Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 12 juillet 2023, à l’occasion de la commémoration du 17e anniversaire de la guerre de 2006.

[…] Avant d’entrer dans mon propos, je veux m’exprimer au sujet de l’autodafé du Coran en Suède [qui a eu lieu près de la mosquée centrale de Stockholm, sous les yeux de la police], car il s’agit d’un incident dangereux, douloureux et très néfaste, un fait inadmissible que chaque homme libre et digne dans le monde doit rejeter et condamner fermement. Il faut exprimer notre indignation par tous les moyens légaux, et c’est ce qui se passe actuellement.

A cet égard, je veux rapidement souligner deux points. Le premier point est que chaque fois qu’une personne procédait à l’autodafé du noble Coran, ou au blasphème contre le Prophète de l’Islam, Mohammed, que les salutations et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille purifiée, qu’il s’agisse de films, de caricatures de magazines satiriques ou autre, on ressent clairement qu’il y a un complot. Il ne s’agit pas d’une question limitée à certaines personnes, ni de liberté d’expression, ni rien de tel. Au sujet de cet incident récent, à la lumière d’informations qui confirment que l’individu qui a brûlé le Coran en Suède, et qui est un Irakien chrétien (il faut souligner de deux traits le mot « chrétien », sur lequel je vais revenir), est en lien avec le Mossad israélien, et notre méfiance doit donc être exacerbée. Le fait qu’un chrétien soit choisi pour brûler le Livre (saint) des musulmans, le Noble Coran, n’est ni le fait du hasard, ni une question individuelle ou de haine personnelle, ni une initiative privée. Il y a des gens qui se tiennent derrière cela. Lorsque nous découvrons les liens de ce criminel avec le Mossad, nous comprenons qu’il y a une mentalité sioniste diabolique qui œuvre à déclencher des luttes entre musulmans et chrétiens, car ils savent que les musulmans ne tolèreront pas l’injure à un objet sanctifié tel que le Noble Coran. Et lorsque l’individu qui perpètre cette agression contre ce Livre Saint est chrétien, ils escomptent que la réaction des musulmans, ou de certains musulmans (peu éclairés), s’en prennent aux chrétiens et à leurs symboles en retour. Cette mentalité sioniste diabolique veut déclencher une sédition entre musulmans et chrétiens partout dans le monde, et nous devons tous être attentifs et vigilants face à cela.

Je veux dire deux choses à cet égard. Premièrement, il faut prendre garde à ne pas tomber dans la sédition. Naturellement, lorsque le Vatican, via le pape lui-même, et de grandes églises chrétiennes dans le monde, en Orient ou en Occident, dans les pays arabes et islamiques (ont condamné cet acte), et en particulier en Irak, où les communiqués (de condamnation) ont été particulièrement éloquents, car cet homme était un chrétien Irakien, et il y avait la crainte que certains personnes peu lucides ou trop zélées s’en prennent aux lieux saints chrétiens en Irak, mais Dieu merci, cela ne s’est pas produit… La condamnation de cet acte criminel (la profanation du Coran) par les Églises et les grandes autorités religieuses chrétiennes des différentes branches était très importante et a aidé à empêcher la sédition. C’est ce à quoi nous devons être attentifs. Si un tel incident se reproduit, nous devons le condamner de manière légale, mais sans jamais nous laisser entrainer vers la sédition. Les chrétiens et les musulmans doivent coopérer pour empêcher que les symboles sacrés soient profanés, et pour empêcher que quiconque se laisse entrainer vers la sédition. Lorsqu’un tel individu s’en prend au Saint Coran, nous ne devons pas en tenir les chrétiens responsables, ni nous en prendre à leurs objets sacrés ou à leurs autorités religieuses. Nos ennemis sont celui qui a perpétré cet acte et ceux qui se tiennent derrière lui, ainsi que ceux qui lui ont permis de le commettre.

