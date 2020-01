Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 12 janvier 2020, commémorant le martyre du Hajj Qassem Soleimani et d’Abu Mahdi al-Muhandis.

[…] Mon troisième point est celui de la riposte (à l’assassinat de Soleimani), ou de la juste rétribution (que nous devons infliger aux Etats-Unis), que j’ai évoquée dimanche dernier et dont ont parlé Son Eminence le Guide (Khamenei), les responsables (politiques et militaires) iraniens et irakiens, les mouvements de Résistance dans toute la région, etc. Il faut mettre en lumière tous les aspects de cette question.

On peut la formuler en une phrase : la réponse au crime américain qui a causé le martyre du Hajj Qassem Soleimani et d’Abu Mahdi al-Muhandis, ainsi que des frères qui les accompagnaient, n’est pas une simple opération. Il s’agit d’une voie, d’un long cheminement que nous avons initié, et qui doit aboutir à l’expulsion de la présence militaire américaine de notre région, de l’ensemble du Moyen-Orient, ou, comme le désigne Son Eminence le Guide (Khamenei), la région de l’Asie occidentale. Telle sera la riposte. La riposte n’est pas une simple opération. Ce qui s’est produit à la base américaine d’Aïn al-Assad n’est qu’une gifle, et ne constitue pas la réponse au martyre de Qassem Soleimani. Et quiconque envisage l’attaque contre Aïn al-Assad en la considérant comme la riposte iranienne se trompe complètement. Ce n’est qu’une gifle, comme l’a définie Son Eminence le Guide, infligée aux forces et aux bases américaines, une gifle qui s’inscrit dans ce long processus. Ce n’est qu’un début tonitruant, un début militaire tonitruant. C’est un premier pas puissant qui a fait trembler (l’impérialisme américain), sur la longue voie de la réponse à ce crime, qui est l’un des plus grands crimes commis par les Etats-Unis dans notre région. Et comme je l’ai dit, cela doit aboutir à l’expulsion des troupes américaines et à la fin de la présence militaire américaine dans notre région.

Je veux parler quelque peu de cette gifle. Ensuite, je parlerai de ce cheminement (qui doit mener à la fin de l’occupation militaire US au Moyen-Orient).

Premièrement, cette gifle… Lorsque les forces aérospatiales des Gardiens de la Révolution Islamique ont ciblé, il y a quelques jours, en pleine nuit… Bien sûr, la cible principale était la base d’Aïn al-Assad. A Erbil, ils n’ont tiré qu’un ou deux missiles, le message était d’ordre psychologique. Mais la cible proprement militaire était la base de Aïn al-Assad. Plusieurs missiles ont parcouru des centaines de kilomètres et ont frappé le cœur de la base, comme l’a reconnu le Secrétaire d’Etat à la Défense américain, et ont atteint leurs cibles. Cet événement était énorme et constituait un véritable tremblement de terre. Il a placé toute la région… Nous avons suivi les événements durant toute la nuit, et toute la journée du lendemain, et toute la région était au bord de la guerre.

Je veux évoquer quelque peu la portée de cette gifle, de cette frappe. Bien sûr, depuis les premières heures, certains médias américains, et également les médias du Golfe et du monde arabe, qui sont plus américains que les Américains eux-mêmes, ont commencé à préparer le terrain pour la réaction américaine. Dès ce moment, j’ai compris que Trump allait avaler la couleuvre et ne ferait rien, j’ai compris qu’il allait se taire. Lorsqu’ils ont commencé à répéter avec insistance qu’il n’y avait ni morts ni blessés, à amenuiser l’importance de la gifle et à la dénigrer (ils sont habitués à faire ça), j’ai compris que Trump n’allait rien faire.

Mais si on veut être objectifs et considérer quelque peu l’importance réelle de cette gifle, il faut établir les points suivants.

