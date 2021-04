Bill Gates choisit les droits de brevet des entreprises plutôt que les vies humaines

Les « dons philanthropiques » de Bill Gates sont un racket

Bill Gates choisit les droits de brevet des entreprises plutôt que les vies humaines

Par Luke Savage

Source : Jacobinmag, le 26 avril 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

La bataille mondiale sur les brevets des sociétés pharmaceutiques pour les vaccins COVID-19 est la dernière escarmouche dans le conflit irrépressible entre les droits de propriété et les droits de l’homme. Il n’est pas surprenant que Bill Gates, le milliardaire monopoliste, ait pris le parti des brevets.

Il est difficile d’imaginer un seul événement qui pourrait plaider en faveur d’une coopération internationale avec plus de force qu’une pandémie mondiale. Un virus infectieux par définition, ne tient pas compte de la politique nationale ou des frontières, et même avec l’arrêt total de tous les voyages, ne peut que menacer les gens dans tous les pays, perturbant ainsi la vie quotidienne et le commerce. De fait, tout le monde —quel que soit le pays, la richesse ou la profession— a donc un intérêt immédiat à obtenir l’immunité collective mondiale le plus rapidement possible. La seule exception, cependant, se trouve également être l’industrie même actuellement au centre de la production de vaccins : à savoir, les différents géants pharmaceutiques à but lucratif qui sont devenus des noms familiers alors que des millions de personnes attendent avec impatience leurs vaccins sur tous les continents.

Si une pandémie mondiale plaide de manière irréfutable pour la coopération entre toutes les nations, toutes les classes et tous les groupes démographiques, elle souligne également le conflit inconciliable entre les besoins du plus grand nombre et les profits de quelques-uns. Les sociétés pharmaceutiques, après tout, risqueraient de perdre des milliards si leurs formules étaient partagées et l’offre augmentée, ce qui est la principale raison pour laquelle elles résistent actuellement aux efforts visant à modifier le régime mondial strict de propriété intellectuelle afin que la production et la distribution de vaccins puissent se développer. Nonobstant cette cupidité, le COVID-19 a été un coup de pub sans précédent pour les géants pharmaceutiques, dont les apologistes ont publié un écran de fumée prévisible de mauvais arguments intéressés pour justifier la thésaurisation des brevets.

Le plus important d’entre eux a été le milliardaire Bill Gates qui, le week-end dernier, a profité d’une apparition sur la chaîne britannique Sky News pour expliquer pourquoi les différentes formules de vaccins actuellement détenues par les sociétés pharmaceutiques ne devraient pas, en fait, être partagées pour permettre que la production et la distribution puissent augmenter. Interrogé directement par Sophy Ridge de Sky s’il pensait que la modification des restrictions de brevet « pourrait aider », Gates a répondu par un « Non ! » rapide et brusque, avant de poursuivre :

« Eh bien, il n’existe qu’un nombre très limité d’usines de vaccins dans le monde, et les gens sont très sérieux au sujet de la sécurité des vaccins. Et donc déplacer quelque chose qui n’avait jamais été fait… Déplacer un vaccin, par exemple, d’une usine Johnson & Johnson vers une usine en Inde… C’est… C’est nouveau. Ce n’est que grâce à nos subventions et à notre expertise que cela peut se faire, mais ce qui empêche les choses d’avancer dans ce cas, ce n’est pas la propriété intellectuelle. Il n’y a pas d’usines de vaccins inactives, ayant l’approbation réglementaire, qui pourraient fabriquer des vaccins magiquement sûrs. Vous savez, vous devez faire des essais sur ces choses, et chaque processus de fabrication doit être examiné avec beaucoup de soin. »

C’est tout simplement faux.

Comme l’a récemment rapporté Stephen Buranyi du Guardian, de nombreuses capacités de fabrication sont actuellement prêtes à produire des vaccins si l’autorisation nécessaire leur est donnée. Une entreprise canadienne unique et relativement petite, comme l’a découvert Buranyi, affirme qu’elle est capable de produire vingt millions de doses de vaccin pour les habitants du Sud, mais que sa proposition a été repoussée par AstraZeneca et Johnson & Johnson. « Si nous avions commencé cela l’année dernière, nous aurions pu expédier des millions de doses maintenant », a déclaré le vice-président de la société, John Fulton, au Guardian. « C’est censé être comme un effort de guerre, tout le monde ensemble. Mais cela ne semble pas être le cas. » Fulton a raison, et sa société ontarienne Biolyse ne représente qu’un seul fabricant parmi tant d’autres, doté de la capacité de produire des vaccins si les restrictions de brevet étaient levées.

