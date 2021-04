Une attaque de missiles nocturne qui résume toutes les peurs d’Israël

L’Axe de la Résistance résolu à frapper ouvertement Israël si ses attaques se poursuivent

Le missile syrien qui a atterri près de Dimona illustre à quel point cette bataille est dangereuse. S’il avait frappé à l’intérieur de l’enceinte du réacteur, les Israéliens se réveilleraient face à une réalité très différente.

Source : Jerusalem Post, le 22 avril 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

Les informations faisant état de sirènes retentissant près de la ville de Dimona et d’explosions dans le centre d’Israël représentent la somme de toutes les peurs avec lesquelles les gens vont se coucher et qu’ils espèrent ne pas trouver concrétisées au réveil.

Les reportages de sirènes & explosions à #Dimona représentent la "somme de toutes les peurs" selon le Jerusalem Post. Tout #Israel se réjouit des attaques contre #Natanz & des massacres à Gaza et vous pensez qu'il n'y aura pas de retour de bâton ? Génocidaires ET suicidaires. https://t.co/t0xK4Ro8xd — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Mais cela s’est produit tôt jeudi matin lorsqu’un missile syrien a atterri près de Dimona [parcourant donc plus de 200 kilomètres au-dessus de la Palestine occupée sans être intercepté par les défenses israéliennes], auquel Israël affirme avoir réagi en frappant des cibles en Syrie.

Attaque à Dimona



Quand les Israéliens entendent une explosion, ils réagissent tous de la même manière: ces explosions devraient être le quotidien des Arabes, pas le notre. Ils ne réalisent pas à quel point ils sont racistes, tout en tuant chaque semaine à Gaza et en Cisjordanie. https://t.co/jyw95GM9Ll — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 21, 2021

Les premiers rapports sont sortis vers 2 heures du matin. Ils ont commencé par des informations faisant état de sirènes dans le sud d’Israël et des rapports des médias étrangers selon lesquels ces sirènes se trouvaient à proximité du réacteur nucléaire secret d’Israël.

Le porte-parole de l'armée israélienne se contredit : après avoir affirmé qu'un missile sol-air syrien a été tiré et a manqué sa cible indéterminée, s'écrasant dans le Neguev, il ajoute qu'une défense israélienne a essayé de l'intercepter mais qu'il ne sait pas si ça a réussi. https://t.co/miFvIRl1Fp — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Le missile syrien qui a atterri près de Dimona illustre à quel point cette bataille est dangereuse. S’il avait frappé à l’intérieur de l’enceinte du réacteur, les Israéliens se réveilleraient face à une réalité très différente.

Netanyahu s'est endormi au poste parce qu'il s'occupe de ses affaires personnelles mais la Knesset doit sortir de sa paralysie pour que la Commission Affaires étrangères & de la Défense puisse se réunir & examiner notre état de préparation en cas d'escalade avec la Syrie/l'Iran." — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Les médias iraniens ont largement repris les rapports sur les sirènes et explosions en Israël, qui pouvaient être entendues aussi loin que la bande de Gaza, la Cisjordanie, Jérusalem et Modi’in. Des informations sur le site d’information arabe Shahab ont également indiqué que les communautés bédouines proches de Dimona avaient entendu des sirènes et des explosions. Celles-ci ont également été entendues dans les collines d’Hébron. Le nombre inhabituel de rapports et leur ampleur représentent un incident grave et inhabituel.

Version 1 : le missile sol-air s'est "perdu" et écrasé au sol

Version 2 : on l'a intercepté

Version 3 : en fait on est pas sûr de l'avoir touché

Version 4 : il a explosé dans les airs par la grâce de Yahvé (et parce que les Arabes sont des incapables)



Taisez-vous ça vaudra mieux — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Cet incident suit immédiatement l’affirmation des médias iraniens qu’une explosion dans le centre d’Israël il y a deux jours aurait pu être due à une attaque « délibéré ».

N'oublions pas que moins de 48h avant l'attaque de #Dimona une énorme explosion a secoué une usine d'armement d' #Israel



On récolte ce qu'on sème https://t.co/xzeRoJVG2d — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Voir Que construit Israël sur son site nucléaire de Dimona ?

