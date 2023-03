Nous sommes peut-être trop britanniques pour protester, mais l’augmentation injuste de l’âge de la retraite appelle à la résistance.

Par Sam Brodbeck

Source : The Telegraph, 24 mars 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Le président français Emmanuel Macron a enflammé la colère de l’opinion publique en imposant un relèvement de l’âge de la retraite au parlement sans vote

Dieu merci, Jeremy Hunt semble avoir été dissuadé par les députés conservateurs de proposer un relèvement de l’âge de la retraite.

Car, contrairement à nos cousins gaulois, les Britanniques ne protesteront pas au sujet des pensions, malgré les effets déraisonnables d’une telle politique.

Il s’agit peut-être d’une mort à petit feu. Nous sommes tellement habitués à voir nos retraites se dégrader que nous ne nous en rendons presque pas compte. En France, les manifestations de masse et les émeutes se poursuivent jour après jour, menaçant véritablement la stabilité du gouvernement du président Macron, parce que les travailleurs pourraient devoir attendre jusqu’à 64 ans, au lieu de 62 ans, pour commencer à toucher leur argent.

Prendre sa retraite à 64 ans ? Quel luxe, comme auraient pu le dire les quatre Yorkshiremen des Monty Python. Le système français est différent : peu de gens ont une épargne privée, de sorte que les prestations de l’État sont sans doute plus importantes pour eux.

Mais de ce côté-ci de la Manche, nos retraites publiques ont été modifiées si régulièrement que la plupart des gens ne peuvent pas suivre, et ce n’est que lorsqu’ils atteignent 60 ans (l’âge traditionnel de la retraite pour les femmes) ou 65 ans qu’ils réalisent qu’ils devront puiser dans leur épargne privée pendant encore quelques années, ou continuer à travailler, en attendant.

Si vous n’avez pas suivi : l’âge de la pension d’État est actuellement de 66 ans. Il passera à 67 ans entre 2026 et 2028. Il passera ensuite à 68 ans entre 2044 et 2046.

Age de départ à la retraite hommes / femmes selon les pays

Le ministre des finances était sur le point d’annoncer que la deuxième augmentation, à 68 ans, aurait lieu encore plus rapidement que prévu (entre 2037 et 2039). Heureusement, il semble qu’il ait abandonné cette idée, même si nous n’en aurons pas la certitude avant le mois de mai, lorsque le gouvernement devra répondre à une étude officielle.

La baisse de l’espérance de vie (due à la pandémie de Covid) dans toute la Grande-Bretagne et les grandes différences entre les régions les plus riches et les plus pauvres font que cette décision est la bonne. Si vous vivez à Kensington & Chelsea, vous pouvez espérer vivre au-delà de 89 ans, selon les données officielles.

En revanche, un habitant de Glasgow n’atteindra probablement pas 81 ans. Cela signifie qu’il perd en réalité plus de 70 000 livres sterling [80 000 euros] de pension d’État. Bien entendu, l’ensemble du système ne fonctionne que parce que le coût des prestations versées aux personnes qui vivent longtemps est subventionné par celles qui n’ont pas cette chance. Les personnes qui vivent moins longtemps sont également plus susceptibles d’avoir cotisé plus longtemps au système, étant donné qu’elles ont généralement arrêté leurs études plus tôt. Le relèvement de l’âge de la retraite ne ferait qu’exacerber cette injustice inhérente.

Impact du Covid sur l’espérance de vie homme / femme à la naissance

En réalité, la volte-face de M. Hunt est davantage motivée par les élections générales qui se profilent à l’horizon. Les travaillistes sont largement en tête dans les sondages, et les députés conservateurs ne seront pas enclins à défendre une décision qui aurait signifié que des millions de personnes actuellement âgées de 52 à 55 ans auraient dû attendre un an de plus avant de toucher leur pension.

À partir du mois prochain, une année de versement de la pension d’État vaudra plus de 10 000 livres sterling [11 300 euros]. Il s’agit à la fois d’une formidable augmentation des revenus pour les retraites, mais aussi d’une énorme responsabilité pour le Trésor public, qui doit financer ces paiements. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les gouvernements de tous bords sont désireux de modifier le calendrier et de libérer quelques milliards de livres.

Il ne faut pas s’y tromper. Quel que soit le vainqueur des élections de 2024 ou 2025, il finira par essayer de relever à nouveau l’âge de la retraite ou de supprimer la protection vitale du « triple verrou ».

Le triple verrou détermine le montant de l’augmentation de la pension d’État pour chaque nouvelle année fiscale. Le système a été introduit en 2010. Il promet d’augmenter la pension d’État chaque année en fonction de la plus élevée des trois mesures suivantes : la croissance du salaire moyen, l’inflation ou 2,5 %.

À ce moment-là, nous devrions tous être prêts à être un peu plus Français et à monter aux barricades.