Il a également raison de dire que la rhétorique de la solidarité si omniprésente au début de la pandémie a été en grande partie du vent. Bien que des investissements publics incalculables aient joué un rôle clé dans le développement de vaccins, les actionnaires de sociétés pharmaceutiques privées ont récolté d’énormes fortunes tandis que le déploiement a largement profité aux 16% les plus riches de la population mondiale —tandis que de nombreux pays plus pauvres ne devraient pas atteindre des niveaux de vaccination efficaces avant deux ans, la raison la plus importante étant un approvisionnement insuffisant.

Gates, qui doit d’ailleurs une grande partie de sa propre fortune à des lois monopolistiques sur la propriété intellectuelle, a été plus qu’un acteur passif dans la pandémie, ayant, entre autres, convaincu l’Université d’Oxford de renier sa promesse initiale d’un vaccin sans brevet au profit d’un partenariat avec l’entreprise AstraZeneca axée sur le profit. Sans doute plus que toute autre personnalité, le milliardaire a mobilisé son immense richesse personnelle et son pouvoir pour faire en sorte que les intérêts des sociétés pharmaceutiques à but lucratif prévalent sur la santé publique mondiale.

Comme cela est déjà assez clair, c’est une recette pour l’Apartheid vaccinal et la mort évitable : une recette qui permettra aux habitants des pays riches de se faire vacciner plus rapidement, et garantira que l’approvisionnement reste bien en deçà de ce qu’il pourrait être autrement. L’humanité est peut-être en guerre contre un virus mortel, mais l’un des principaux antagonistes du conflit est le mécanisme de profit au cœur même du capitalisme mondial. Si ce mécanisme finit par triompher du bon sens humanitaire, la pandémie durera plus longtemps, d’innombrables personnes souffriront inutilement, et nous devrons en remercier des idéologues monopolistes comme Bill Gates.

Les « dons philanthropiques » de Bill Gates sont un racket

Bill Gates a récemment démissionné du Conseil d’administration de Microsoft pour se consacrer à plein temps à la philanthropie. C’est le moment idéal pour rappeler que la philanthropie financée par des milliardaires est une arnaque de relations publiques.

Par Rob Larson

Source : JacobinMag, le 4 mai 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Bill Gates a récemment annoncé qu’il démissionnait du Conseil d’administration de Microsoft, le logiciel-colosse de mille milliards de dollars qu’il a cofondé, pour « consacrer plus de temps aux priorités philanthropiques, notamment la santé mondiale et le développement, l’éducation et mon engagement croissant dans la lutte contre le changement climatique. » Les journaux nationaux ont joyeusement rapporté la nouvelle : « Au cours de sa carrière post-Microsoft, M. Gates est devenu mieux connu pour son travail dans la lutte contre les maladies infectieuses et le changement climatique. [En février], la Fondation Gates a déclaré qu’elle s’engagerait à verser 100 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre le coronavirus », a rapporté le New York Times.

C’était typique du traitement affectueux de la presse envers Gates, qui est maintenant considéré comme l’un des bons milliardaires, par rapport à Trump ou aux frères Koch. Cela est principalement dû à la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande entité caritative privée au monde avec des milliards de dollars de dotation utilisés pour lutter contre le sida, accélérer le développement économique et de nombreuses autres causes louables.

Mais Bill Gates et sa fondation illustrent parfaitement pourquoi ce modèle de philanthropie milliardaire est si vicié. À l’origine, la fondation de Gates a été conçue comme un gloss à lèvres pour dissimuler sa réputation déchirée lors du procès antitrust contre Microsoft, le plaçant dans la longue tradition de personnes obscènement riches qui utilisent occasionnellement un cadeau généreux pour essayer de justifier leur richesse et leur pouvoir énormes.

