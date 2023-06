Adresse de Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, à ses concitoyens, après la fin de la mutinerie de Wagner.

Le 26 juin 2023

Source : en.kremlin.ru

Traduction : lecridespeuples.fr

Chers amis,

Aujourd’hui, je m’adresse à nouveau aux citoyens de Russie. Je vous remercie pour votre retenue, votre cohésion et votre patriotisme. Cette solidarité civique montre que tout chantage, toute tentative de provoquer des troubles intérieurs est vouée à l’échec.

Je le répète, la société et les pouvoirs exécutif et législatif, à tous les niveaux, ont fait preuve d’une grande fermeté. Les organisations publiques, les confessions religieuses, les principaux partis politiques et, en fait, l’ensemble de la société russe ont adopté une position ferme et explicite de soutien à l’ordre constitutionnel. L’essentiel — la responsabilité du destin de la patrie — a uni tout le monde, a rassemblé notre peuple.

Je tiens à souligner que toutes les décisions nécessaires pour neutraliser la menace émergente et protéger le système constitutionnel, la vie et la sécurité de nos citoyens ont été prises instantanément, dès le début des événements.

Une mutinerie armée aurait été réprimée en tout état de cause. Les comploteurs de la mutinerie, malgré leur égarement, ne pouvaient que s’en rendre compte. Ils ont tout compris, y compris le fait que leurs actions étaient de nature criminelle, qu’elles visaient à polariser les gens et à affaiblir le pays, qui fait actuellement face à une énorme menace extérieure et à une pression sans précédent de l’étranger. Ils l’ont fait à un moment où nos camarades meurent sur la ligne de front avec les mots « Pas un pas en arrière ! ».

Mais après avoir trahi leur pays et leur peuple, les chefs de cette mutinerie ont aussi trahi ceux qu’ils ont entraînés dans leur crime. Ils leur ont menti, les ont poussés à la mort, les ont attaqués, les ont obligés à tirer sur leur propre peuple.

C’est exactement ce résultat, le fratricide, que les ennemis de la Russie — les néonazis de Kiev, leurs patrons occidentaux et d’autres traîtres nationaux — voulaient voir. Ils voulaient que les soldats russes s’entretuent, que les militaires et les civils meurent, que la Russie finisse par perdre et que notre société se désagrège et périsse dans une querelle sanglante.

Ils se frottaient les mains et rêvaient de se venger de leurs échecs sur la ligne de front et au cours de la soi-disant contre-offensive, mais ils ont fait un mauvais calcul.

Je tiens à remercier tous nos militaires, nos forces de l’ordre et nos agents des services spéciaux qui se sont opposés aux mutins en restant fidèles à leur devoir, à leur serment et à leur peuple. Le courage et l’abnégation des pilotes héros tombés au combat ont sauvé la Russie de conséquences tragiques et dévastatrices.

Dans le même temps, nous savions auparavant et savons aujourd’hui que la majorité des soldats et des commandants du groupe Wagner sont également des patriotes russes, fidèles à leur peuple et à leur État. Leur courage sur le champ de bataille lors de la libération du Donbass et de la Novorossiya le prouve. On a tenté de les utiliser à leur insu contre leurs compagnons d’armes avec lesquels ils se battaient au coude à coude pour leur pays et son avenir.

C’est pourquoi, dès que ces événements ont commencé à se dérouler, conformément à mes instructions directes, des mesures ont été prises pour éviter de faire couler le sang. Il a fallu du temps, entre autres, car il fallait donner à ceux qui avaient commis une erreur une chance de changer d’avis, de se rendre compte que leurs actions seraient fortement rejetées par la société, de comprendre à quelles conséquences tragiques et dévastatrices pour la Russie, pour notre pays, la tentative imprudente dans laquelle ils s’étaient laissés entraîner conduisait.

J’exprime ma gratitude aux soldats et aux commandants du groupe Wagner qui ont pris la bonne décision, la seule possible : ils ont choisi de ne pas s’engager dans un bain de sang fratricide et se sont arrêtés avant d’atteindre le point de non-retour.

Aujourd’hui, vous avez la possibilité de continuer à servir la Russie en signant un contrat avec le ministère de la défense ou un autre organisme chargé de l’application de la loi ou de la sécurité, ou de rentrer chez vous. Ceux qui le souhaitent sont libres d’aller au Belarus. Je tiendrai ma promesse. Encore une fois, chacun est libre de prendre sa propre décision, mais je pense que leur choix sera celui des soldats russes qui se rendent compte qu’ils ont commis une erreur tragique.

Je suis reconnaissant au Président du Belarus, Alexandre Loukachenko, pour ses efforts et sa contribution au règlement pacifique de la situation.

Je tiens à répéter que les sentiments patriotiques de notre peuple et la consolidation de la société russe ont joué un rôle décisif au cours de ces journées. Ce soutien nous a permis de surmonter ensemble les défis et les épreuves les plus difficiles pour notre patrie.

Je vous en remercie.

***

Réunion avec le personnel du ministère de la Défense

Vladimir Poutine a rencontré au Kremlin le personnel militaire du ministère de la Défense.

27 juin 2023

Source : en.kremlin.ru

Traduction : lecridespeuples.fr

Président de la Russie Vladimir Poutine : Camarades,

Vous savez peut-être que je viens de rencontrer des militaires du ministère de la Défense, de la Garde nationale, des services spéciaux, du FSB et du ministère de l’Intérieur, et que je les ai remerciés pour les préparatifs effectués en vue de repousser une rébellion armée.

