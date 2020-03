Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie.

Discours à la nation, 25 mars 2020.

Chers citoyens de Russie, chers amis,

Je m’adresse à vous sur une question qui est devenue un sujet de préoccupation pour nous tous.

Nous assistons à une escalade aiguë de l’épidémie de coronavirus à l’échelle mondiale. Le nombre de nouveaux cas continue d’augmenter dans de nombreux pays. L’économie mondiale dans son ensemble est menacée et devrait déjà se contracter.

En prenant des mesures de précaution, nous avons largement pu empêcher l’infection de se propager rapidement et limiter le taux d’incidence. Cependant, nous devons comprendre que la Russie ne peut pas s’isoler de cette menace, simplement en considérant sa géographie. Il y a des pays le long de nos frontières qui ont déjà été gravement touchés par l’épidémie, ce qui signifie qu’en toute objectivité, il est impossible de l’empêcher de se répandre en Russie.

Cela dit, être professionnel, bien organisé et proactif est ce que nous pouvons faire et faisons déjà. La vie et la santé de nos citoyens sont notre priorité absolue.

Nous avons mobilisé toutes les capacités et ressources pour déployer un système de prévention et de traitement en temps opportun. Je voudrais m’adresser spécialement aux médecins, aux ambulanciers paramédicaux, aux infirmières, au personnel des hôpitaux, aux cliniques externes, aux centres paramédicaux ruraux, aux services d’ambulance et aux chercheurs : vous êtes à l’avant-garde pour faire face à cette situation. Je vous remercie sincèrement pour vos efforts dévoués.

Je voudrais demander aux citoyens russes d’écouter très attentivement les conseils des médecins et des autorités. Cela pourrait faire une très grande différence à ce stade. Cela est particulièrement vrai pour les catégories de citoyens les plus vulnérables, à savoir les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques. Minimiser les risques devrait être une priorité pour eux et pour toutes les personnes en général.

Il y a aussi la question du vote national sur les amendements à la Constitution, qui était prévu pour le 22 avril. Vous savez que c’est une question très sérieuse pour moi. Bien sûr, je vous demanderai de vous rendre dans les bureaux de vote pour exprimer votre opinion sur cette question qui est d’une importance fondamentale et cruciale pour le pays et la société.

Cependant, comme je l’ai déjà dit, notre priorité absolue est la santé, la vie et la sécurité des gens. C’est pourquoi je pense que le vote doit être reporté.

Nous examinerons la situation dans les régions et dans tout le pays, et nous nous appuierons sur l’avis professionnel et les recommandations des médecins et des spécialistes pour fixer une nouvelle date pour ce vote.

Ensuite, la priorité immédiate est d’empêcher la propagation rapide de cette maladie.

Par conséquent, je déclare la semaine prochaine être une période de congés officiels tout en maintenant les salaires. En d’autres termes, les jours de congé dureront du samedi 28 mars au dimanche 5 avril.

Bien sûr, toutes les infrastructures publiques, y compris les installations médicales, les pharmacies, les magasins, les institutions responsables des règlements bancaires et financiers, ainsi que les transports, et les ministères et organismes à tous les niveaux, continueront de fonctionner.

Comme je l’ai dit, les jours de congé prolongés sont déclarés pour réduire la vitesse de propagation du virus.

Je m’adresse à tous nos citoyens. Ne nous appuyons pas sur la chance comme nous avons tendance à le faire en Russie. Ne pensez pas, comme nous le faisons habituellement, que cela ne peut pas vous arriver. Cela peut arriver à n’importe qui. Si nous ne prenions pas la situation au sérieux, nous verrions très rapidement ce qui se passe actuellement dans de nombreux pays occidentaux, en Europe et à travers l’océan, se produire ici en Russie. Nous devons respecter strictement toutes les recommandations. Nous devons nous protéger, protéger nos familles et nos amis et adopter une approche plus disciplinée et responsable. Croyez-moi : la meilleure chose à faire maintenant est de rester à la maison.

