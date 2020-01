Reportage de CNN, 11 janvier 2019.

Présentateur : Les troupes américaines sont stationnées sur la base aérienne Al-Asad qui a été frappée par plus d’une dizaine de missiles balistiques. Cependant, les missiles ont frappé des zones de la base qui n’étaient pas occupées par des troupes. Arwa Damon, grand reporter de CNN, est le premier journaliste à avoir obtenu accès à cette base aérienne. Elle y est actuellement, avec un reportage exclusif.

Reporter : Ces bâtiments étaient des quartiers résidentiels, et c’est l’un des endroits où dormaient les soldats. Il n’en reste presque plus rien, nous dit-on. Le cratère lui-même (le lieu de l’impact) se trouve par ici, et c’est l’un des dix points de chute de missiles.

En se trouvant ici, il nous paraît vraiment extraordinaire que quiconque ait pu survivre, qu’il n’y ait pas eu de victimes. Lorsqu’on voit toute cette destruction et qu’on entend toutes les histoires racontées sur ceux qui ont frôlé la mort, sur les actes héroïques…

Ce qu’on apprend maintenant est qu’il y a eu un avertissement à l’avance, à un certain degré. Ils savaient que quelque chose allait se passer, mais ils ne savaient pas quoi. Et à 23h environ, ceux qui ont pu se réfugier dans les bunkers s’y sont rendus, mais il y avait encore des soldats dehors à leurs postes et qui devaient y rester du fait de la situation sécuritaire.

Les soldats ont commencé à s’abriter vers 23h, puis à 1h34, le premier impact a eu lieu.

Beaucoup des soldats à qui nous avons parlé nous ont dit que c’était pire que tout ce qu’ils avaient imaginé, Bien sûr, d’un côté, l’entraînement entre en jeu, mais en fin de compte, c’était une expérience terrifiante, une situation terrifiante.

