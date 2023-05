Défilé de la Victoire sur la Place Rouge

Le Président de la Russie et Commandant en chef suprême des forces armées de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a assisté à un défilé militaire marquant le 78e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique de 1941-1945.

Le 9 mai 2023

Source : en.kremlin.ru

Traduction : lecridespeuples.fr

Aux côtés du président russe, se trouvaient le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président kazakh Kassm-Jomart Tokaïev, le président kirghize Sadyr Japarov, le président tadjik Emomali Rahmon, le président turkmène Serdar Berdimuhamedov et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Avant le défilé, Vladimir Poutine a accueilli les chefs d’État étrangers arrivés à Moscou pour les célébrations, dans la salle héraldique du Kremlin. Le défilé a commencé avec le drapeau national de la Russie et la bannière de la Victoire portés sur la Place Rouge. La parade était dirigée par le commandant en chef des forces terrestres russes, le général Oleg Salyukov, et revue par le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. La colonne de marche sur la Place Rouge comprenait 30 régiments de cérémonie, soit plus de 8 000 militaires, parmi lesquels 530 soldats participant à l’opération militaire spéciale. La colonne motorisée était dirigée par le légendaire « char de la Victoire » T-34-85. Des véhicules blindés de transport de troupes Tigr-M et BTR-82A, des véhicules de combat d’infanterie Bumerang, des systèmes de missiles tactiques opérationnels Iskander-M, des lanceurs de défense aérienne S-400 Triumf et des systèmes mobiles de missiles terrestres Yars ont traversé la Place Rouge. Les véhicules blindés Spartak et Akhmat 3-STS les plus récents ont été présentés pour la première fois lors du défilé. L’accompagnement musical était assuré par l’orchestre militaire combiné.

***

Discours du Président de la Russie lors du défilé militaire

Président de la Russie Vladimir Poutine : Citoyens de Russie,

Chers anciens combattants,

Camarades soldats et marins, sergents et adjudants, aspirants et sergents-majors,

Camarades officiers, généraux et amiraux,

Soldats et commandants participant à l’opération militaire spéciale,

Joyeux Jour de la Victoire !

Joyeuse fête qui commémore l’honneur de nos pères, grands-pères et arrière-grands-pères qui ont glorifié et immortalisé leur nom en défendant notre patrie. Ils ont sauvé l’humanité du nazisme grâce à un courage incommensurable et à d’immenses sacrifices.

Aujourd’hui, notre civilisation se trouve à un tournant crucial. Une véritable guerre est à nouveau menée contre notre pays, mais [de même que] nous avons contré le terrorisme international [en Tchétchénie, lorsque des groupes terroristes soutenus par l’Occident voulaient démanteler notre pays], nous défendrons le peuple du Donbass et préserverons notre sécurité.

Pour nous, pour la Russie, il n’y a pas de nations inamicales ou hostiles, que ce soit à l’ouest ou à l’est. Comme la grande majorité des habitants de la planète, nous voulons un avenir pacifique, libre et stable.

Nous pensons que toute idéologie de supériorité est odieuse, criminelle et mortelle par nature. Cependant, les élites mondialistes occidentales ne cessent de parler de leur exceptionnalisme, montent les nations les unes contre les autres et divisent les sociétés, provoquent des conflits sanglants et des coups d’État, sèment la haine, la russophobie, le nationalisme agressif, détruisent la famille et les valeurs traditionnelles qui font de nous des êtres humains. Ils font tout cela pour continuer à dicter et à imposer leur volonté, leurs droits et leurs règles aux peuples, ce qui est en réalité un système de pillage, de violence et de répression.

Ils semblent avoir oublié à quoi ont conduit les folles prétentions des nazis à la domination mondiale. Ils ont oublié qui a détruit ce mal monstrueux et total, qui a défendu sa terre natale et n’a pas épargné sa vie pour libérer les peuples d’Europe.

Nous voyons comment, dans certains pays, ils détruisent sans pitié et de sang-froid les monuments aux soldats soviétiques, démolissent les monuments aux grands commandants, créent un véritable culte des nazis et de leurs mandataires, effacent et diabolisent la mémoire des vrais héros. Cette profanation de l’exploit et des sacrifices de la génération victorieuse est également un crime, un véritable revanchisme de la part de ceux qui préparaient de manière cynique et flagrante une nouvelle marche sur la Russie et qui ont rassemblé à cette fin la racaille néo-nazie du monde entier.