Je vais maintenant me concentrer spécifiquement sur la situation socio-économique actuelle. Ici, nous devons également prendre des mesures supplémentaires, principalement pour assurer la protection sociale de nos populations, leurs revenus et leurs emplois, ainsi que le soutien aux petites et moyennes entreprises, qui emploient des millions de personnes.

À cet égard, les mesures prioritaires suivantes seront mises en œuvre.

Premièrement, toutes les prestations de protection sociale auxquelles nos citoyens ont droit vont être renouvelées automatiquement pour les six prochains mois, sans certificats supplémentaires ni visites aux autorités nécessaires. Par exemple, si une famille a droit à un logement subventionné et à des services publics, elle n’aura pas besoin de confirmer régulièrement son revenu par membre du foyer pour continuer à recevoir cette aide de l’État.

Veuillez noter que tous les paiements aux anciens combattants et aux travailleurs du front intérieur au moment du 75e anniversaire de la Grande Victoire, 75 000 et 50 000 roubles, respectivement, doivent être effectués avant les vacances de mai, plus tôt que d’habitude, en avril.

Deuxièmement, il est essentiel de soutenir les familles avec enfants. Au cours des trois prochains mois, à partir d’avril, je propose de payer à toutes les familles éligibles au capital maternité, 5 000 roubles supplémentaires par mois pour chaque enfant jusqu’à l’âge de trois ans.

Ce soutien est particulièrement important pour les familles avec enfants qui ne fréquentent pas les crèches ou les jardins d’enfants, ainsi que pour les parents en congé maladie ou en congé maternité.

En ce qui concerne notre nouveau programme de soutien, je veux dire les prestations pour les enfants âgés de 3 à 7 ans, je demande maintenant au gouvernement d’accélérer tous les arrangements organisationnels afin que les familles éligibles puissent commencer à recevoir ces paiements non pas en juillet, comme prévu, mais un mois plus tôt, en juin. Je demande également aux gouverneurs d’accélérer le transfert des informations nécessaires des bureaux régionaux de l’état civil aux services fiscaux. Chers collègues, il est fondamental de commencer à effectuer ces paiements. Veillez tout particulièrement à cela.

Troisièmement, nous devons soutenir les personnes en congé maladie et les personnes qui ont perdu leur emploi. Aujourd’hui, tous les congés maladie sont calculés en fonction de la période de travail et du salaire des employés. En conséquence, les employés, principalement les jeunes, peuvent recevoir des congés maladie très faibles. Ce n’est bien sûr pas juste. Je suggère la disposition suivante : les congés maladie doivent être calculés sur la base du montant d’au moins un salaire minimum par mois. Cette disposition sera en vigueur jusqu’à la fin de l’année et à partir de là, nous déciderons de la marche à suivre en fonction de la situation.

Tout comme les économies des autres pays, l’économie russe connaît des vents contraires importants en raison des effets de l’épidémie. Et, comme je l’ai déjà dit, nous devons soutenir ceux qui risquent de perdre leur emploi.

Aujourd’hui, à l’exception de certaines catégories de personnes, l’allocation de chômage mensuelle maximale est de 8 000 roubles. Je suggère de l’augmenter au montant du salaire minimum, soit 12 130 roubles par mois.

Quatrièmement, les prêts contractés par des particuliers présentent un autre risque. Naturellement, il est difficile sinon carrément impossible de rembourser complètement ses dettes lorsque les revenus plongent.

Je suggère de déclarer des congés pour les prêts hypothécaires et les crédits à la consommation. Si une personne est confrontée à une situation difficile, ce qui signifie que son revenu mensuel a baissé de manière significative, de plus de 30%, elle doit avoir le droit de suspendre temporairement le service de la dette et de la rééchelonner. Il va sans dire qu’aucune pénalité ne pourra être appliquée.

Je demande également à la Banque de Russie de mettre en place un mécanisme similaire de rééchelonnement des prêts pour les travailleurs indépendants.