Windows cassé



Il vaut la peine de se rappeler d’où vient l’argent de Gates. En 1981, Microsoft a acheté les droits d’une version d’un ancien système d’exploitation (« DOS »), le logiciel de base fonctionnant sur un ordinateur qui le rend opérationnel et peut prendre en charge des applications. Ils l’ont modifié et vendu à IBM pour ses ordinateurs personnels incroyablement populaires, conduisant à une croissance fulgurante chez Microsoft car IBM et les nombreux fabricants de PC clones voulaient le même système d’exploitation afin d’attirer plus de développeurs de logiciels, dont les applications rendaient le PC utile.

Cela a créé des « effets de réseau », qui, comme nous les économistes vous le dirons, est un moteur majeur de la monopolisation. Gates et ses copains PDG de la technologie ont utilisé cette monopolisation pour obtenir des profits gigantesques et resserrer leur emprise sur des parties toujours en croissance de l’économie mondiale. Les effets de réseau sont présents lorsqu’un service gagne en valeur pour vous à mesure que de plus en plus de personnes l’utilisent, comme un réseau téléphonique. Les marchés offrant ce type de service sont particulièrement enclins au monopole, à la fois parce que les premiers leaders du marché ont tendance à accumuler un avantage dans leur plus grand réseau, et puisque les réseaux nécessitent généralement une norme uniforme pour que les utilisateurs puissent se connecter et en profiter largement.

Les gens veulent utiliser ou rejoindre des réseaux qui ont déjà de nombreux autres utilisateurs, comme Facebook, plutôt que ceux qui en ont très peu. Le monopole de longue date de la téléphonie AT&T —le plus grand fournisseur de services téléphoniques locaux et longues distances et de DSL des États-Unis, et le 2e opérateur de services mobiles— est un exemple historique majeur, avec les monopoles régionaux actuels de transport ferroviaire et l’empire des médias sociaux de Facebook. Et la société de Gates a explosé avec une part de choix de toute la révolution informatique à ses débuts.

Au cours de la période de croissance maniaque de son entreprise, Gates est devenu un magnat moderne de l’âge d’or. Même les biographes flagorneurs se réfèrent aux fréquentes « diatribes abrasives et infantiles » de Gates et aux « crises de colère infantiles ». Le numéro deux de Gates et successeur du PDG, Steve Ballmer, a maintenu cette réputation de management en criant comme un singe sur ses employés et parfois en lançant des chaises. Ce sont les modèles de comportement humain qui sont encouragés par la hiérarchie stricte du monde des affaires, et la technologie, malgré sa réputation de formation de yoga en entreprise et de distributeurs de thé vert, ne fait pas exception.

La capacité de la hiérarchie d’entreprise à créer une conformité sectaire est bien connue. Mais Gates a atteint de nouveaux sommets de culte, comme le montrent les reportages commerciaux sur l’habitude de Gates à se balancer sur sa chaise : « Cela fait désormais partie de la culture d’entreprise de Microsoft parmi les programmeurs qui tentent de se recréer à l’image du Président. Gates se balance souvent sur une chaise, les coudes sur les genoux, pour contenir son intensité, surtout quand on parle d’ordinateurs ; il n’est pas rare d’entrer dans une salle de responsables Microsoft et de trouver la plupart d’entre eux se balançant en phase avec lui lors d’une réunion importante. »

Le charme de Gates apparaît également dans les épisodes dans lesquels il a fréquemment claqué son poing dans sa main en disant : « Nous devons écraser » tout rival qui osait vendre des logiciels dans les années 90. « Nous allons mettre la recherche numérique en faillite », raconte l’histoire standard de la société par James Wallace et Jim Erickson, « claquant son poing dans la paume de son autre main. Il émettrait un vœu similaire deux fois de plus au cours de la prochaine année… promettant de mettre MicroPro et Lotus en faillite, soulignant à chaque fois sa promesse en écrasant son poing dans sa main. »

Outre les effets de réseau, c’est le désir ardent de Gates de broyer ses concurrents, ainsi que son désir de définir la norme à laquelle les fabricants de logiciels se conformeraient, qui ont conduit Microsoft à vendre plus de 90% des systèmes d’exploitation PC des années 1990 et 2000. Cette domination a fait de Gates l’homme le plus riche du monde pendant des décennies.

