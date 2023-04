Le baiser mortel de l’empire

Le bloc militaire de l’OTAN dirigé par les États-Unis s’est à nouveau agrandi, prolongeant sa frontière avec la Russie de près de 1 300 km.

Par Lidia Misnik, journaliste basée à Moscou, spécialisée dans la politique, la sociologie et les relations internationales.

Source : RT, le 7 avril 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, au centre gauche, serre la main du ministre finlandais des Affaires étrangères, Pekka Haavisto, alors qu’ils assistent à la Commission OTAN-Ukraine lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN au siège de l’OTAN à Bruxelles, le mardi 4 avril 2023.

Cette semaine, la Finlande est devenue officiellement le 31e État membre de l’OTAN. Le ministre des affaires étrangères Pekka Haavisto a finalisé le processus en remettant les documents d’adhésion au secrétaire d’État américain Anthony Blinken.

Cette décision risque d’aggraver les tensions entre la Russie et l’Occident. Les analystes moscovites estiment qu’Helsinki a sapé sa propre sécurité dans un effort mal avisé pour la renforcer.

Un sentier étroit et sinueux

La Finlande a rejoint le bloc dirigé par les États-Unis avant la Suède, ce que peu d’experts avaient prévu. Stockholm a encore du mal à obtenir l’approbation de la Turquie pour sa candidature, en raison d’un différend. Les deux pays ont demandé à adhérer à l’OTAN en mai 2022, en invoquant la menace que représentait un « voisin agressif » après l’attaque de l’Ukraine par la Russie.

L’OTAN ne les a pas acceptés d’emblée, même si elle a reconnu qu’ils étaient prêts, en raison de tensions sur le soutien aux organisations kurdes et de questions concernant l’extradition d’individus accusés de terrorisme et de participation à la tentative de coup d’État de 2016 en Turquie.

La Hongrie a également tenté de ralentir le processus. Le premier ministre Viktor Orban a invoqué les préoccupations de son parlement, qui craignait que cette décision ne nuise aux relations entre l’OTAN et la Russie.

Pour la Finlande, le processus a finalement duré un an. Le 30 mars, le parlement turc a ratifié le protocole d’adhésion d’Helsinki, et Budapest a fait de même le 27 mars.

Le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto, à gauche, serre la main après avoir remis le document d’adhésion de son pays au secrétaire d’État américain Antony Blinken, à droite, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN au siège de l’OTAN à Bruxelles, mardi 4 avril 2023.

Ce que gagne l’OTAN



En tant que nouvel État membre de l’OTAN, la Finlande apporte un mélange d’armes occidentales de pointe et de matériel soviétique du siècle dernier. Une grande partie de la force d’artillerie du pays est constituée d’armes de fabrication soviétique, tels que les canons de campagne M46 et 2A36 Giatsint-B et les obusiers D30 et 2S1 Gvozdika. La moitié du groupe de véhicules blindés légers de la Finlande est constituée de CV-9030 suédois et l’autre moitié de BMP-2 soviétiques.

Les forces armées d’Helsinki possèdent également le Patria APC, un véhicule de conception modulaire qui peut servir de char léger avec un canon principal de gros calibre, ou transporter un module de combat télécommandé avec canon et roquettes. La Pologne les importe sous le nom de Rosomak. Au total, 900 versions différentes de Patria APC ont été construites depuis 2001. En 2012, le ministère croate de la Défense a également exporté 40 à 50 véhicules Patria AMV construits sous licence par l’entreprise nationale Duro Dakovic Special Vehicle. Au total, Zagreb a acheté 126 Patria AMV, dont six ont été construits en Finlande.

L’armée de l’air finlandaise se compose essentiellement d’appareils fabriqués à l’étranger. Selon Inside Over, elle dispose de 64 chasseurs F/A-18 Hornet construits aux États-Unis et équipés de systèmes électroniques et de contrôle principalement fabriqués dans le pays. La durée de vie de la flotte devrait expirer d’ici 2030, et le pays cherche donc déjà à la moderniser. Les chasseurs actuels devraient être remplacés par un nombre similaire d’avions multirôles F-35A de cinquième génération, dans le cadre d’un marché public déjà annoncé.

Un chasseur F/A-18 Hornet de l’armée de l’air finlandaise se prépare à décoller de l’autoroute E4 à Joutsa, dans le centre de la Finlande, lors de l’entraînement Baana 2022, le 28 septembre 2022.

L’armée finlandaise exploite quelque 215 véhicules aériens sans pilote (UAV) de différents types, dont neuf sont des MQ-9 Reaper, selon Inside Over.

Principalement axée sur les opérations côtières, la marine finlandaise est entraînée et armée pour protéger les eaux territoriales du pays en mer Baltique et frapper rapidement les navires ennemis, pour défendre les voies de transport et les détroits, et pour mener des missions de reconnaissance, explique Sergey Andreyev, expert auprès du Conseil russe des affaires étrangères. La marine finlandaise dispose de 17 dragueurs de mines de différents types et de huit navires lance-missiles à grande vitesse : quatre de la classe Hamina et quatre de la classe Rauma.

