Par Dmitry Trenin

Dmitry Trenin est professeur de recherche à la Higher School of Economics et chercheur principal à l’Institute of World Economy and International Relations. Il est également membre du Conseil russe des affaires internationales.

Source : RT,20 mars 2023

Traduction : lecridespeuples.fr



Le président chinois Xi Jinping passe devant les gardes d’honneur russes lors d’une cérémonie d’accueil à son arrivée à l’aéroport international de Vnukovo à Moscou, en Russie.

La visite du président chinois Xi Jinping à Moscou n’est pas seulement symbolique, puisqu’il s’agit de son premier voyage à l’étranger après sa réélection pour un troisième mandat sans précédent. Ce déplacement est particulièrement important en raison du contexte plus large dans lequel il se déroule. La situation mondiale exige une nouvelle amélioration des relations sino-russes afin de relever les défis extérieurs auxquels les deux pays sont confrontés.

Le système international traverse une crise de l’ampleur d’une guerre mondiale. Cette crise a commencé il y a près de dix ans, lorsque le coup d’État « EuroMaïdan » à Kiev, soutenu par l’Occident, et la réaction de la Russie, qui a pris le contrôle de la Crimée, ont provoqué une confrontation prolongée entre les États-Unis et la Russie.

Trois ans plus tard, les États-Unis ont brusquement remplacé leur ancienne politique chinoise d’ « ouverture et de restriction » par une guerre commerciale et technologique, ce qui a entraîné une confrontation entre Washington et Pékin.

L’année dernière, la Russie a lancé son opération militaire en Ukraine, cherchant à éliminer la menace de ce que beaucoup à Moscou considèrent comme le « porte-avions terrestre armé et contrôlé par les États-Unis, stationné aux portes de la Russie », qu’était devenue l’Ukraine. La confrontation russo-américaine a ainsi dégénéré en une guerre par procuration entre les deux principales puissances nucléaires du monde. Entre-temps, Washington a encore durci son approche vis-à-vis de Pékin, cherchant également à organiser ses alliés et partenaires en Asie et en Europe contre la Chine.

Dans ce contexte, les tensions autour de Taïwan se sont considérablement accrues. La possibilité que Washington provoque un conflit armé autour de l’île ne peut donc être écartée.

Ce qui est en jeu ici, ce n’est pas seulement le sort de l’Ukraine ou l’avenir de Taïwan. Il s’agit de l’ordre mondial existant et de son principe d’organisation actuel, à savoir l’hégémonie mondiale de l’Amérique. Ce statut, rejeté par Moscou et Pékin, est aujourd’hui globalement remis en question. Depuis quelques années, les États-Unis qualifient la situation actuelle de « concurrence entre grandes puissances », ce qui, au XXe siècle, a été à l’origine des deux guerres mondiales. Les Russes et les Chinois, pour leur part, plaident depuis les années 1990 en faveur d’une transition de l’unipolarité dirigée par les États-Unis vers un ordre mondial multipolaire. Cette position est de plus en plus soutenue par divers pays d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine. En fait, le processus de changement systémique est déjà en cours.

En réponse à cela, les États-Unis ont poursuivi une stratégie de défense de leur contrôle mondial à tout prix. Il s’agit d’une stratégie de prévention. Les Américains ont considéré la montée en puissance de la Chine, le redressement inattendu de la Russie après l’effondrement de l’Union soviétique et les ambitions régionales et nucléaires de l’Iran comme des défis qui ne pouvaient être tolérés. Malgré le vif intérêt de Pékin à maintenir ses liens économiques vastes et profitables avec l’Occident, les efforts de la Russie pour résoudre la crise dans le Donbass conformément aux accords de Minsk et l’engagement de l’Iran à l’égard de l’accord nucléaire JCPOA, Washington n’a cessé de passer à l’offensive. Les États-Unis ont clairement compris que le temps ne joue pas en leur faveur et ont décidé d’agir tant que l’équilibre des forces leur est favorable. Provoquer Moscou pour qu’elle entreprenne une action militaire en Ukraine avait pour but d’affaiblir et d’isoler la Russie ; attiser les tensions dans la région de Taïwan avait pour objectif de faire pression sur la Chine et de renforcer les alliances anti-Pékin dans la région Asie-Pacifique.

La stratégie américaine consiste à mobiliser et à discipliner les multiples alliés de Washington dans le monde. Le leadership des Américains au sein de ces différents blocs, qui constitue la dernière version de leur empire mondial, n’a jamais été aussi absolu qu’aujourd’hui.