Si les gens ne sont pas en mesure de rembourser leur dette pour des raisons objectives, ils ne devraient pas se retrouver sans options et ne devraient pas être pris en otage par les exigences des créanciers. Nous avons besoin d’un processus de mise en faillite juste et non écrasant. Je demande au gouvernement et au parlement d’accélérer l’approbation des changements réglementaires nécessaires.

Cinquièmement, les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises, en particulier dans le secteur des services, sont désormais confrontées à des difficultés objectives en raison de la baisse des commandes et des revenus.

Ces entreprises ont besoin d’aide pour rester ouvertes, ce qui signifie conserver leurs employés. Je voudrais m’adresser à tous les employeurs dès maintenant : une fois encore, notre tâche la plus cruciale est d’assurer la stabilité du marché du travail et de prévenir une flambée du chômage.

Une aide gouvernementale sera fournie aux entreprises pour faire face à ce problème.

Je propose les mesures suivantes pour soutenir les entreprises et les industries les plus touchées par la situation difficile actuelle.

Je pense qu’il est nécessaire de reporter tous les impôts sur les petites et moyennes entreprises, à l’exception de la TVA, pour les six prochains mois. En outre, les micro-entreprises devraient également bénéficier d’un report sur leurs contributions aux fonds d’assurance sociale.

Les prêts bancaires détenus par des PME et des micro-entreprises en difficulté doivent également être reportés pour les six prochains mois.

D’une manière générale, je demande au gouvernement et à la Banque centrale de proposer et de prendre des mesures supplémentaires pour garantir des prêts stables à l’économie réelle, notamment par le biais de garanties et de subventions publiques.

Point suivant, les entreprises en difficulté doivent être protégées de la faillite. À cet égard, je propose un moratoire de six mois sur les demandes de mise en faillite des créanciers contre les entreprises et sur le recouvrement des dettes et des amendes.

Encore une fois, ces mesures s’appliqueront aux entreprises opérant dans les secteurs les plus touchés par la situation difficile actuelle. Dans le même temps, j’ordonne au gouvernement de suivre en permanence l’évolution de la situation et, si nécessaire, d’élargir et de réviser la liste des industries nécessitant un soutien.

Sixièmement : à l’heure actuelle, nous devons faire tout notre possible pour soutenir les revenus de nos concitoyens, en particulier ceux employés par les petites et moyennes entreprises.

Afin que ces entreprises obtiennent des ressources supplémentaires pour soutenir leurs employés, je propose de réduire de moitié leurs cotisations d’assurance, de 30 à 15%. Ce taux réduit s’appliquera à la partie du salaire supérieure au salaire minimum. Pour ceux qui gagnent le salaire minimum ou moins pour une raison quelconque, le taux restera de 30%.

Je voudrais souligner que ce taux réduit est introduit non seulement pour plusieurs mois, non seulement comme mesure anti-crise, mais pour le long terme. De cette façon, nous créons une incitation à long terme pour les employeurs à augmenter les salaires.

Enfin, je voudrais suggérer deux autres mesures. Permettez-moi de les expliquer.

Premièrement, tous les revenus d’intérêts et de dividendes qui proviennent de Russie et sont transférés à l’étranger dans des juridictions offshore doivent être correctement taxés.

Aujourd’hui, les deux tiers de ces fonds, et essentiellement nous parlons ici des revenus de particuliers, sont imposés au taux de 2% seulement, grâce à des stratégies dites d’optimisation fiscale de toutes sortes. Dans le même temps, les personnes aux salaires modestes paient un impôt sur le revenu de 13%. C’est injuste, c’est le moins qu’on puisse dire.

Pour cette raison, je suggère que ceux qui expatrient leurs revenus sous forme de dividendes vers des comptes étrangers payent un impôt de 15% sur ces dividendes. Bien sûr, nous devrons modifier les traités de double imposition de la Russie avec certains pays. Je demande au gouvernement de régler cela. Si nos partenaires étrangers n’acceptent pas notre proposition, la Russie se retirera unilatéralement de ces traités. Nous commencerons par les pays qui attirent des ressources substantielles de la Russie, ce qui est une question très sensible pour notre pays.

