Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 11 novembre 2019, à l’occasion de la Journée du Martyr du Hezbollah, commémorant l’opération contre le quartier général des forces israéliennes à Tyr le 11 novembre 1982, qui a tué 75 officiers et soldats occupants.

Avec la traduction d’un extrait du dernier discours de Sayed Badr al-Dine al-Houthi, dirigeant des Ansar Allah, et un reportage d’Al-Mayadeen sur le Yémen face à Israël.

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

[…] Permettez-moi, après avoir parlé du martyre et de la Résistance, d’en venir à la deuxième partie de mon discours, où je vais évoquer seulement deux points concernant la situation dans la région, afin d’avoir le temps de parler ensuite de la situation au Liban. Je ne parlerai que de deux points qui sont d’une importance capitale. Ça fait longtemps que je n’ai pas abordé la situation dans la région, et il y aurait beaucoup de choses importantes à dire, mais n’ayant pas beaucoup de temps aujourd’hui, je me contenterai d’aborder ces deux points.

Le premier point concerne le Yémen, à savoir la position historique qui a été annoncée depuis le Yémen par le courageux et digne dirigeant Sayed Abd-al-Malik Badreddine al-Houthi durant ces derniers jours, hier ou avant-hier, à l’occasion des célébrations au Yémen commémorant l’anniversaire de la naissance du Prophète, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille, concernant la lutte contre l’ennemi israélien. Ces déclarations ont attiré toute l’attention des dirigeants ennemis, et nous devons nous aussi nous y arrêter, en tant qu’enfants de la Résistance et peuples du Liban, de la Palestine et de la région, directement concernés par la lutte contre l’ennemi israélien.

Il y a deux jours, ce digne dirigeant djihadiste a annoncé en toute clarté, en réponse à des menaces israéliennes de frappes et d’agression contre le Yémen, face à une audience gigantesque (de millions de personnes), sur laquelle je reviendrai également, il a déclaré que si Israël attaque le Yémen, le Yémen ripostera par des frappes inouïes. Des frappes de la plus grande violence. Le Yémen ne s’abstiendra pas de riposter, et le fera sans hésiter. D’où cela a-t-il été dit ? Depuis le Yémen. Depuis San’aa. Depuis Sa’ada. Depuis les provinces du Yémen.

De même, il a déclaré que la lutte du Yémen contre l’ennemi israélien était fondée sur leur foi, sur leur religion, sur leurs obligations humanitaires, éthiques, morales et religieuses. Je le précise, car (nos ennemis) essaient toujours de présenter cette lutte comme une lutte politique, une (simple) rivalité entre Etats, etc.

Quelle est l’importance de ces déclarations ? Il arrive (fréquemment) que des orateurs, des Imams, des Secrétaires Généraux de Partis ou dirigeants de groupes, depuis tel ou tel endroit du monde arabo-musulman, prennent la parole pour menacer les sionistes. Mais là, il s’agit de bien plus que de vaines paroles, car elles proviennent du dirigeant militaire d’un front sur lequel les combats se poursuivent depuis 5 ans, qui lutte (victorieusement) depuis 5 ans contre les forces soutenues par les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Occident en général (France, etc.), contre des armées entières, avec leur force aérienne, des quantités énormes de mercenaires, et sur des fronts très étendus.

Cette menace a été émise par un dirigeant qui commande un front qui possède maintenant des armes très modernes et très sophistiquées, qu’il s’agisse de missiles, de drones, etc., et qui a le courage d’utiliser ces missiles et ces drones, et les a utilisés sur le terrain, et a défié avec le monde entier (par ses effets dévastateurs sur la production pétrolière saoudienne). Et ce alors qu’ils sont abandonnés, opprimés, et en état de légitime défense.

Cette menace a été émise par le dirigeant d’un front dont les combattants combattent sur tous les fronts et réalisent des victoires époustouflantes sur le plan militaire, et qui relèvent du miracle. La dernière en date était l’opération ‘Victoire divine’ (qui a anéanti 3 brigades entières, avec des centaines de tués et des milliers de prisonniers parmi les rangs saoudiens). Par conséquent, nous parlons d’un dirigeant qui a une grande crédibilité, et qui a prouvé sa capacité à mettre cette menace à exécution. Car il a toujours fait ce qu’il disait et ce qu’il promettait.

Les Israéliens ont été très attentifs face à cela. Dans le monde arabe et musulman, il y a eu beaucoup de discours pompeux mais vains, qui n’ont mené à rien, que ce soit dans les faits ou même auprès des dirigeants ou médias israéliens. Mais nous avons vu l’effet profond qu’a eu ce discours d’il y a deux jours au sein de l’entité ennemie. Pourquoi ? Car il est émis par une force extrêmement sérieuse et crédible, qui a fait ses preuves (et a stupéfié le monde entier). Ce n’est pas quelque chose de nouveau de la part des Houthis, mais c’est une annonce très claire, très franche et très forte, qui inquiète grandement Israël.

Ce propos annonce clairement l’ajout d’un élément très important et très puissant à l’Axe de la Résistance : le Yémen. Le Yémen de la foi, de la sagesse, de l’endurance, de la persévérance, du djihad et des victoires. Cela est annoncé de manière claire et explicite. Et le Yémen est tout à fait capable de frapper durement Israël. Les peuples de notre région et les mouvements de Résistance doivent s’enorgueillir de cette annonce, et y voir un nouvel élément de force important et stratégique.