Premièrement, cette gifle, cette frappe militaire majeure, démontre un courage sans égal de la part des dirigeants iraniens et du peuple iranien, qui soutient ses dirigeants. Ce courage est indescriptible. De qui parlons-nous ? Ils ont tiré des missiles sur une base américaine, sur des forces américaines. Comme l’ont souligné tous les experts et analystes (sérieux) durant les derniers jours, une telle chose ne s’est pas passée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous parlons là d’un État, et non d’une organisation, d’un groupe, d’un mouvement de Résistance. Car il est déjà arrivé qu’un groupe non étatique frappe les Américains, comme l’attaque (qui a tué 241 officiers et soldats américains) contre le quartier général des Marines à Beyrouth en 1983 (attribuée au Hezbollah). Mais c’est très différent lorsqu’on parle (non pas d’une organisation clandestine mais) d’un État qui possède des institutions, des responsables, une armée, des Gardiens (de la Révolution), des raffineries, des usines, des aéroports, des ports… Un État a beaucoup de choses à perdre, comme on dit. Cet acte et cette décision expriment un courage et une audace incommensurables et sans précédent. Qui ose faire une telle chose sur toute la face de la Terre ? Qui ose s’en prendre directement aux Américains dans le monde ? Depuis la Seconde Guerre mondiale, personne n’a osé tenir tête aux Américains et les frapper ouvertement, tirant des missiles contre l’une de leurs bases. Qui ose faire une telle chose ?

Surtout que durant les jours précédents, les responsables américains ont menacé (de représailles violentes en cas de riposte iranienne). Et vous vous souvenez du Tweet de Trump : si vous nous frappez ou faites quoi que ce soit, je riposterai immédiatement, violemment et fermement, en détruisant 52 sites stratégiques iraniens, dont des sites culturels. Il a ravalé tous ses propos. Ces menaces étaient bien présentes à l’esprit des dirigeants iraniens lorsqu’ils ont pris cette décision.

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

L’Iran parle très hardiment de cibler certains sites américains pour se venger du fait que nous avons débarrassé le monde de leur chef terroriste qui venait de tuer un Américain, et en a blessé beaucoup d’autres, sans parler de toutes les personnes qu’il avait tuées au cours de sa vie, y compris récemment… des centaines de manifestants iraniens. Il attaquait déjà notre ambassade et se préparait à porter des coups supplémentaires dans d’autres endroits. L’Iran n’a fait que créer des problèmes depuis de nombreuses années. Que cela serve d’AVERTISSEMENT que si l’Iran frappe des Américains ou des sites américains, nous avons…

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

… ciblé 52 sites iraniens (représentant les 52 otages américains pris par l’Iran il y a de nombreuses années), certains de niveau très élevé & importants pour l’Iran & la culture iranienne, et ces cibles, ainsi que l’Iran lui-même, SERONT TRÈS RAPIDEMENT ET TRÈS VIOLEMMENT FRAPPES. Les USA ne veulent plus de menaces !

Le premier élément établi par cette gifle et cette frappe est donc le courage et l’audace inégalés des Iraniens manifestés par cet acte, qui marque une rupture et entérine une toute nouvelle étape (de l’Histoire). Le message adressé aux États-Unis et à leurs alliés dans la région est qu’ils font face à des dirigeants, à un régime et à un peuple d’un courage prodigieux. Si Washington se figurait qu’ils avaient peur, qu’ils s’étaient affaiblis, avaient reculé ou étaient devenus lâches, et se sentaient vaincus, ils ont reçu un démenti cinglant. C’était peut-être là la décision la plus forte de l’Iran depuis la mort de l’Imam Khomeini, que Dieu lui fasse miséricorde, (pour ne pas dire depuis le triomphe de la Révolution Islamique en 1979). Mais en toute vérité, on ne peut considérer cet acte grandiose que comme un sommet de courage. Nous savons bien (au Hezbollah) ce qu’implique de prendre une décision de cette nature, qui peut mener à des réactions dangereuses voire à la guerre, à la guerre (régionale voire mondiale).

