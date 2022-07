En conclusion de sa visite de travail en Iran, Vladimir Poutine a répondu aux questions des médias – 19 juillet 2022.

Source : en.kremlin.ru

Traduction : lecridespeuples.fr

Question : […] Monsieur le Président, une grave crise énergétique se développe en Europe, qui discute de la possibilité que Gazprom interrompe ses livraisons de gaz. La société aurait émis une notification officielle à l’un de ses clients allemands, invoquant des circonstances de force majeure.

Peut-on accuser la Russie d’être à l’origine de cette crise énergétique ? Gazprom continuera-t-elle à honorer ses obligations ?

Vladimir Poutine : Tout d’abord, Gazprom a toujours respecté et continuera à respecter ses engagements.

Les tentatives de nos partenaires de rejeter ou d’essayer de rejeter la responsabilité de leurs propres erreurs sur la Russie et Gazprom n’ont aucun fondement.

Quelle est la situation en matière de livraisons d’énergie ? En 2020, au premier semestre, le gaz coûtait 100 euros les 1 000 mètres cubes en Europe. Le prix est passé à 250 euros au premier semestre 2021. Aujourd’hui, il est de 1 700 euros pour 1 000 mètres cubes de gaz.

Que se passe-t-il ? J’en ai parlé à de nombreuses reprises, et je ne sais pas si nous devons entrer dans les détails concernant les politiques énergétiques des pays européens, qui sous-estiment l’importance des sources d’énergie traditionnelles et ont misé sur les sources d’énergie non traditionnelles. Ils sont de grands experts en matière de relations non traditionnelles [référence au LGBTisme offensif] et ils ont également décidé de faire une offre pour les sources d’énergie non traditionnelles comme le soleil et le vent.

L’hiver dernier a été long, il n’y avait pas de vent, et voici ce qui s’est passé. Les investissements dans les actifs fixes des producteurs d’énergie traditionnels ont diminué en raison des décisions politiques antérieures : les banques ne les financent pas, les compagnies d’assurance ne les assurent pas, les gouvernements locaux n’allouent pas de parcelles de terrain pour de nouveaux projets, et les pipelines et autres formes de transport ne se développent pas. C’est le résultat de nombreuses années, probablement une décennie, de cette politique. C’est la cause profonde des hausses de prix plutôt que les actions de la Russie ou de Gazprom.

Que se passe-t-il aujourd’hui ? Jusqu’à récemment, nous fournissions du gaz à l’Europe sans la Turquie : nous fournissions environ 30 milliards de mètres cubes par an à la Turquie, et 170 milliards à l’Europe, 55 milliards via Nord Stream 1, et, si ma mémoire est bonne, 33 milliards étaient fournis via Yamal-Europe, via les deux cordes qui traversent l’Ukraine. Environ 12 milliards ont été livrés à l’Europe par la Turquie via TurkStream.

L’Ukraine a soudainement annoncé qu’elle allait fermer l’une des deux voies sur son territoire. Prétendument parce que la station de pompage de gaz n’est pas sous son contrôle mais sur le territoire de la République populaire de Lugansk. Mais elle s’est retrouvée sous le contrôle de la République populaire de Lougansk plusieurs mois auparavant, et ils l’ont fermée tout récemment sans aucun motif. Tout y fonctionnait normalement, personne ne s’en mêlait. À mon avis, ils l’ont fermé simplement pour des raisons politiques.

Que s’est-il passé ensuite ? La Pologne a imposé des sanctions à Yamal-Europe, qui a fourni 33 milliards de mètres cubes de gaz. Ils nous prenaient 34, je crois, 33-34 millions de mètres cubes par jour. Ils l’ont complètement fermé. Mais ensuite, nous avons vu qu’ils ont remis en marche le gazoduc Yamal-Europe en mode inverse, et ils ont commencé à prendre environ 32 millions par jour à l’Allemagne. D’où vient le gaz de l’Allemagne ? C’est notre gaz russe. Pourquoi de l’Allemagne ? Parce qu’il s’est avéré être moins cher pour les Polonais. Ils l’obtenaient de nous à un prix très élevé, plus proche du prix du marché, alors que l’Allemagne l’obtient de nous 3 à 4 fois moins cher que le prix du marché dans le cadre de contrats à long terme.

Il est rentable pour les entreprises allemandes de le vendre aux Polonais à un prix légèrement supérieur. Il est rentable pour les Polonais de l’acheter parce que c’est moins cher que de l’acheter directement chez nous. Mais le volume de gaz sur le marché européen a diminué, et le prix total du marché a augmenté. Qui a gagné ? Tous les Européens n’ont fait que perdre. C’est le deuxième point : Yamal-Europe.