Deuxièmement, de nombreux pays prélèvent un impôt sur le revenu sur les intérêts perçus par les particuliers sur leurs dépôts bancaires et leurs investissements en valeurs mobilières, tandis que la Russie n’impose pas du tout ces revenus.

Je propose que les personnes ayant plus d’un million de roubles de dépôts bancaires et de titres de créance paient un impôt de 13% sur ce revenu. Je tiens à répéter qu’il ne s’agit pas d’imposer les dépôts eux-mêmes, mais uniquement d’appliquer l’impôt sur le revenu aux intérêts que les particuliers tirent de ces investissements.

Je voudrais souligner que seulement environ un pour cent des détenteurs de dépôts seront touchés par cette initiative. Dans le même temps, les banques russes offriront toujours des dépôts attrayants avec certains des rendements les plus élevés du monde.

Les solutions que je propose sont loin d’être simples. Je voudrais quand même vous demander de les traiter avec compréhension. Permettez-moi d’ajouter que je propose d’utiliser les recettes budgétaires de ces deux mesures pour financer des initiatives visant à soutenir les familles avec enfants et à aider les personnes sans emploi ou en congé de maladie.

Peuple de Russie,

Toutes les mesures qui sont sur le point d’être adoptées ou qui le seront à l’avenir ne fonctionneront et ne produiront de résultats que si nous y participons ensemble et si nous reconnaissons la complexité de la situation actuelle. Nous avons besoin que l’État, la société et le peuple travaillent ensemble, et nous devons tous faire tout ce que chacun d’entre nous peut faire.

Nous devons être conscients que nous portons la responsabilité personnelle de nos proches, de ceux qui vivent près de nous et qui ont besoin de notre aide et de notre soutien. Dans l’ensemble, c’est ce sens de la solidarité qui sous-tend la résilience de notre société, ainsi qu’un engagement indéfectible à l’entraide et à l’efficacité de la réponse que nous proposons pour surmonter le défi auquel nous sommes confrontés.

Merci pour votre attention.

'Bons Baisers de Russie': Moscou envoie 8 équipes médicales et 100 virologues de l'armée au secours de l'Italie

Rencontre de Vladimir Poutine avec les membres du gouvernement, 17 mars 2020, au sujet de la pandémie covid-19.

Chers collègues,

Je voudrais m’adresser à vous, membres du gouvernement russe, à nos collègues des régions avec qui nous travaillons désormais en étroite collaboration, pratiquement au quotidien. Je voudrais m’adresser à tous les citoyens de ce pays.

Nous observons comment se déroule la situation de la propagation de l’infection coronavirus. La plupart des pays ont déjà vu certaines conséquences de cette maladie à la fois dans les soins de santé et dans l’économie.

Dans certains pays, comme nos amis, la République populaire de Chine (RPC) ou la République de Corée, la situation évolue pour le mieux. C’est parfaitement évident. Nous ne pouvons que nous en réjouir avec nos amis.

Mais une situation difficile, parfois même critique, se développe dans d’autres États, y compris des pays européens. Le nombre de nouveaux cas augmente rapidement presque tous les jours.

Ces pays prennent des mesures d’urgence, notamment des quarantaines, la fermeture des frontières, des restrictions sur les grands événements publics, l’annulation des vols aériens et les voyages par d’autres types de transport. Les établissements d’enseignement adaptent leurs pratiques d’enseignement à un régime spécial ou à la fermeture. De toute évidence, ces mesures sont justifiées et dépendent de la situation. Bien sûr, nous souhaitons à tous nos collègues plein succès dans cet effort pour lutter contre cette pandémie.

Naturellement, cette menace extérieure ne pouvait pas contourner la Russie, d’autant plus que la plus grande partie de ce grand pays est située à l’est, en Extrême-Orient et au-delà de l’Oural, tandis qu’une partie considérable de la population vit dans la partie européenne. Nous avons des contacts avec des États de différentes parties du monde.

