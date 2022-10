Argent sale : rencontrez l’agente américaine à l’origine des émeutes fomentées par la CIA en Iran.

La plus grande tentative de révolution de couleur de l’histoire récente de l’Iran est dirigée par une femme à la solde de Washington, et nous avons les faits.

Par Mona Issa

Source : Al Mayadeen, le 28 septemnre 2022

Traduction : lecridespeuples.fr

Il y a des femmes iraniennes, bien qu’une minorité, qui ne sont pas en faveur du voile obligatoire – un grief légitime, un mécontentement d’opinion auquel quiconque a droit. Et puis il y a des gens qui mènent un mouvement anti-hijab frauduleux avec un canon dirigé vers Téhéran.

Masoumeh « Masih » Alinejad-Ghomi

Voici Masih Alinejad, l’arme de choix de Washington pour déclencher la plus grande tentative de révolution de couleur en Iran aujourd’hui.

« Je suis à la tête de ce mouvement », a déclaré Alinejad, 46 ans, au New Yorker samedi. « Le régime iranien sera renversé par les femmes. J’y crois. »

Opérant depuis une planque du FBI, ce qu’admet le New Yorker, Alinejad vit aux États-Unis depuis une dizaine d’années et travaille à plein temps pour VOA Persia (ou, Voice of America, Persia), le porte-voix de la propagande de Washington, financé directement par le Broadcasting Board of Governors (BBG), un bras de soft power de l’empire entièrement financé par le Congrès américain, fait pour capitaliser sur les récits nocifs aux ennemis de la corporatocratie de Washington.

Les tâches d’Alinejad sont assez nombreuses : Prendre des photos glamour avec les politiciens pro-guerre les plus efficaces du monde, qui n’ont fait que tout faire pour anéantir l’Asie occidentale, comme Mike « Nous avons menti, triché, volé » Pompeo, et Madeleine « Le prix en vaut la peine [tuer un-demi million d’enfants irakiens] » Albright.

Mais ce n’est pas tout. Entre 2015 et 2022, comme on peut le consulter sur les données publiques du gouvernement, l’Agence américaine pour les médias mondiaux a payé Alinejad plus de 628 000 dollars pour qu’elle harcèle des femmes voilées, qu’elle crache de la propagande et qu’elle exige davantage de sanctions contre son pays (ce qui n’est pas très patriotique). Alinejad a fait tout ce qui était en son pouvoir dans les médias pour isoler son pays et tenter d’en faire un État paria, privé de tous les privilèges diplomatiques, économiques et politiques sur la scène mondiale. En effet, championne de l’impérialisme, Alinejad est grassement payée par la CIA pour inciter à la violence et au mensonge.

Le dernier récit exploité par Alinejad est le suivant : comme on peut le voir dans une vidéo de surveillance publiée par les autorités iraniennes, Mahsa Amini a eu une altercation verbale avec une policière à propos de la façon dont elle enroule son hijab autour de sa tête. Il n’y a pas eu d’escalade dans la dispute ; la femme laisse la jeune fille tranquille et s’en va. En quelques secondes, la jeune femme se fige, se plie et tombe sur une chaise vers laquelle d’autres personnes se précipitent. La jeune fille, qui avait subi une opération à cerveau ouvert en 2006, a fait une crise cardiaque qui l’a plongée dans le coma. Deux jours plus tard, sa mort est annoncée, après quoi les tabloïds occidentaux accusent la police iranienne d’avoir battu Amini à mort, ce qui a conduit aux émeutes.

Avoir admis qu’elle a mené les émeutes contre le gouvernement n’est qu’une déclaration. Ses tweets exposent davantage son programme, surtout si on est attentif au transfert de narration déconcertant d’un tweet à l’autre.

Le 14 septembre, jour de la crise cardiaque d’Amini, Alinejad n’a fait aucune mention de coups ou de violence. Elle a écrit sur Twitter : « Amini fait une crise cardiaque après avoir été arrêtée par la police des mœurs. »

"Mahsa Amini, 22 ans, atteinte d'une crise cardiaque après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir porté un hijab inapproprié." Tweet d'une iranienne employée par le gouvernement américain. Aucune mention de violence avant que la CIA ne s'empare du dossier ! https://t.co/7dNoxCL3j9 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) October 3, 2022

Le 15 septembre, l’atout de la CIA monte d’un cran dans la rhétorique : « Cette femme est dans le coma parce que la police des mœurs l’a arrêtée sauvagement. » Toujours pas de mention d’abus, de coups ou de violence physique.

Entre ce tweet et un commentaire, Alinejad se plie à ses patrons : « Amini est dans le coma après avoir été battue par la police des mœurs. »

Version finale : "Mahsa Amini est dans le coma après avoir été tabassée par la police des mœurs pour un hijab inapproprié." Et c'est reparti pour la énième tentative de "révolution de couleur" en Iran…https://t.co/H7WuLVKpjn — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) October 3, 2022

Le 16 septembre, jour de l’annonce de la mort de la jeune femme, Alinejad lance un hashtag dont elle avait préparé le terrain fertile : « #MahsaWasMurdered par la police du hijab de la République Islamique d’Iran ».

