Alors que les Etats-Unis approchent rapidement d’un million de morts, Ron Unz revient sur le coût économique et humain de la pandémie, et les récits contradictoires quant à l’origine du virus (zoonose naturelle, virus artificiel « échappé d’un laboratoire », arme biologique…).

Par Ron Unz, le 15 mars 2021

Traduction : lecridespeuples.fr

Winston Churchill a fait remarquer dans une déclaration célèbre qu’en temps de guerre, la vérité doit être entourée d’un faisceau de mensonges, qui la protègent comme autant de gardes du corps. Bon nombre de mes propres articles, longs et les plus controversés, ont suivi une présentation quelque peu analogue, leurs premières sections contenant parfois des centaines de mots souvent plutôt inoffensifs, ou même quelque peu hors sujet. Ceux-ci sont destinés à servir d’introduction fade ou enrobée de sucre avant la matière beaucoup plus dangereuse qui suit, qui pourrait sans cela avoir tendance à alarmer et à dissuader le lecteur occasionnel si elle était introduite trop rapidement.

Bien que je pense que cette approche a ses avantages, elle a aussi des inconvénients. Un nombre inconnu de lecteurs occasionnels ou occupés peut abandonner l’article à ce stade précoce, le trouvant trop inintéressant pour continuer à le parcourir jusqu’aux éléments les plus explosifs. Il est donc probablement utile d’extraire et de mettre en évidence certains de ces éléments pour un autre type de public, et cela peut être particulièrement vrai en ce qui concerne l’épidémie actuelle de Covid-19 aux Etats-Unis, qui a récemment marqué son premier anniversaire.

Il y a presque exactement un an, le 16 mars 2020, les agents de santé publique locaux de la région de la baie de San Francisco, y compris le Dr Sarah Cody de mon propre comté de Santa Clara, ont soudainement imposé un arrêté de confinement radical à leurs près de sept millions d’habitants, une action gouvernementale sans précédent dans l’histoire américaine. À ce stade, notre pays avait peut-être subi une douzaine de décès enregistrés, et relativement peu d’attention du public s’était portée sur le danger croissant. Mais les experts pensaient que le virus se propageait rapidement et de manière invisible, et cette décision dramatique de la région de la baie a été rapidement copiée ailleurs, d’abord à Los Angeles, puis dans tout l’État de Californie, et peu de temps après dans d’autres grands États tels que New York et l’Illinois. Un confinement temporaire de trois semaines a été progressivement étendu à plusieurs mois, le port du masque et la distanciation sociale devenant soudainement une partie importante de la vie quotidienne dans une grande partie de notre pays.

Peu de temps après, les responsables fédéraux de la santé ont publié un avertissement choquant selon lequel la nouvelle maladie pourrait éventuellement coûter entre 100 000 et 240 000 vies américaines. Pendant plus d’un siècle, rien de tel ne s’était jamais produit dans notre pays, et avec des décès ne se chiffrant encore que par dizaines, ces estimations gigantesques du « pire des cas » ont été ridiculisées par divers camps idéologiques et des individus incrédules comme étant absurdement gonflées et alarmistes. Pourtant, aujourd’hui, le bilan officiel du Covid-19 est d’environ 550 000 morts, un chiffre deux fois plus élevé que le maximum de cette projection prétendument exagérée.

Depuis le tout début, les « sceptiques du Covid » ont farouchement contesté ces totaux officiels. Ils ont noté la confusion considérable entre « mourir du Covid-19 » et « mourir avec le Covid-19 », arguant de manière plausible que ces diagnostics post-mortem sont souvent ambigus, de nombreux décès d’individus infectés étant principalement dus à d’autres facteurs. Mais il semble également très probable que de nombreux décès liés au Covid-19 n’ont pas été officiellement enregistrés en tant que tels. Compte tenu de ces problèmes de sur-dénombrement et de sous-dénombrement, la mesure la plus fiable serait le nombre total de « décès en excès » ou surmortaité, ne recensant que ceux au-dessus et au-delà du chiffre normal pour une période donnée. Mais en considérant ces estimations beaucoup plus solides du nombre réel de morts subies au cours de notre épidémie actuelle, nous découvrons en fait une image bien pire que ces chiffres officiels.

