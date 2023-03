Extrait de la conférence de presse de Maria Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Moscou, 23 mars 2023.

Source : Ministère de la défense russe

Traduction : lecridespeuples.fr

Sur la crise ukrainienne

La vie pacifique se rétablit activement dans les territoires des régions de Zaporojié, de Kherson, de la RPD et de la RPL libérés du régime néonazi de Kiev. Des dizaines de milliers de spécialistes venant d’autres régions de la Russie reconstruisent et restaurent de nouveaux bâtiments résidentiels et des infrastructures civiles, réparent des centaines de kilomètres de routes.

Le 15 mars dernier, dans le district de Lougansk de la RPD, un complexe technologique d’une usine de bitume a été installé, et une première partie d’essai de macadam a été produite. Cela permettra de remettre en état environ 410 km de routes, 20 ponts et viaducs. À Marioupol, cette année, il est prévu de réparer 54 km de routes, 5 ponts, de reconstruire le centre-ville et construire 30 immeubles supplémentaires avec 2.700 appartements. À Donetsk, un centre périnatal doté d’équipements modernes, conçu pour 149 places, sera mis en service d’ici la fin de 2023.

Le temps a montré que les autorités de Kiev avaient excellé seulement dans la destruction. La Russie est revenue pour de bon sur ces terres (il n’y a aucun doute à ce sujet) et restaure activement ce qui a été détruit par les néonazis ukrainiens. Bien sûr, ils n’ont pas agi seuls. Ceux qui les ont créés et amenés illégalement au pouvoir les ont activement aidés. Tout d’abord, le duo anglo-saxon (Washington et Londres). Nous en parlerons aujourd’hui.

Le 18 mars dernier, le Président ukrainien Vladimir Zelenski a imposé un nouveau paquet de sanctions contre 300 personnes physiques et 141 personnes morales. Outre les Russes, des Iraniens et des Syriens ont été ajoutés à la liste, y compris le président syrien Bachar al-Assad. Des mesures restrictives ont été prises contre certaines entreprises du complexe militaro-industriel national, de l’aviation, de la construction navale et automobile, y compris les groupes Kalachnikov et Almaz-Anteï, ainsi que plusieurs sociétés d’Iran et des Émirats arabes unis.

Le régime de Kiev a consciemment lancé l’introduction de sanctions antirusses. Ceci est fait pour maintenir à flot sa propre politique, y compris en Occident, et continuer à faire ce qu’ils font le mieux et sans pareil aujourd’hui, à savoir la mendicité professionnelle sur fond de destruction totale de tout ce qui a été créé par les générations précédentes.

L’Occident collectif ne cesse de gaver le régime de Kiev en armes. Le 20 mars dernier, le Pentagone a annoncé que depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’aide militaire américaine à l’Ukraine avait atteint plus de 32,5 milliards de dollars. Selon le chef du département américain de la Défense Lloyd Austin, 9 pays de l’OTAN ont accepté de fournir à Kiev plus de 150 chars Leopard pour former 9 brigades blindées.

L’UE a annoncé l’allocation de fonds pour l’achat de plus de 1 million de projectiles pour les forces armées ukrainiennes. L’argent à cette fin – environ 2 milliards de dollars – sera puisé dans la Facilité européenne pour la paix.

Le 21 mars dernier, la Secrétaire adjointe à la Défense britannique, Annabel Goldie, s’est distinguée par des déclarations absolument irresponsables, annonçant l’intention de Londres de transférer à Kiev, en plus des chars Challenger 2, des projectiles perforants équipés d’ogives à l’uranium appauvri. Ces propos ont également été confirmés ces derniers jours au niveau officiel au Royaume-Uni. Ce n’était pas un lapsus ou une nouvelle erreur. Non, c’est un acte de stupidité manifeste confirmé au niveau officiel par le Royaume-Uni..