Le deuxième point est que concernant cet incident récent d’autodafé du Coran, et contrairement à d’autres tels incidents survenus par le passé, nous avons vu une position relativement forte dans le monde arabe et le monde musulman, et ce au niveau des Etats. Au niveau des peuples, c’est une chose coutumière, et on a pu voir des manifestations (massives) dans plusieurs pays arabes, que ce soit au Yémen, en Irak, en Iran, au Liban, au Pakistan, en Indonésie, etc. Mais cette fois-ci, on a également vu les Etats arabes et islamiques adopter une telle position forte, de même que la Ligue Arabe, l’Organisation de Coopération Islamique, etc. Cette prise de position, bien qu’elle ne soit pas à la hauteur de ce qu’attendent nos peuples arabes et musulmans, a suscité l’attention de l’Occident, au point que l’Union européenne a émis un communiqué (pour condamner cet acte offensant), ce qui n’était pas le cas précédemment. De même pour le Département d’Etat américain qui a condamné cet acte, ce qui n’était pas le cas précédemment. Même le ministère des affaires étrangères et le gouvernement suédois ont rétropédalé et publié un communiqué (condamnant cet acte), ce qui n’était pas le cas la dernière fois, ils avaient persisté et signé.

En vérité, là est la solution : les peuples doivent exiger des gouvernements arabes et musulmans qu’ils prennent une position plus forte. Les pays occidentaux n’ont aucun respect pour les objets saints, les figures (religieuses) vénérées, les dignités, les valeurs, et cela se confirme jour après jour. Pour la plupart des pays occidentaux, le seul Dieu vénéré est l’argent. Et c’est pourquoi si les pays arabes et musulmans menacent de rompre leurs relations avec la Suède et les pays de cet acabit, cela les fera trembler, leur fera peur et les fera reculer, car cela touchera à ce qui est fondamental à leurs yeux (leurs intérêts économiques et financiers).

Bien sûr, il n’est pas tolérable que les choses s’arrêtent là, et nous devons exiger de nos Etats et de nos gouvernements des pays arabes et islamiques de poursuivre leur action auprès des instances internationales, de l’Union européenne et des autres pays pour barrer la route à toutes ces formes d’injure aux figures religieuses vénérées et aux objets saints. Il ne fait aucun doute que la position du Président Poutine à cet égard a été influente, et je pense que la position exprimée par la Russie a fortement contribué à mettre l’Occident au pied du mur et à les contraindre à condamner cet acte. […]

***

Discours du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, le 20 juillet 2023, à l’occasion de la célébration de la troisième nuit du mois de Muharram, en commémoration du martyre de l’Imam Hussein.

[…] Je vais maintenant dire deux mots sur ce qui s’est passé hier et aujourd’hui. Pour être précis (sur les faits), certains disent que ce maudit (individu) a brûlé le Coran, d’autres disent qu’il l’a profané. Dans les vidéos qu’on a pu voir à la télévision, on ne voit pas d’autodafé mais une profanation [il foule le Coran aux pieds]. On le voit prendre le Coran, et, Dieu nous en préserve, le jeter par terre, et ensuite on ne voit pas bien ce qu’il fait, car l’image n’est pas claire. Mais il est clair qu’il le profane. Il fait de même avec le drapeau (irakien), un pays très important de la région, ce qui constitue une insulte à l’Irak et à tout le peuple irakien [et à tous les musulmans, car le drapeau irakien est orné de l’expression « Allahou Akbar »]. Et enfin, il fait la même chose avec des photos de figures religieuses. Et le tout avec la permission du gouvernement suédois. La dernière fois, le gouvernement suédois avait déclaré que c’était une erreur, qu’il n’avait pas donné son accord, etc. Mais ils sont revenus sur leur décision et ont permis cette profanation. Voilà donc ce qui s’est passé.

Je veux souligner à nouveau que cette même personne dont je tairai le nom, qui est un Irakien chrétien, ce qui est un choix délibéré, a perpétré à nouveau dans le même pays (la Suède) l’injure (aux musulmans) et la profanation (du Coran). Et lorsqu’il a profané le drapeau et les photos… Ne m’en veuillez pas, je ne donne pas les noms des personnes qui étaient représentées sur les photos (avec certitude) car je n’ai pas vu cette partie de la vidéo, mais on m’a dit qu’il s’agissait de Son Eminence le Guide (Sayed Ali Khamenei), de Sayed Moqtada al-Sadr, etc. Je ne sais pas s’il y avait d’autres photos. Quoi qu’il en soit, c’est une provocation supplémentaire. Il provoque les Iraniens, il provoque les Irakiens, il provoque l’Etat irakien, il provoque le peuple irakien, il provoque l’Etat iranien, il provoque le peuple iranien… Et il est possible que les forces imbéciles qui se tiennent derrière lui ont fait cela pour montrer que la cible n’est que l’Iran et l’Irak, que les chiites, afin que seuls les chiites se sentent visés. Mais ils sont stupides. Gloire à Dieu qui a rendu nos ennemis stupides. La profanation du Coran est une injure à tous les musulmans, qu’ils soient sunnites, chiites, peu importe leur école. Chaque musulman sur la face de la Terre considère ce livre comme son livre, son Coran, son objet saint, et ne peut tolérer ce niveau d’injure répétée. Il semblerait qu’il y a une insistance israélienne, une insistance du Mossad à provoquer pour déclencher une sédition. Ils ont vu que le premier autodafé n’a pas déclenché de sédition entre musulmans et chrétiens, en particulier en Irak, et il semble qu’ils poussent de plus en plus en direction d’une telle sédition, contre laquelle nous devons nous prémunir, que ce soit en Irak ou ailleurs. Voilà donc ce qui s’est produit.