La Finlande utilise des chars de combat principaux allemands Leopard 2A4 ainsi que quelques chars Leopard 2A6 d’occasion achetés aux Pays-Bas en 2015.

Les forces de défense finlandaises comptent environ 21 500 hommes et femmes en service actif. Le pays peut également compter sur quelque 900 000 réservistes ayant accompli leur service militaire.

Toutefois, les experts interrogés par RT estiment que l’OTAN a surtout intérêt à admettre la Finlande pour étendre son influence et se rapprocher des frontières de la Russie.

« Comme toute organisation bureaucratique, l’alliance bénéficie dans ce cas de l’extension de sa portée et de son influence. En outre, c’est un moyen de limiter l’influence de la Russie », explique Sergey Oznobishchev, directeur de l’Institut des Evaluations Stratégiques.

« L’OTAN tente de poursuivre son expansion, considérant la Russie comme son principal adversaire. Elle se rapproche le plus possible de la Russie, en installant ses infrastructures à proximité immédiate de celle-ci, ce qui est important pour l’OTAN et certainement dangereux pour la Russie », déclare Vladimir Bruter, expert à l’Institut international d’études humanitaires et politiques.

Le chef du département analytique de l’Institut d’analyse politique et militaire (IPWA), Alexander Khramchikhin, est d’un avis différent. Selon lui, « l’OTAN ne bénéficie pas de l’adhésion de la Finlande. Bien au contraire, elle ne fait qu’accroître les inconvénients de l’alliance ».

Une photo prise le 4 mai 2022 montre des soldats finlandais lors de l’exercice Arrow 22 à la garnison de Niinisalo à Kankaanpää, dans l’ouest de la Finlande.

Ce que cela signifie pour la Russie

L’adhésion de la Finlande à l’OTAN ne fera qu’accroître les tensions sur la scène mondiale, a prévenu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il a qualifié l’expansion du bloc d’empiètement sur la sécurité et les intérêts nationaux de la Russie.

« C’est ainsi que nous voyons cette évolution. Elle nous oblige à prendre des contre-mesures pour garantir la sécurité [de la Russie], tant sur le plan tactique que stratégique », a expliqué M. Peskov.

Il a toutefois souligné que le problème de la Russie avec la Finlande est « fondamentalement différent » du conflit avec Kiev et que, contrairement à l’Ukraine, la nation nordique n’a jamais été « anti-russe » ou n’a jamais eu de différends avec Moscou.

Néanmoins, en réponse à l’adhésion de la Finlande à l’OTAN, Moscou a déjà promis de renforcer ses capacités de défense dans les régions occidentales et nord-ouest de la Russie. On ne sait toutefois pas encore sous quelle forme précise.

« Si d’autres membres de l’OTAN déploient leurs forces et leurs équipements sur le territoire finlandais, nous prendrons des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de la Russie », a prévenu le vice-ministre des affaires étrangères, Alexandre Grouchko, la veille de l’adhésion d’Helsinki à l’alliance.

Des actions sont déjà en cours à cette fin. Ainsi, le ministre de la défense, Sergey Shoigu, a annoncé au début de l’année la création d’un nouveau corps d’armée à la frontière avec la Finlande, en Carélie et dans la région de Saint-Pétersbourg, dans le cadre des efforts déployés pour renforcer les forces armées russes dans cette partie du pays. Le corps sera composé de trois divisions de fusiliers motorisés et de deux divisions des forces aéroportées russes.

Selon le colonel Mikhail Khodaryonok, observateur militaire, Moscou se concentrera sur le renforcement des troupes terrestres et côtières dans la région et sur l’extension de la présence des troupes de missiles et de l’artillerie russes.

« Il est probable que ces nouvelles formations comprendront des brigades utilisant des systèmes de missiles Iskander-M et des brigades d’artillerie lourde transportant des munitions nucléaires », a noté le colonel Khodaryonok.

Un lanceur se déploie lors d’un exercice spécial des systèmes de missiles tactiques Iskander-M dans le district militaire occidental de la région d’Ivanovo.

Selon l’expert, si la situation devait s’aggraver au point que la Russie doive planifier des opérations de combat dans la région, Moscou envisagerait très probablement des frappes de haute précision à longue portée sur des cibles en Finlande et en Suède, telles qu’elles peuvent être effectuées par des avions à longue portée transportant des missiles de croisière ou par des forces navales transportant des missiles Kalibr.

« Étant donné la supériorité de l’OTAN en termes d’armes conventionnelles, Moscou ferait bien d’envisager de poser des mines terrestres nucléaires le long de la frontière avec les nouveaux États membres de l’Alliance. Toutefois, toute opération défensive de cette ampleur doit être approuvée au préalable. Toutes les unités militaires doivent être formées et leur déploiement planifié. Les autres flux de travail à mettre en œuvre comprennent la coordination, les chaînes de commandement et de contrôle, ainsi que toutes sortes d’itinéraires d’approvisionnement et de logistique militaire. Naturellement, les dépenses liées à une telle opération sont considérables. Mais dans ce cas, les intérêts de la défense et de la sécurité nationales sont clairement prioritaires », a résumé M. Khodaryonok.