Tout cela est une preuve supplémentaire des intentions agressives de l’Occident, qui ne veut pas la paix en Ukraine, dans la région et dans le monde en général. Il est obsédé par l’idée d’infliger une « défaite stratégique » à la Russie et il est prêt à sacrifier tout un pays, des peuples et des millions de vies pour cela. Ils sont prêts à tout pour que cette idée douloureuse de domination de leur propre exclusivité trouve une confirmation pratique à travers une telle logique destructrice et son application.

Cela est confirmé par les propos du Secrétaire d’État américain Antony Blinken. Commentant la visite à Moscou du président chinois Xi Jinping, il a clairement déclaré qu’il était inadmissible de cesser le feu en Ukraine. Je vous rappelle que le fonds via lequel les satellites américains en Europe envoient de l’argent au régime de Kiev s’appelle la Facilité européenne pour la paix. Antony Blinken pense qu’un cessez-le-feu est impossible. Comment ces choses peuvent coexister dans le même esprit est tout à fait incompréhensible. La seule réponse pourrait être que quelqu’un ment ouvertement et cyniquement. Il est évident qui. Ce n’est pas une « Facilité pour la paix », européenne ou autre. Ce fonds devrait être renommé depuis longtemps en « Facilité pour la guerre ». Alors tout sera logique. Et rien ne se contredira.

Le régime de Vladimir Zelenski continue de réprimer la dissidence et les opposants potentiels. Récemment, le parlement ukrainien a approuvé en première lecture un projet de loi sur le renforcement du contrôle civil démocratique des forces armées ukrainiennes. Il limite la capacité des militaires à participer à la vie politique du pays. C’est compréhensible. La vie politique du régime de Kiev est quelque chose de sacré et appartient à ceux qui occupent les bureaux de l’administration ukrainienne à Kiev. Et ceux dont le régime de Kiev dirigé par Vladimir Zelenski a décrété que le sort est d’être de la chair à canon ne devraient aucunement être impliqués dans les instances de gouvernance ou la mise en œuvre de telles possibilités. Il leur sera interdit de devenir députés à tous les niveaux, de faire des déclarations publiques. Ils sont limités dans l’expression de leurs propres opinions sur les questions politiques internes. Pourquoi, d’après vous ? Parce que le régime de Kiev a pleinement compris (dans la mesure où il est capable de réaliser quoi que ce soit) l’inévitabilité de sa propre chute et essaie de faire quelque chose pour retarder encore un peu ce moment terrible pour eux. Je veux les décevoir. Le moment terrible pour eux est déjà arrivé depuis longtemps. Le manque de conscience et de moralité ne leur a pas permis de le réaliser.

En faisant taire ses propres militaires, le régime de Kiev ne tente pas seulement de cacher la vérité sur ce qui se passe dans la zone de conflit. L’histoire est bien pire. L’Ukraine, déchirée par les expériences occidentales, soumise à la confrontation de son peuple et à incitée à monter les gens les uns contre les autres par les mêmes forces politiques dirigées par l’Occident, sombre dans ce qui, du point de vue des déclarations programmatiques de sa direction, était leur pire cauchemar. Vous vous souvenez (je ne parle pas seulement de Vladimir Zelenski, car tous ceux qui l’ont précédé ont fait la même chose) qu’ils disaient voir l’avenir de l’Ukraine avant tout en tant qu’État démocratique et libre, où chaque personne a le droit de dire ce qu’elle juge nécessaire, a le droit de participer à la vie sociale et politique, que tous les institutions de pouvoir doivent être contrôlées par les médias conformément à la loi sur l’ouverture et la transparence afin de surmonter les manquements. Malheureusement, des problèmes endémiques pour ce pays se produisent, à savoir l’emprise totale de la corruption et de la bureaucratie.

