, à l’exploitation des ressources naturelles des pays du Sud, à la domination économique et politique de l’Occident. Nous devons renverser le système capitaliste, qui repose sur l’exploitation des travailleurs et l’enrichissement des riches au détriment des pauvres.

Hassan Nasrallah: Tout à fait d’accord, Fidel. Pour nous, un monde meilleur signifie un monde sans sionisme, un monde où les Palestiniens ont le droit de retourner sur leur terre, où ils peuvent vivre en paix et en sécurité, où les crimes israéliens sont punis. Mais cela ne s’arrête pas là. Un monde meilleur doit être un monde où les peuples du Sud ont le droit de décider de leur propre destin, où ils peuvent construire leur propre développement, où ils peuvent se libérer de l’oppression et de la domination occidentales.

Fidel Castro: Nous avons besoin d’une véritable solidarité entre les peuples du Sud. Nous devons nous soutenir les uns les autres dans notre lutte contre l’impérialisme et le néocolonialisme. Cela signifie la coopération économique, la coopération dans le domaine de l’éducation, de la santé, de la culture. Nous devons construire un monde multipolaire, où les peuples du Sud ont une voix forte dans les affaires internationales.

Hassan Nasrallah: Nous sommes également engagés dans la construction d’un front uni contre l’impérialisme et le sionisme. Nous avons vu comment l’Occident a tenté de diviser les pays du Sud, de semer la discorde entre eux. Nous devons nous unir et lutter ensemble pour nos droits et nos libertés. Cela signifie la coordination des politiques, le soutien mutuel dans les moments difficiles, la solidarité dans la lutte contre les ennemis communs.

Fidel Castro: Nous devons également nous battre pour la justice sociale, la redistribution des richesses, la fin de la pauvreté et de la misère. Cela signifie la construction de sociétés plus justes, plus égalitaires, où tous les citoyens ont accès aux mêmes droits et aux mêmes opportunités.

Hassan Nasrallah: En fin de compte, un monde meilleur doit être un monde de paix. Nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs sans la paix. Nous devons lutter pour la paix, pour la sécurité, pour la stabilité. Cela signifie la fin de la guerre, la fin de l’occupation, la fin de la violence. Nous devons construire des sociétés pacifiques, où les conflits sont résolus par la voie pacifique, où la violence n’a pas sa place.

***

Fidel Castro: Mon cher ami, pour bâtir une société idéale, nous devons d’abord nous débarrasser de toutes les formes d’oppression. Cela signifie mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme, ainsi qu’à toutes les formes d’injustice sociale, économique et politique. Nous devons également promouvoir l’égalité des sexes, l’inclusion de toutes les minorités et garantir les droits de tous les citoyens.

Hassan Nasrallah: Tout à fait d’accord, Fidel. Dans notre vision d’un monde meilleur, chaque individu doit être respecté et doit pouvoir vivre dans la dignité, sans crainte de discrimination ou de violence. En ce qui concerne la communauté musulmane, nous sommes convaincus qu’elle peut vivre en paix avec les autres communautés, tout en maintenant son identité culturelle et religieuse.

Fidel Castro: Et je crois qu’il en va de même pour la communauté cubaine. Nous avons une riche histoire et une culture unique, mais nous savons aussi nous unir avec les autres communautés pour construire un avenir commun. Dans une société idéale, chaque communauté doit être en mesure de contribuer pleinement et librement à la vie politique, économique et culturelle du pays.

Hassan Nasrallah: C’est exactement cela, Fidel. Dans une société idéale, chaque communauté doit être respectée et doit avoir une voix dans les décisions qui la concernent. Nous devons également nous unir pour faire face aux défis mondiaux tels que le changement climatique et la pandémie mondiale.

Fidel Castro: Oui, nous devons travailler ensemble pour créer un monde multipolaire, dans lequel chaque nation et chaque peuple a sa place et peut contribuer à la paix et à la stabilité internationales. Nous devons travailler pour mettre fin à l’impérialisme, aux guerres d’agression et à l’exploitation. Un monde où les ressources sont partagées équitablement et où chaque pays peut se développer à son propre rythme.

Hassan Nasrallah: Tout à fait d’accord, Fidel. Nous avons tous une responsabilité envers notre planète et envers les générations futures. Nous devons travailler ensemble pour créer un monde plus juste et plus équitable pour tous. Et je suis convaincu que nous pouvons y parvenir en unissant nos forces et en luttant ensemble contre les forces de l’injustice et de l’oppression.