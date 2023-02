Cette désignation accablante est en train de devenir une arme politique pour frapper les pays indésirables.

Par Robert Inlakesh

Source : RT, 30 janvier 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Le Parlement européen exhorte l’UE à désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI) comme une organisation terroriste, une mesure que le Royaume-Uni pourrait suivre.

Un amendement a été voté dans le rapport annuel du Parlement européen sur la politique étrangère, appelant l’UE et ses États membres à désigner l’IRGC comme une organisation terroriste. Le vote est passé avec 598 voix pour, neuf voix contre et 31 abstentions, dans ce qui est un amendement non contraignant, ce qui signifie que l’UE n’est pas obligée d’agir, mais qu’elle devra probablement faire face à une pression croissante pour le faire.

La raison invoquée pour cette désignation accablante est une prétendue « activité terroriste, la répression des manifestants et la fourniture de drones à la Russie ». Le Royaume-Uni s’apprête également à proscrire l’IRGC en tant que groupe terroriste, avec globalement les mêmes justifications. Toutefois, l’une des principales raisons pour lesquelles Londres s’est résolu à le faire est clairement liée à l’exécution par l’Iran de son ancien vice-ministre de la défense, Alireza Akbari, qui a été condamné pour espionnage au profit de l’agence de renseignement britannique, le MI6. Dans ses condamnations officielles de la peine de mort prononcée à l’encontre d’Akbari, le gouvernement britannique a mis en doute le professionnalisme du système judiciaire iranien et a omis de mentionner sa condamnation, dans une tentative apparente de le faire passer pour un martyr politique. Londres a également introduit 30 nouvelles sanctions contre Téhéran en guise de réponse.

Le premier problème que pose la désignation du Corps des gardiens de la révolution islamique comme organisation terroriste, si le Royaume-Uni et l’Union européenne finissent par le faire, est qu’ils appliqueront l’étiquette terroriste à une branche officielle des forces armées de l’État iranien. Cela inclurait également la Force Quds, qui s’occupe des entreprises militaires et de renseignement étrangères, en plus de la force paramilitaire volontaire connue sous le nom de Basij. L’une des raisons pour lesquelles la désignation des forces armées d’un pays comme groupe terroriste est si problématique est qu’elle ouvre la voie aux contre-mesures des États ennemis. [Le parlement iranien prévoit de désigner comme terroriste les forces armées de tout pays de l’UE qui considèrerait l’IRGC comme tel.]

Cela affaiblit le terme même de « terrorisme » en tant qu’outil hyperpolarisé permettant de frapper un ennemi. Cet outil est alors considérablement dévalué dans son utilisation prévue à l’origine, à savoir désigner des groupes terroristes réels comme Daech ou Al-Qaïda comme des menaces internationales communes.

Bien que les Nations unies n’aient pas de définition claire du terrorisme, laissant cette question à la discrétion des États, elles expriment régulièrement leurs préoccupations quant à l’impact de certaines définitions sur les droits de l’homme. Les définitions de l’UE et du Royaume-Uni sont très vagues, mais ont en commun de se concentrer sur les acteurs non étatiques, ce qui constitue une règle tacite lorsqu’il s’agit de définir ce qu’est un groupe terroriste. Une organisation terroriste, comme Al-Qaeda ou Daech, ne peut être acceptée comme un État pour cette raison, même si elle parvient à mettre en place une structure de type étatique. À l’heure actuelle, les sanctions à l’encontre des Talibans sont toujours en vigueur en Afghanistan et, aux Nations unies, le représentant proposé par les Talibans n’a pas été autorisé à représenter l’Émirat islamique de Kaboul.

La République islamique d’Iran est cependant un État membre de longue date des Nations unies, et en tant qu’État, elle possède également certains droits et caractéristiques. Sous l’ancien président américain Donald Trump, l’IRGC a été désigné comme une organisation terroriste par le gouvernement américain, mais la légalité de cette désignation a été remise en question, tout comme la campagne de sanctions à pression maximale de Washington qui a été condamnée par la Cour internationale de justice (CIJ). L’Iran et l’Irak ont tous deux émis des mandats d’arrêt à l’encontre de Donald Trump et de plusieurs autres personnes ayant participé à l’assassinat extrajudiciaire du général iranien le plus haut gradé, Qassem Soleimani. Le général Soleimani a été tué sans aucun précédent légal, après avoir largement contribué à la constitution de la force terrestre qui a aidé à vaincre Daech en Irak et en Syrie.