Il y a deux mois, une grande équipe de près d’une douzaine de journalistes du Wall Street Journal a publié un article de 2000 mots intitulé « Le bilan des décès du Covid-19 est encore pire qu’il n’y paraît », qui analysait soigneusement les pertes mondiales, constatant que les chiffres du CDC [Centres pour le Contrôle et la Prévention des maladies, équivalent de Santé Publique France] pour le nombre total de décès au cours des 11 premiers mois de 2020 ont suggéré de sombres conclusions :

« Aux États-Unis seulement, les données des CDC montrent plus de 475 000 décès en surmortalité jusqu’au début de décembre, une période qui comprenait également environ 281 000 décès liés au Covid-19, selon l’Université John Hopkins. La pandémie a conduit les décès aux États-Unis à augmenter d’au moins 10% l’année dernière. En règle générale, les décès aux États-Unis augmentent d’environ 1,6% par an à mesure que la population augmente et vieillit. »



Depuis cette date, notre décompte officiel des décès liés au Covid-19 a presque doublé, donc si le même ratio de décès « en excès » est resté inchangé, plus de 900 000 Américains sont maintenant décédés des suites de l’épidémie. J’ai vu d’autres estimations qui sont nettement inférieures, mais même celles-ci indiquent toujours que nous avons subi près de 800 000 décès supplémentaires au cours des douze premiers mois de l’épidémie, ce qui représente la plus grande perte de vies humaines américaines de notre histoire nationale, dépassant de loin le total combiné de toutes nos guerres étrangères, et même dépassant les quatre années sanglantes de notre guerre civile, bien que ce soit par rapport à une base de population beaucoup plus large.

De plus, la lenteur de la mise en œuvre de notre programme national de vaccination garantit que ces totaux continueront de grimper pendant une bonne partie de l’année restante et sont presque certains de franchir le cap du million. Au printemps dernier, des prédictions selon lesquelles plus d’un million d’Américains mourraient malgré nos efforts sans précédent de lutte contre la maladie auraient pu être rejetées comme une folie totale, mais ces chiffres sont maintenant sur le point de devenir notre réalité. Nous ne devrions pas être surpris que le CDC ait estimé qu’à la mi-2020, l’espérance de vie américaine avait déjà chuté d’une année complète, sa plus forte baisse depuis la Seconde Guerre mondiale.

Un site Web de données de premier plan fournit un graphique éloquent des chiffres de mortalité mensuels :

Surmortalité durant le Covid-19 : Nombre de morts toutes causes confondues comparé aux années précédentes (Etats-Unis)

Les mesures de santé publique mises en œuvre pour contrôler cette grave épidémie sont restées controversées dans divers milieux politiques, et je suis devenu en quelque sorte agnostique quant à l’impact relatif des différentes politiques telles que le confinement, le port du masque et la distanciation sociale. En effet, une analyse récente très longue et complète soutient que les confinements —du moins ceux plutôt intermittents et hésitants mis en place dans tout l’Occident— ont eu peu d’impact sur les décès. Mais il semble presque indéniable que sans une combinaison de ces différentes approches, notre bilan national aurait été bien pire.

J’ignore également les mérites concurrents des différents types de vaccins dont la production et le déploiement ont été précipités pour lutter contre la maladie, mais sans ces vaccins, la majeure partie de notre population serait sûrement infectée au cours de la prochaine année ou plus. Bien que l’impact de la maladie soit très fortement biaisé en fonction de l’âge —le taux de mortalité des plus de 60 ans étant plus de cent fois plus élevé que celui des moins de 40 ans—, l’écrasante majorité des études ont indiqué un taux de mortalité communautaire moyen d’environ 0,5% à 1,0%. Une arithmétique si simple indique les vastes conséquences humaines qu’aurait la réalisation d’une « immunité collective » non vaccinée dans notre population de 330 millions d’habitants [de 1.65 à 3.3 millions de morts].

Même en laissant de côté notre énorme nombre de morts aux États-Unis, les conséquences sociales et économiques de l’épidémie de Covid-19 ont été énormes, constituant certainement l’événement le plus marquant de notre histoire nationale depuis la Grande Dépression ou la Seconde Guerre mondiale, peut-être même depuis la guerre civile. Nous vivons probablement l’une de ces « discontinuités » massives qui finiront par diviser une section d’un épais manuel d’histoire américaine de la suivante. Et l’impact sur de nombreux autres pays à travers le monde a été tout aussi substantiel.

Que savaient les Chinois et quand l’ont-ils su ?