Pourquoi la Finlande fait-elle cela ?

En mai dernier, le premier ministre finlandais de l’époque, Sanna Marin, a déclaré dans une interview au Corriere della Sera que la question du déploiement d’armes nucléaires par l’OTAN ou de l’ouverture de bases en Finlande ne faisait pas partie des négociations d’adhésion d’Helsinki à l’Alliance.

« Personne ne viendra nous imposer des armes nucléaires ou des bases permanentes si nous n’en voulons pas. Je pense donc que ce sujet n’est pas à l’ordre du jour », a-t-elle déclaré. Selon le premier ministre, l’OTAN n’est pas intéressée par le stationnement de ses forces ou de ses armes nucléaires en Finlande.

Mme Marin a souligné que la Finlande avait beaucoup investi dans sa sécurité en tant que « petit pays » qui « a un voisin agressif », mais elle a qualifié la demande d’adhésion à l’OTAN d’ « acte de paix » plutôt que de guerre. « Il s’agit de faire en sorte que la guerre ne revienne jamais en Finlande », a déclaré M. Marin, qui a affirmé qu’Helsinki « essaiera toujours de trouver des solutions diplomatiques à tous les problèmes ».

La Première ministre finlandaise Sanna Marin arrive au premier jour du sommet des dirigeants de l’UE au bâtiment du Conseil européen à Bruxelles, le 20 octobre 2022.

Pourtant, ce n’est pas la paix qu’Helsinki est susceptible de s’assurer en rejoignant l’OTAN, mais la perte de son statut et de sa souveraineté, selon le journaliste militaire Ivan Konovalov.

Il a déclaré à RT : « Jusqu’à présent, la Finlande jouissait d’un statut très spécial d’État neutre sur la scène internationale. Même à l’époque de la guerre froide, lorsque l’URSS était en conflit avec l’OTAN, la position de neutralité a permis à la Finlande de se démarquer en tant qu’acteur sur la scène mondiale, contrairement à beaucoup d’autres. Mais aujourd’hui, c’est fini. La Finlande va mourir politiquement et ne sera plus qu’une des nombreuses nations à la solde de Washington. Elle perdra sa singularité politique et sera assimilée par l’OTAN ».

Selon Alexander Khramchikhin, cette décision va à l’encontre des intérêts de la Finlande, car elle ne fera que nuire à la sécurité du pays, même si Helsinki pense que ce sera l’inverse. « Il s’agit d’une décision irrationnelle inspirée par la peur », estime-t-il.

Quelle sera la suite des événements ?

Les relations entre Moscou et Helsinki se sont dégradées ces derniers temps et, selon Vladimir Bruter, elles ne sont pas prêtes de s’améliorer.

« La seule chance de construire une relation équilibrée est que l’Occident cesse de parler de la Russie comme d’une force à contenir. La Russie est soit un partenaire, soit un adversaire. L’Occident ne peut pas continuer à contenir la Russie tout en maintenant de bonnes relations avec elle. La Russie lui a déjà donné trop de temps, bien qu’elle se soit placée dans une situation désavantageuse évidente car, comme nous pouvons le voir, l’Occident a profité de ce temps pour continuer à traiter la Russie comme une économie et une force politique et militaire à contenir. J’espère que Moscou ne le permettra plus jamais », a déclaré M. Bruter.

Sergey Oznobishchev estime que si l’adhésion de la Finlande à l’OTAN va à l’encontre des intérêts à long terme de la Russie, elle ne constitue pas une menace immédiate ou écrasante. Tout dépendra de la manière dont Moscou et Helsinki s’efforceront de rétablir les relations que les deux pays entretenaient auparavant. Selon M. Oznobichchev, ils disposent d’une base solide pour les aider, à savoir « toutes ces décennies d’amitié et de relations de bon voisinage avec Helsinki ».

« Le moment est venu de commencer à travailler sur ce sujet », a-t-il déclaré. « Il est temps de se concentrer sur la stabilisation des relations de la Russie avec la Finlande et la Suède tant qu’il reste quelque chose à sauver. Jusqu’à présent, ces deux nations ne se sont pas montrées trop hostiles. L’essentiel pour la Russie est qu’ils ne laissent pas leurs territoires être utilisés par l’OTAN pour accroître sa présence militaire et renforcer ses capacités militaires. »

Selon Alexandre Khramtchikhine, les relations de la Russie avec tous les pays occidentaux se sont tellement détériorées que « la prochaine étape ne peut être qu’une guerre directe, ce qui ne risque pas d’arriver ».

« Je pense que nous devons cesser de nous plaindre constamment de l’absence d’amélioration des relations avec l’Occident. Cela n’arrivera jamais, et nous devons le comprendre », a-t-il déclaré.

