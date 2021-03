Après que l’Iran a donné des signes clairs que sa « patience stratégique » est à bout, la Russie a menacé Israël de cibler les avions de combat de Tsahal



Source : avia.pro, 22 janvier 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

L’envoyé spécial du Président russe pour la Syrie Alexander Lavrentyev a fait un rapport dans lequel il a souligné la réticence de la partie israélienne à respecter les accords conclus entre Israël et la Russie pour désamorcer la situation en Syrie. Lavrentiev a noté que la patience de Moscou s’est complètement tarie, et que si Israël n’abandonne pas les actions agressives contre la République arabe dans un proche avenir, la Russie sera prête à attaquer les avions israéliens, non seulement au-dessus de la Syrie bien entendu, mais également dans l’espace aérien au-dessus des pays voisins, ou dans l’espace aérien international.

Voir Toujours plus loin dans l’abjection : Israël se cache derrière des avions civils pour frapper la Syrie

« Tôt ou tard, la tasse de patience, y compris pour le gouvernement syrien, peut déborder, et une frappe de représailles suivra, qui conduira par conséquent à une nouvelle vague de tension. Ces attaques doivent être arrêtées, elles sont contre-productives. Nous espérons que la partie israélienne entendra nos préoccupations, y compris nos inquiétudes quant à une possible escalade de la violence en Syrie », a déclaré Lavrentiev.

Voir Iliouchine Il-20 russe abattu en Syrie : Poutine a-t-il plié face à Israël ?

Étant donné que nous parlons d’une déclaration officielle, il est évident que la Russie est extrêmement mécontente des actions d’Israël, en particulier après que des frappes ont été menées dans des zones où des troupes russes et des civils syriens étaient stationnés.

Voir La Russie en Syrie : Superbe documentaire sur les soldats tchétchènes à Alep

Selon les analystes, dans un premier temps, la Russie pourrait commencer à contrer Israël en interceptant les avions en approche dans le ciel, et si une telle mesure ne suffit pas, la prochaine étape sera d’utiliser les systèmes de défense aérienne russes pour intercepter les missiles israéliens ; puis, étape plus radicale, l’ouverture du feu sur des avions israéliens constituant une menace pour l’armée russe sur le territoire de la République arabe.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Twitter.