Selon le récit conventionnel largement accepté, l’épidémie originale de Covid-19 a commencé à la fin de 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Compte tenu des conséquences catastrophiques tant pour les Etats-Unis que pour le monde entier, nos principaux organes de presse et leurs équipes de journalistes d’investigation ont naturellement fait tout leur possible au cours de l’année dernière pour établir la chronologie exacte de ces débuts cruciaux, également motivés par les accusations parfois téméraires de l’administration Trump et de ses alliés politiques. Comme je l’ai déjà écrit en avril 2020,

Pour des raisons évidentes, l’administration Trump est devenue très désireuse de souligner les premiers faux pas et les retards dans la réaction chinoise à l’épidémie virale à Wuhan, et a vraisemblablement encouragé nos médias à orienter leur attention dans cette direction. À titre d’exemple, l’Unité d’enquête de l’Associated Press a récemment publié une analyse assez détaillée de ces premiers événements, prétendument fondée sur des documents chinois confidentiels. Intitulé de manière provocante « La Chine n’a pas averti le public d’une pandémie probable pendant 6 jours clés », l’article a été largement diffusé, et a été publié sous une forme abrégée dans le New York Times (NYT) et ailleurs. Selon cette reconstruction, le gouvernement chinois a pris conscience pour la première fois de la gravité de cette crise de santé publique le 14 janvier, mais a retardé toute action majeure jusqu’au 20 janvier, période pendant laquelle le nombre d’infections s’est fortement démultiplié. Le mois dernier, une équipe de cinq journalistes du Wall Street Journal (WSJ) a produit une analyse très détaillée et approfondie de 4 400 mots de la même période, et le NYT a également publié une chronologie utile de ces premiers événements. Bien qu’il puisse y avoir des différences d’accent ou des désaccords mineurs, toutes ces sources médiatiques américaines conviennent que les autorités chinoises ont eu connaissance pour la première fois de la grave épidémie virale à Wuhan entre début janvier et la mi-janvier, le premier décès connu ayant eu lieu le 11 janvier, et ont finalement mis en œuvre de nouvelles mesures de santé publique importantes plus tard ce même mois. Personne ne semble avoir contesté ces faits basiques.

Le WSJ a continué à consacrer des ressources d’enquête considérables à cette même question et, en août 2020, une équipe de plusieurs journalistes a publié un autre rapport axé sur ces mêmes développements en Chine, que j’ai résumé peu après :

De nombreuses publications ont documenté les graves erreurs des États-Unis dans la lutte contre la maladie, mais ce reportage de 4 500 mots du WSJ s’est concentré sur la gravité de la mauvaise gestion de l’épidémie originelle par les autorités chinoises. L’article a révélé que les hauts responsables de la santé publique du Centre chinois de contrôle des maladies n’ont pris connaissance de la situation que le 30 décembre, lorsqu’ils ont appris qu’au moins 25 cas suspects d’une maladie mystérieuse s’étaient déjà produits à Wuhan au cours de ce mois. Mais comme les journalistes l’ont noté, l’épidémie avait certainement commencé un peu plus tôt : Même un CDC chinois en pleine capacité aurait probablement manqué les tout premiers cas de coronavirus, qui ont probablement commencé à se propager autour de Wuhan en octobre ou novembre, très probablement chez des personnes qui n’ont jamais montré de symptômes ou qui n’ont jamais vu de médecin, selon les chercheurs.

Mais l’analyse la plus détaillée et la plus exhaustive des circonstances de l’épidémie de Wuhan est apparue en dehors des médias traditionnels, publiée en août et septembre derniers dans Quillette, un webzine indépendant réputé. L’auteur était Philippe Lemoine, un étudiant diplômé de Cornell originaire de France, et sa remarquable analyse en quatre parties de 31 000 mots reste le travail définitif sur le sujet :

Le syndrome chinois, partie I : apparition de l’épidémie

Le syndrome chinois, partie II : transmission et réponse

Le syndrome chinois, partie III : marchés humides et laboratoires biologiques

Le syndrome chinois, partie IV : la Chine a-t-elle trafiqué ses données ?

Les deux premières parties de la série d’articles de Lemoine ont analysé de manière exhaustive les affirmations répandues de l’administration Trump et de ses alliés politiques selon lesquelles la Chine avait tenté d’une manière ou d’une autre de « dissimuler » l’épidémie virale initiale à Wuhan, ou retardé de manière déraisonnable la communication des faits cruciaux au monde extérieur. Il semble suivre scrupuleusement les méthodes scientifiques appropriées, évaluant soigneusement des sources souvent contradictoires et appliquant beaucoup de logique et de bon sens. Dans certains cas, il tire des conclusions claires, bien que le plus souvent il se contente correctement de présenter des probabilités raisonnables plutôt que de trancher en faveur de quelque chose de plus fort. Mais le résultat ultime de l’enquête a été sa démolition totale de l’affaire intentée contre la Chine pour ces motifs particuliers.

