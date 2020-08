Source : RT, 21 août 2020

Au moins 41 écoles de Berlin affirment que des centaines de leurs élèves et enseignants sont en quarantaine, moins de deux semaines après que les écoles ont rouvert leurs portes dans la capitale allemande.

Les écoles élémentaires, les lycées et les lycées professionnels sont tous concernés, a écrit vendredi le quotidien Berliner Zeitung, et les autorités éducatives de la ville ont confirmé ces chiffres à l’AP.

La réouverture des écoles et les risques possibles de clusters de virus sont vivement débattus en Allemagne. Il y a 825 écoles à Berlin. Certains États du pays sont toujours en vacances d’été, tandis que d’autres sont de retour à l’école depuis environ deux semaines.

Le gouvernement allemand a déclaré plus tôt qu’il était déterminé à ne pas reconfiner les écoles comme ce fut le cas en mars, même si les taux d’infection augmentent. Néanmoins, les écoles ont reçu l’ordre d’envoyer les élèves infectés, ou les classes susceptibles d’être exposées, en quarantaine.

Garder les écoles ouvertes est une « priorité absolue » pour le gouvernement de Berlin, et plus important que de permettre aux supporters de retourner dans les stades sportifs ou de se rassembler pour des événements de masse.

La chancelière Angela Merkel a déclaré jeudi qu’il y avait trop de réglementations différentes en place à travers le pays. Les gens « ne comprennent tout simplement pas » pourquoi ils sont autorisés à faire une chose à Berlin qui pourrait être interdite en Bavière, a-t-elle ajouté.

Au moins 230 048 personnes ont été infectées par le virus en Allemagne et 9 260 en sont décédées, selon l’Institut Robert Koch.

En France, repousser la rentrée pour permettre aux personnels de préparer le dispositif sanitaire n’est « pas une hypothèse » pour Blanquer. Pour rappel, au mois de mai, le preux Edouard Philippe encourageait les parents à renvoyer leurs enfants à l’école, tout en gardant sa fille à la maison pour un ridicule prétexte humanitaire (laisser la place à d’éventuels « publics prioritaires », car comme chacun le sait, les enfants des ministres sont scolarisés dans le public, souvent en zone d’éducation prioritaire).

Les enfants « en bonne santé » peuvent porter une charge de coronavirus suffisante pour hospitaliser un adulte, selon une nouvelle étude

De nouvelles recherches extrêmement troublantes pour les décideurs du monde entier suggèrent que les enfants asymptomatiques et « en bonne santé » peuvent porter jusqu’à deux fois la charge virale des patients adultes hospitalisés avec le Covid-19.

Alors que l’été dans l’hémisphère nord tire à sa fin, les enfants devraient provisoirement retourner à l’école dans les semaines à venir, au milieu des inquiétudes des enseignants et des employés des crèches et garderies.

Cependant, une nouvelle recherche menée dans deux hôpitaux de Boston pendant le pic de l’épidémie de coronavirus a révélé que malgré la contraction du virus à des taux inférieurs à ceux des adultes et entraînant souvent des symptômes plus légers ou aucun symptôme, les enfants peuvent en fait porter des charges virales étonnamment élevées.

Ces « Thyphoid Mary » (surnom de Mary Mallon, première porteuse saine du virus de la typhoïde identifiée en 1906) adolescents potentiellement contagieux courent le risque de transporter toute infection virale potentielle entre l’école et la maison, augmentant le risque de futures épidémies, préviennent les chercheurs du Massachusetts General Hospital for Children (MGH) de Boston.

« Au cours de la pandémie de Covid-19, nous avons principalement dépisté des sujets symptomatiques, et nous sommes donc parvenus à la conclusion erronée que la grande majorité des personnes infectées sont des adultes », a déclaré le Dr Alessio Fasano, gastro-entérologue pédiatrique de l’HGM.

« Cependant, nos résultats montrent que les enfants ne sont pas protégés contre ce virus. Nous ne devons pas considérer que les enfants ne le propagent pas. »

Les chercheurs ont examiné 192 enfants patients âgés de 0 à 22 ans et ont découvert que 49 étaient porteurs du SRAS-CoV-2, la souche de virus responsable du Covid-19, tandis que 18 présentaient un syndrome inflammatoire multi-système chez les enfants (MIS-C), une maladie liée à l’infection.

Les 49 jeunes avaient des niveaux extrêmement élevés de coronavirus dans leurs voies respiratoires, en particulier dans les deux premiers jours après l’avoir contracté.

« Je ne m’attendais pas à ce que la charge virale soit si élevée », a déclaré le Dr Lael Yonker, pneumologue pédiatrique à l’HGM. « Vous pensez à un hôpital et à toutes les précautions prises pour traiter les adultes gravement malades, mais la charge virale de ces patients hospitalisés est nettement inférieure à [celle d’un] ‘enfant en bonne santé’ qui se promène avec un SRAS-CoV-2 à charge virale élevée. »

Un point clé à noter est que l’étude n’a pas examiné la transmissibilité du virus, mais simplement la capacité de charge virale des enfants, indépendamment des symptômes extérieurs.

Des recherches menées sur des patients adultes de Covid-19 suggèrent qu’une charge virale plus élevée induit des symptômes plus graves, mais, de manière assez déconcertante, la même chose ne semble pas être vraie pour les enfants : les enfants de l’étude se sont avérés se promener avec une charge virale suffisante pour hospitaliser un adulte jusqu’au point de l’intubation.

Pour aggraver les choses, les futures saisons polliniques et grippales pourraient constituer de nouveaux défis supplémentaires pour atténuer les épidémies de coronavirus, car ceux qui présentent des symptômes légers ou inexistants peuvent en fait être des vaisseaux pour d’énormes quantités de charge virale, mais peuvent ne pas être testés en raison de maladies saisonnières.

Seulement la moitié des enfants atteints du SRAS-CoV-2 aigu étudiés avaient une température élevée, ce qui est encore plus inquiétant, compte tenu de l’ordre bien établi des symptômes de Covid-19, qui commence par une fièvre, rendant les tests de température dans les écoles une méthode inefficace pour prévenir de futures épidémies.