Aujourd’hui, compte tenu de nos relations commerciales intensives, humanitaires et tout simplement humaines avec des pays étrangers, la situation en ce sens se complique. Mais comme vous le savez, les virus n’ont jamais tenu compte des frontières des États. Aujourd’hui, la situation est exacerbée en raison des voyages fréquents dans le monde.

Cependant, grâce aux mesures rapides prises de manière proactive aux niveaux régional et fédéral, dès les premières semaines de l’épidémie, nous avons réussi à contenir la pénétration et la propagation massives de l’infection en Russie? Je tenais à le souligner.

Maintenant, malgré le niveau de risque potentiellement élevé —je dois le dire, et j’y reviendrai—, malgré le niveau de risque élevé, la situation est généralement sous contrôle.

Les institutions médicales, les services frontaliers et autres sont en mode d’alerte élevée. Les autorités fédérales et régionales surveillent la situation toutes les heures et prennent les décisions nécessaires. Comme le Premier ministre vient de le dire, un Conseil de coordination de la réponse aux coronavirus a été mis en place sous la tutelle du gouvernement russe avec un groupe de travail correspondant au Conseil d’État.

Je vous demande de continuer à être très mobilisé, d’agir de manière coordonnée et cohérente et, surtout, d’essayer de devancer la courbe. Il est extrêmement important de tenir les gens informés ; c’est une chose extrêmement importante que de disposer d’une information directe, complète et fiable. Nous venons de visiter le centre d’information, installé juste ici à Moscou. Je pense que d’autres régions doivent faire de même, et le centre de Moscou doit renforcer ses capacités.

Les Russes devraient disposer de toutes les informations nécessaires : à quel type de menace nous sommes confrontés, quelles mesures sont prises par l’État et ce que chacun doit faire pour se protéger et protéger sa famille.

Il est fondamentalement important de supprimer les raisons de l’émergence de rumeurs nuisibles et infondées ou, pire, de spéculations malveillantes sur ce sujet. Mais la seule chose qui peut compenser et contrer cela est une information fiable, opportune et complète.

Dans le même temps, nous devons prendre en compte tous les aspects et les risques d’une éventuelle propagation de l’infection, je viens de le dire. Tout d’abord, nous avons besoin que les institutions médicales soient prêtes à fournir une assistance en temps opportun à domicile et dans les hôpitaux, comme vient de le dire Mme Golikova (Vice-Premier ministre pour la politique sociale, le travail, la santé et les pensions). C’est ce qui se fait et continuera de l’être à court terme.

Nous devons prendre des mesures préventives et de quarantaine. Nous devons nous approvisionner en médicaments, équipements et appareils techniques. Il faut aussi penser à s’approvisionner en équipements de protection individuelle et antiseptiques. Et bien sûr, les installations médicales doivent avoir une capacité suffisante pour relever le défi.

En ce qui concerne les systèmes de test pour un diagnostic rapide du coronavirus et un vaccin pour le prévenir, nos principaux laboratoires y travaillent dur. La Russie possède toutes les compétences nécessaires dans ce domaine et une science solide pour atteindre ces objectifs dans un avenir proche. L’expérience antérieure montre que nos spécialistes sont capables de résoudre ces tâches majeures.

Une attention particulière est accordée aux systèmes de test. Désormais, l’objectif principal est d’augmenter considérablement leur production. Cette tâche est entreprise par le centre de recherche d’État VECTOR et l’Institut d’épidémiologie de Rospotrebnadzor, ainsi que par des spécialistes du ministère de la Santé et des institutions de l’Agence fédérale médico-biologique (FMBA).

Nous utilisons également la coopération internationale comme ressource. Le Fonds d’investissement direct russe financera des développements communs avec nos partenaires japonais en vue de lancer la production de tests express dès avril. À terme, ce sera le premier test express portable au monde.