Ce n’est peut-être que de la propagande, mais cela va néanmoins de pair avec un autre reportage de Fars News sur l’Iran utilisant un drone pour surveiller avec une grande précision un porte-avion américain navigant dans les eaux du Golfe.

L'attaque de #Dimona se produit le jour où la TV iranienne a publié des images d'un drone des Gardiens de la Révolution au-dessus du porte-avions USS Eisenhower dans le golfe persique.



L'Iran n'est plus sur la défensive ! https://t.co/a0SYFZPb0X — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Il y a quelques jours à peine, le journal iranien Kayhan, lié au pouvoir, a appelé l’Iran à viser Dimona, selon l’expert Yossi Mansharof. Les médias iraniens ont appelé à une « action » contre Dimona, affirmant qu’ils frapperaient une « installation nucléaire » israélienne en représailles à un incident survenu à l’installation d’enrichissement nucléaire iranienne de Natanz, largement attribué à Israël.

Armée ? Vous ne prenez même pas la peine de préciser syrienne ou israélienne tellement vous avez assimilé votre rôle de porte-voix de Tel-Aviv ? — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Les dernières attaques majeures contre Israël depuis la Syrie ont inclus un drone lancé depuis la base T-4 en février 2018 et une salve de roquettes trois mois plus tard en mai.

Voir à ce sujet La Syrie impose de nouvelles règles de confrontation à Israël

En 2018 et 2019, l’Iran aurait déplacé des missiles balistiques en Irak ; il a également déplacé des missiles à guidage de précision en Irak et en Syrie et a armé le Hezbollah de missiles à longue portée. En janvier, Newsweek a rapporté que Téhéran avait fourni un drone au Yémen qui avait une portée lui permettant de frapper Israël.

Voir Nasrallah : le Yémen représente une menace stratégique pour Israël

L’Iran a utilisé des drones pour frapper l’Arabie saoudite et a ciblé une base américaine en Irak en janvier 2020 avec des missiles balistiques de précision.

Voir Khamenei : nos frappes contre la base d’Al-Assad ont brisé le prestige des Etats-Unis et Nasrallah : la frappe de l’Iran est le premier pas vers l’expulsion de tous les soldats américains du Moyen-Orient

Israël et ses habitants ne peuvent qu’espérer que l’incident de missile syrien d’aujourd’hui ne présage rien des choses à venir et de la mise à exécution des menaces qui ont été proférées.

***

L’Axe de la Résistance est en état d’alerte maximale, prêt à cibler « ouvertement » Israël si ses attaques contre la Syrie et l’Iran se poursuivent

L’analyste politique libanais principal et rédacteur en chef du journal Al-Binaa, Nasser Qandil, affirme que l’ensemble de l’Axe de la Résistance est maintenant en état de guerre et prêt à répondre en ciblant « ouvertement » au plus profond d’Israël, au milieu de tensions croissantes entre Tel Aviv et Téhéran.

Dans une récente interview sur Al Mayadeen, Qandil, qui entretient des relations étroites avec le Hezbollah, a déclaré que les États-Unis doivent maintenant choisir entre s’engager dans un accord sur le programme nucléaire iranien et freiner à Tel Aviv, ou un scénario de guerre dans lequel l’Axe de la Résistance frappera ouvertement Israël.

« Axe de la résistance » désigne une alliance stratégique anti-impérialiste, anti-israélienne & anti-américaine composée notamment de l’Iran, de la Syrie, du Hezbollah, du Hashd al-Cha’abi irakien, du mouvement AnsarAllah au Yémen et des diverses factions armées palestiniennes.

Source : Interview Al Mayadeen du 14 avril 2021, via Middle East Observer

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

Rédacteur en chef du journal libanais Al-Binaa, Nasser Qandil : […] Je souhaite ajouter certaines informations (internes). Hier soir, j’ai reçu certaines informations (privilégiées) de dirigeants influents de l’Axe de la Résistance selon lesquelles la décision d’une confrontation directe avait été prise. Une confrontation ouverte est imminente, et à moins que Washington ne réussisse à dissuader Israël de poursuivre l’escalade, l’intérieur israélien sera « ouvertement » visé. (En d’autres termes), la partie responsable de l’attaque sera connue. Des déclarations officielles seront publiées disant : « C’est nous qui vous avons frappé ». Nous sommes au bord de la guerre. Ce n’est rien de moins que cela.

