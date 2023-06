Le gouvernement camerounais pourrait couper les liens avec la France si Paris continue d’interférer dans les questions relatives à l’homosexualité, a déclaré un activiste camerounais à RT.

Source : RT, 23 juin 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Le gouvernement camerounais tente d’empêcher l’ambassadeur français pour les droits LGBTQ, Jean-Marc Berthon, de se rendre dans le pays pour organiser une conférence sur le genre et l’identité sexuelle. Le thème du forum, l’homosexualité, « est qualifié de crime de droit commun » au Cameroun, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lejeune Mbella Mbella, dans un communiqué.

Jean-Marc Berthon

Dans une interview accordée à RT, le journaliste camerounais et militant des droits de l’homme Njodzeka Dabhatu a déclaré que les questions LGBTQ concernaient l’héritage culturel et les traditions du pays d’Afrique centrale, avertissant qu’il pourrait y avoir des retombées diplomatiques si la France continuait à remettre en cause ces valeurs.

Le Cameroun « n’a aucun problème à traiter avec d’autres pays tant qu’ils ne s’immiscent pas » dans ses affaires intérieures, a-t-il déclaré. Cependant, l’ingérence dans les « questions protégées par la constitution camerounaise », en particulier l’homosexualité, qui est criminalisée, obligera le pays à rompre « ses liens avec la France », a noté M. Dabhatu.

Les Camerounais qui ont parlé à RT se sont dits « très heureux » que le gouvernement ait pris des mesures pour mettre fin à l’événement LGBTQ.

« C’est un phénomène très très horrible… Et cela ne fait pas partie de notre culture », a déclaré un habitant, ajoutant qu’aucun pays ne devrait « imposer son autorité à un autre pays souverain ».

« Je suis très heureux de la position adoptée par le gouvernement camerounais contre cette déclaration française pro-LGBT. Nous pouvons nous passer des Français », a déclaré un autre habitant.

M. Berthon avait prévu de se rendre au Cameroun du 27 juin au 1er juillet pour assister à la conférence, qui devait être organisée par l’Institut français de Yaoundé, la capitale.

***

Le Niger abandonne l’hymne colonial français

Le gouvernement du pays d’Afrique de l’Ouest affirme que cette décision reflète son statut d’État souverain.

Le président français Emmanuel Macron salue le président du Niger Mohamed Bazoum à son arrivée pour un dîner officiel au palais de l’Élysée, en marge du sommet du nouveau pacte financier mondial, à Paris, le 22 juin 2023.

Source : RT, 23 juin 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Le parlement nigérien a adopté un nouvel hymne national jeudi, plus de 60 ans après l’indépendance, dans le but de débarrasser le pays des vestiges du colonialisme français.

Un projet de loi visant à changer l’hymne en « L’honneur de la patrie » à partir de la composition française « La Nigerienne » a reçu un soutien massif des législateurs, selon Anadolu, citant une station de radio parlementaire qui a retransmis les débats.

L’ancien président nigérien Mahamadou Issoufou avait initialement annoncé la décision de modifier l’hymne du pays en 2019, en réponse aux critiques selon lesquelles certaines paroles semblaient exprimer de la gratitude envers l’ancien colonisateur.

En particulier, les Nigériens ont contesté les passages du premier couplet qui disent « Soyons fiers et reconnaissants de notre liberté retrouvée ».

Une commission a été chargée d’apporter des corrections et de composer un nouvel hymne qui reflète le contexte actuel de Niamey.

En 2022, le nouveau gouvernement nigérien a fait part de son intention d’adopter « L’honneur de la patrie », en remplacement de « La Nigerienne », qui avait été écrite par les compositeurs français Maurice Albert Thiriet, Robert Jacquet et Nicolas Abel François Frionnet en 1961, après l’indépendance de la nation ouest-africaine.

Les paroles du nouvel hymne ont été composées par un groupe d’experts nationaux.

Le gouvernement a justifié sa décision en citant la progression politique du Niger depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu’à son indépendance, qui, selon lui, reflète étroitement les expériences de plusieurs colonies françaises en Afrique, y compris l’acquisition progressive des caractéristiques associées à une nation aspirant véritablement à la souveraineté.

La France a commencé à coloniser le Niger à la fin des années 1890. Le pays du Sahel a accédé à l’indépendance en 1960 dans le cadre d’un vaste processus de décolonisation provoqué par des transitions politiques et l’abandon par Paris de ses colonies africaines.

