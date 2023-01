Le fondateur du groupe militaire privé russe PMC Wagner répond à la décision des États-Unis d’inclure son entreprise dans une liste d’organisations criminelles transnationales.

Par Yevgeny Prigozhin, fondateur du PMC Wagner

Source : RT, le 23 janvier 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

L’inscription officielle du PMC Wagner par le gouvernement américain sur sa liste d’organisations criminelles transnationales a eu lieu quelques jours seulement après que l’organisation a connu un succès sur le champ de bataille de Soledar. Sans compter que Washington lance depuis plusieurs années diverses accusations à l’encontre de Wagner. RT a demandé au fondateur de l’entreprise militaire privée, Yevgeny Prigozhin, ce qu’il pense de ces derniers mouvements des Etats-Unis. Voici sa réponse :

Le bien combat toujours le mal dans ce monde. Le PMC Wagner est une force. C’est une partie du pouvoir russe. Et ce pouvoir est toujours du côté du bien.

Bien sûr, si nous philosophons, alors pour certains le PMC Wagner est le bien, et pour d’autres c’est le mal. Mais c’est le mal pour nos ennemis. L’Amérique et la Russie sont des ennemis jurés, c’est un fait établi, quelle que soit votre opinion.

Les Américains veulent briser la Russie en petits morceaux, puis s’attaquer à la Chine et à ses autres rivaux, afin de rester le pays le plus grand et le plus puissant de la planète. Tout cela fait partie du débat pour savoir si nous aurons un monde multipolaire ou unipolaire. Et jusqu’à présent, les États-Unis s’en sont très bien sortis. Prenez l’URSS comme exemple.

Le PMC Wagner n’a commis aucun crime. D’autres passent leurs journées à essayer de nous imputer divers crimes dans différentes parties du monde. Mais, contrairement aux forces paramilitaires américaines, le PMC Wagner n’élimine que les ennemis de la paix et ne commet aucun crime. Bien sûr, si vous utilisez deux poids deux mesures, vous pouvez trouver des choses compromettantes sur n’importe qui.

Mais alors nous devrions poser ces questions : Qui a largué les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki sans aucune conséquence pour eux-mêmes ? Qui a organisé les guerres et les révolutions en Corée, au Vietnam, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, au Mozambique, en Afrique centrale, etc. Certains de ces pays se sont ensuite tournés vers le PMC Wagner, qui a mis fin à ces guerres d’une main de fer. Si nous considérons le PMC Wagner comme une organisation criminelle, alors les États-Unis sont un puissant syndicat du crime, qui vit de l’argent du monde entier. Par conséquent, comparé à ce syndicat du crime, le PMC Wagner ressemble davantage à la police des mœurs.

Je connais de nombreux secrets qui sont très dérangeants pour les Américains. J’ai des témoins qui se souviennent de la façon dont les agents de la CIA ont formé Oussama Ben Laden et ont apporté des sacs d’argent et des armes à Daech en Syrie et dans d’autres pays. Ils préparaient des hors-la-loi et des terroristes dans le monde entier pour qu’il y ait des problèmes partout – en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Tout n’était censé être paisible que sur l’île bleue rêvée appelée États-Unis.

La plupart des puissances mondiales essaient de ne pas se heurter aux Etats-Unis. Les régimes qui se défendent sont généralement déclarés antidémocratiques, puis criminels, et enfin terroristes. Le PMC Wagner n’est pas un pays ou un régime, mais une force jeune et débridée, c’est pourquoi les Américains la craignent tant. Ils ont essayé de détruire cette force à Deir ez-Zor [Syrie] en 2018, mais elle a retrouvé ses esprits et est capable de regarder dans les yeux de la personnification du mal mondial sans crainte.

Il est très important de noter que nous ne nous sommes jamais comportés de manière agressive envers les Américains, mais, néanmoins, nous n’avons pas accepté de nous laisser malmener par eux. À plus d’une occasion, nous avons surpris des groupes armés et des agents de renseignement américains qui tentaient de nuire au PMC Wagner et organisaient des tentatives d’assassinat. À chaque fois, nous leur avons botté le cul et les avons laissés partir en paix (il existe de nombreuses vidéos) et, avant de les renvoyer chez eux, nous leur avons donné le déjeuner et le dîner.

C’est pourquoi les Américains sont perplexes : nous ne les touchons pas, mais nous ne les laissons pas non plus nous bousculer. C’est pourquoi ils sont si contrariés. Nous ne voulons pas de ce qui est à eux, mais nous ne renoncerons pas à ce qui est à nous. Oh, mec, tu as vraiment touché un point sensible. Je crois que j’ai répondu de manière exhaustive.