Le deuxième point est que cette frappe ou cette gifle a révélé la puissance des capacités militaires de l’Iran. Car il y avait toujours des gens pour dénigrer cette capacité. Il y a, en vérité, des gens qui sont minables et qui se complaisent dans leur état, et se rabaissent eux-mêmes, n’ayant aucun amour-propre, mais il n’acceptent pas qu’il y ait dans cette Nation (arabo-musulmane) des gens forts, dignes, puissants et capables, des gens qui font tout ce qu’ils disent et réalisent tout ce qu’ils promettent. Ils ne l’acceptent pas, car ils sont tout le contraire de cela. Cette frappe a révélé la vérité de la capacité militaire de l’Iran. Les missiles sont de fabrication iranienne à 100%. Ils n’ont pas été achetés aux fabricants d’armes américains et payés de centaines de millions de dollars dérobés aux poches du peuple iranien (contrairement à l’Arabie Saoudite et aux pays du Golfe, notamment dans leur guerre contre le Yémen). Ces missiles sont de fabrication iranienne, et les experts sont Iraniens, sans qu’il y ait eu besoin du moindre expert étranger. Les cibles ont été déterminées par les Iraniens, de même que tout le processus technique. Le tir a été effectué par des officiers et soldats Iraniens, et non par des mercenaires loués aux États-Unis ou à d’autres pays (Royaume-Uni, France, Israël…) comme le font d’autres Etats (de la région). La décision est iranienne, de même que les armes et l’exécution de l’opération.

Et les missiles ont frappé leurs cibles avec précision. Et tous les missiles ont frappé la base avec succès. Certains parlent de 13 missiles, le Secrétaire d’Etat à la Défense américain parle de 11 missiles qui ont frappé l’intérieur de la base, tirés depuis des centaines de kilomètres. Que signifie cela pour les Etats-Unis ? Toutes les bases américaines dans la région sont à portée des missiles iraniens, et peuvent être frappées avec une grande précision. Et il faut savoir que la République Islamique d’Iran possède des missiles encore plus précis que ceux qu’elle a utilisés pour cette opération, mais elle n’y a pas recouru, car elle les garde en réserve (pour la suite).

Et malgré leur haut degré d’alerte, un état d’alerte maximal, et le fait qu’ils s’attendaient à une riposte de l’Iran, les Américains ne sont pas parvenus à intercepter un seul de ces missiles. Et c’est là l’état de toutes leurs bases. C’est là un message adressé à tous ceux qui complotent avec les États-Unis contre l’Iran. Et c’est un message très fort adressé à l’entité sioniste, qui pensait toujours pouvoir jouer avec l’Iran. A Netanyhaou qui a toujours rêvé envoyer sa force aérienne bombarder les installations nucléaires iraniennes. Mais les militaires et responsables de la sécurité au sein de l’entité sioniste s’opposaient à lui. Il voulait réaliser un exploit, mais cet imbécile ne connait pas ses limites et ne sait pas vers quel gouffre il mène son entité. Le message que constitue cette frappe est un message très fort adressé aux sionistes. Lorsqu’ils entendent les menaces de Son Éminence le Guide, que Dieu le préserve, ou des responsables iraniens à l’encontre de l’entité israélienne, ils doivent prendre ces menaces très au sérieux. C’est ce qu’ont bien compris les analystes et experts israéliens durant ces derniers jours. La frappe de missiles a touché la base d’Aïn al-Assad en Irak, mais le deuil était dans l’entité sioniste, qui a compris que c’est ce qui les attend s’ils osent s’en prendre à l’Iran, comploter contre l’Iran ou menacer l’Iran. Car l’Iran détient cette capacité et cette puissance.

C »est pourquoi, ô mes frères et sœurs, cette frappe est grandiose et d’une importance capitale. Qu’il y ait eu ou non des tués, qu’il y ait eu ou non des blessés, c’est ce que révèleront les prochains jours. Hier, la reporter de CNN a vu la scène et a montré un spectacle de désolation, en disant que cela avait été causé par un seul missile. On a pu voir une destruction énorme dans cette base. Même si la plupart des soldats étaient allés se réfugier dans les abris, ne restait-il pas des gardes, des soldats aux postes d’observation et de défense ? On verra bien (s’il y a des victimes). Mais quoi qu’il en soit, l’ampleur des dégâts militaires est colossale. On parle de (la destruction de) radars extrêmement sophistiqués, d’équipements, d’avions, d’installations… Quoi qu’il en soit, qu’il y ait ou non des victimes, cette frappe seule, en elle-même, la manière dont elle a été menée, a toute l’importance que je viens de souligner.

