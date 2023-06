Des pronoms et des fourmis (Angela Davis s’exprime)

Par le Professeur Norman G. Finkelstein

Source : normanfinkelstein.com, 2 juin 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

J’ai écouté le récent discours d’Angela Davis commémorant le 98e anniversaire de Malcolm X. Il s’agissait essentiellement d’un hymne à la politique wokiste. En considérant rétrospectivement les deux dernières décennies, un épidémiologiste pourrait dire que la pandémie de COVID a été un événement marquant ; un anthropologue pourrait dire la même chose de l’omniprésence de l’iPhone ; un socialiste pourrait en dire de même pour la campagne de Bernie Sanders ; un historien pourrait voir sous ce même angle la nouvelle guerre froide qui a frôlé une guerre nucléaire en Ukraine. Mais pour le Dr Davis, icône de la société woke, il s’agit d’être « attentif aux pronoms ». Ces dernières années, j’ai enseigné à la City University of New York. Le corps étudiant en est composé d’immigrés de première génération et de Blancs de la classe ouvrière qui passent d’un « job » à l’autre pour payer leurs factures. Sur les quelque 300 étudiants auxquels j’ai enseigné jusqu’à présent, deux exactement se sont inquiétés de leurs pronoms. Bien que la révolution des pronoms soit sans aucun doute un événement historique mondial à Martha’s Vineyard [île du Massachusetts, surtout connue comme résidence d’été de la jet set américaine et des présidents des États-Unis].

Le point central du discours de M. Davis était la « nouvelle prise de conscience collective » du « caractère structurel, systématique et institutionnel du racisme », « les structures profondes du racisme dans toutes nos institutions ». Le problème, c’est que Mme Davis ne va jamais plus loin que s’abriter derrière des slogans « woke ». Si elle dit que « le système » —le logement et les hôpitaux, la police et les prisons…— dépouille les Noirs non seulement parce qu’ils sont pauvres, mais aussi parce qu’ils sont Noirs ; si elle dit que les Noirs souffrent non seulement d’une exploitation de classe, mais aussi d’une super-exploitation raciale, c’est bien sûr vrai, mais ce n’est pas une idée novatrice. Pourtant, la question de savoir quelle oppression —de classe ou raciale— est la plus saillante aujourd’hui reste ouverte ; et la question de savoir comment construire un mouvement de classe dans lequel les travailleurs blancs reconnaissent leurs intérêts communs avec les travailleurs noirs, sans parler de reconnaître que l’oppression particulière des Noirs justifie un remède particulier, a toujours été une question épineuse. La campagne de Bernie Sanders était fondée sur l’oppression commune globale des 99 % des multinationales, mais elle promettait également que les super-exploités —c’est-à-dire les Afro-Américains, entre autres— en tireraient le plus grand profit. Comment l’élite woke luttant contre le « racisme structurel » et appelant à une « transformation structurelle » —Davis, Kimberle Crenshaw, Ta-Nehisi Coates [figures du wokisme]— a-t-elle réagi à ce mouvement de classe ? En déplorant qu’il ne soit pas suffisamment « woke ». Sans surprise, l’establishment libéral représentant les 1% a excorié Bernie tout en encensant des personnalités comme Davis.

Alors qu’elle est très attentive à la révolution des pronoms et qu’elle s’insurge contre le racisme structurel, le Dr Davis est curieusement aveugle à la révolution structurelle du Parti démocrate. Autrefois ancré dans les syndicats, le Parti est devenu le havre de la politique woke, dans laquelle toutes les identités imaginables (et inconcevables) sont représentées, la contrepartie étant que, en échange des avantages qui accompagnent cette représentation, ces mascottes woke sordides corrèlent l’identité qui leur a été attribuée pour soutenir le Parti. Quoi de plus parfait que de voir le révérend Al Sharpton [militant noir des droits civiques] figurer dans la vidéo de présentation du président Biden annonçant sa nouvelle candidature à l’élection présidentielle ? Dans un récent article du New York Times sur les réparations accordées aux Noirs, Sharpton est ainsi cité : « Je pense qu’une fois que l’Amérique dominante dira : “Oui, nous sommes redevables”, nous pourrons alors avoir une meilleure discussion sur la manière de payer. » Pardonnez-moi cette pensée hérétique, mais je ne dois rien et je ne paierai pas un centime de bois à ce sac à merde d’escroc, informateur du FBI, chasseur d’ambulances, trafiquant de race. Pendant ce temps, le Dr Davis se moque de Donald Trump et de Ron DeSantis dans son discours, mais n’a pas un mot à dire sur les innombrables trahisons du président Biden envers les Noirs et les travailleurs, et — bien qu’elle fasse l’éloge de la vision internationaliste de Malcolm X— elle se tait sur les poursuites criminelles de Biden dans la guerre d’Ukraine. Qui a dit que « Celui qui paie les violons choisit la musique » ?

Pourtant, il serait faux d’accuser le Dr Davis d’avoir profité de cette occasion pour se livrer à des inepties woke et à des hors sujets. À la fin de son discours, Mme Davis met l’accent sur les leçons essentielles que l’on peut tirer d’une lutte jusqu’alors inconnue :

Mais je pense que [si] nous regardons des créatures simples comme les fourmis qui sont capables de transformer entièrement un endroit et de construire ces édifices, ces édifices architecturaux, sans nuire du tout à l’environnement, je pense que nous avons beaucoup à apprendre d’elles.

Profitant habilement de sa jeunesse radicale pour séduire un public « woke », Mme Davis fait la couverture des médias blancs libéraux, demande des dizaines de milliers de dollars lorsqu’elle intervient sur les campus universitaires « en solidarité avec les opprimés » et commercialise une ligne de vêtements « radicaux » basée à Los Angeles. Les bêtises woke rapportent gros. Si seulement elle devenait « transgenre », Amy Goodman présenterait Davis dans Democracy Now ! tous les matins. Preuve qu’une horloge cassée a raison deux fois par jour, Alan Dershowitz se souvient dans ses mémoires :

J’ai croisé une Angela Davis plus âgée sous le porche du magasin de Chilmark, à Martha’s Vineyard. Elle portait une tenue de cycliste et faisait le tour de l’île avec des amis communs, dont son avocat dans l’affaire du meurtre [de Davis], qui était devenu juge. C’était une scène étrange dans ce bastion de l’aisance bourgeoise que de voir ces anciens radicaux profiter du confort du capitalisme.

Un racisme structurel, en effet.

