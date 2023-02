Des médicaments courants, dont des antibiotiques et des analgésiques pour enfants, sont en rupture de stock dans toute l’Europe. Voici ce qui est fait pour y remédier.

Par Carlo Martuscelli

Source : Politico, le 29 janvier 202

Traduction : lecridespeuples.fr

Un technicien en pharmacie à Paris prépare des médicaments

Lorsque vous vous sentez mal, la dernière chose que vous voulez faire est de vous promener de pharmacie en pharmacie à la recherche de médicaments de base comme du sirop pour la toux et des antibiotiques. C’est pourtant ce que doivent faire de nombreuses personnes en Europe, confrontées à une saison hivernale particulièrement difficile.

Depuis la fin de l’année 2022, les pays de l’UE signalent de graves problèmes d’approvisionnement en médicaments importants, la majorité d’entre eux étant désormais en situation de pénurie. Quelle est la gravité de la situation et, surtout, que fait-on pour y remédier ? Politico vous présente les principaux points.

Quelle est la gravité des pénuries ?

Dans une enquête menée auprès de groupes représentant les pharmacies de 29 pays européens, dont des membres de l’UE ainsi que la Turquie, le Kosovo, la Norvège et la Macédoine du Nord, près d’un quart des pays ont fait état d’une pénurie de plus de 600 médicaments, et 20 % d’une pénurie de 200 à 300 médicaments. Les trois quarts des pays ont déclaré que les pénuries étaient plus graves cet hiver qu’il y a un an. Des groupes dans quatre pays ont déclaré que des décès avaient été causés par ces pénuries.

Ce portrait est étayé par les données des autorités réglementaires. Les autorités belges font état de près de 300 médicaments en rupture de stock. En Allemagne, ce chiffre est de 408, tandis qu’en Autriche, plus de 600 médicaments ne peuvent être achetés en pharmacie pour le moment. La liste de l’Italie est encore plus longue, avec plus de 3 000 médicaments, dont beaucoup sont des formulations différentes d’un même médicament. Quels sont les médicaments concernés ?

Les antibiotiques — en particulier l’amoxicilline, qui est utilisée pour traiter les infections respiratoires — sont en rupture de stock. D’autres classes de médicaments, dont le sirop contre la toux, le paracétamol pour enfants et les médicaments pour la tension artérielle, sont également rares.

Pourquoi cette situation ?

C’est un mélange d’augmentation de la demande et de réduction de l’offre.

Les infections saisonnières — la grippe et le virus respiratoire syncytial (VRS) en premier lieu — ont commencé tôt et sont plus fortes que d’habitude. Il y a aussi une flambée inhabituelle de la maladie de la gorge à streptocoque A (SGA) chez les enfants. Les experts pensent que le niveau inhabituellement élevé d’activité des maladies est lié à l’affaiblissement des systèmes immunitaires qui ne sont plus familiarisés avec la soupe de germes qui nous entoure au quotidien, en raison des confinements. Cet hiver difficile, après quelques années calmes (à l’exception de COVID-19), a pris les fabricants de médicaments au dépourvu.

L’inflation et la crise énergétique ont également pesé sur les entreprises pharmaceutiques, affectant l’approvisionnement.

L’année dernière, Centrient Pharmaceuticals, un producteur néerlandais de principes pharmaceutiques actifs, a déclaré que son usine produisait un quart de moins qu’en 2021 en raison des coûts énergétiques élevés. En décembre, InnoGenerics, un autre fabricant des Pays-Bas, a été renfloué par le gouvernement après avoir déclaré faillite pour maintenir son usine ouverte.

Le résultat, selon Sandoz, l’un des plus grands producteurs sur le marché européen des génériques, est une « situation d’approvisionnement particulièrement serrée ». Un porte-parole a déclaré à Politico que les autres coupables sont la rareté des matières premières et les contraintes de capacité de fabrication. Ils ont ajouté que Sandoz est en mesure de répondre à la demande pour le moment, mais qu’elle est « confrontée à des défis. »

Comment les gouvernements réagissent-ils ?

