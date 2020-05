La chaîne ‘Sayed Hasan’ censurée une énième fois.

Le seul moyen sûr de suivre mon travail reste de s’inscrire à la Newsletter. Merci d’écrire à Vimeo (legal@vimeo.com) pour protester contre cette décision, en me mettant en copie (contact@lecridespeuples).

Le 28 février 2020, Vimeo a arbitrairement supprimé ma chaîne ‘Sayed Hasan‘ qui, depuis la suppression de ma chaîne Youtube en décembre 2017 (suivie de mes pages Facebook en mai 2019), relayait mes vidéos sous-titrées —extraits de discours de Hassan Nasrallah, Ali Khamenei, Vladimir Poutine, Bachar al-Assad, documentaires anti-impérialistes alternatifs, bulletins d’information d’Al-Mayadeen ou de la télévision russe, etc. Ainsi, deux ans et deux mois de travail, 400 vidéos postées et 600 000 vues, ce qui n’est pas négligeable au regard du caractère marginal de Vimeo face aux géants Youtube ou Facebook et à leur quasi-monopole, sont partis en fumée.

Ce n’est pas le premier acte de censure de Vimeo. En juin 2019, le compte Project Veritas avait été banni suite à la publication de son enquête exclusive sur la censure idéologique mise en œuvre par Google, dont j’ai sous-titré la première partie.

Et tout récemment, en avril 2020, au cœur de la pandémie de coronavirus, Vimeo a censuré un documentaire dénonçant l’influence des lobbys sur l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La plate-forme Vimeo, payante (j’ai dû m’acquitter d’une cotisation annuelle de 72 euros pour y poster mes vidéos), ne s’est donc pas révélée plus sûre que les GAFA, au contraire : alors que Youtube a un système de trois avertissements, largement biaisé du reste, Vimeo a tout supprimé sans crier gare, m’en informant simplement en ces termes :

Pour plus d’informations sur notre contenu et les politiques de la communauté, veuillez visiter : https://vimeo.com/guidelines .

Le motif invoqué était grotesque, aucun passage du Règlement de Vimeo ne faisant mention d’une telle interdiction dans l’absolu. Les seules règles s’appliquant en la matière étaient celles —classiques et légitimes— du Copyright et de l’utilisation équitable, et j’ai donc protesté auprès de Vimeo le 9 mars en le soulignant :

Il est difficile de considérer votre décision comme dûment prudente et raisonnable, car ma chaîne a diffusé le même type de contenu depuis maintenant deux ans de manière constante avant votre décision soudaine et drastique.

Je fais ce travail avec compétence professionnelle et objectivement, bénévolement et sans aucun profit, depuis de nombreuses années. Votre résiliation soudaine de mon compte détruit non seulement le travail de création et de gestion de ma chaîne, porte atteinte à mon droit fondamental d’expression et de participation politique, mais nie également le droit du public d’accéder à ces informations.

Je ne « pique » pas (c’est le terme que vous employez) du contenu sur le Web : je suis un créateur, dans le fait que je sélectionne et traduis en français de petits extraits vidéo de différentes langues (anglais, arabe, russe…), les mettant à la disposition d’un public francopohone international. Je considère que ce travail est d’une importance capitale dans la mesure où il permet au public francophone d’avoir accès à des traductions de qualité et à des informations politiques autrement indisponibles, souvent directement exprimées dans la langue d’origine par des chefs de partis et de mouvements.

Tous les extraits vidéo que j’ai téléchargés vers votre serveur respectent les directives de Vimeo quant à l’utilisation équitable et au Copyright. J’ai au moins une autorisation implicite et des encouragements, de la part des titulaires des droits d’auteur des vidéos que j’ai mises en ligne, d’utiliser lesdits extraits vidéo pour mes traductions originales de leur contenu oral en français.

La réponse de Vimeo m’est parvenue le jour même :

L’absurdité et la contradiction étaient manifestes : d’une part, ce n’est plus le Règlement de Vimeo qui était invoqué, mais les Conditions d’utilisation (notez bien les excuses hypocrites de Vimeo quant à cette « confusion »), qui ne font pas la moindre mention de contenu issu de la télévision ou d’internet. D’autre part, le prétexte initial du vol ou du plagiat y est complètement déconnecté des seules questions pertinentes à cet égard, à savoir le respect des droits d’auteur et l’utilisation équitable, auxquelles de longues sections du Règlement de Vimeo sont consacrées. Mais Vimeo parvient à affirmer que même en respectant ces exigences, mon contenu ne saurait être publié parce qu’il ne serait pas une création 100% originale, ce qui est absurde, discriminatoire et viderait les sections consacrées à l’utilisation équitable de tout intérêt. J’ai réagi en ces termes le 23 mars :

La réalité est que vous fabriquez de toutes pièces l’idée qu’il me serait interdit de bénéficier de ce cadre juridique, piétinant ainsi la possibilité même de créativité et de critique. Vos directives ne disent-elles pas que « La société profite lorsque les créateurs ont la liberté de critiquer et de commenter les œuvres de leurs pairs, ou de remixer et réutiliser du matériel artistique de manière nouvelle et inventive » ? En quoi cela est-il conforme à votre décision ? À quoi serviraient les énormes sections consacrées à votre conception de l’usage équitable et du droit d’auteur si cela ne s’applique aucunement à Vimeo ? Qu’en est-il des milliers de vidéos qui mettent en ligne du contenu « piqué » sur votre propre plateforme ? Cette décision est clairement discriminatoire et politiquement orientée.

Cette incohérence est encore plus flagrante car de nombreux autres « créateurs » de Vimeo publient simplement du contenu entièrement non édité et complet comme des films populaires en entier (Hollywood, Hindi…), des clips musicaux, des émissions de télévision grand public, des dessins animés, des mangas, des documentaires télévisés, etc. Certains des nombreux « extraits de film, de musique, de programme de télévision ou de tout autre contenu protégé par des droits d’auteur de tiers » sur Vimeo ont plus de 1 million de vues. Et il va sans dire qu’ils violent clairement le droit d’auteur. Mais vous ne vous en souciez pas, car ils ne sont pas politiquement incorrects. Bien sûr, je m’abstiendrai de donner tout exemple de tels autres comptes et vidéos Vimeo, car cela signifierait que je signalerais du contenu [afin de demander sa suppression]. Mais n’importe qui peut facilement rechercher cela.

Quant à moi, qui sélectionne, édite et traduis moi-même de très courts extraits pour lesquels je respecte les règles du droit d’auteur et de l’utilisation équitable, les rendant accessibles à un tout nouveau public (une traduction est clairement une création, ayant droit à son propre Copyright comme vous le savez peut-être), vous détruisez d’un coup des années de travail et abrogez unilatéralement les termes du contrat pour lequel j’ai payé des frais annuels.

Veuillez m’expliquer la différence entre vos règles d’utilisation équitable et de Copyright et le fait qu’elles ne s’appliquent pas à moi, et la différence de traitement entre moi et de nombreux autres « créateurs ».

Ou revenez simplement sur votre décision et remettez ma chaîne en ligne.

Je voudrais entendre votre réponse avant d’envisager de nouvelles étapes, c’est-à-dire porter l’affaire devant la justice et dénoncer publiquement votre décision.

Cordialement,

S***