Quant au vaccin, je le répète, ce travail est également en cours. Des spécialistes de Rospotrebnadzor s’y sont engagés. Ils ont été rejoints par des spécialistes de l’Institut de recherche sur les vaccins et les sérums de la FMBA à Saint-Pétersbourg.

Aujourd’hui, je voudrais exprimer une gratitude particulière aux médecins, infirmières, personnel des hôpitaux infectieux et autres, des polycliniques, des cliniques externes et des services médicaux d’urgence.

Leur travail dans ce domaine est très demandé. Bien sûr, il est nécessaire d’assurer leur sécurité et de leur fournir à tous un équipement de protection pour travailler avec les groupes à risque, mais ce travail est important et nécessaire.

Ces personnes accomplissent leur devoir professionnel avec honneur, comme cela s’est produit à plusieurs reprises dans l’histoire de la médecine domestique. Ils risquent leur santé pour aider les autres.

Je demande au gouvernement, au ministère de la Santé et aux régions de développer des mesures de soutien supplémentaires pour les médecins et le personnel médical. Nous avons déjà dit que ce travail, ce soutien doit être divisé en deux parties.

Tout d’abord, pour augmenter le fonds salarial des employés de Rospotrebnadzor qui travaillent à l’identification de l’infection.

Deuxièmement, augmenter le fonds salarial dans les régions. Je veux augmenter les salaires correspondants des agents de santé primaires, tels que les thérapeutes locaux, les médecins généralistes, les pneumologues, les médecins spécialistes des maladies infectieuses, les anesthésistes-réanimateurs et les infirmières. N’oublions pas le personnel médical subalterne, les personnes qui se trouvent également dans la zone à risque : les ambulanciers paramédicaux et les obstétriciens des centres paramédicaux ruraux. Ce sont ces gens qui travaillent directement avec ceux qui ont besoin de notre aide et de notre soutien.

Bien sûr, je parle d’augmenter les paiements qui leur sont versés pour travailler dans des conditions d’urgence, pour l’intensité de leur travail. Ce mécanisme doit être transparent et équitable, et je demande au gouvernement de prendre des décisions sur les paiements supplémentaires et d’élaborer la procédure dès que possible.

Je demande également que le décret que je viens de signer —M. Mishustin le sait— soit mis en œuvre. Il permet la vente en ligne de médicaments sans ordonnance. Nous en avons également discuté hier.

Cependant —et le décret le prévoit, et je prie le gouvernement de le noter—, il est nécessaire de soumettre les propositions nécessaires pour modifier le cadre réglementaire, la loi augmentant la responsabilité pénale pour les médicaments contrefaits, afin que personne ne songe à profiter de la la situation pour vendre des produits qui ne peuvent pas guérir.

La vente en ligne de médicaments est une question très importante et sensible, tout d’abord pour les personnes et les familles en quarantaine.

Dans ce contexte, je demande au gouvernement et à nos entreprises de télécommunications d’utiliser toutes leurs ressources afin de respecter dans les meilleurs délais les instructions que j’ai données dans mon discours à l’Assemblée fédérale : fournir un accès gratuit depuis les ordinateurs personnels aux sites Web russes socialement importants pour acheter des médicaments, étudier en ligne, obtenir des services publics et même regarder des films russes et des émissions pour enfants, entre autres. C’est essentiel pour les personnes qui restent à la maison avec leur famille.

En outre, l’épidémie a déjà eu un effet profond sur l’économie mondiale. M. Belousov (vice-Premier ministre) vient de parler des mesures prises ou envisagées par le gouvernement de la Fédération de Russie. Je vous demande de développer une coopération harmonieuse entre le gouvernement, la Banque de Russie et les régions de la Fédération de Russie. Au cours des derniers jours, nous avons activement participé à la mise au point de nouveaux mécanismes de coopération. Ils devraient fonctionner comme sur des roulettes.