Je tiens à rappeler que dans les propos de Vladimir Zelenski le mot « liberté » occupait la première place, devant des concepts tels que le bien-être, la croissance économique et la stabilité financière. Bien sûr, tout cela était important, mais en second lieu, car en premier lieu venait la « liberté » et, après la virgule, la « paix ». Regardez. Tout d’abord, le régime de Kiev a porté atteinte à la paix, car il a permis à l’Occident de transformer l’Ukraine en un avant-poste de l’OTAN contre la Russie, de se faire gaver d’armes, de se vendre et d’être achetés. Ensuite, la liberté a été impactée. Cela était fait progressivement au début : des répressions ont été déployées à l’encontre des hommes politiques, des politologues et ensuite des journalistes. Ensuite, il y a eu des meurtres, des disparitions, des tortures, des persécutions et des harcèlements de toutes sortes. Enfin, la censure ouverte a commencé. Et tout cela a commencé bien avant 2022. La pression a été exercée sur les chaînes TV alternatives, et il y a eu leur fermeture, leur reformatage et leur saisie au profit d’autres forces d’influence. Ensuite, ce qui ne pouvait être empêché s’est produit, car l’ampleur du désastre était irrémédiable. La formation d’une dictature totale d’un représentant du groupe au pouvoir (Vladimir Zelenski) a commencé. Il n’y avait qu’une seule chaîne pour diffuser des informations. Toutes les autres devaient s’intégrer dans le mainstream. On pouvait voir une censure totale et extrêmement sévère de tout ce qui était publié par les médias ukrainiens. Il ne s’agissait plus de persécutions, mais de véritables enlèvements de personnes, de disparitions non plus comme des cas isolés, mais comme un système.

Aujourd’hui, tout cela a été entériné, du moins en première lecture, dans une nouvelle loi. Cette loi ne fait pas que « mettre une croix » (il n’y a plus de place pour les croix), mais elle marque le rejet irréversible par le groupe actuel au pouvoir de la morale et des principes (au moins ceux exprimés verbalement par eux. Il n’y aura pas de retour en arrière. Ce sera encore pire).

Kiev voit une autre menace dans la préservation de l’Église orthodoxe ukrainienne canonique. Pourquoi ? Probablement parce que, comme on dit (si l’on se souvient de la terminologie du milieu du XXe siècle), ils n’ont pas « fait le salut nazi ». Ils n’ont pas prêté serment aux criminels et n’ont pas renoncé à ce qui leur avait été transmis en héritage par leurs ancêtres en tant que commandements. Le 20 mars dernier, le Président Vladimir Zelenski a refusé de rencontrer les membres du Saint-Synode, qui tentaient de l’appeler à ne pas permettre l’escalade de la situation interconfessionnelle dans le pays, à mettre fin aux persécutions contre les clercs et les fidèles de l’Église orthodoxe ukrainienne. Ils ont essayé de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour utiliser les vestiges du système de communication entre les citoyens et ce qui est appelé (ou était autrefois appelé) l’État, et qui est aujourd’hui le régime de Kiev. Ils ont appelé à laisser en paix le sanctuaire orthodoxe de la Laure des Grottes de Kiev, à ne pas permettre son transfert aux schismatiques. Ils ont essayé de parler et d’être entendus. Même cela leur a été refusé.

Apparemment, les combattants anti-religieux actuellement au pouvoir en Ukraine n’ont pas l’intention de s’arrêter là. Le 21 mars, le président du conseil régional de Ternopol Mikhaïl Golovko a déclaré que l’expulsion du clergé de l’Église orthodoxe ukrainienne d’un autre monastère orthodoxe sacré, la Laure de Potchaïev, était une mission stratégique (des mots terribles, mais ils l’ont dit) qui doit être remplie dans un avenir proche. Nous avons parlé de toutes ces tendances sur les plateformes internationales, envoyé des lettres, des rapports et des comptes rendus, appelé et exhorté, expliqué longuement et avec insistance à l’époque quand cela pouvait encore être évité. Je parle non seulement du schisme, mais également de la violation absolue de tout ce qui a été proclamé comme de grands idéaux en Ukraine et en Europe.