Certains pays freinent les exportations pour protéger l’approvisionnement national. En novembre, l’autorité grecque de réglementation des médicaments a étendu la liste des médicaments dont la revente à d’autres pays — appelée commerce parallèle — est interdite. La Roumanie a temporairement arrêté les exportations de certains antibiotiques et d’analgésiques pour enfants. Au début du mois de janvier, la Belgique a publié un décret qui permet aux autorités de stopper les exportations en cas de crise.

Ces gels peuvent avoir des effets en chaîne. Une lettre de la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, adressée au ministre grec de la santé, Thanos Plevris, lui demande de prendre en considération les effets des interdictions sur les pays tiers. « Les États membres doivent s’abstenir de prendre des mesures nationales susceptibles d’affecter le marché intérieur de l’UE et d’empêcher l’accès aux médicaments pour les personnes dans le besoin dans d’autres États membres », a écrit Mme Kyriakides.

Stella Kyriakides

Le gouvernement allemand envisage de modifier la loi afin d’assouplir les exigences en matière d’approvisionnement, qui obligent actuellement les caisses d’assurance maladie à acheter les médicaments là où ils sont les moins chers, concentrant ainsi l’offre entre les mains de quelques producteurs parmi les plus compétitifs en termes de prix. La nouvelle loi obligerait les acheteurs à se procurer des médicaments auprès de plusieurs fournisseurs, y compris les plus chers, afin de rendre l’approvisionnement plus fiable. Les Pays-Bas ont récemment introduit une loi obligeant les vendeurs à conserver six semaines de stocks pour pallier les pénuries, et en Suède, le gouvernement propose des règles similaires.

À un niveau plus fin, un comité dirigé par l’Agence européenne des médicaments (EMA), l’organisme de réglementation des médicaments de l’UE, a recommandé d’assouplir les règles pour permettre aux pharmacies de délivrer des pilules ou des doses de médicaments individuellement, entre autres mesures. En Allemagne, le président de l’Association médicale allemande est allé jusqu’à appeler à la création de « marchés aux puces » informels pour les médicaments, où les gens pourraient donner leurs médicaments inutilisés aux patients qui en ont besoin. En France et en Allemagne, les pharmaciens ont commencé à produire leurs propres médicaments, mais il est peu probable que cela fasse une grande différence, vu l’ampleur de la pénurie.

L’UE peut-elle résoudre le problème ?

En théorie, l’UE devrait être plus prête que jamais à faire face à une crise à l’échelle du continent. Elle a récemment modernisé sa législation pour faire face aux menaces sanitaires, notamment à la pénurie de produits pharmaceutiques. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a reçu des pouvoirs étendus pour surveiller les pénuries de médicaments. Et un tout nouvel organisme, l’Autorité de préparation et de réaction aux urgences sanitaires (HERA), a été créé, avec le pouvoir d’aller sur le marché et d’acheter des médicaments pour l’ensemble du bloc.

Mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire que la situation est déjà si mauvaise.

Jeudi dernier, l’EMA a décidé de ne pas demander à la Commission de déclarer la pénurie d’amoxycilline comme un « événement majeur » — une étiquette officielle qui aurait déclenché une action (limitée) à l’échelle de l’UE — en affirmant que les mesures actuelles améliorent la situation.

Un groupe de travail de l’Agence européenne des médicaments sur les pénuries pourrait décider jeudi de recommander ou non à la Commission de déclarer la pénurie de médicaments comme un « événement majeur » — un label officiel qui aurait déclenché une action (limitée) à l’échelle de l’UE. Un groupe de pilotage de l’EMA pour les pénuries aurait le pouvoir de demander des données sur les stocks de médicaments et la capacité de production des fournisseurs, et d’émettre des recommandations sur la manière d’atténuer les pénuries.

Lors d’une comparution devant la commission de la santé du Parlement européen, la principale responsable de la santé de la Commission, Sandra Gallina, a déclaré qu’elle souhaitait « écarter un peu l’idée qu’il y a une énorme pénurie » et a affirmé que des médicaments de substitution peuvent être utilisés.

Et d’autres pensent que la situation s’améliorera avec le temps. « Je pense que cela va s’arranger, mais cela dépend du pic d’infections », a déclaré Adrian van den Hoven, directeur général du lobby des médicaments génériques Medicines for Europe. « Si nous avons atteint le pic, l’offre rattrapera rapidement son retard. Dans le cas contraire, ce n’est probablement pas un bon scénario ».