L’un de ses effets est d’avoir brisé le prestige américain. Le prestige des États-Unis a été brisé par la frappe contre la base d’al-Assad, que ce soit aux yeux de leurs amis ou aux yeux de leurs ennemis. Oui, les Américains ont fait profil bas, ils ont baissé la tête et se sont écrasés ! Durant les derniers jours, oui, les soldats américains se tenaient sur un pied et demi (prêts à fuir à toutes jambes), et il s’agit des États-Unis, ô les gens (référence aux propos de Nasrallah suite à l’assassinat par Israël de deux combattants du Hezbollah en Syrie, raillant la peur des soldats israéliens dans l’attente de l’inévitable riposte) ! Voilà ce qu’a réalisé l’Iran durant les derniers jours. Et c’est pourquoi en Israël, l’un des sujets de deuil dont il est beaucoup question est que Trump s’apprêterait à se retirer d’Irak et de la région, et à les abandonner seuls (face à leurs ennemis). Aujourd’hui, il n’est question que de cela au sein de l’entité sioniste. Le prestige des États-Unis a été brisé.

Et quelle a été la réponse des États-Unis ? Ils ont avalé l’affront. Sous quel prétexte ? « Soyez heureux ô Américains, il n’y a pas de tués (proclame Trump). » Mais tu es qui ? Tu es les États-Unis ! C’est une base américaine ! Des milliers de soldats américains se sont planqués, dispersés, ont couru dans tous les sens, se sont précipités dans les refuges, se sont morfondus dans la peur et la terreur pendant des heures ! Des missiles ont frappé ta base, et un État a revendiqué ces frappes ! Tes équipements, tes radars, tes avions ont été détruits ! Et après tout ça, tu en restes là ? Trump a avalé l’affront.

Il suffit de voir les images. Nous, au Liban, nous avons une longue expérience en la matière. Voyez donc les images de la conférence de presse de Trump le 8 janvier au matin. Le vice-Président, le Secrétaire d’État, le Secrétaire d’État à la Défense et les commandants des forces armées américaines se tenaient debout, et Trump est arrivé. Qu’exprimaient leurs visages ? Exprimaient-ils une Amérique victorieuse ? Une Amérique puissante ? Une Amérique en position de force et d’arrogance ? Une Amérique qui vient d’infliger une défaite ? Ou au contraire était-ce une scène de deuil dans la Maison Blanche ? Voyez donc leurs visages ! Revoyez les images, et observez (attentivement) leurs visages !

Et lorsque Trump a parlé de la situation, il est tout de suite parti dans une autre direction. « Tant que je serai Président, l’Iran n’aura pas l’arme nucléaire. Ils n’obtiendront jamais l’arme nucléaire » Quelle plaisanterie ! L’Iran ne veut aucunement l’arme nucléaire ! De qui se moque-t-il ? Il a parlé de tout autre chose, et il a avalé l’affront. Il a clairement dit que les États-Unis ne recourraient pas à une riposte militaire mais à des sanctions économiques.

Pourquoi ? Pourquoi donc ? En toute simplicité, ô mes frères et sœurs, parce que l’Iran est puissant. Parce que l’Iran est courageux. Parce que l’Iran est capable. Ce qui a empêché Trump (de riposter)… Et je suis sûr que lorsqu’ils se sont réunis cette nuit-là, les militaires lui ont dit ceci : si tu décides de frapper l’Iran, sache qu’ils ont déjà pointé leurs missiles sur toutes nos bases et qu’elles seront frappées (immédiatement, ce qui causera des milliers de victimes parmi nos troupes). Et les Iraniens ont fait savoir aux Américains, via des intermédiaires, et ont également annoncé publiquement que si les Etats-Unis ripostaient, ils frapperaient toutes les bases américaines dans la région ainsi qu’Israël. Et les militaires US ont dit à Trump qu’ils étaient incapables de défendre leurs bases, comme l’a bien montré l’exemple d’Aïn al-Assad, et que les choses escaladeraient certainement vers la guerre. Et qui prétend que Trump est disposé à se diriger vers une guerre ?

J’ajoute à cela les funérailles (de Soleimani) extraordinairement massives en Iran. Il ne faut pas sous-estimer leur importance. C’est une partie du message de puissance colossale adressé (par l’Iran à ses ennemis). La décision de riposter n’est pas seulement celle du Guide ou des responsables politiques et militaires, c’est une décision de tout le peuple iranien ! C’est ce que souhaitait ardemment le peuple iranien. Il était prêt à la guerre pour défendre son honneur, et venger le sang de son martyr éminent et grandiose, le Hajj Qassem Soleimani.