En principe, on aurait pu utiliser ce thème pour prévenir la dégradation de la situation générale en Ukraine. La communauté internationale, représentée par les pays occidentaux bloquant toute discussion sur ces questions, est restée silencieuse. Certains ne voulaient rien entendre, d’autres ne voulaient pas comprendre. Certains entendaient et comprenaient tout, mais ne voulaient rien faire. D’autres se sont farouchement opposés.

La nouvelle phase de guerre religieuse déclenchée par le régime de Kiev en Ukraine ne mènera à rien de bon. Les conséquences seront tragiques. Tous ces événements, en particulier la décision du Royaume-Uni de fournir des projectiles perforants à l’uranium appauvri, montrent que ni Kiev ni ses tuteurs occidentaux ne souhaitent régler le conflit. Ils sont intéressés par le contraire : l’exacerbation de la situation. Ils sont indifférents au fait que leurs tactiques de terre brûlée dévastent l’Ukraine (dans le contexte des projectiles à l’uranium appauvri, cela sera pris au sens premier du terme), et ils se préparent maintenant à faire de ce pays une source de pollution radioactive.

Pour ces raisons, l’opération militaire spéciale se poursuivra. Les objectifs et les buts définis par la direction russe ont été confirmés à plusieurs reprises par celle-ci. Nous reviendrons aux principes fondamentaux qui, malheureusement, sont actuellement bafoués en Ukraine, afin de montrer tout ce qui se passe là-bas et d’en donner une évaluation objective.

Fournitures militaires de l’OTAN et de l’UE à l’Ukraine

Les médias occidentaux nous informent quotidiennement de l’augmentation des livraisons d’armes, de munitions et d’équipements militaires envoyées au régime de Kiev par les États-Unis, l’Union européenne et leurs satellites. De nouvelles initiatives et des événements de formation pour les soldats des forces armées ukrainiennes sont annoncés. Cela a été discuté lors de la dernière réunion du groupe de contact sur la défense de l’Ukraine (groupe Ramstein) le 15 mars, et lors d’une réunion du Conseil des affaires étrangères de l’UE avec la participation des ministres de la défense le 20 mars, qui s’est tenue dans le cadre d’une réunion du Forum Schuman pour le partenariat en matière de sécurité et de défense à Bruxelles les 20 et 21 mars. Nous savons que les services de renseignement occidentaux fournissent au régime de Kiev des renseignements et agissent en tant qu’observateurs, c’est-à-dire qu’ils marquent des cibles, qui sont ensuite frappées dans les hostilités. Des dizaines de milliards de dollars et d’euros sont dépensés à cet effet. Nous sommes surpris de la fanfare avec laquelle les médias occidentaux ont rapporté cette information. Il ne s’agit pas d’une simple reprise de communiqués de presse d’organes officiels, mais d’un travail journalistique. Il s’avère qu’ils en sont également satisfaits.

Pour rappel, l’Occident n’investit pas d’argent dans le retour de la paix et de la stabilité en Europe, mais dans l’escalade militaire et la poursuite de la destruction. L’Occident n’a pas à se vanter à cet égard, car il n’est intéressé que par ses propres gains. Les autorités actuelles des États-Unis et de l’UE, ainsi que leurs alliés, sont prêts à sacrifier la vie de tous les Ukrainiens et des autres peuples de l’espace post-soviétique afin de parvenir à leur propre domination mondiale (comme ils le croient).

J’en parle ouvertement et je mentionne les peuples des pays voisins et des pays de la région pour une raison simple. L’annonce par le Royaume-Uni de la fourniture de munitions à l’uranium appauvri au régime de Kiev change la situation, sans poser de questions. Désormais, ni les États voisins, ni les États de la région ne seront en mesure de contrôler l’impact des armes et des obus utilisés. C’est tout simplement impossible. Vous pouvez participer au marquage des cibles ou aux échanges de renseignements, ou demander à Washington de contrôler le régime de Kiev afin qu’il ne frappe pas le territoire de la Pologne et qu’il n’abatte pas d’objets au-dessus des territoires d’autres pays. Vous pouvez tout faire. Mais vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit aux radiations. Il est impossible de négocier avec elles ou de les contrôler.

