Traduction : lecridespeuples.fr

L’état-major des forces armées iraniennes vient d’admettre (en persan, traduction anglaise) que ses défenses aériennes ont abattu par erreur le vol ukrainien PS752 peu après son décollage le 8 janvier à Téhéran :

2- Dans les premières heures après l’attaque au missile [sur la base américaine d’Ain al-Assad en Irak], les vols militaires des forces terroristes américaines autour du pays ont augmenté. Les unités de défense iraniennes ont reçu des informations à propos de cibles aériennes qui se dirigeaient vers les centres stratégiques de l’Iran, puis plusieurs cibles ont été observées sur certains radars [iraniens], ce qui a incité les unités de défense aérienne à accroître leur vigilance.

3- Dans des circonstances aussi sensibles et critiques, le vol PS752 de la compagnie aérienne ukrainienne a décollé de l’aéroport Imam Khomeini, et en se retournant, il s’est approché d’un site militaire sensible du Corps des Gardiens de la Révolution, prenant la forme et l’altitude d’une cible hostile. Dans de telles conditions, en raison d’une erreur humaine et d’un mouvement involontaire, l’avion a été touché [par la défense aérienne], ce qui a causé le martyre d’un certain nombre de nos compatriotes et la mort de plusieurs ressortissants étrangers.

4- L’état-major des forces armées présente ses condoléances et exprime sa sympathie aux familles endeuillées des victimes iraniennes et étrangères, et s’excuse pour cette erreur humaine. Il donne également la pleine assurance qu’il procédera à une révision majeure des procédures opérationnelles de ses forces armées afin de rendre impossible la répétition de telles erreurs. Il remettra également sans délai les coupables aux instances judiciaires des forces armées pour qu’ils soient poursuivis.