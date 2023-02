La Russie condamne l’incendie du Coran à Stockholm

Samedi 21 janvier, Rasmus Paludan, leader du parti d’extrême droite Ligne Dure, a brûlé le livre sacré des musulmans, le Saint Coran, pour protester contre la position de la Turquie sur un certain nombre de questions à l’ordre du jour international.

Source : TASS, le 23 janvier 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

MOSCOU, 23 janvier. Moscou condamne fermement l’action honteuse et provocatrice consistant à brûler un exemplaire du Coran à Stockholm et demande instamment que des mesures soient prises contre les activistes radicaux, a déclaré Gennady Askaldovich, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères, dans un communiqué diffusé lundi.

« Le samedi 21 janvier, une nouvelle attaque honteuse et provocatrice des radicaux contre l’Islam a eu lieu à Stockholm. Rasmus Paludan, leader du parti d’extrême droite Droite Dure, connu pour ses frasques, a brûlé le livre tenu pour sacré par les musulmans, le Saint Coran, pour protester contre la position de la Turquie sur un certain nombre de questions à l’ordre du jour international », a déclaré M. Askaldovich, envoyé spécial du ministre russe des Affaires étrangères pour la coopération sur les questions de respect du droit à la liberté de religion.

"Nous sommes heureux qu'à la suite des efforts conjoints de l'ambassade et de la communauté juive locale auprès des autorités suédoises, les organisateurs extrémistes ont renoncé à organiser la manifestation au cours de laquelle ils prévoyaient de brûler un rouleau de la Torah." — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) January 30, 2023

« L’action a été menée au su des autorités suédoises chargées de l’application de la loi, en se cachant derrière la ‘liberté d’expression’ », a-t-il souligné.

« Nous condamnons et rejetons de telles actions criminelles. Nous appelons à une action contre les radicaux », a-t-il souligné.

Le diplomate a fait remarquer que ce n’était pas la première fois que des radicaux manifestaient en Europe contre l’Islam. « Des actes de vandalisme contre des livres et des images sacrés pour les croyants ont été observés à plusieurs reprises lors de leurs manifestations publiques, qui sont toujours autorisées dans l’Europe tolérante », a-t-il souligné.

« La défiance et l’ignorance totales de ces jeunes à l’esprit radical montrent la véritable attitude du prétendu ‘Occident civilisé’ envers ceux qui ne sont pas parmi leurs égaux, selon eux. Rien de nouveau pour l’ancien monde, cependant », a-t-il noté.

« Le libertinage politique et la permissivité, masqués par de jolis mots sur la ‘liberté de parole et d’expression’, conduisent à l’incitation à la haine religieuse et insultent les sentiments des croyants, en l’occurrence des musulmans », a déclaré M. Askaldovich.

***

Ramzan Kadyrov, Président de la République de Tchétchénie, réagit à l’autodafé en Suède

Source : Telegram, le 30 janvier 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Le Tout-Puissant est patient et sévère dans la punition, alors sache, lâche danois, que tu trouveras la punition que tu cherches avec tant de zèle.

Tant qu’il y aura des individus aussi misérables qui brûleront le Coran et insulteront les sentiments d’un milliard de personnes sur Terre, nous ne nous arrêterons pas à la destruction des satanistes en Ukraine. Nous traverserons toute l’Europe, purifiant les peuples de l’Ancien Monde de l’abomination maudite par le Tout-Puissant.

Regardez, voilà ce qu’elles sont, les valeurs du monde occidental, quand un lâche brûle un Livre sacré entouré de policiers, craignant pour sa misérable âme.

Pas de courage, pas de fierté, pas d’honneur, pas de respect. Toutes les qualités les plus viles de l’homme se retrouvent sous les traits de ce provocateur qui aurait brûlé le Coran à cause de moi. Non, il cherchait juste une excuse pour le refaire afin de provoquer les musulmans.

J’ai une question à poser aux autorités qui ont autorisé de telles actions : pourquoi, sachant pertinemment qu’il s’agit d’une provocation suivie d’une réaction juste des musulmans concernés, les autorisez-vous encore ? Puis, lorsque le provocateur sera puni, n’oubliez pas que c’est vous qui êtes à blâmer, et non le « terrorisme islamique », que vous essayez toujours de stigmatiser auprès des citoyens. C’est loin d’être un cas où cela serait approprié. Ce ne sont pas les terroristes qui tirent sur le chien enragé, ce sont les secouristes.

Ce danois dégénéré m’a « dédié » cet incendie criminel. Je pardonnerais beaucoup de choses me concernant, mais je ne pardonnerai pas cet acte de terrorisme religieux, pas plus qu’un milliard et demi de musulmans dans le monde.

Oui, un terroriste religieux. Pour moi, ces provocateurs sont les véritables terroristes dont une société saine doit se libérer.

***

Conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 27 janvier 2023.

Source : Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie

Traduction : lecridespeuples.fr

Question : La candidature commune de la Finlande et de la Suède à l’OTAN est dans l’air. La Turquie en voulait particulièrement à la Suède, surtout après que Rasmus Paludan, un agitateur et ressortissant suédois, ait brûlé le Coran devant l’ambassade de Turquie. Le ministre turc des affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré qu’il était inutile de rencontrer des représentants suédois ou finlandais. Paludan a déclaré dans une interview qu’il allait brûler trois autres Corans : devant l’ambassade de Turquie à Copenhague et dans une mosquée. Il n’a même pas besoin de demander un permis. Il lui suffit de prévenir les autorités. Que pouvez-vous dire de telles actions ?