Les laquais de Washington étaient également à l’œuvre : l’un des premiers à accuser la police d’avoir passé à tabac Amini a été IranWire, fondé par Maziar Bahari. Bahari est un exilé iranien anti-Téhéran qui a admis avoir « couvert des manifestations illégales » et « aidé à promouvoir des révolutions de couleur » en Iran. Un atout pour l’empire.

Le deuxième message Twitter qui propage le faux récit provient de Babak Taghvaee, un exilé agent double accusé d’avoir diffusé des informations sensibles à la CIA et au Mossad ; un collaborateur militaire d’Israel Hayom, de rapports de recherche du Pentagone et de Radio Free Asia/Radio Liberty, financée par le département d’État américain, qui est également à la solde du BBG.

Près de 80 % des interactions sur Twitter avec des tweets anti-Iran sont des comptes de robots fraîchement créés avec 0 à 10 abonnés, tous avec exactement les mêmes tweets et hashtags. Je me demande qui est derrière eux ? https://t.co/xjWL8xXIPr — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) October 3, 2022

Grâce aux centaines de faux comptes qui ont créé une tendance sur les réseaux sociaux, les tweets ont pris une ampleur considérable et des émeutes ont immédiatement éclaté. Des groupes terroristes parmi la foule ont été détectés et arrêtés avec en leur possession des armes tranchantes et des explosifs, des meurtres ont été perpétrés dans le but de rejeter la faute sur le gouvernement, et les émeutiers ont brûlé des banques et d’autres institutions publiques non pertinentes, créant ainsi le chaos. Le MEK (Moudjahidines du peuple), rappelons-le, a été une organisation terroriste aux États-Unis jusqu’à ce qu’il soit retiré de la liste en 2014, l’année où Alinejad s’est rendue aux États-Unis. Aujourd’hui, les tabloïdes associent les « Iraniens épris de liberté » aux partisans et organisateurs du MEK.

Le 28 juin 1981, l'organisation Mujahedin-e Khalq (MEK) a mené un attentat à la bombe au siège du Parti de la République islamique. 73 hauts fonctionnaires ont été tués Paris et Washington accordent toujours l'asile politique à ces terroristes qui ont tué des milliers d'Iraniens https://t.co/IiASHEeFmj — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) June 27, 2021

Washington tente depuis longtemps de mobiliser les Iraniens contre leur gouvernement, soit par la propagande médiatique, soit par les sanctions. Le chaos qui se prépare est un rêve devenu réalité pour Alinejad, un sous-produit de plusieurs décennies de travail. Dans un câble Wikileaks de 2009 envoyé au Département d’État américain, on peut lire qu’un Alinejad mécontent se plaint d’un « manque de cohésion entre les réformistes » qui entrave les plans et les intérêts de Washington.

Les médias mondiaux, Hillary Clinton, l’Open Society Foundation de Soros et la NED ont tous simultanément pris part à la campagne, versant des larmes de crocodile sur les femmes iraniennes. Il faut savoir que ces entités ont projeté, permis et financé les politiques patriarcales les plus brutales contre les femmes dans le monde, y compris aux États-Unis. Il n’y a eu aucune considération pour les femmes palestiniennes, yéménites, irakiennes, libyennes ou syriennes lorsque les États-Unis ont bombardé ou financé des armes pour ramener des sociétés à l’âge de pierre. Washington finance aujourd’hui l’entité la plus répressive d’Asie occidentale, « Israël », dont le système est fondé sur le racisme, le viol et le déracinement.

Tuée pour un Niqab Ça fait 7 ans (22/09/2015) que des soldats israéliens ont tué l'écolière Hadeel al-Hashlamon à un checkpoint en Cisjordanie occupée pour avoir refusé d'enlever son Niqab. Assassinat extrajudiciaire selon Amnesty & B'tselem. Mon corps mon choix ?#MahsaAmini https://t.co/ziHVwZnXcO — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 26, 2022

Sans parler des sanctions dont Alinejad a demandé à plusieurs reprises l’application contre l’Iran, car elle « croit » qu’elles fonctionnent. Les sanctions ont affecté le mode de vie de nombreuses femmes iraniennes, les empêchant de jouir de leur droit à l’assainissement, de garantir une alimentation et une santé de qualité à leurs enfants et d’utiliser les ressources nécessaires à une vie saine. Pas si féministe, n’est-ce pas ?

Le hijab est une loi votée démocratiquement et légitime.

Peut-être que l’abus de liberté des grands médias ne nous laisse aucun espace d’investigation. Les faits, lorsqu’ils sont transmis efficacement, sont le meilleur sédatif d’une masse en colère : après le renversement du gouvernement du Shah Mohammad Reza Pahlavi en 1979, le leader de la révolution, l’Imam Khomeini, a organisé un référendum national au cours duquel les gens se sont prononcés pour ou contre le fait que l’Iran soit régi par une Constitution islamique. Dans ce contexte, les femmes iraniennes ont intégré le hijab dans la Constitution, et les Iraniennes ont le droit de le révoquer si elles le souhaitent. La loi est une décision démocratique prise par le peuple et les femmes d’Iran. Par conséquent, la légitimité de la loi est toujours intacte.