En se joignant à leur allié américain et en définissant le Corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste, l’Union européenne et le Royaume-Uni iraient également plus loin que l’Occident ne l’a fait pendant la guerre froide, avec sa diffamation politisée de l’Union soviétique. Dans les années 1980, l’idée s’est imposée à l’Ouest que Moscou était engagée dans une forme de terrorisme d’État, l’URSS soutenant un réseau mondial visant à déstabiliser les démocraties occidentales ; cette « théorie du réseau terroriste » a été popularisée après avoir frappé l’imagination de personnalités de l’administration Reagan. L’Occident n’a cependant jamais envisagé de désigner l’armée soviétique comme une organisation terroriste.

Il est intéressant de noter que, depuis le 11 septembre 2001, dans le contexte de l’après-guerre froide, l’accent a été mis sur la lutte contre les groupes armés internationaux se revendiquant de l’Islam, par opposition aux groupes laïques de l’époque de la guerre froide. La position politique bien connue de l’ancien Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, était que « nous ne négocions pas avec les terroristes », une position née du conflit entre la Grande-Bretagne et l’IRA. Il est intéressant de noter que le gouvernement de Margaret Thatcher a ouvertement soutenu les moudjahidines en Afghanistan, contre le gouvernement communiste de l’époque. Ils ont ensuite formé les Talibans et Al-Qaïda, deux groupes auxquels George W. Bush Jr. et Tony Blair ont appliqué la politique du silence à l’égard des terroristes pendant la « guerre contre le terrorisme ».

Le problème actuel est qu’alors que le monde se dirige vers une deuxième guerre froide, une réalité qui se développe chaque jour davantage, les bases sont jetées pour une prise de position partisane encore plus extrême sur des questions sérieuses comme le terrorisme. Le terme « terrorisme » a toujours été politisé, mais le fait de l’associer aux forces armées d’États internationalement reconnus crée un nouveau problème pour toute coordination internationale de la lutte contre des groupes comme Al-Qaida.

La question de savoir qui est et n’est pas un terroriste se pose depuis un certain temps, le débat s’étant récemment concentré sur les différentes factions politiques et militaires des Palestiniens. Les gouvernements occidentaux soutiennent l’idée qu’une solution à deux États doit être trouvée pour mettre fin au conflit israélo-palestinien, ce qui devrait aboutir à la formation de deux États démocratiques côte à côte. Cependant, l’UE, le Royaume-Uni et les États-Unis considèrent tous les partis politiques palestiniens autres que la branche principale du Fatah comme une organisation terroriste, ce qui signifie qu’il ne peut y avoir d’autre issue démocratique que celle souhaitée par l’Occident, ce qui met un frein à la démocratie réelle.

En outre, le fait de désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste aura l’effet inverse de ses objectifs déclarés. Elle ne rendra pas le Moyen-Orient plus stable mais moins stable, et ne punira pas non plus l’Iran de manière substantielle. Malgré l’imposition de nouvelles sanctions par l’Occident, qui s’ajoutent à la campagne de pression maximale menée par les États-Unis, Téhéran a pu augmenter ses exportations de pétrole et de gaz à un niveau record depuis le début des sanctions. L’Occident ferait mieux de s’engager auprès de Téhéran pour parvenir à un accord et régler leurs différends, une démarche que le Royaume d’Arabie saoudite tente actuellement de faire de manière plus mature que ses alliés occidentaux. Si le Royaume-Uni et l’Union européenne vont jusqu’au bout de cette décision, ils devraient comprendre que tout ce qu’ils reprochent à l’Iran peut également leur être reproché, à l’exception du soutien occulte de l’Occident à ce que l’on peut qualifier de groupes terroristes, qui dépasse tout ce que fait l’Iran.