Nous avons vécu les tragédies de Tchernobyl et de Fukushima. Nous savons que ces deux tragédies ont eu des conséquences désastreuses qui perdurent encore aujourd’hui. Elles sont d’une ampleur différente, mais la leçon est la même : il est impossible de conclure un accord avec les radiations.

Lorsque nous entendons Londres affirmer qu’il ne s’est rien passé de spécial, qu’ils font ce qu’ils ont toujours fait et que tout est conforme à la procédure standard, nous éprouvons un sentiment mitigé. D’habitude, nous donnons des définitions claires, mais il y a ici une certaine dualité. D’une part, ils tergiversent lorsqu’ils disent que ces obus ne constituent pas une menace particulière. Or, c’est le cas. L’Irak et la Yougoslavie en sont des exemples. Mais lorsqu’ils disent qu’ils utilisent tout cela régulièrement et que cela répond à leurs normes, ils ne mentent pas. Il s’agit pour eux d’un véritable « business as usual ». L’utilisation de ces obus a des conséquences non seulement pour les participants aux hostilités, mais aussi pour les personnes se trouvant dans la zone touchée ou à proximité et, surtout, pour les générations futures qui utiliseront les fruits de ce sol. En effet, pour eux, il s’agit d’une certaine norme. Une norme occidentale. Pour nous, ce n’est pas le cas. C’est pourquoi nous le mentionnons.

Ce type d’approche occidentale destructrice n’est pas nouveau. Il y a eu de nombreux exemples dans l’histoire et dans l’histoire récente. Nous en parlons régulièrement. Permettez-moi de vous rappeler que le monde n’a été débarrassé de la « peste brune » [du fascisme et du nazisme] que grâce aux efforts extraordinaires de l’Union soviétique, de l’ensemble du peuple soviétique. Nos ancêtres l’ont payé d’une énorme perte de vies humaines et pensaient que cette leçon durerait des siècles. Mais comme nous pouvons le constater aujourd’hui, ils se sont trompés.

Ce n’est un secret pour personne de savoir à qui profite le conflit qui s’éternise en Ukraine. Les entreprises de défense américaines engrangent des bénéfices exceptionnels grâce aux livraisons d’armes et d’équipements. Les arsenaux vides des États européens sont réapprovisionnés par de nouvelles armes américaines, et leurs budgets épuisés sont réapprovisionnés par des prêts américains (pas de l’argent). Nous savons parfaitement ce que signifie l’expression « prêts américains ». Dans le domaine politico-militaire, l’UE est devenue totalement dépendante de Washington, effaçant complètement l’idée de son « autonomie stratégique ». Jusqu’à récemment, ils parlaient de leurs forces de sécurité. L’Union européenne parlait beaucoup d’assurer sa véritable souveraineté. Apparemment, il est peu probable que cela se produise un jour. Les pays baltes, la Pologne et d’autres pays d’Europe de l’Est membres de l’UE et de l’OTAN ont trouvé leur créneau.

Ils utilisent ouvertement le conflit ukrainien pour réaliser leurs ambitions morbides et pour siphonner les ressources de leurs alliés de la coalition occidentale et de l’Ukraine. Vous souvenez-vous des rapports farfelus selon lesquels la Pologne exporterait de la terre noire ukrainienne ? Il s’agit de l’un des stratagèmes les plus odieux du régime polonais actuel.

Nous avons effectué des recherches et résumé les données accessibles au public concernant le volume et l’éventail des livraisons d’armes et d’équipements militaires à l’Ukraine par les pays de l’OTAN et de l’UE. Nous publierons bientôt des images à ce sujet sur notre site web et nos comptes de réseaux sociaux.