Nous devons maintenant prendre des mesures précises pour maintenir la stabilité économique et la durabilité des entreprises et des industries russes. Cela s’applique principalement au transport, à la logistique et à l’approvisionnement sûr en produits alimentaires et en produits de première nécessité.

Bien sûr, il est important de surveiller les performances des principales entreprises clés qui sont l’épine dorsale de notre économie et de nombreuses régions de Russie. Mais —M. Belousov vient de parler de cela— nous savons que des millions de personnes travaillent dans des petites et moyennes entreprises, dans de petites usines et nous ne devons pas permettre à cet important secteur de subir des dommages en raison de ce tour de montagnes russes et de force majeure. Inutile de dire que je ferai tout ce que je peux pour soutenir les mesures que vous avez définies pour aider le secteur économique.

Il est nécessaire de décharger les entrepreneurs —je suis également d’accord avec cela— des inspections excessives autant que possible. Ils devraient recevoir de l’aide pour résoudre leurs problèmes fiscaux et d’endettement. Toute sanction doit être infligée en tenant compte de la situation actuelle. Cela a également été mentionné, et je le considère opportun : c’est la bonne approche.

La sphère sociale requiert une attention particulière. Je veux parler des universités, des écoles, des jardins d’enfants et des crèches, ainsi que des institutions qui s’occupent des personnes handicapées et des personnes âgées. Je tiens à souligner que la santé et la sécurité des personnes doivent bénéficier d’une priorité absolue.

S’il est nécessaire, ou si cela le devient éventuellement, d’annoncer des vacances imprévues ou de fermer temporairement des institutions pour enfants, les enfants ne doivent pas être laissés seuls. Par conséquent, en plus d’organiser des cours à distance, il est nécessaire d’être en contact constant avec leurs parents.

Je voudrais demander au personnel de ces institutions de prendre tout cela en considération afin que nous puissions faire face à ce qui est, soyons honnête, une situation difficile, calmement et avec un minimum de pertes. Nous devons faire face à cette situation de manière soutenue et ordonnée. Tout le monde est intéressé et concerné, y compris les propriétaires d’entreprises.

Il est nécessaire d’organiser des horaires de travail spéciaux, flexibles ou à distance pour les parents avec des enfants d’âge scolaire ou préscolaire, dans la mesure du possible.

Je le répète : toutes nos décisions doivent être justifiées, claires et compréhensibles pour les gens. Ils doivent correspondre aux risques potentiels et être réalisés en fonction des besoins. Nous devons être proactifs, regarder comment la situation évolue, préparer les mesures pertinentes et les prendre quand il le faut. Dans les faits, il faut qu’il en soit ainsi.

Permettez-moi de souligner que ces étapes sont obligatoires pour tous les niveaux du gouvernement et toutes les organisations, quelle que soit la forme de propriété ou de subordination ministérielle. Il est nécessaire d’assurer le contrôle le plus strict possible. J’aimerais également que nos concitoyens traitent ces étapes avec compréhension.

Notre solidarité, concentration, responsabilité, discipline et volonté de nous soutenir mutuellement sont tout simplement irremplaçables. Ces qualités nous ont permis de surmonter de nombreuses difficultés, comme dans une bonne et grande famille.

De toute évidence, nous devons rassembler nos actes à tous les niveaux. Nous devons atteindre ces objectifs par des efforts concertés et faire preuve d’une attention particulière pour les personnes âgées, les parents âgés et les enfants afin de les protéger autant que possible.

Les informations explicatives sont d’une importance vitale, comme je l’ai déjà dit. J’espère que les médias et les associations de bénévoles aideront à cela. Les gens doivent savoir clairement comment agir, où demander de l’aide et quelles précautions prendre pour se protéger eux-mêmes, leurs familles, leurs proches, leurs voisins et leurs collègues de la menace potentielle.

Et permettez-moi de répéter : tant l’État que la société, nous devons tous agir maintenant consciencieusement et être bien organisés et responsables. Nous devons comprendre la situation et prendre soin les uns des autres. C’est l’essentiel dans ces circonstances.

