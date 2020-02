Sans se faire d’illusions sur ce qu’est la nature même de la maréchaussée, ce n’est pas dans la « patrie des droits de l’homme » qu’une telle chose pourrait arriver, même avec des policiers qui assassinent ou mutilent leurs concitoyens à cause de la couleur de leur peau, de leur manque de servilité et/ou ou de leur gilet jaune… Les seuls flics qui ont des ennuis sérieux en France sont ceux de VIGI (Alexandre Langlois et Noam Anouar), suspendus à cause de leur dénonciation de la politique macronienne de répression.

Source : RT, le 9 novembre 2018

Traduction : lecridespeuples.fr

La police russe a dû licencier environ 300 officiers depuis le début de 2018 après que des citoyens ont signalé des abus, a déclaré le ministre de l’Intérieur Vladimir Kolokoltsev.

Il y a eu au moins 45 000 plaintes concernant les actions des policiers cette année, a déclaré Kolokoltsev.

Suite aux enquêtes ouvertes du fait de ces rapports, 300 officiers ont perdu leur emploi et 65 ont été licenciés pour « perte de confiance », a-t-il dit.

Certains d’entre eux, entre autres, ont couvert du trafic de drogue, a déclaré le ministre, ajoutant que chaque cas de ce type était « une urgence » pour la police.

De nouvelles recherches ont révélé que le niveau de confiance dans la police au sein de la population en général avait chuté de 10% depuis 2017.

Au total, 57% des personnes interrogées par le Centre panrusse de recherche sur l’opinion publique (VTSIOM) ont exprimé leur confiance en la police.

L’année dernière, VTSIOM a signalé un niveau record de confiance de 67% dans la police en Russie, ce qui était une augmentation drastique par rapport au milieu des années 2010, lorsque les chiffres étaient inférieurs à 50%.

Les forces de l’ordre russes ont récemment été secouées par plusieurs scandales majeurs, dont le dernier concerne le viol d’une jeune détective par trois chefs de département de police du quartier général de la police de la ville d’Oufa.

Début novembre, un officier ivre de la région d’Altay a foncé dans une épicerie au volant de son SUV de luxe et s’est échappé de la scène.