Et lorsque de nouvelles technologies en ligne sont apparues en dehors du contrôle de Gates, surtout le navigateur Internet vendu par Mosaic (plus tard Netscape), Gates a inauguré une période décrite dans l’histoire des affaires et de l’informatique comme « la guerre des navigateurs ». Microsoft a commencé par cacher les détails de ses logiciels à Netscape lorsque la société de navigation en a demandé un aperçu conventionnel pour la prochaine version du successeur de DOS Windows. Ensuite, il a approché la direction de Netscape et, selon les plaintes juridiques ultérieures de sa direction, a proposé de diviser le marché des navigateurs, avec un cadre offrant une « relation spéciale ». Netscape a rejeté cela en raison du gigantesque avantage qu’aurait le nouveau navigateur de Microsoft, car il serait probablement fourni avec les mises à jour omniprésentes du système d’exploitation Windows qui atteignaient presque tous les ordinateurs dans le monde.

Grâce aux péripéties juridiques qui s’ensuivirent, nous connaissons une bonne partie de la stratégie de guerre des navigateurs. Les discussions étaient des projets nus d’utiliser le pouvoir de monopole pour écraser un parvenu. Microsoft a obtenu une licence des détenteurs de droits pour la version originale de Mosaic et l’a redéveloppée à la hâte dans Internet Explorer, le navigateur minable sur lequel votre PC de travail est probablement toujours réglé par défaut. Gates et ses sbires craignaient que Netscape n’atteigne bientôt un point de basculement où les effets de réseau l’adopteraient comme une norme qui serait « verrouillée ». Ainsi, un haut dirigeant de Windows a déclaré : « Je ne comprends pas comment IE peut gagner… nous devons tirer davantage parti de Windows. »

De même, le vice-président de Microsoft, Paul Maritz, aurait déclaré l’objectif de la société de rendre son propre navigateur gratuit : « couper l’alimentation en air de Netscape ». Au moment de la sortie de Windows 98, la société était allée plus loin et obligeait les fabricants de PC à inclure Explorer sur leurs ordinateurs de bureau, le plaçant sous le nez de millions d’utilisateurs. Bien sûr, la question de savoir quel navigateur est le meilleur n’est pas le principal problème ici ; ce qui importe, c’est l’utilisation du muscle nu du marché par une personne que les médias voudraient vous présenter comme un adorable grand-père bienfaiteur.

Les tactiques dures de Microsoft dans les guerres des navigateurs et sa parade sans fin de ces jeux de puissance, de la conception de puces aux lecteurs multimédias, ont maintenant commencé à le rattraper, car les États-Unis, extrêmement favorables aux entreprises, ont finalement dû passer à l’action. En public, Gates disait : « Qui décide de ce qui est dans Windows ? Les clients qui l’achètent. » Mais lors d’un dîner, le discours s’est tourné vers la politique, et il s’est vanté : « Bien sûr, j’ai autant de pouvoir que le Président des Etats-Unis. »

En effet, il a joué au golf avec le Président Bill Clinton, a dîné avec le Président de la Chambre, Newt Gingrich, et a invité le vice-président Al Gore à visiter le campus Microsoft de Redmond. Comme tous les grands capitalistes, il appréciait la compagnie de personnalités puissantes aux intérêts opposés. Mais les mesures agressives de son entreprise pour conquérir de nouveaux marchés comme la navigation sur le Web ont forcé la main du ministère de la Justice.

Le procès qui s’est ensuivi a été fascinant pour plusieurs raisons, dont la moindre n’est pas la performance de Gates. Il a donné des heures de témoignage vidéo sur l’affaire, consultables aujourd’hui en ligne. En plus d’être manifestement un connard de la classe dirigeante évasif et condescendant, Gates a fait une longue liste d’allégations qui seraient bientôt directement réfutées au tribunal en les comparant à ses propres courriels. Les médias le lynchaient aux nouvelles du soir, et même des journaux économiques fades comme Business Week ont ​​rapporté : « Il se dispute avec les procureurs sur la définition de mots couramment utilisés, y compris ‘nous’ et ‘rivaliser’. Les premières auditions de sa déposition le montrent offrant des réponses embrouillées, et il a répété « Je ne me souviens pas’ tant de fois que même le juge qui présidait n’a pu s’empêcher de pouffer de rire. Pire encore, bon nombre des dénégations et des plaidoyers d’ignorance du chef de la technologie ont été directement réfutés par les procureurs avec des extraits de courrier électronique à la fois envoyés et reçus. »

C’est pendant cette période difficile que Gates a découvert les merveilles des dons de bienfaisance.

