Le testament du gréviste de la faim palestinien martyr, Cheikh Khader Adnan

Source : Samidoun, 1er mai 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Nous publions ci-dessous le testament du prisonnier martyr, le cheikh Khader Adnan, membre du Jihad Islamique palestinien. Il a rédigé son testament le 2 avril, un mois avant son martyre, près de deux mois après le début de sa grève de la faim. Khader Adnan est mort dans les prisons de l’occupation israélienne le 2 mai 2023 après 86 jours de grève de la faim et alors que l’entité usurpatrice temporaire était clairement résolue à mettre fin à sa vie. Khader Adnan reste un symbole éternel de fermeté, de liberté, de dignité et de résistance.



Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux

Le Tout-Puissant a dit : « Ceux qui disent : ‘Notre Seigneur est Dieu’ et qui restent fermes, ceux-là ne craignent rien et ne s’affligent pas, et jamais Dieu n’accordera aux infidèles un moyen de triompher des pieux. »

Louange à Dieu, Seigneur des mondes, pour m’avoir donné la capacité de frapper pour la liberté. Louange à Dieu pour ses innombrables bénédictions, et que les prières et la paix soient sur le maître de la création, le bien-aimé en vérité, notre prophète Muhammad, que Dieu le bénisse, lui et sa famille, et lui accorde la paix.

Je vous envoie ces mots, alors que ma chair a fondu, que mes os ont été rongés et que mes forces se sont affaiblies à cause de mon emprisonnement dans la ville palestinienne bien-aimée et authentique d’Al-Ramla. Voici ce que je souhaite à ma famille, à mes enfants, à ma femme et à mon peuple.

Ma femme, je te conseille, ainsi qu’à mes enfants, de craindre le Très-Haut, de t’accrocher à Sa corde solide, de te contenter de Ses bienfaits à l’exclusion de ceux des autres, de dire la vérité en tout temps et en tout lieu, de maintenir les liens de parenté, de prier et d’acquitter la l’aumône, de préserver la sainteté de Dieu et Son droit sur notre situation, notre argent, nos déplacements, notre résidence et notre savoir. Les meilleures maisons en Palestine sont celles des martyrs, des prisonniers, des blessés et des justes.

Je te confie nos oncles, tantes, parents et voisins, tous ceux qui ont un droit sur nous. Je te confie de ne laisser à personne une dette de ma part, morale ou matérielle, car ton bien-aimé a le plus besoin de Sa miséricorde. Si mon sort est le martyre, ne permettez pas à l’occupant de disséquer mon corps, enterrez-moi près de mon père et écrivez sur ma tombe « Ici repose le pauvre serviteur de Dieu, Khader Adnan. Priez pour lui, ses parents et les musulmans du monde entier ». Faites-en une tombe simple, et demandez à Dieu le pardon, la miséricorde, le raffermissement et la largeur [métaphysique] de la tombe, et de faire de nos tombes un jardin du paradis, et non une des fosses des profondeurs de l’enfer, et qu’Il accepte toutes nos actions comme réalisées uniquement pour Sa noble face.

Voir Testament politico-spirituel du martyr Qassem Soleimani

Mère d’Abd al-Rahman [son épouse] et mes enfants, Ma’ali, Bisan, Abd al-Rahman, Muhammad, Ali, Hamza, Maryam, Omar et Zainab. Pardonnez-moi, ainsi qu’à mes frères Abu Adnan, Abu Anas, Umm Nour et à tous les oncles, parents, amis et voisins, tout manquement de ma part à votre encontre au moment où je quitte cette vie temporaire, mais assurez-vous que je n’ai pas été distrait de vous, sauf par la permission de Dieu pour le devoir.

Ô notre fier peuple, je vous envoie ce commandement de salutations et d’amour, et je suis plein de confiance en Sa miséricorde, Sa victoire et Son raffermissement.

Mes salutations à nos commandants, aux familles des martyrs et des prisonniers, et mes salutations à eux et à tous les révolutionnaires.

Ton mari aimant, mère de Abd al-Rahman ; votre père aimant, mes enfants ; votre frère aimant, mes frères ; votre fils aimant, notre peuple.

Le prisonnier palestinien Khader Adnan est décédé dans les prisons israéliennes après 86 jours de grève de la faim pour protester contre sa détention arbitraire. Que cet énième martyr glorieux de l'occupation repose en paix.#ApartheidIsrael#FreePalestine pic.twitter.com/jkYNfp1QRy — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) May 2, 2023

Je prie Dieu de m’accepter en tant que martyr fidèle pour Sa noble face.

Votre bien-aimé, Khader Adnan

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.