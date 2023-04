Par Moon of Alabama

Source : Moon of Alabama

Traduction : lecridespeuples.fr

Grâce à la médiation de la Chine et de la Russie, la paix s’installe au Moyen-Orient.

La paix viendra aussi en Syrie. Le ministre des affaires étrangères de l’Arabie saoudite se rendra bientôt à Damas. Il invitera la Syrie à rejoindre la Ligue arabe. Un sommet de la Ligue arabe se tiendra le mois prochain en Arabie saoudite et le président syrien Bashar al Assad devrait y participer.

Cette décision fait suite à des accords entre l’Iran et l’Arabie saoudite visant à enterrer la hache de guerre et à des accords entre l’Irak et l’Iran visant à mettre un terme au soulèvement kurde en Iran, qui était contrôlé par les forces kurdes en Irak.

« Nous ne pouvons pas accepter cela », a déclaré le président américain Joe Biden. Il a envoyé le directeur de la CIA, Bill Burns, en Arabie saoudite pour menacer la monarchie régnante de conséquences fâcheuses :

Burns a probablement menacé de ne pas communiquer aux Saoudiens les renseignements américains sur les groupes terroristes. La CIA pourrait en outre activer certains de ses agents de Daech pour qu’ils mènent de sales opérations en Arabie saoudite pour ensuite proposer son « aide » à la « lutte contre le terrorisme ».

Je ne pense pas que cela fonctionnera. Les Saoudiens en ont assez de l’ingérence américaine dans leur région. Ils recherchent le développement, et le développement passe par la paix.

C’est pourquoi les États-Unis renforcent leur menace :

Pendant ce temps, les sionistes doivent enfin faire face à leur noyau idéologique, comme le révèle Moshe Ya’alon, ancien ministre de la défense d’Israël et ancien chef d’Etat-major de l’armée (sous Netanyahou), qui décrit l’idéologie de deux ministres actuels :

« Lorsque vous parlez de Smotrich et de Ben Gvir, ils ont un rabbin. Il s’appelle Rabbi Dov Lior. C’est le rabbin du ‘Jewish Underground’, qui avait l’intention de faire exploser le Dôme du Rocher, et avant cela les bus de Jérusalem. Pourquoi ? Pour accélérer la venue de la « dernière guerre ». Les entendez-vous parler de « dernière guerre », ou du concept de « soumission » de Smotrich ? Lisez l’article qu’il a publié dans « The Shiloh » en 2017. Tout d’abord, ce concept repose sur la suprématie juive. « Mein Kampf à l’envers ». Mes cheveux se dressent quand je redis cela, comme il l’a dit lui-même. J’ai appris et grandi dans la maison de survivants de l’Holocauste & « plus jamais ça ». C’est Mein Kampf à l’envers. La suprématie juive. C’est pourquoi il dit : « Ma femme n’entrera pas dans une pièce avec un Arabe. » C’est ancré dans l’idéologie. Et ce à quoi il aspire, c’est à une grande guerre le plus rapidement possible. Une guerre de Gog et Magog. Le plus tôt possible. Comment mettre le feu aux poudres ? Un massacre comme celui du Caveau des Patriarches [en 1994]. Baruch Goldstein est un élève de ce rabbin, qui lui a également consacré une dédicace dans le livre Torat Hamelech. Après tout, Ben Gvir a accroché la photo [de Goldstein]. Voilà ce qui entre dans le processus décisionnel du gouvernement israélien. »