Gates plaide

La presse économique a observé comment « Il y a vingt ans, les gens associaient le nom de Gates à une conduite monopolistique ‘impitoyable et prédatrice’ ». Cependant, « après avoir subi une raclée de relations publiques lors du procès [antitrust contre Microsoft] début 1998, la société a lancé ce qui était alors décrit comme une ‘offensive de charme’ visant à améliorer son image… M. Gates a contribué à hauteur de 20,3 milliards de dollars, soit 71% de ses contributions totales à la Fondation… pendant les 18 mois entre le début du procès et le verdict. » Un gestionnaire de fortune déclare franchement que « sa philanthropie a aidé à ‘laver’ son nom ».

En effet, la philanthropie des hommes et des femmes les plus riches du monde est l’un des principaux arguments de leurs défenseurs : « Bien sûr, Gates et d’autres milliardaires gagnent beaucoup d’argent, mais ils l’utilisent ensuite pour nous aider. C’est tellement généreux de leur part ! Et regardez, il est plus intelligent que notre Président raciste issu de la télévision ! » Mais ce n’est souvent qu’une feuille de vigne pour cacher la domination de la classe dirigeante.

De plus, en cette ère de réductions d’impôts pour les ménages riches et de déficits budgétaires gouvernementaux qui en résultent, de nombreux partisans de la réduction du filet de sécurité sociale indiquent toujours que la philanthropie privée et les organisations « confessionnelles » peuvent prendre leur place. Mais c’est grotesque —les organismes de bienfaisance privés, même à l’échelle examinée ici, sont très loin d’être en mesure de payer de manière indépendante les besoins sociaux d’un pays, du logement des malades mentaux à la fourniture de vaccins.

Les fondations elles-mêmes le reconnaissent, comme lorsque Patty Stonesifer, alors chef de la Fondation Gates, a déclaré : « Nos dons sont une goutte d’eau par rapport à la responsabilité du gouvernement. » Cela a été confirmé lorsque la fondation a engagé 50 millions de dollars pour lutter contre l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest. Pour sa part, l’ONU a estimé le coût total de la maîtrise de l’épidémie à environ 600 millions de dollars. De tels montants sont à la portée de ces fondations modernes, mais bien au-delà du type d’engagement qu’elles ont l’habitude de prendre. Bien sûr, si les fortunes imposantes des milliardaires d’aujourd’hui étaient socialisées et soumises à une forme de contrôle populaire, nous pourrions aller beaucoup plus loin et avoir un système de santé publique mondial réellement robuste, rendant les tests rapidement disponibles sur une base à but non lucratif et rendant l’apparition d’épidémies moins probables en premier lieu.

Parfois, même les partisans conservateurs de l’austérité et des compressions gouvernementales le reconnaissent. Milton Friedman, conseiller économique de Reagan et auteur de Capitalisme et Liberté a écrit un jour : « Ce serait bien si nous pouvions compter sur les activités volontaires d’individus pour loger et soigner les fous. Mais je pense que nous ne pouvons pas exclure la possibilité que de telles activités caritatives soient médiocres. »

Quant à l’empire d’origine de Gates, le ministère de la Justice de l’administration Bush a abandonné sa demande de démantèlement de l’entreprise, malgré une décision officielle du tribunal fédéral selon laquelle Microsoft détenait le monopole des systèmes d’exploitation pour PC Intel et avait utilisé des tactiques de monopolisation illégales pour écraser les menaces logicielles de Netscape, Sun, Apple et autres. Donc, aujourd’hui, Gates reste inconcevablement riche et libre de quitter le Conseil d’administration de Microsoft à ses propres conditions.

Pendant ce temps, les médias corporatifs aident avec bonheur à faire briller sa réputation de généreux bienfaiteur de l’humanité au lieu de le présenter comme l’ordure vile et mafieuse qu’il est.