Donc, d’abord l’une des routes en Ukraine a été fermée, puis Yamal-Europe a été fermée, maintenant Nord Stream 1, qui est l’une des routes principales – nous pompons 55 milliards de mètres cubes par an à travers elle. Cinq stations de compression de gaz Siemens y opèrent, et une est en standby. Un compresseur a dû être envoyé en réparation. Un compresseur réparé était censé venir du Canada, de l’usine Siemens au Canada, pour le remplacer. Mais il s’est retrouvé sous le coup de sanctions au Canada. Ainsi, une station de pompage, une seule pièce d’équipement était hors service en raison de travaux de maintenance programmés et elle n’est pas revenue du Canada.

On nous dit maintenant que l’unité sera bientôt livrée du Canada, mais Gazprom n’a pas encore de documents officiels. Nous devons assurément les obtenir, car c’est notre propriété, c’est la propriété de Gazprom. Gazprom devrait recevoir non seulement le matériel, non seulement l’unité de pompage de gaz, mais aussi les documents d’accompagnement, tant juridiques que techniques. Nous devons être en mesure de voir ce que Gazprom prend – l’état actuel de la turbine ainsi que son statut juridique, si elle est sous sanctions ou non, ce que nous pouvons en faire, ou peut-être qu’ils la reprendront demain. Mais ce n’est pas tout.

Le problème, c’est qu’à la fin du mois de juillet, le 26 juillet, je pense – nous pouvons le demander à Gazprom – qu’une autre turbine devrait être envoyée en maintenance de routine, en réparation. Et où obtiendrons-nous un remplacement ? Nous ne le savons pas.

Une autre turbine est actuellement hors service en raison de l’effritement de son revêtement interne. Siemens l’a confirmé. Il reste donc deux unités opérationnelles, qui pompent 60 millions par jour. Donc, si une turbine supplémentaire est livrée, très bien, nous en aurons deux en service. Mais si elle ne l’est pas, il n’en restera qu’une, et elle ne pompera que 30 millions de mètres cubes par jour. Vous pouvez compter le temps qu’il faudra pour pomper le reste. En quoi est-ce la responsabilité de Gazprom ? Qu’est-ce que Gazprom a à voir dans tout ça ? Ils ont coupé une route, puis une autre, et sanctionné cet équipement de pompage de gaz. Gazprom est prêt à pomper autant de gaz que nécessaire. Mais ils ont tout arrêté.

Et ils sont tombés dans le même piège avec l’importation de pétrole et de produits pétroliers. Nous entendons toutes sortes d’idées folles sur le plafonnement du volume des importations de pétrole russe ou du prix du pétrole russe. Cela va conduire à la même situation que pour le gaz. Le résultat (je suis surpris d’entendre des personnes ayant des diplômes universitaires dire cela) sera le même : une augmentation des prix. Les prix du pétrole vont monter en flèche.

En ce qui concerne le gaz, il y a une autre route que nous sommes prêts à ouvrir, c’est Nord Stream 2. Il est prêt à être lancé, mais ils ne le font pas. Il y a des problèmes ici aussi, j’en ai discuté avec le Chancelier (allemand) il y a environ six ou peut-être huit semaines. J’ai soulevé cette question ; j’ai dit que Gazprom avait réservé la capacité, et que cette capacité devait être utilisée, et qu’elle ne pouvait pas être suspendue en l’air indéfiniment.

On m’a répondu qu’il y avait d’autres questions à l’ordre du jour, des choses plus importantes, et qu’il était donc difficile pour eux de s’en occuper maintenant. Mais j’ai dû les avertir que nous devrions alors réorienter la moitié du volume destiné à Nord Stream vers la consommation et la transformation nationales. J’ai soulevé cette question à la demande de Gazprom, et Gazprom l’a en fait déjà fait. Par conséquent, même si nous lançons Nord Stream 2 demain, il ne pompera pas 55 milliards de mètres cubes, mais exactement la moitié de cette quantité. Et comme nous sommes déjà à la moitié de l’année, cela ne représenterait donc qu’un quart. Telle est la situation de l’offre.

Mais – je l’ai dit au début de ma réponse à votre question et je veux terminer par cela – Gazprom a toujours rempli et remplira toujours toutes ses obligations, tant que, bien sûr, quelqu’un en aura besoin. D’abord, ils ferment eux-mêmes toutes les lignes d’approvisionnement, et ensuite ils cherchent quelqu’un à blâmer : ce serait comique si ce n’était pas si triste. […]

