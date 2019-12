Interview du Président de la République Arabe Syrienne, Bachar al-Assad, le 9 décembre 2019, par la chaîne italienne RAI News 24. Cette interview a été autocensurée par la chaine italienne, qui ne l’a pas publiée.

Source : https://sana.sy/en/?p=180156

Traduction : lecridespeuples.fr

Transcription :

[…] Journaliste : En ce moment, lorsque l’Europe regarde la Syrie, en dehors des considérations sur le pays, il y a deux problèmes majeurs : l’un est les réfugiés, et l’autre est les djihadistes ou combattants étrangers qui reviennent en Europe. Quel regard portez-vous sur ces inquiétudes européennes ?

Bachar al-Assad : Nous devons commencer par une question simple : qui a créé ce problème ? Pourquoi avez-vous des réfugiés en Europe ? La réponse est simple : à cause du terrorisme qui a été soutenu par l’Europe, et bien sûr par les États-Unis, la Turquie et d’autres, mais l’Europe a été le principal acteur de la création du chaos en Syrie. Qui sème le vent récolte la tempête.

Journaliste : Pourquoi dites-vous que l’Europe en fut le principal acteur ?

Bachar al-Assad : Parce qu’ils ont soutenu publiquement, l’UE a publiquement soutenu les terroristes en Syrie dès le premier jour, disons dès la première semaine, depuis le tout début. Ils ont blâmé le gouvernement syrien, et certains régimes comme le régime français ont envoyé des armements : la France, via un de ses responsables, leur ministre des Affaires étrangères Fabius il me semble, a clairement dit « Nous envoyons (des armes en Syrie) ». Ils ont envoyé des armements ; ils ont créé ce chaos. C’est pourquoi beaucoup de gens ont eu de grandes difficultés à rester en Syrie ; des millions de personnes ne pouvaient pas vivre ici, alors elles ont dû quitter la Syrie. […]