La réaction de l’Irak est très importante, courageuse et sage. C’est une décision appropriée et juste. Ils ont convoqué le chargé d’affaires suédois et expulsé l’ambassadeur ou l’ambassadrice suédoise, je ne sais pas si c’est un homme ou une femme. C’est une position excellente. Pourquoi l’Irak, demanderont certains ? Car le profanateur est de nationalité irakienne, que la justice irakienne a demandé son extradition et que la Suède a refusé.

Lorsqu’on en arrive là, et qu’on voit qu’il y a une répétition et une insistance à profaner le Coran, les gens ont le droit d’exprimer leur colère et leur indignation, c’est une réaction tout à fait naturelle, mais comme je l’ai dit la dernière fois, je vais me répéter : si nous voulons que de telles choses ne se reproduisent plus, tous les pays arabes et islamiques doivent faire la même chose que l’Irak. J’ai dit la dernière fois que la solution était de menacer la Suède de rompre les relations. Imaginez maintenant que les pays arabes et musulmans, qui sont plus de 50, rappellent leurs ambassadeurs de Suède, et expulsent les ambassadeurs suédois de nos pays arabes et islamiques, que se passera-t-il en Suède ? Que se passera-t-il au sein du gouvernement suédois ? Qu’adviendra-t-il des intérêts suédois ? L’idée de boycotter les produits suédois est bonne, mais ce n’est qu’une mesure, ce n’est pas ça qui va les ébranler. Mais ce qui fera trembler la Suède et le gouvernement suédois, et constituera une leçon qui éduquera tous les pays du monde, c’est quand ils verront que les pays arabes et musulmans, qui ne sont ni faibles ni pauvres, et la Suède a d’énormes intérêts dans les pays arabes et musulmans, cela stoppera net ces profanations.

J’appelle les peuples arabes et musulmans a exiger de leurs gouvernements dès ce soir et demain, et demain est (le jour de la prière du) vendredi, de rappeler leurs ambassadeurs de Suède et d’expulser les ambassadeurs suédois de nos pays arabes et musulmans. C’est la moindre des choses. Et s’ils recommencent ces profanations, la prochaine mesure doit être la rupture des relations diplomatiques avec la Suède. Il faut que nous les châtiions comme Moïse a châtié le Samiri (le bannissement) : « Ne nous touche pas, éloigne-toi, nous nous séparons tant que tu persistes dans ton agression (profanation de ce que nous considérons saint). »

Avant de conclure son discours sur la profanation du Coran, Nasrallah avait longuement rapporté l’épisode de la fuite des Hébreux d’Egypte et du veau d’or, dressant un parallèle entre la désobéissance des fils d’Israël à leurs prophètes et celle de la communauté musulmane, qui a délaissé la famille purifiée du Prophète et assassiné l’Imam Hussein ; ce récit illustrait le fameux hadith, notamment rapporté par al-Bukhari et Muslim, selon lequel le Prophète a dit : « « Vous allez certes suivre la voie de ceux qui vous ont précédés, [et leur ressembler] comme les plumes des flèches se ressemblent, à tel point que s’ils entraient dans le trou d’un lézard, vous y entreriez [vous aussi]. – Ô, Messager d’Allah !, dirent [les Compagnons], tu parles des juifs et des chrétiens ? – Il répondit : Et de qui d’autre alors ? » ].