De toute évidence, il y a eu des retards inévitables dans la découverte et la réponse à l’éclosion soudaine d’une maladie virale totalement inconnue et insoupçonnée, y compris de graves faux pas bureaucratiques ou des échecs politiques ; mais il en était de même de la réaction du gouvernement américain à notre propre épidémie de grippe porcine en 2009. Lemoine note également que le CDC américain a un budget financier 150 fois plus important que son homologue chinois et un personnel par habitant 25 fois plus important ; pourtant, les retards et les erreurs américains qui ont suivi dans la détection et la maîtrise de notre propre épidémie de Covid-19 ont été bien pires, malgré nos nombreuses semaines d’alerte préalable.

Sur la base de ces résultats, il ne semble pas y avoir le moindre motif légitime pour la vive critique de la Chine par les Etats-Unis concernant sa promptitude à alerter le monde sur la nouvelle et dangereuse maladie qui a éclaté dans l’une de ses plus grandes villes. Les recherches ultérieures exhaustives de Lemoine, du WSJ et d’autres ont pleinement confirmé mon verdict initial d’avril 2020 :

Puis le 23 janvier et après seulement 17 morts, le gouvernement chinois a pris la décision incroyable de confiner et de mettre en quarantaine les 11 millions d’habitants de la ville de Wuhan, une histoire qui a attiré l’attention du monde entier. Ils ont rapidement étendu cette politique aux 60 millions de Chinois de la province du Hubei, et peu de temps après, ils ont fermé toute leur économie nationale et confiné 700 millions de Chinois chez eux, une mesure de santé publique probablement mille fois plus importante que tout ce qui avait été entrepris auparavant dans l’histoire de l’humanité. Donc soit les dirigeants chinois étaient soudainement devenus fous, soit ils considéraient ce nouveau virus comme une menace nationale absolument mortelle, qui devait être contrôlée à tout prix. Compte tenu de ces actions chinoises dramatiques et des gros titres qu’elles ont généré à l’international, les accusations actuelles des responsables de l’administration Trump selon lesquelles la Chine aurait tenté de minimiser ou de dissimuler la gravité de l’épidémie sont si ridicules qu’elles défient la rationalité. En tout état de cause, les faits montrent que le 31 décembre, les Chinois avaient déjà alerté l’Organisation mondiale de la santé de l’étrange nouvelle maladie, et les scientifiques chinois ont publié le génome entier du virus le 12 janvier, permettant la production de tests diagnostiques dans le monde entier.

Accusations de fuite d’un laboratoire chinois

Les affirmations selon lesquelles les Chinois n’avaient pas averti le monde en temps opportun de la nouvelle menace mortelle sont devenues omniprésentes dans les médias influencés par les États-Unis, mais la faiblesse de ces mensonges flagrants a rapidement conduit les partisans de Trump à commencer à promouvoir des affirmations beaucoup plus choquantes. Comme je l’ai écrit l’année dernière,

Je ne pense pas que ces faits particuliers soient très controversés, sauf parmi les partisans les plus aveugles, et l’administration Trump reconnaît probablement qu’argumenter le contraire serait désespéré. Cela peut expliquer sa récente évolution vers un récit beaucoup plus explosif et controversé, à savoir affirmer que le Covid-19 pourrait avoir été le produit de la recherche chinoise sur des virus mortels dans un laboratoire de Wuhan, ce qui suggère que le sang de centaines de milliers ou de millions de victimes dans le monde entier sera sur les mains des Chinois. Des accusations dramatiques soutenues par une puissance médiatique internationale écrasante peuvent profondément résonner dans le monde entier. Les reportages parus dans le Wall Street Journal et le New York Times ont été assez uniformes. Les hauts responsables de l’administration Trump ont désigné l’Institut de virologie de Wuhan, un laboratoire biologique chinois de premier plan, comme la source possible de l’infection, le virus mortel ayant été accidentellement libéré, se propageant ensuite dans toute la Chine et plus tard dans le monde entier. Trump lui-même a publiquement exprimé des soupçons similaires, tout comme le secrétaire d’État et ancien directeur de la CIA Mike Pompeo dans une interview à Fox News. Des poursuites privées contre la Chine de l’ordre de plusieurs milliards de dollars ont déjà été intentées par des militants de droite, et les sénateurs républicains Tom Cotton et Lindsey Graham ont soulevé des demandes gouvernementales similaires.