Leur objectif —et il n’y a là rien de nouveau— est de briser et de détruire notre pays, de rendre caducs les résultats de la Seconde Guerre mondiale, de briser complètement le système de sécurité mondiale et le droit international, d’étouffer tout centre de développement souverain.

L’ambition démesurée, l’arrogance et l’impunité conduisent inévitablement à des tragédies. C’est la raison de la catastrophe que vit le peuple ukrainien. Il est devenu l’otage du coup d’État et du régime criminel de ses maîtres occidentaux qui en découle, un dommage collatéral dans la mise en œuvre de leurs plans cruels et égoïstes.

La mémoire des défenseurs de la patrie est sacrée pour nous en Russie, et nous la chérissons dans nos cœurs. Nous rendons hommage aux membres de la Résistance qui ont courageusement combattu le nazisme, ainsi qu’aux troupes des armées alliées des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d’autres pays. Nous nous souvenons de l’exploit des soldats chinois dans la lutte contre le militarisme japonais, et nous les honorons.

Je suis fermement convaincu que l’expérience de la solidarité et du partenariat au cours des années de lutte contre une menace commune constitue notre héritage inestimable et un point d’ancrage sûr à l’heure où le mouvement irrépressible s’accélère vers un monde multipolaire plus juste, un monde fondé sur les principes de la confiance et de la sécurité indivisible, de l’égalité des chances pour un développement authentique et libre de toutes les nations et de tous les peuples.

Il est essentiel que les dirigeants de la Communauté des États indépendants se soient réunis aujourd’hui à Moscou. J’y vois une reconnaissance de l’exploit de nos ancêtres : ils ont combattu et gagné ensemble, car tous les peuples de l’URSS ont contribué à notre victoire commune.

Nous nous en souviendrons toujours. Nous nous inclinons en mémoire de ceux qui ont perdu la vie pendant la guerre, en mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères, des maris, des femmes, des sœurs et des amis.

Je déclare une minute de silence.

(Une minute de silence.)

Citoyens de Russie,

Les batailles décisives pour notre patrie sont toujours devenues patriotiques, nationales et sacrées. Nous sommes fidèles à l’héritage de nos ancêtres et avons une conscience profonde et claire de ce que signifie être à la hauteur de leurs réalisations militaires, professionnelles et morales.

Nous sommes fiers des participants aux opérations militaires spéciales, de tous ceux qui se battent sur les lignes de front, de ceux qui acheminent le ravitaillement vers le front et qui sauvent les blessés sous le feu de l’ennemi. Vos activités de combat sont aujourd’hui d’une importance capitale. La sécurité du pays dépend de vous aujourd’hui, tout comme l’avenir de notre État et de notre peuple. Vous accomplissez de manière louable votre devoir de combat pour la Russie. Vos familles, vos enfants et vos amis vous soutiennent.

Ils vous attendent. Je suis sûr que vous pouvez ressentir leur amour indéfectible.

Le pays tout entier s’est uni pour soutenir nos héros. Tout le monde est prêt à vous aider, tout le monde prie pour vous.

Camarades, amis, chers vétérans,

Aujourd’hui, chaque famille de notre pays rend hommage aux participants à la Grande Guerre patriotique, se souvient des membres de sa famille et de ses héros, et dépose des fleurs aux mémoriaux militaires.

Nous nous trouvons sur la Place Rouge, une place qui rappelle les serviteurs de Yury Dolgoruky et Dmitry Donskoy, la milice populaire de Minin et Pozharsky, les soldats de Pierre le Grand et de Koutouzov, les défilés militaires de 1941 et 1945.

Aujourd’hui, nous accueillons les participants à l’opération militaire spéciale —les militaires de carrière et ceux qui ont rejoint les rangs de l’armée lors de la mobilisation partielle, les troupes des corps de Lougansk et de Donetsk, de nombreuses unités de volontaires, le personnel de la Garde nationale, du ministère de l’Intérieur, du Service fédéral de sécurité, du ministère des Situations d’urgence et d’autres agences et services de sécurité.

Je vous salue tous, chers amis. Mes salutations à tous ceux qui se battent pour la Russie sur le champ de bataille, qui sont aujourd’hui dans l’exercice de leurs fonctions.

Nos ancêtres héroïques ont prouvé pendant la Grande Guerre patriotique que rien ne peut battre notre unité forte, puissante et fiable. Il n’y a rien de plus fort que notre amour pour la patrie.

Pour la Russie ! Pour nos glorieuses forces armées ! Pour la victoire !

Hourra !

