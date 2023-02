Concert de gala pour le 80e anniversaire de la défaite des forces nazies allemandes dans la bataille de Stalingrad.

Vladimir Poutine a prononcé un discours lors du concert de gala organisé à l’occasion du 80e anniversaire de la défaite des forces nazies allemandes face à l’Armée rouge lors de la bataille de Stalingrad.

Volgograd (ex-Stalingrad), le 2 février 2023

Source : en.kremlin.ru

Traduction : lecridespeuples.fr

Vladimir Poutine : Chers vétérans et amis,

Aujourd’hui, nous célébrons l’une des dates les plus importantes et les plus fatidiques de l’histoire de notre pays et même de l’histoire du monde. Il y a exactement 80 ans, ici, sur les rives de la grande Volga russe, l’ennemi honni et cruel a été arrêté et envoyé dans une retraite irréversible, mettant fin à la longue, difficile et féroce bataille de Stalingrad.

Il ne s’agissait pas d’une simple bataille pour une ville : l’existence même d’un pays tourmenté mais invaincu était en jeu, tout comme l’issue non seulement de la Grande Guerre patriotique mais aussi de la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble. Chaque personne dans les tranchées et sur le front intérieur l’a ressenti et compris. Et donc, comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans notre histoire, nous nous sommes unis dans la bataille décisive et nous avons gagné.

La bataille de Stalingrad est entrée à juste titre dans l’histoire comme un tournant de la Grande Guerre patriotique. En plus de la défaite du plus grand groupe de la Wehrmacht et de ses satellites, la volonté de l’ensemble de la coalition hitlérienne a été brisée. Les vassaux européens et les complices de l’Allemagne nazie, dont beaucoup ont combattu à Stalingrad, représentant pratiquement tous les pays de l’Europe assujettie, ont commencé à chercher fébrilement des moyens de fuir, d’échapper à leurs responsabilités et de rejeter la faute sur leurs anciens maîtres. Tout le monde a compris ce que le peuple soviétique savait depuis le début : les plans nazis visant à détruire notre pays et les idées nazies de domination mondiale étaient voués à l’échec.

Pendant 200 jours, à Stalingrad, deux armées se sont battues à mort au milieu des ruines de cette ville légendaire. L’armée qui s’est avérée plus forte de volonté a prévalu. La résistance farouche de nos soldats et de leurs commandants, dépassant ce qui est humainement possible, ne peut être comprise et expliquée que par leur loyauté envers la patrie, leur conviction ferme et absolue que la vérité était de notre côté. La volonté d’aller au-delà pour le bien de la Patrie et de la vérité, de faire l’impossible, a toujours été et reste dans le sang, dans le caractère de notre peuple multiethnique. C’est ce qui a vaincu le nazisme.

Stalingrad est devenu à jamais le symbole de l’invincibilité de notre peuple, de la puissance même de la vie. Cette ville, ses banlieues et les villages voisins ont dû être reconstruits à partir de zéro, car en février 1943, il ne restait plus un seul arbre ou bâtiment intact dans la ville.

L’endurance exceptionnelle et l’abnégation des défenseurs et des habitants de Stalingrad nous émeuvent toujours autant, suscitant les sentiments de gratitude et de respect les plus profonds. Il est de notre devoir moral, en premier lieu envers les soldats victorieux, d’honorer fidèlement la mémoire de cet exploit, de la transmettre aux générations suivantes, et de ne laisser personne dévaloriser ou dénaturer le rôle de la bataille de Stalingrad dans la victoire sur le nazisme et dans la libération du monde entier de ce mal monstrueux.

Aujourd’hui, nous constatons que, malheureusement, l’idéologie du nazisme, cette fois sous sa forme moderne, crée à nouveau des menaces directes pour notre sécurité nationale, et nous sommes, encore et toujours, contraints de résister à l’agression de l’Occident collectif.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est un fait : nous sommes à nouveau menacés par des chars Leopard allemands ornés de croix [gammées]. Il existe à nouveau un plan pour combattre la Russie sur le territoire ukrainien en utilisant les successeurs d’Hitler, les Banderites.

Nous savons que, malgré les efforts des organes officiels et la propagande corrompue des élites occidentales hostiles, nous avons de nombreux amis dans le monde entier, y compris dans les Amériques, en Amérique du Nord et en Europe.

Cependant, ceux qui entraînent les pays européens, y compris l’Allemagne, dans une nouvelle guerre avec la Russie, et surtout ceux qui en parlent de manière irresponsable comme d’un fait accompli, ceux qui espèrent vaincre la Russie sur le champ de bataille, ne comprennent apparemment pas qu’une guerre moderne contre la Russie sera une guerre complètement différente pour eux. Nous n’envoyons pas nos chars à leurs frontières mais nous avons de quoi répondre, et cela ne se limite pas à l’utilisation de blindés. Chacun doit en prendre conscience.

De toute évidence, ceux qui nous menacent ne comprennent pas une vérité simple : tous nos concitoyens, nous avons tous grandi et absorbé les traditions de notre peuple sur les genoux de nos mères, des générations de vainqueurs qui ont construit notre pays à force de travail, de sueur et de sang, et nous l’ont transmis en héritage.

La force d’âme des défenseurs de Stalingrad est la ligne directrice morale et éthique la plus importante pour l’armée russe, pour nous tous. Nos soldats et nos officiers y sont fidèles. La continuité des générations, des valeurs, des traditions est ce qui distingue la Russie, nous rend forts et sûrs de nous, nous fait croire en notre bon droit et en notre victoire.

Je félicite chaleureusement tout le monde ici, tous les défenseurs de la Patrie aujourd’hui, tous les Russes, et les compatriotes à l’étranger à l’occasion du 80e anniversaire de la victoire de la bataille de Stalingrad.

Joyeux anniversaire à vous tous. Joyeuses célébrations du triomphe de la vie et de la justice.

Merci de votre attention.