Nous ne prétendons pas que ces données sont exhaustives. Un certain nombre d’ONG et d’institutions occidentales qui se livrent à ces calculs parlent de montants encore plus importants d’aide militaire à l’Ukraine. D’une manière ou d’une autre, les informations existantes nous donnent une idée du niveau d’implication des différents pays de l’OTAN et de l’UE dans le conflit ukrainien et, en fait, de leur complicité dans le meurtre de civils par l’armée ukrainienne, la destruction d’infrastructures civiles et les attaques terroristes contre des Russes et des installations sociales situées en Russie. Depuis février 2022, les États-Unis ont à eux seuls fourni au régime néonazi de Kiev des armes et des équipements militaires d’une valeur de 33 milliards de dollars, le Royaume-Uni de 5,2 milliards de dollars, l’Allemagne de 2,8 milliards de dollars et la Pologne de 2,3 milliards de dollars. Ces fournitures comprennent des chars et des véhicules blindés, des systèmes d’artillerie, des systèmes de roquettes à lancement multiple et des véhicules aériens sans pilote. Selon les déclarations officielles, les pays de l’OTAN ont alloué au moins 65 milliards de dollars et les pays de l’UE plus de 12 milliards de dollars à cette fin. Ces fonds considérables pourraient être consacrés à des projets sociaux et économiques en Europe, que les citoyens de ces pays réclament avec insistance à leurs gouvernements. Ils pourraient être utilisés pour renforcer les organismes chargés de l’application de la loi afin qu’ils puissent mieux lutter contre la criminalité transnationale, telle que le trafic de drogue. Les États européens pourraient faire beaucoup de choses avec cet argent. Mais non. Il y a un jeu plus excitant à jouer qui s’appelle « la guerre de l’Occident jusqu’au dernier Ukrainien ».

Ces statistiques démontrent clairement l’ampleur du cynisme et de la violation du droit par les régimes occidentaux, leur mépris non seulement pour les vies humaines, mais aussi pour ces développements théoriques qu’ils appellent « questions de droits de l’homme » et qu’ils ont eux-mêmes créés. Depuis février 2022, l’armée ukrainienne a utilisé environ 110 000 munitions contre la RPD et la RPL, y compris des missiles tactiques, des drones d’attaque, divers missiles MLRS et des obus d’artillerie de gros calibre. Plus de 4 600 civils (dont près de 200 enfants) ont été tués en RPD, en RPL et dans les régions libérées des régions de Kherson et de Zaporozhye au cours de cette période, et plusieurs milliers de personnes ont été blessées (dont plus de 300 enfants). Lorsque les forces ukrainiennes ont commencé à utiliser des armes lourdes fournies par les pays occidentaux, le nombre de victimes civiles a quadruplé.

Nous publierons bientôt une synthèse. Le monde doit connaître ses anti-héros.

Les moines de l’Église orthodoxe ukrainienne expulsés de la Laure de Kiev-Pechersk

La décision d’expulser les moines de l’Église orthodoxe ukrainienne de la Laure de Kiev-Pechersk, approuvée par les dirigeants politiques ukrainiens, est le point culminant de la politique anti-ecclésiastique menée par Kiev depuis des années.

Par ailleurs, de nombreuses personnes ne l’ont remarqué que lorsque les moines ont été littéralement jetés à la rue. Avant cela, lorsque cette question était préparée pour la « solution finale » par le biais de lois, dans l’esprit du public et des médias, personne n’a fait semblant de la remarquer. Nous avons essayé de tirer la sonnette d’alarme et avons fourni des documents aux organisations internationales pour prouver notre point de vue. Nous aimerions leur demander ce qu’elles ont fait pour empêcher cette tournure des événements. Malheureusement, la réponse sera « rien ».