Nous devons appeler à deux choses ce soir. Le premier appel est, à la lumière du développement qui vient de se produire, j’appelle tous les frères et sœurs à être présents dans les mosquées (pour la prière du) vendredi, que ce soit pour la prière unique ou double (les sunnites ne prient que la prière de midi, les chiites prient aussi ensemble la prière de l’après-midi après celle-ci) en congrégation en fonction des pratiques, et ce dans toutes les villes, tous les villages et tous les quartiers, et que la journée de demain ne soit pas un vendredi comme les autres. Il faut que les mosquées et salles de prière se remplissent jusqu’à déborder à l’extérieur, en soutien à notre Noble et Saint Coran, et après la fin de la prière, il faut que les fidèles, les habitants des villes, villages et quartiers se rassemblent devant les mosquées un certain temps.

Et afin de ne pas éparpiller les responsabilités, je prie nos frères les Imams des mosquées de clarifier la situation aux gens, de leur expliquer la gravité des profanations que nous subissons, et d’expliquer que le motif de notre assemblée devant toutes les mosquées du Liban, dans toutes nos villes, tous nos villages et tous nos quartiers, est double : premièrement, en tant que peuple faisant partie du monde arabe et musulman, nous demandons aux gouvernements des pays arabes et musulmans de rappeler leurs ambassadeurs en Suède et d’expulser les ambassadeurs suédois de tous nos pays arabes et musulmans ; et deuxièmement, en plus de cet appel général, je veux dire dès ce soir ce que nous confirmerons demain après la prière du vendredi, à savoir que nous appelons en particulier le gouvernement libanais de rappeler notre ambassadeur en Suède si nous en avons un, ou notre chargé d’affaires s’il s’agit d’un chargé d’affaires, en protestation contre la profanation du Noble Coran, Livre Saint reconnu comme tel par la totalité des musulmans. Et je considère que nos concitoyens et bien-aimés chrétiens libanais sont solidaires avec nous à cet égard, et se joignent à nous. Et nous demandons également au gouvernement libanais, s’il y a un ambassadeur ou un chargé d’affaires suédois au Liban —je n’ai pas eu le temps de vérifier cela—, de les expulser du Liban. C’est le moindre degré de la foi, ô mes frères et sœurs, c’est le moindre degré de la foi.

Le deuxième appel sur lequel le Hezbollah et le mouvement Amal se sont mis d’accord il y a quelques jours, et ont publié un communiqué, mais avant la seconde profanation du Coran, est que demain, durant toutes nos assemblées (de prière) demain, que ce soit celles d’Amal, du Hezbollah ou celles conjointes entre nous, et j’appelle également tous les autres à faire de même, à savoir que chacun amène un exemplaire du Coran pour une lecture collective de quelques extraits.

Demain, il faut que le monde entier voie que lorsque notre Coran est profané, nous le serrons (encore plus fort) contre notre cœur, nous l’ouvrons, nous le lisons et faisons entendre notre voix au monde pour lui dire ceci : ce Coran, nous le protégerons, nous le protégerons avec notre âme, avec notre cœur, avec notre sang (notre vie) et avec nos enfants (que nous sommes prêts à sacrifier). Et c’est là notre responsabilité à tous. [Audience : Nous sommes à tes ordres, ô Nasrallah !]

Vous êtes tous appelés demain devant les mosquées après la prière de midi, pour venir en aide à votre Coran, au Livre Saint de votre Prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et sur sa famille purifiée. Et demain soir, vous êtes tous invités également à venir massivement, hommes, femmes et enfants, tant à la prière de midi qu’aux veillées spirituelles du soir (commémorant le martyr de l’Imam Hussein], en embrassant dans vos bras une copie du Coran, et en l’amenant avec vous à nos assemblées, pour que le monde voie à quel point nous le chérissons et le protégeons. Et demain est donc la date de la rencontre entre nous et cette responsabilité, avec la grâce de Dieu.

Que la paix soit sur toi, ô mon Maître, ô Abû ‘Abdallah, et sur les âmes qui demeurent en ton parvis ! Sur toi, de ma part, la Paix de Dieu, pour toujours, tant que j’existe et que durent la nuit et le jour ! Que Dieu ne fasse pas que ce soit la dernière fois que je vous visite ! Que la paix soit sur Hussein, sur (l’Imam) ‘Alî fils de Hussein, sur les enfants de Hussein et sur les compagnons de Hussein !

Je vous adresse mes condoléances (en cette commémoration du martyre de l’Imam Hussein), et que Dieu récompense votre tristesse et votre deuil.

Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions.