En effet, les anciennes grandes puissances telles que la Grande-Bretagne et la France, ainsi que les principales puissances industrielles, l’Allemagne et le Japon, sont beaucoup plus étroitement liées aux politiques des États-Unis qu’elles ne l’étaient à l’époque de la guerre froide. Après avoir encouragé l’OTAN à s’installer dans la région indo-pacifique et fondé un nouveau bloc militaire (AUKUS), qui cible spécifiquement la Chine, Washington utilise la puissance totale de ses alliances contre ses deux rivaux en Eurasie, la Chine et la Russie. Ils espèrent également battre ces rivaux un par un : d’abord, éliminer la Russie en tant que puissance majeure, puis faire en sorte que la Chine accepte les conditions américaines.

Quelle pourrait donc être la stratégie d’interaction sino-russe face à tout cela ? La Chine et la Russie sont toutes deux de grandes puissances, pleinement souveraines dans l’élaboration de leurs stratégies sur la scène mondiale. Ces objectifs sont clairement fondés sur leurs intérêts nationaux respectifs. Les relations entre Moscou et Pékin sont très éloignées de la discipline de bloc étroite qui existe dans les alliances occidentales dirigées par les États-Unis.

Néanmoins, les dirigeants chinois et russes comprennent certainement qu’ils doivent faire échouer le plan de Washington qui consiste à vaincre Moscou d’abord et à se retourner ensuite contre Pékin. Par conséquent, les avertissements et les menaces des Américains à l’égard des Chinois concernant l’aide qu’ils peuvent apporter à la Russie peuvent en fait être contre-productifs. Les dirigeants chinois trouveront le ton de ces admonestations grossier et irrespectueux, en particulier en liaison avec les prochaines livraisons d’armes américaines à Taipei. La Chine se soucie certes des marchés américains et européens pour ses biens et services, mais elle se demande si elle peut vraiment faire confiance à Washington et à ses alliés, compte tenu de l’expérience de Moscou avec les accords de Minsk sur le Donbass qui, comme l’ont admis les anciens dirigeants allemands et français, n’étaient rien d’autre qu’un stratagème pour gagner du temps.

On peut donc s’attendre à une coordination beaucoup plus étroite entre Pékin et Moscou. Cela ne présage pas d’un nouveau bloc militaire en Eurasie, mais plutôt d’un effort conjoint accru pour aider le monde à progresser plus rapidement vers la multipolarité, ce qui signifie en fait la fin de l’hégémonie mondiale des États-Unis.

L’un des moyens d’y parvenir serait de réduire le rôle du dollar américain dans les transactions internationales. Une grande partie du commerce bilatéral sino-russe s’effectue déjà en yuan chinois, mais le yuan peut également être utilisé dans les relations avec les pays tiers.

Un autre moyen de contribuer à l’avènement du nouvel ordre mondial consiste à renforcer les institutions non occidentales, telles que les BRICS et l’Organisation de coopération de Shanghai, afin qu’elles définissent l’ordre du jour mondial dans des domaines tels que la finance et la technologie, l’énergie et le climat et, surtout, la sécurité internationale.

La récente montée en puissance de la Chine en tant qu’acteur géopolitique – et pas seulement géoéconomique – mondial, illustrée par sa récente négociation du rapprochement irano-saoudien, est accueillie en Russie comme une étape pratique vers le nouvel ordre. Moscou et Pékin peuvent mieux réussir s’ils agissent conjointement pour réduire la dépendance économique et politique de nombreux pays du Moyen-Orient, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine à l’égard des États-Unis et de leurs alliés européens.

Dans le domaine de la sécurité militaire, la Russie et la Chine peuvent tirer de nombreux avantages d’une collaboration plus étroite, au-delà des formats existants. L’objectif principal est, via des actes et pas seulement par des paroles, de dissuader Washington d’intensifier la guerre par procuration contre la Russie en Ukraine et de provoquer Pékin au sujet de Taïwan.

Un domaine spécifique est le dialogue approfondi sur les politiques nucléaires et la prolifération nucléaire dans les conditions actuelles de confrontation des grandes puissances et de conflit réel. Même s’ils travaillent à la transition vers un avenir multipolaire, Poutine et Xi ont l’immense responsabilité de veiller à ce que cette transition se fasse sans guerre ouverte entre les grandes puissances. Une coopération plus étroite entre la Chine et la Russie sur les questions de sécurité rendrait la transition plus sûre.