Nous parlons depuis longtemps aux organisations internationales des violations flagrantes des droits de l’homme dans ce pays. Les actes de violence commis à l’encontre du clergé de la plus grande église d’Ukraine et de ses millions de fidèles, la prise de contrôle des églises, les nombreuses perquisitions, détentions, arrestations et interrogatoires du clergé, la saisie de leurs biens, la privation de leur citoyenneté et les pressions psychologiques, pouvant aller jusqu’à l’élimination physique, sont depuis longtemps devenus un mode de vie dans l’État ukrainien moderne. C’est la nouvelle normalité. Il a remplacé « l’ancienne normalité », mais le monde espérait qu’au moins certains éléments resteraient indélébiles. C’est pourquoi l’Occident a inventé le terme de « nouvelle normalité ». En fait, il ne peut y avoir de « nouvelle normalité ». Les choses sont normales ou elles ne le sont pas. Il est absurde de penser autrement. Mais nous vivons probablement dans l’ère de l’absurde global.

Laure de Kiev-Pechersk

Certains disent –non pas condamnent, mais surtout constatent– qu’il y a des « excès », comme ils disent. Washington et les capitales européennes, qui prétendent soutenir l’Ukraine mais l’enfoncent dans l’abîme, préfèrent se taire, pour des raisons compréhensibles. Ils refusent de répondre aux questions. Nous posons les questions, mais ils n’y répondent pas. C’est tellement pratique.

C’est le processus démocratique habituel. L’establishment politique occidental défend –en paroles– les droits des croyants, qui font partie des libertés et des droits civils fondamentaux. Mais en réalité, ils ont érigé une barrière d’information autour de cette question, une sorte de blocus de l’information.

Le 14 mars, le ministre des affaires étrangères, Sergey Lavrov, a envoyé des lettres au Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, au Président de l’Assemblée générale des Nations unies, Csaba Korosi, au Président en exercice de l’OSCE, Bujar Osmani, et à la Secrétaire générale de l’OSCE, Helga Maria Schmid, pour condamner la politique répressive du régime de Kiev visant à détruire l’Église orthodoxe ukrainienne et pour demander instamment aux dirigeants internationaux d’évaluer ces actions en se fondant sur des principes.

Ces actions violent au moins une douzaine de documents juridiques internationaux universellement reconnus sur la liberté de croyance. Les plus importants d’entre eux sont la Charte des Nations unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les engagements pertinents de l’OSCE et de nombreux autres documents.

Nous demandons instamment à la communauté internationale de condamner les actions arbitraires du régime de Kiev à l’égard d’une grande partie de son propre peuple et d’exiger la fin de la persécution du clergé et des croyants, qui inclut l’utilisation de méthodes qui ramènent le monde au Moyen-Âge.

Un point important. Lorsque nous faisons appel à la communauté internationale, cela ne signifie pas que nous nous adressons uniquement aux pays où les gens suivent le christianisme. Certainement pas. Ce thème doit devenir universel. Les pays où la majorité de la population ou des groupes importants de la population ne sont pas chrétiens mais musulmans, bouddhistes ou juifs, devraient sonner les cloches à toute volée pour une raison simple. Cette logique visant à détruire les gens et leur religion se poursuivra directement en Ukraine.

Les exemples ne manquent pas. Hier, nous avons reçu des nouvelles choquantes. Une vidéo de la profanation du Coran en Ukraine. Je voudrais souligner que cette vidéo est disponible sur la chaîne Telegram du chef de la République tchétchène, M. Kadyrov, et dans les médias. On y voit le Coran brûlé. Il ne s’agit pas seulement d’un sacrilège, d’un blasphème. Cela implique que l’action est irrévocable. Dans cette vidéo, ils ne se contentent pas de brûler le Coran, ils en font un feu de joie. Une tentative non seulement de le détruire, mais de le faire d’une manière particulièrement perverse et cynique –c’est ce qui se passe actuellement en Ukraine.