Car le Yémen, la position du Yémen, l’importance stratégique de la Mer Rouge, et la capacité du Yémen à atteindre l’entité ennemie, de même que le secret maintenu sur ses intentions, et sur les cibles et les localisations qu’il frapperait de frappes extrêmes… Tout cela est de la plus grande importance.

De même, l’ennemi doit savoir que tel est l’environnement stratégique nouveau auquel il doit faire face, et qu’il a toujours redouté et oeuvré à empêcher avec les Etats-Unis et le monde entier (à savoir une alliance militaire des pays arabo-musulmans contre Israël), afin que nos peuples oublient la Palestine et l’hostilité envers Israël, abandonnent cette cause, se taisent (face à l’oppression des Palestiniens) et reconsidèrent (leurs relations avec Israël). C’est là une nouvelle force qui rejoint les rangs de la Résistance, un nouveau pays, dans une nouvelle zone géographique, ayant une grande crédibilité et un grand engouement (pour la libération de la Palestine), une efficacité redoutable et éprouvée, et un courage sans commune mesure, et cette force intègre aujourd’hui pleinement le front de la lutte face à Israël. C’est un développement de la plus grande importance. Certains ne réalisent peut-être pas l’importance de cet événement, mais l’ennemi israélien et les enfants de la Résistance s’en rendent parfaitement compte.

L’autre aspect de ce point est les masses populaires présentes durant cet événement. Il ne s’agissait pas d’une simple conférence de presse. Je tiens également à souligner en deux minutes l’importance de cette présence populaire massive. Vous avez peut-être vu ces manifestations monstre, même si la plupart des chaines de télévision ont passé sous silence cet événement énorme. Des rassemblements monstre, que ce soit à San’aa, à Jeddah… Pardon, pas à Jeddah (ville d’Arabie Saoudite), peut-être un jour avec la grâce de Dieu… A San’aa, à Sa’da, à Hajja, dans les différentes villes du Yémen, nous avons pu voir ces manifestations massives qui nous remplissent de joie, sans aucune manipulation de caméra qui transforme 1000 personnes en 10 000 ou 100 000 personnes. Des centaines de milliers de personnes étaient présentes, sous le soleil, en plein milieu de la journée, durant des heures entières, debout ou assis à même le sol et sur les rues, non pas dans une salle, sur des chaises, dans un lieu climatisé ni quoi que ce soit de tel, avec le risque permanent d’un bombardement aérien, le pays étant en guerre (et les massacres récurrents), mais ils restent assis durant des heures et écoutent leur chef, soutenant ses positions et sa vision.

Ce rassemblement énorme, cette scène spectaculaire, est un régal pour mes yeux et me stupéfait : en plein soleil, un rassemblement si massif dans des conditions si difficiles, cela témoigne de leur amour sans bornes pour le Prophète Muhammad, que les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille. Cela témoigne de l’ampleur de leur foi, lorsqu’on parle du Yémen de la foi.

De même, et je vais conclure ce point là-dessus, cela constitue un message politique très fort : un peuple entier, après 5 années de guerre (impitoyable), et des dizaines de milliers de martyrs pour le moins, d’entre les civils et les combattants, et des centaines de milliers de Yéménites menacés de mort par le choléra, les maladies, la famine, etc., un pays assiégé économiquement et financièrement, et un gouvernement qui n’a souvent même pas de quoi payer ses fonctionnaires, et qui est soumis aux plus grandes difficultés, aux menaces, à l’intimidation, à l’abandon de tous (à l’exception de l’Iran et du Hezbollah), mais malgré tout cela, ils assistent de manière si massive à ces commémorations afin d’affirmer leur engagement et leur détermination, et adressent ce message fort à tous les tyrans du monde : nos peuples, que vous vous efforcez d’effrayer, de faire désespérer, de renvoyer en arrière et de voir sombrer face à la pauvreté, à la famine, à la misère et aux blocus, afin qu’ils abandonnent leur Prophète, leur foi, leur religion, leur liberté, leur dignité, leurs lieux saints ou leur cause essentielle (la Palestine), ne feront jamais cela, jamais. Le peuple yéménite le prouve, et adresse ce message au monde entier. Et il en va de même pour d’autres peuples de la région.

Je le dis et le répète, c’est là que réside le secret de la force de l’Axe de la Résistance auquel nous appartenons. Un Axe dont la force véritable réside dans sa foi, sa doctrine, son âme, son amour pour Dieu et le Messager de Dieu, sa foi dans les causes humanitaires, sa foi dans l’importance des lieux saints (et la nécessité absolue de les libérer), sa disposition élevée au sacrifice. Tout cela ne dépend aucunement de l’argent ou des gains que nous pouvons obtenir, pas plus que d’accomplissements sur le plan personnel, de jouissances ou de plaisirs (dont Trump veut nous priver via ses sanctions maximales contre l’Iran et le Liban), même si ce sont des quêtes licites dans ce monde et dans l’autre, auxquelles peut aspirer légitimement l’homme et qu’il doit réaliser, mais cela ne pèse nullement sur nos élans, nos principes et nos positions. […]

Extrait suivant concernant l’Iran face à Trump en cours de traduction.

Soutenez ce travail et contournez la censure en partageant cet article et en vous abonnant à la Newsletter.

Voir également au sujet du Yémen :