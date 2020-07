L’Iran avertit les sionistes de cesser leurs mensonges

Source : Al-Alam, 17 juillet 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Le porte-parole officiel des forces armées iraniennes, le Général de brigade Abu Al-Fadl Shukarji, a mis en garde les sionistes contre la poursuite de leurs mensonges concernant le ciblage de sites iraniens en Syrie.

Le brigadier Shikarji a ajouté que seuls 8 conseillers iraniens ont trouvé le martyre sous les frappes israéliennes au cours des 9 années de leur présence légale en Syrie, tout en soulignant que les forces iraniennes ont répondu aux attaques sionistes : il a souligné que lorsqu’un conseiller iranien a trouvé le martyre sous les tirs sionistes il y a 6 ans, la Résistance a riposté en tuant 5 soldats sionistes en Palestine.

Le brigadier Shikarji a ajouté que lorsque les sionistes ont pris pour cible la base T-4 en Syrie, la Résistance a riposté en ciblant leurs bases dans le Golan avec 50 missiles et obus.

Affirmant que les sionistes ont employé les médias dans une guerre psychologique pour se présenter sous un visage de force en Syrie, il les a avertis de ne pas poursuivre leurs mensonges quant au ciblage de sites iraniens en Syrie et a déclaré : « Si les sionistes continuent leur comportement criminel, nous montrerons clairement que l’Iran a la haute main. »

Le brigadier Shikarji a révélé le nom des martyrs iraniens en Syrie tués par les agressions sionistes :

1 – Le martyr HujjatAllah Nujmani

2 – Le martyr Mortadha Basiri Bour

3 – Le martyr Muhammad Mahdi Lutfi Nyaser

4 – Le martyr Ammar Mousawi

5 – Le martyr Akbar Zouwar Jannati.

6 – Le martyr Muhammad Ali Allah Dadi

7 – Le martyr Hamid Rezai

8 – Le martyr Mahdi Dahqan Yazdali

Il a souligné que l’empire des médias sionistes et ses relais dans la région essayaient depuis un certain temps de brosser un tableau fictif et trompeur sur les capacités de l’entité sioniste occupante, ennemie de l’humanité et assassin d’enfants, recourant à la guerre psychologique pour répandre des mensonges et des calomnies et la suggestion qu’Israël aurait tué des centaines voire des milliers d’Iraniens en Syrie.

Le brigadier Shikarji a insisté sur le fait que l’entité sioniste sait très bien que lorsqu’elle a ciblé la voiture du martyr Muhammad Ali Allah Dadi le 18 janvier 2015 dans la région syrienne de Quneitra, la guérilla libanaise du Hezbollah a franchi directement les frontières palestiniennes et attaqué 3 véhicules des forces sionistes, tuant 5 de leurs soldats et en blessant d’autres.

Il a également rappelé la réponse des forces de la Résistance aux attaques sionistes, notant qu’en riposte au martyre de 7 défenseurs iraniens par le bombardement par les forces sionistes de la base T-4 le 9 avril 2018, les forces de la Résistance ont bombardé les points militaires sionistes dans les hauteurs du Golan avec 50 missiles, tuant et blessant un grand nombre de soldats sionistes.

