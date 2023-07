La nouvelle législation interdit les interventions médicales liées à la transition, sauf lorsqu’elles sont nécessaires pour traiter des anomalies congénitales.

Source : RT, le 24 juillet 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi un projet de loi interdisant les opérations de changement de sexe. Cette loi, qui vise à renforcer la réglementation de ce que les députés ont qualifié d’ « industrie transgenre », interdit les changements de sexe légaux et les interventions médicales associées à la transition, sauf en cas de raisons médicales sérieuses.

Les députés porteurs de ce projet de loi ont accusé « des médecins et des psychologues malhonnêtes, [et] un réseau développé d’organisations et d’activistes LGBT » de pousser les jeunes Russes à chercher des traitements de « changement de sexe ». Ils affirment qu’il est possible de trouver un établissement médical privé qui certifiera le besoin médical d’un patient pour une transition sans examen approprié. Ce service ne coûterait que 330 dollars, selon les auteurs du projet de loi.

L’administration de médicaments et les interventions chirurgicales associées à la thérapie de réassignation sexuelle ne seront désormais autorisées que dans les cas nécessitant le traitement de malformations des organes reproducteurs chez les enfants. Seules les cliniques agréées par le ministère russe de la santé peuvent désormais prendre des décisions sur ces traitements et délivrer les certificats correspondants, selon la législation.

Par ailleurs, il n’est désormais plus possible de changer librement de sexe sur les cartes d’identité et autres documents. Les personnes qui l’ont fait ne peuvent pas adopter d’enfants en vertu de la nouvelle loi. Les couples mariés peuvent également voir leur mariage invalidé si l’un des conjoints change de sexe.

La loi n’a pas de pouvoir rétroactif. Les personnes qui subissent une intervention chirurgicale avant son entrée en vigueur et leurs prestataires de soins de santé ne subiront aucune répercussion.

Selon la vice-ministre russe de la santé, Evgenia Kotova, plus de 2 000 personnes ont légalement changé de sexe dans le pays entre 2018 et 2022, lorsque cette pratique était légale.

Le président de la Douma d’État, Vyacheslav Volodine, a fustigé ce qu’il a appelé l’industrie transgenre occidentale et a défendu le raisonnement qui sous-tend la loi. Le nombre d’opérations de réassignation sexuelle aux États-Unis a été multiplié par 50 au cours des dix dernières années, a-t-il déclaré, ajoutant qu’environ 1,4 % de tous les adolescents américains âgés de 13 à 17 ans s’identifieraient comme transgenres en 2022. Les auteurs du projet de loi ont déclaré que l’année dernière, moins de 1 000 personnes ont demandé à changer légalement de sexe en Russie, procédure qui exige une chirurgie d’affirmation du genre. Mais le chiffre annuel est en augmentation, ont-ils souligné, dénonçant une « industrie du changement de sexe » qui, selon eux, cible les jeunes.

« C’est la voie qui mène à la dégradation d’une nation », a-t-il déclaré, affirmant que la loi nouvellement adoptée a été conçue pour éviter un tel scénario.

La législation autorise toujours le traitement des maladies concernées. « Il y a des maladies qui peuvent être identifiées pendant l’enfance », a-t-il déclaré. « Cependant, lorsqu’une personne change de sexe parce qu’elle s’est réveillée le matin et a décidé qu’elle n’était pas un garçon mais une fille, c’est tout simplement inadmissible », a expliqué le chef de la Douma.

Selon la principale sénatrice russe, Valentina Matvienko, la loi a reçu « de nombreuses réponses positives de la part des pays européens ».

Les défenseurs des droits des personnes transgenres ont tout de même critiqué la loi, estimant qu’elle réduisait sérieusement les droits des personnes transgenres en Russie et était motivée par la transphobie. Les critiques ont également affirmé que la formulation de la loi crée une incertitude quant au traitement de certaines maladies qui ne sont pas liées aux procédures de changement de sexe, comme la mastectomie pour les femmes génétiquement prédisposées au cancer du sein.

Les partisans du projet de loi estiment toutefois que ceux qui s’y opposent peuvent avoir des arrière-pensées. L’adjoint de M. Volodine, M. Pyotr Tolstoy, a déclaré que la réaction était similaire à celle observée « lorsque nous avons interdit la maternité de substitution pour les étrangers (c’est-à-dire le commerce d’enfants) » en décembre de l’année dernière.

M. Tolstoï a déclaré que les changements de sexe étaient un « commerce lucratif pour certains » et un moyen pour les groupes de pression de gagner en influence.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que toutes ces questions avaient été examinées par des experts alors que le texte du projet de loi était encore débattu au parlement. « Toutes ces questions ont reçu une réponse », a-t-il déclaré, ajoutant que les risques liés à la loi avaient été minimisés.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (par Youtube, Facebook, Twitter, Vimeo, Dailymotion, Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.