Il est vrai que l’on peut trouver des monstres immoraux dans n’importe quel pays, société ou groupe social –une personne sans conscience ou simplement un criminel qui n’a jamais entendu parler de morale, mais qui viole délibérément la loi. Cela peut arriver n’importe où. Le problème est de savoir comment l’État réagit à cette situation en utilisant tous les pouvoirs dont il dispose –législatif, exécutif, répressif et judiciaire– et comment la société réagit. La réaction de l’État a un impact important sur celle de la société. Si la société reçoit un signal clair de l’État, qui est en mesure de réprimer et de condamner de tels actes et de punir leurs auteurs, elle agit de manière plus décisive. Les gens ont une idée claire des institutions qu’ils doivent invoquer, de ce qu’il faut faire pour empêcher de telles choses, des lacunes du pouvoir législatif ou exécutif. Si la société constate l’inaction des autorités, la « fausse tolérance » ou la négligence criminelle de la part des organes compétents et des représentants des différentes branches du pouvoir, comme c’est le cas actuellement en Ukraine, les gens en concluent que soit les institutions sont inutiles et inactives, soit qu’il s’agit d’un signal politique quant à l’attitude qu’ils doivent adopter.

Cette situation se déroule sur le territoire ukrainien contrôlé par le régime de Kiev. Cela va être laid. Tout d’abord, les gens ont été montés les uns contre les autres. Ils ont été incités pendant longtemps, avec beaucoup d’argent et de ressources investis. Après avoir créé ce désordre et monté les gens les uns contre les autres sur le plan politique et social, ils sont passés aux questions d’identité nationale, linguistique, culturelle et ethnique. Enfin, ils se sont attaqués à la religion.

Je peux difficilement énumérer toutes les choses qu’ils doivent faire pour que la situation devienne critique. Étant donné que tous les médias sont contrôlés par le régime de Kiev, que la censure est féroce et que de nombreuses sources d’information sont bloquées afin qu’elles ne puissent pas exprimer leur point de vue ou même couvrir les événements, il ne s’agit pas simplement de tensions dans la société, mais d’une convergence catastrophique de facteurs qui deviennent critiques. Il s’agit non seulement d’une tension dans la société, mais d’une convergence catastrophique de facteurs qui devient critique.

Des écoliers ukrainiens invités à signaler si leurs parents ont regardé le discours de Poutine à la maison. Dystopie ou "valeurs" occidentales ? pic.twitter.com/Q1I9kwMeH9 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) February 22, 2023

L’incendie du Coran, la persécution des moines orthodoxes, et maintenant leur expulsion de leurs lieux saints sans accès à leurs sanctuaires, ne sont pas des cas isolés ; il s’agit d’une tendance à l’échelle du système. Ils ne s’arrêteront pas là, ils iront plus loin.

Pour rappel, l’Ukraine abrite des représentants de nombreuses diasporas ethniques, nationales et religieuses. C’est pourquoi nous souhaitons que ces informations soient communiquées, par l’intermédiaire d’organisations internationales et de contacts bilatéraux, aux représentants d’États, de gouvernements et d’organisations publiques s’occupant des questions de religion, de liberté religieuse et de confessions. Elles doivent être portées à leur attention. En tout état de cause, ils commettront une erreur catastrophique s’ils l’ignorent.

Je voudrais souligner une fois de plus que si quelqu’un a l’illusion qu’il s’agit d’un incident isolé au cours des hostilités (nous savons que tout peut arriver dans cette situation), c’est faux. Nous le répétons depuis des années.

Il en va de même pour divers aspects de la société moderne en Ukraine, qui est malheureusement l’otage du régime de Kiev. Il est important de tout mettre en œuvre pour éviter que la situation ne se détériore davantage, du moins à l’avenir. Le ministère des affaires étrangères et les missions étrangères russes feront de leur mieux pour informer la communauté internationale de cette affaire.

Voir notre dossier sur la situation en Ukraine.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.