Cependant, vous et vos camarades avez eu un rôle particulier à jouer à cet égard. Je vous adresse des mots de gratitude particuliers.

Je veux que nous comprenions tous ce qui s’est passé et ce qui aurait pu se passer si vous n’aviez pas fait ce que vous avez fait, si vous n’aviez pas accompli votre devoir militaire et si vous n’aviez pas fait preuve de loyauté à l’égard de votre serment et du peuple russe.

Comme c’est toujours le cas lors de tels développements — la même chose se produit à chaque fois et partout — les rébellions armées sont généralement suivies d’un chaos total et d’une guerre civile. C’est ce que vous avez empêché. C’était votre rôle. En tant que commandant en chef suprême, je tiens à vous exprimer ma gratitude. Je tiens à préciser ce dont il s’agissait et ce dont je parle maintenant.

Malheureusement, vous avez dû travailler dans des circonstances difficiles afin d’éviter les pertes civiles, car vous avez dû travailler sur des autoroutes très fréquentées.

Le fait que nous ayons des pertes est encore plus regrettable. Il s’agit bien sûr de pertes au combat. Il n’y a pas d’autre façon de le dire. Nos camarades sont morts pour défendre la patrie. Il ne s’agit pas d’une exagération ou d’une surestimation. Je tiens à souligner une fois de plus que le chaos dans le pays aurait été inévitable et que l’ennemi en aurait certainement profité.

L’ennemi essaie d’ailleurs de le faire — j’y reviendrai un peu plus tard — mais il n’en sort rien et, je l’espère, il n’en sortira rien, j’en suis même sûr. Mais il est absolument clair qu’ils en auraient profité. Personne ne sait ce qu’il serait advenu de notre pays à la fin, mais toutes les réalisations que nous avons accomplies pendant les hostilités, beaucoup d’entre elles en tout cas, auraient été perdues. Et vous l’avez empêché.

Il ne fait aucun doute — je l’ai dit au ministre de la défense — que tout sera mis en œuvre pour soutenir les familles de nos camarades tombés au champ d’honneur.

En ce qui concerne ce groupe Wagner, vous savez, nous avons toujours traité ces combattants et ces commandants avec beaucoup de respect parce qu’ils ont fait preuve de courage et d’héroïsme. Les soldats et les officiers de l’armée russe, ainsi que les volontaires, ont combattu avec le même dévouement, le même héroïsme et la même abnégation. Mais ceux qui ont servi et travaillé pour cette entreprise, Wagner, étaient respectés en Russie.

En même temps, je voudrais souligner, et je veux que tout le monde soit conscient du fait que tous les fonds que le groupe Wagner a reçus provenaient de l’État. Wagner a reçu tous ses financements de notre part, du ministère de la défense, du budget de l’État.

Rien qu’entre mai 2022 et mai 2023, le groupe Wagner a reçu 86,262 millions de roubles [≈1 million d’euros] de l’État pour payer les salaires et les primes des militaires, dont 70,384 millions de roubles pour les salaires [≈800 000 euros] et 15,877 millions de roubles [≈200 000 euros] pour le paiement des primes. Les primes d’assurance se sont élevées à 110,179 millions [≈1 250 000 euros].

Mais alors que l’État a couvert tous les besoins de financement du groupe Wagner, le propriétaire de l’entreprise, Concord, a reçu de l’État, ou devrais-je dire gagné, 80 milliards de roubles [≈1 milliard d’euros] par l’intermédiaire de Voentorg en tant que fournisseur de nourriture et de cantines de l’armée. L’État a couvert tous ses besoins de financement, tandis qu’une partie du groupe — je veux dire Concord — a gagné 80 milliards de roubles, tout cela en même temps. J’espère que personne n’a volé quoi que ce soit au cours de ce processus ou, du moins, qu’il n’a pas volé beaucoup. Il va sans dire que nous examinerons tout cela.

Et voici ce que je voulais dire lorsque j’ai parlé de l’action de combat. Nous avons ici des pilotes de combat qui ont beaucoup fait pour que nous soyons efficaces dans des actions de combat comme celle-ci.

Je viens de recevoir les données ajustées : depuis le 4 juin, date à laquelle la soi-disant contre-offensive ukrainienne a commencé, l’adversaire a perdu 259 chars et 780 véhicules blindés. Dans la zone de la ville d’Orekhov, que l’adversaire considère comme sa principale direction d’attaque, au cours des sept derniers jours seulement, l’ennemi a perdu 280 unités de matériel militaire, dont 41 chars et 102 véhicules blindés.

Ce résultat est largement attribuable à vos efforts et à ceux de vos compagnons d’armes. Je vous en remercie.

Bien entendu, j’ai déjà donné des instructions au ministre de la défense : les services de tous ceux qui ont participé à des actions de combat seront dûment reconnus, je parle des décorations d’État.

Je l’ai déjà dit au ministre, mais permettez-moi de le répéter encore une fois : ceux d’entre vous qui se distinguent au combat devraient former, dans un avenir proche et à long terme, le noyau de commandement des forces armées de la Fédération de Russie, y compris ses unités d’aviation, bien entendu.

Voilà ce que je voulais vous dire. Encore une fois, merci pour ce que vous avez fait pour la Russie, pour le pays et pour notre peuple.

Je vous remercie. <…>