Et c’est pourquoi, en toute simplicité, Trump s’est écrasé, il a ravalé son orgueil et reculé. Et il a prononcé un discours dénué de toute menace. Et bien sûr, il a répété ses mensonges : « J’appelle l’Iran à négocier (avec les États-Unis). J’appelle l’Iran à coopérer… » Et qui est-ce qui s’exprime en ces termes ? Celui qui la nuit précédente, a reçu 11 missiles énormes sur ses forces dans la base de Aïn al-Assad. « J’appelle l’Iran à coopérer sur nos points d’intérêts commun comme la lutte contre Daech. » Espèce de grand hypocrite, tu prétends vouloir combattre Daech alors que tu viens d’assassiner les deux plus grands commandants dans la région qui ont combattu et infligé d’innombrables défaites à Daech ? Alors que Daech a considéré leur mort comme un jour de fête ?

Trump déclare encore au peuple iranien : « Je ne souhaite que la prospérité pour vous. » Mais quel menteur éhonté ! Tu prétends vouloir la prospérité du peuple iranien alors que tu lui imposes des sanctions et un état de siège, le siège le plus sévère de l’histoire de l’Iran ? Et il a encore déclaré, non pas durant cette conférence de presse, mais lors de rencontres et d’interviews, il a répété ses mensonges aux Américains. Car il doit avancer une bonne raison (pour ce qu’il a fait). Les Américains lui demandent où est-ce qu’il a mené le pays, dans quelle situation il les a mis, et il lui faut justifier son assassinat de Soleimani & d’Abu Mahdi al-Muhandis par un prétexte. Quoi qu’il en soit, parce que mon état d’étudiant en religion ne me permet pas de vous montrer ou décrire les images, je vous invite à regarder les caricatures publiées par le Washington Post. Ces caricatures constituent un commentaire quant aux missiles iraniens lancés contre la base d’al-Assad et à la position de Trump. Regardez-les.

Afin d’avancer un prétexte (recevable), il affirme qu’il a ordonné le meurtre de Soleimani car il s’apprêtait à faire exploser des ambassades américaines dans la région. Menteur ! Il ment à son peuple ! Et il est bien connu qu’il est le plus grand menteur de l’histoire des États-Unis d’Amérique. Tous les Présidents américains étaient des menteurs, mais le plus grand menteur de toute leur histoire est incontestablement Trump. En aucun cas le Hajj Qassem Soleimani ne planifiait d’attaquer des ambassades américaines. Jamais de la vie, jamais au grand jamais. Cela ne faisait partie ni de ses plans, ni même de ses idées. Ça ne lui a jamais traversé l’esprit (car les ambassades sont des cibles civiles donc illégitimes). Ce sont les mensonges de Trump qui visent à dissimuler les véritables raisons de ce crime qu’il a perpétré.

Quoi qu’il en soit, ce mutisme des États-Unis face à cette gifle de l’Iran est également une leçon adressée à tous (les autres pays) pour qu’ils soient courageux, aient confiance en leurs capacités et en leur puissance, et qu’ils aient la foi et prennent conscience du fait que si grande et tyrannique soit la puissance des États-Unis, il y a des garde-fous, des limites, des circonstances auxquelles même les décideurs américains doivent se soumettre. Il s’agit donc d’une gifle dans la voie que nous venons d’emprunter, et qui doit conduire à l’expulsion de toutes les forces américaines de notre région.

Je vais maintenant aborder très rapidement le dernier point de mon discours, à savoir les prochaines étapes qui doivent nous mener à ce but. Et je vais parler de deux choses en particulier, très brièvement.

Le premier point est lié à l’Irak. Pourquoi l’Irak ? Car il s’agit du terrain dans lequel a été perpétré le crime. Après l’Iran, le premier lieu qui doit être concerné par la riposte contre les États-Unis est l’Irak. En voici les raisons par ordre de priorité :

1/ parce que le crime a été perpétré sur le territoire irakien, à l’ombre de la souveraineté irakienne (qui a été bafouée), sur la route menant à l’aéroport de Bagdad ;

2/ parce que le crime a également ciblé un grand commandant irakien, un dirigeant officiel, l’adjoint du commandant des Unités de Mobilisation Populaires (Hachd al Cha’bi) ; il s’agit d’un commandant de la force officielle des Hachd al Cha’bi (intégrée à l’armée nationale irakienne) ;

3/ parce que le crime a ciblé le Hajj Qassem Soleimani et ses frères iraniens qui défendaient l’Irak et se sacrifiaient pour le peuple irakien.

