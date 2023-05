Nous condamnons fermement les tentatives d’actes terroristes commises dans la nuit du 3 mai contre le Kremlin de Moscou à l’aide de drones.

Il ne fait aucun doute que ces attaques sont orchestrées par le régime de Kiev qui depuis longtemps et consciemment soutenait et utilisait des méthodes terroristes contre les infrastructures civiles et la population civile. Il s’agit de la destruction à l’explosif du pont de Crimée le 8 octobre 2022, des attaques contre des cibles non militaires dans les régions de Briansk, Belgorod et Rostov, de nombreux sabotages. Maintenant c’est Moscou. Les activités terroristes et les attentats des forces armées ukrainiennes prennent une ampleur sans précédent.

La gravité de ce crime est aggravée par le fait que le Kremlin de Moscou est la résidence du chef de l’État russe, et le cynisme particulier des actions des autorités ukrainiennes néonazies réside dans le fait qu’une tentative d’assassinat du président de la Russie a été commise à la veille du Jour de la Victoire et du défilé du 9 mai, auquel participeront des vétérans de la Grande Guerre patriotique qui ont versé du sang dans la lutte contre le nazisme et le fascisme, y compris sur le territoire de l’Ukraine.

De tels crimes ne doivent pas rester sans réponse. Comme vous le savez, le Comité d’enquête de la Russie a ouvert une affaire pénale sur des actions visant à intimider la population, causant des dommages et la mort de personnes afin d’influencer la prise de décision par les autorités. Nous sommes sûrs que tous les coupables seront retrouvés. Une punition sévère et inévitable les attend.

Les actions criminelles du régime de Kiev confirment une fois de plus le manque de volonté de la part de Kiev pour la paix et le règlement du conflit par des moyens politiques et diplomatiques. La nécessité d’atteindre tous les buts et objectifs de notre opération militaire spéciale est évidente. Les menaces à la sécurité et les actes de terrorisme ne doivent pas provenir du territoire ukrainien.

Ce n’est pas un secret pour la communauté internationale que le régime de Kiev est soutenu par les pays occidentaux qui lui fournissent des armes, des renseignements, forment ses combattants et leur fixent des cibles. Le silence de l’Occident collectif témoigne de son indulgence envers les méthodes terroristes du régime néonazi et extrémiste de Kiev.

Nous estimons que la communauté internationale et les organisations internationales qui travaillent sans deux poids deux mesures sur la base du droit international devraient condamner la nouvelle action criminelle du régime de Kiev. Il est nécessaire de contraindre Kiev à remplir ses obligations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, du droit international humanitaire et de la protection des droits de l’homme.

Nous confirmons que la partie russe se réserve le droit de prendre des mesures de rétorsion contre les tentatives flagrantes d’actes terroristes. La Russie réagira conformément aux évaluations de la menace que Kiev a créée pour les dirigeants de notre pays.