Maria Zakharova : Nous avons déjà commenté ce qui s’est passé en Suède dans différents formats. Le représentant spécial du ministre des Affaires étrangères pour la coopération visant à promouvoir le respect du droit à la liberté de religion et l’ambassadeur itinérant du ministère des Affaires étrangères, Gennady Askaldovich, ont déclaré que la Russie considère cette affaire comme un autre acte provocateur d’islamophobie.

Ces actes sacrilèges ont provoqué une réaction dure et prévisible dans le monde islamique, y compris dans la communauté musulmane russe. Il ne s’agit pas seulement de toutes les religions du monde, mais de toute personne décente, principalement dans l’Occident qui prêche la liberté de religion et la démocratie comme une nouvelle religion. Il est temps qu’ils se demandent quelle métamorphose provoquent chez eux des manifestations aussi sauvages d’une anomalie évidente. Des gens qui n’ont rien créé eux-mêmes (en règle générale, ceux qui mettent en scène de telles actions n’ont pas fait grand-chose dans leur vie) estiment qu’il est possible de détruire ce que les gens ont créé et préservé pendant des siècles. Cela vaut non seulement pour le Coran, mais aussi pour les reliques chrétiennes, les objets précieux du judaïsme, etc.

Le monde qui défend les valeurs traditionnelles perçoit ce comportement comme anormal, mais les Occidentaux applaudissent cet acte, affirmant qu’il est non seulement normal mais aussi bon. Pourquoi est-ce bien ?

Voir Poutine sur Charlie Hebdo : « Des provocateurs qui divisent durablement la société »

Prenez ce qu’a dit le ministre des affaires étrangères de Suède, Tobias Billstrom : « De telles provocations sont horribles mais la Suède respecte la liberté d’expression ». Donc Paludan a exprimé « une opinion horrible ». Si un homme exprime son opinion de cette façon, c’est vraiment affreux. Qu’est-ce qui se passe avec la communauté occidentale ? Qu’ont-ils fait des gens s’ils doivent toujours exprimer leur attitude par des moyens aussi horribles ? Ce n’est pas clair. Je ne vais pas entrer dans les détails des cultes et des rituels religieux. Cet homme aurait pu brûler quelque chose à lui, mais il a pris le Coran. C’est très mal de détruire des choses qui appartiennent à d’autres et d’appeler cela la liberté. Laissez-le d’abord créer quelque chose de son cru, puis le détruire. Nous aurions une chance de voir si sa liberté ne le laisse pas tomber à ce moment.

Les tentatives des autorités suédoises de parler de « liberté d’expression » pour justifier cet acte sont pour le moins lâches. Ostensiblement, la police a délivré un permis uniquement pour une manifestation devant l’ambassade de Turquie. Personne n’a approuvé l’autodafé du Coran. Entre-temps, l’organisateur de cet acte, le politicien danois-suédois Paludan, n’a pas caché ses plans, tandis que Stockholm a ignoré la demande des autorités turques d’annuler le permis de manifestation.

De plus, les autorités suédoises n’ont même pas pris de mesures pour mener une enquête. C’est également typique de leur part. Ils aiment faire la leçon aux autres sur la façon de respecter les droits de l’homme et les libertés et formuler les exigences les plus rigides sur cette question, en criant de temps en temps leur engagement envers la démocratie et la tolérance. Mais en réalité, Stockholm n’a aucun respect pour les autres nations, les gouvernements étrangers légitimes ou les religions du monde et leurs sanctuaires. Il se trouve qu’ils n’ont pas non plus de respect pour une grande partie de leur propre population.

Où sont les limites de la tolérance ? Si l’Occident la proclame comme un nouveau concept philosophique (comme il l’a fait), il doit répondre à la question suivante : Est-il nécessaire de respecter les opinions d’une seule personne ou d’un groupe de personnes ? C’est la même chose que pour les droits de l’homme. Un seul groupe de personnes peut-il prétendre à la protection de ses droits ? Les autres n’y ont-ils pas droit ? Il en va de même pour l’exigence de tolérance. Josep Borrell a répondu à cette question pour tout le monde. Il a dit que certaines personnes se trouvent dans un « jardin » merveilleux tandis que d’autres se trouvent dans une « jungle ». C’est leur attitude. […]

Voir Nasrallah : la guerre déclarée par Macron à l’Islam est vouée à l’échec

Question : Des extrémistes de droite ont brûlé un exemplaire du Saint Coran lors d’un rassemblement à Stockholm pour protester contre l’opposition de la Turquie à l’adhésion de la Suède à l’OTAN, ce qui a provoqué un grand émoi et une grande colère dans le monde musulman. Pouvez-vous commenter cela ?

Maria Zakharova : Le ministère a publié un commentaire officiel peu après l’incident. Pour réitérer, nous avons vu des cas où l’absence de principes politiques et la permissivité enveloppée dans une fausse rhétorique sur la « liberté de parole et d’expression » ont conduit à inciter à la haine religieuse et à insulter les sentiments des croyants, cette fois-ci musulmans, mais cela s’applique également à d’autres nations et religions.

Nous condamnons et rejetons ces actes criminels. Nous les considérons précisément comme des actions criminelles qui vont à l’encontre des obligations que la Suède, parmi d’autres pays, a assumées, y compris dans les organisations internationales. Il est important de prendre des mesures contre les radicaux en question, de mener une enquête et de les punir.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.