L’Irak est donc le premier pays, après l’Iran, qui a le devoir de riposter à ce crime. La première réponse a eu lieu durant les funérailles (massives) des martyrs, et dans la position exprimée par les dirigeants religieux, les savants, les responsables politiques, les établissements d’enseignement religieux et le peuple irakien.

La seconde réponse était la position du chef du Conseil des Ministres et du Parlement irakien, qui ont exigé le départ des forces américaines.

Et entre parenthèses, j’espère que Mas’oud Barzani (dirigeant séparatiste kurde) sera reconnaissant envers les bienfaits du Hajj Qassem Soleimani, qu’il a reconnus il y a plusieurs années. Aujourd’hui, tu dois reconnaitre (publiquement) ces bienfaits. Lorsque Daech était sur le point de parvenir à Erbil (Kurdistan irakien), lorsque tout le Kurdistan était sur le point de tomber entre les mains de Daech, et que tu as contacté tous tes amis pour qu’ils t’aident, ce qu’ils n’ont pas fait, tu as alors contacté les Iraniens, qui dès le deuxième jour, comme tu l’as reconnu, t’ont envoyé le Hajj Qassem Soleimani avec ses frères. Et j’ajoute qu’il était accompagné de frères du Hezbollah, qui l’ont accompagné à Erbil. Et ils m’ont rapporté que Mas’oud Barzani tremblait, ses deux mains tremblaient littéralement de peur et de terreur. Mais c’est la présence rapide du Hajj Qassem Soleimani et de la République Islamique d’Iran à vos côtés qui ont repoussé ce danger qui vous menaçait, et qui n’avait jamais eu son pareil dans toute l’histoire du Kurdistan.

Aujourd’hui, vous avez le devoir de reconnaitre ces bienfaits et de participer à la riposte aux côtés des autres responsables au sein du gouvernement irakien, du Parlement irakien et des forces irakiennes.

Quoi qu’il en soit, la riposte authentique, l’un des plus importants éléments de riposte authentique est d’expulser les forces américaines d’Irak. Le Parlement irakien a déjà pris une mesure dans ce sens, et nous lui en sommes reconnaissants, car c’est une décision grandiose, capitale, courageuse, audacieuse et importante. Le chef du Conseil des Ministres, Sayed Abd al-Mahdi, qui suit la mise en œuvre de cette décision avec courage et sincérité, et a demandé publiquement à Pompeo d’envoyer une délégation pour négocier les étapes du retrait des forces américaines, tout cela est suivi de près par les dirigeants, les responsables et le peuple d’Irak. Et si cela est suivi sérieusement, le départ des troupes américaines sera une certitude inéluctable, et la plus belle riposte à ce crime infâme. C’est ce à quoi aspiraient le Hajj Qassem et Abu Mahdi : ils voulaient voir l’Irak libéré de l’occupation, nettoyé de toutes les forces terroristes qui sont protégées par les officiers de l’occupant US et ses hélicoptères qui déplacent les dirigeants et les commandants de Daech d’une province à une autre (pour les sauver). C’était leur espoir le plus haut. Et c’est au peuple irakien qu’incombe cette responsabilité. Et si les Américains ne sortent pas volontairement, le peuple irakien saura comment les y contraindre, de même que les factions de la Résistance.

Bien sûr, nous devons savoir que l’administration américaine fera tout son possible pour retarder la mise en œuvre de cette décision historique des Irakiens, en jouant sur les dissensions internes, en ravivant les séditions, en menaçant de sanctions et de confiscations des biens et dépôts de l’Irak qui sont aux États-Unis. Les États-Unis placent le peuple irakien devant une alternative : « Soit vous m’imposer de sortir, et je vous châtierai en confisquant votre argent, soit je continue à vous occuper et à accaparer votre pétrole et vos choix. Choisissez donc, ô Irakiens. » Voilà ce que veut Trump pour l’Irak. Il veut votre pétrole, il veut votre souveraineté, il veut s’emparer de votre pays. Ce sera aux Irakiens de choisir.