Khamenei avait averti que "Le temps des attaques-éclair impunies est révolu"…#Israel #dimona https://t.co/a7b4wQNDl9 — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

Même l’Axe de la Résistance (dans son ensemble) se considère désormais pleinement concerné. Je veux dire que l’Iran est maintenant en confrontation et se défend. C’est vrai. Cependant, il y a des comptes qui s’accumulent (et qui n’ont pas été réglés) et (cette période actuelle offre) aux forces de la Résistance une opportunité en or, alors qu’Israël est préoccupé par la confrontation avec l’Iran.

Voir En sabotant le programme nucléaire iranien, Israël menace la paix mondiale et Assassinat d’un scientifique iranien : Moscou condamne une ‘attaque terroriste’, l’UE s’abstient pour couvrir Israël

D’une part, la résistance au Liban (Hezbollah) a réservé son droit de répondre à l’opération israélienne dans laquelle l’un de ses combattants est tombé en martyr (le 20 juillet 2020), et nous nous souvenons de la promesse de Son Eminence, Sayed Hassan Nasrallah, où il a confirmé que le la réponse (pour l’attaque) arriverait inéluctablement. (D’un autre côté), la Syrie a également accumulé des comptes en suspens, à savoir les nombreux raids israéliens (contre elle). Par conséquent, toute la région peut basculer dans une confrontation dont la Palestine occupée et les installations israéliennes vitales seront l’arène.

Voir Nasrallah : les soldats israéliens se terrent comme des rats, mais nous finirons bien par en tuer un et Israël se prépare à une attaque dévastatrice depuis le Liban, la Syrie, l’Irak et l’Iran

Les États-Unis ont maintenant des discussions avec les Israéliens. Ils n’ont qu’un choix, à savoir dire aux Israéliens : « Nous sommes responsables de vous protéger, à moins que vous ne déclenchiez une guerre. Nous sommes actuellement en négociations et nous vous demandons de vous abstenir de toute escalade ». Si les États-Unis veulent utiliser leur position pour avancer leurs pions sur les deux tableaux…

Al-Mayadeen rapporte qu'un navire israélien a été ciblé dans les eaux du Golfe (port de Fujaira, Emirats). Il s'agit du cargo Hyperion, numéro 9690559.



Après l'enrichissement de l'uranium à 60%, est-ce la seconde riposte de l'Iran à l'attaque israélienne ? https://t.co/ZyNZosFAeh — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) April 13, 2021

Voir Frappes israéliennes en Syrie : l’Iran révèle l’étendue de ses pertes et menace Tel-Aviv et Pourquoi la Syrie ne riposte pas aux attaques israéliennes ? La réponse de Nasrallah

Présentateur : Il convient de noter qu’Israël dit avoir informé les États-Unis de l’attaque contre (la centrale nucléaire de) Natanz et même le navire iranien plus tôt.

Nasser Qandil : C’est vrai. Nous ne pouvons pas imaginer qu’Israël oserait faire ce qu’il a fait sans que les États-Unis aient non seulement connaissance (de l’opération), mais aussi ferment les yeux pour tester jusqu’où irait l’Iran (pour se défendre). Si la position iranienne favorisait le maintien du climat de négociation et l’abandon de l’option militaire, les États-Unis encourageraient Israël à mener davantage de frappes, en espérant que cela affaiblira la position de négociation de l’Iran.

Israël prétend qu'un missile sol-air tiré de Syrie est tombé dans le Neguev.



Si un simple S-200 cause un tel chaos, que se passera-t-il quand des dizaines de missiles de précision frapperont différentes cibles de la Palestine occupée ? https://t.co/Ys7QrvlqHb — Le Cri des Peuples (@cridespeuples2) April 22, 2021

(Cependant,) la position iranienne aujourd’hui est claire et n’a plus besoin d’être analysée. Elle repose sur la règle suivante : « Nous répondrons (aux attaques) à tout prix, et notre réponse sera douloureuse et dure. » Une fois de plus, les États-Unis sont de retour à la case départ. Vous voulez un accord (avec l’Iran) ? Il y a un prix à cet accord, et vous devez le payer. […]

