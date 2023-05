EN PREVISION DU GÖTTERDÄMMERUNG (CREPUSCULE DES DIEUX)

Par Norman Finkelstein, le 4 mai 2023

Derrière la tentative d’assassinat de Poutine par l’Ukraine

Il a été largement spéculé que si le Kremlin était poussé au bord du gouffre, il pourrait avoir recours aux armes nucléaires. Cependant, depuis le début, je n’ai cessé de répéter qu’une défaite militaire russe étant très improbable, le véritable danger surviendrait si et quand l’Ukraine serait confrontée à la perspective d’une défaite. Ce danger se profile aujourd’hui à l’horizon. Il est admis en privé que l’Ukraine ne peut pas l’emporter dans son offensive militaire tant vantée. En fait, Washington a contraint l’Ukraine à lancer l’offensive alors qu’il sait pertinemment qu’il n’en sortira rien de bon. Le cynisme meurtrier défie les mots. Les États-Unis ont besoin de sauver la face dans cette débâcle militaire et de politique étrangère, c’est pourquoi ils précipitent un grand nombre de jeunes Ukrainiens dans la mort. « Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l’Ukraine », se lamentera alors Joe Biden, « mais ils ne peuvent tout simplement pas gagner ».

Voir également : Norman Finkelstein : la Russie a le droit historique d’intervenir en Ukraine

Mais l’histoire ne s’arrêtera pas là. Washington a fourni des armes de pointe à l’Ukraine sans pratiquement aucun contrôle. Les forces armées ukrainiennes sont truffées de nazis forcenés. Alors que la défaite se profile à l’horizon, ils seront à la recherche d’un dernier hourra. Ils sont presque certainement derrière la tentative d’assassinat de Poutine rapportée aujourd’hui. (Aussi démente soit-elle, l’administration Biden ne donnerait pas son aval à une telle provocation, tandis que Zelensky n’oserait pas agir de son propre chef). Demain, ces nazis pourraient s’en prendre à une installation nucléaire russe. S’agira-t-il de Samson et du Temple ? Ou du Götterdämmerung ?

Voir également Ukraine : 3 scénarios de guerre nucléaire mondiale

Ce qui est certain, c’est que tous ceux qui ont provoqué la Russie dans cette guerre et tous les lâches —y compris Bernie Sanders et The Mod Squad — qui ont accepté d’envoyer aveuglément des armes de précision à la pointe de la technologie à une armée remplie de cinglés d’extrême droite portent la responsabilité de ce qui pourrait bientôt arriver à l’humanité.

Voir notre dossier sur la situation en Ukraine.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.