Le soutien populaire à la loi a été réitéré dans un sondage national de 2014 qui a recueilli des données dans toutes les provinces du pays, en tenant la question de savoir s’ils sont d’accord pour que le hijab obligatoire soit mis en œuvre sur les femmes iraniennes, même s’ils ne sont pas d’accord avec elle. Environ 19% de la population était tout à fait d’accord, 35% simplement d’accord, et 25% étaient neutres.

En 2021, le vice-président du Parlement iranien, Ali Motahhari, a suggéré qu’un autre référendum sur le voile soit organisé lorsque les protestations se multiplieraient à nouveau, démontrant ainsi les valeurs démocratiques de l’État, par opposition à ce que l’Occident dépeint du pays, présenté comme une dictature cléricale archaïque.

La question est donc la suivante : Pourquoi se battre alors que les femmes iraniennes elles-mêmes sont en faveur du hijab, comme elles l’ont exprimé par référendum et via des manifestation populaires monstre, bien qu’elles n’aient pas été couvertes par les médias ? L’Occident et ses partisans aveugles veulent-ils sauver les femmes iraniennes d’elles-mêmes ?

Pour une population largement familiarisée avec Orientalisme d’Edward Said, cette projection pourrait être assez embarrassante.

Les médias montreront-ils les manifestations massives d'Iraniens qui descendent maintenant dans les rues à travers le pays pour soutenir leur gouvernement contre les violentes émeutes ? Non, ils ne le feront pas.#Mahsa_Amini https://t.co/ff6wNytKZN — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 23, 2022

L’infiltration et la perturbation d’une société

En 2002, l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a tenu une conférence de deux heures et demie juste avant que George Bush n’annonce son invasion de l’Irak, dans laquelle il appelait les États-Unis à fomenter un changement de régime en Iran (et en Irak, évidemment), en expliquant comment démanteler le tissu social anti-impérialiste du pays. Dans sa vision, Fox Broadcasting diffuserait Beverly Hills 90210 et Melrose Place aux Iraniens via leurs téléviseurs. « C’est un truc assez subversif », a-t-il fait remarquer. « Les enfants d’Iran voudraient les beaux vêtements qu’ils voient dans ces émissions. Ils voudraient les piscines et les styles de vie fantaisistes. »

Les émeutes actuelles en Iran ne sont pas un événement suspendu dans le temps, mais plutôt la continuation d’années de tentatives de perturbation par des gens comme Alinejad et Netanyahou. C’est le tissu social même du pays qui a chassé l’avidité occidentale en 1979 ; un tissu largement construit sur l’aisance culturelle et l’appréciation de la tradition brassée au cours des siècles. Pour changer ce tissu, il faudrait transformer les conditions matérielles. L’hédonisme, le plaisir et le matérialisme sont les armes d’une boîte à outils utilisée pour abrutir les communautés jusqu’à l’asservissement virtuel.

Hollywood s’est révélé être l’un des meilleurs outils pour redéfinir les valeurs de liberté, si efficace que même les médias arabes ont jeté des projections culturelles occidentales sur les femmes iraniennes, qui soutiennent largement le voile obligatoire.

Les Iraniens manifestent massivement pour dénoncer les émeutes soutenues par l'Occident. Ils crient des slogans en faveur de la #Police et rendent hommage à ses sacrifices Plusieurs policiers ont été tués, dont un brûlé vif et un égorgé. Les vidéos sont sur Twitter#Mahsa_Amini https://t.co/jb9xdNXZnu — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) September 23, 2022

Les cœurs sont peut-être dans la bonne direction, mais pas au bon endroit. Les activistes sur les réseaux sociaux ont commencé à plaider pour l’ « autonomie » des femmes iraniennes (selon leurs normes et leurs termes), même si cela ne correspond pas à la nature de leur État ou de leur société.

Si nous voulons vraiment aider et soutenir les femmes iraniennes, nous devons d’abord faire prendre conscience de nos projections culturelles : Soutenons-nous vraiment leur lutte, ou leur disons-nous comment elles doivent vivre leur vie ? Pour une société qui est fière et émotionnellement attachée à sa culture, rendons-nous justice en suivant des tabloïds financés par le gouvernement qui tentent de démanteler le tissu même d’une société anti-impérialiste qui a évolué si progressivement ?

La révolution des libérateurs et des défenseurs de la patrie (mobilise des millions d'Iraniens) vs La rébellion des émeutiers et des promoteurs de la dégradation de la femme (en mobilise des centaines) Faites votre choix. Le peuple iranien a fait le sien. https://t.co/mUn1NtqDKt — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) October 2, 2022

Il n’est pas possible de prévoir quand le brouillard de la propagande se dissipera pour que nous puissions percevoir les choses sans la colère fabriquée que les médias ont réussi à susciter chez des millions de personnes.