Le deuxième et dernier point de mon discours est la persévérance de l’Axe de la Résistance sur sa voie. Après la gifle de Aïn al-Assad, et, avec la Grâce de Dieu, les développements en cours en Irak, je considère que l’Axe de la Résistance doit commencer à agir. Il faut commencer à agir. Ce que nous avons tous dit il y a quelques jours (vœu d’expulsion des forces américaines de la région) n’est pas une vaine promesse. Ce n’était pas une déclaration pour l’esbroufe, visant à absorber le coup qui a été porté à l’Axe de la Résistance ou à remonter le moral des gens. En aucun cas. L’Axe de la Résistance est sérieux, sincère et pragmatique dans la réalisation de l’objectif grandiose qu’il s’est fixé. Et les jours, les semaines et les mois à venir le démontreront sans équivoque. J’ai bien déclaré que c’était un long chemin. Il s’agit d’une voie ardue. Les Américains doivent retirer leurs bases, leurs soldats, leurs officiers et leurs vaisseaux de guerre de notre région. Ils doivent partir (volontairement). L’alternative… Je vais parler à l’inverse de ce que j’ai dit dimanche dernier. J’avais dit qu’ils venaient dans notre région en position verticale (et repartiraient en position horizontale, dans des cercueils). Maintenant, je vous dis ceci : soit vous repartez volontairement sur vos deux jambes, en position verticale, soit vous repartirez en position horizontale (entre quatre planches). Telle est l’alternative qui s’offre à vous. Et c’est là une décision définitive et irrévocable de l’Axe de la Résistance. Ce n’est qu’une question de temps. Il n’y aura pas le moindre recul sur cette question. Quiconque imagine que cet événement grandiose, ce martyre grandiose, ce sang pur qui a été répandu injustement, sera oublié après quelques mois ou quelques années, il se trompe lourdement. En aucun cas. Nous parlons là du début d’une nouvelle phase, d’une nouvelle étape, d’une nouvelle ère dans la région. Et les jours à venir vous en donneront des nouvelles. Je n’ai pas besoin d’insister davantage sur cela.

C’est là la responsabilité de la Nation (arabo-musulmane), de toute la Nation. Je sais avec certitude qu’aujourd’hui, nos peuples ont la hauteur d’âme, d’esprit et d’aspiration requis, ils ont le front haut, un courage et une audace sans limite, une disposition au sacrifice et une conscience lucide, partout dans notre monde arabo-musulman. Les dangers actuels sont bien compris par tous, (de même que la nécessité de les déraciner définitivement en expulsant l’occupant Américain qui est la cause principale de tous nos maux).

L’administration américaine et les assassins américains paieront le prix de ce crime et de tous les autres crimes qu’ils ont commis et continuent à commettre dans notre région et dans nos pays. Ils le paieront très chèrement, et ils découvriront qu’ils se sont trompés dans leurs calculs.

Après le martyre du Hajj Qassem Soleimani et du Hajj Abu Mahdi, j’ai écouté les déclarations de Trump, du vice-Président Pence, du Secrétaire d’Etat, du Secrétaire d’Etat à la Défense, du Conseiller à la Sécurité nationale et du Congrès des Etats-Unis qui affirmaient tous que le monde est un endroit plus sûr après l’assassinat de Soleimani. Vous vous faites des illusions ! Vous vous trompez lourdement ! Et vous vous en rendrez bientôt compte. Vous vous en rendrez compte par le sang (de vos soldats). Vous allez bientôt le découvrir. Quel monde est plus sûr ? Le monde de ceux dont le territoire est occupé ? Le monde des opprimés ? Le monde des peuples ? Le peuple palestinien, libanais, syrien, irakien, afghan, pakistanais, yéménite, bahreïni, les peuples de la région ? Est-ce de ces gens-là que vous parlez ? Certes pas. Vous parlez du monde des sionistes, des occupants, du monde des despotes et des tyrans. Les jours à venir vous révèleront qu’après le martyre de Soleimani, le monde sera bien différent (de ce qu’il était) : il n’y aura plus de sécurité pour les tyrans, les assassins, les criminels et les despotes.

Je m’arrêterai là pour aujourd’hui. […]