Après quelques semaines, ces affirmations étaient déjà fortement ancrées dans l’opinion publique américaine :

Selon un sondage réalisé fin avril, un remarquable 45% des Américains pensaient que le virus mortel provenait « probablement » ou « définitivement » d’un tel laboratoire, avec 74% des Républicains ayant cette croyance.

Bien qu’elle fut rapidement écartée par des controverses politiques internes plus récentes, l’hypothèse d’une fuite du laboratoire de Wuhan a à peine disparu des débats publics de premier plan. Il y a quelques jours à peine, le haut de la page d’opinion du Wall Street Journal portait un article de son principal chroniqueur économique, Holman W. Jenkins, Jr., intitulé « Théorie du laboratoire de Wuhan, un nuage noir sur la Chine », réaffirmant une fois de plus ces soupçons largement répandus. Un jour plus tôt, un chroniqueur du Washington Post nommé Josh Rogin avait décidé de relancer ses précédentes allégations dans le même sens.

L’atlantiste journal Le Monde en plein complotisme anti-chinois

Les principaux médias américains avaient promu ces théories l’année dernière en citant des sources de renseignement gouvernementales. Dans une interview, Trump lui-même avait désigné le laboratoire de Wuhan comme la source du virus, une conclusion qui, selon ce qu’a immédiatement affirmé Pompeo, était étayée par « d’énormes preuves ». Pourtant, aucune preuve de ce type n’a jamais été fournie.

En effet, assez curieusement, ce genre d’accusations avait commencé à circuler largement sur les réseaux sociaux et des recoins d’Internet dès janvier, commençant presque dès que la nouvelle épidémie à Wuhan est devenue une source majeure d’attention mondiale. Ces affirmations ont ensuite été reprises et régurgitées par les médias américains et les éditorialistes & « experts » hostiles à la Chine, mais plus d’un an plus tard, aucune preuve substantielle n’a jamais été présentée. Ainsi, la colonne la plus récente du WSJ s’est appuyée uniquement sur des insinuations et des déclarations de suspicion sans citer un seul fait, une base étonnante pour de telles accusations monumentales de culpabilité chinoise dans plus de 2,5 millions de morts dans le monde.

La raison évidente de cette circonspection est que le dossier réel est extrêmement faible, presque inexistant. La troisième partie de la série d’articles de Lemoine, parue en septembre dernier et comptant 8 000 mots, a presque complètement démoli les prétendues preuves. Comme je l’ai écrit une semaine plus tard,

En lisant cette analyse, j’ai été frappé à plusieurs reprises par la nature extrêmement fragile des preuves utilisées pour inculper la Chine. L’une des théories les plus citées impliquant le laboratoire de Wuhan n’était apparemment basée sur rien de plus que des rumeurs non fondées sur les réseaux sociaux, tandis qu’un article majeur de la National Review a falsifié ses citations centrales en omettant des phrases qui en changeaient complètement le sens. Ces dernières années, nos médias ont férocement ridiculisé ces conspirateurs fous qui prétendent que la plupart de nos fusillades de masse étaient des canulars médiatiques perpétrés par des « acteurs de crise » ou que « personne n’est mort à Sandy Hook ». Mais la plupart des preuves principales indiquant la culpabilité de la Chine dans la catastrophe mondiale de Covid-19 semblent tout aussi vides.

Contre-propagande pro-chinoise

Cependant, l’absence de preuves ne constitue pas une preuve du contraire, et bien qu’il ne semble exister pratiquement aucune preuve solide qu’une fuite d’un laboratoire de Wuhan soit la source de l’épidémie, l’installation scientifique était effectivement spécialisée dans les virus de chauve-souris étroitement liés au Covid-19, ce qui a naturellement soulevé des soupçons légitimes, même chez les gens les plus raisonnables et les plus équitables. Lemoine peut avoir effectivement démystifié un assortiment considérable d’affirmations extrêmement faibles, voire frauduleuses, mais cela ne constitue pas une réfutation sans appel de l’hypothèse controversée.

Dans ces circonstances, nous ne devons pas être surpris que les partisans engagés de la Chine aient rapidement commencé à promouvoir leurs propres théories et contre-récits, destinés à fermer définitivement la porte à ces accusations contre le laboratoire de Wuhan. Mais dans la plupart des cas, les arguments qu’ils ont avancés étaient encore plus faibles ou plus ridicules que ceux de leurs opposants anti-chinois, soulignant peut-être la qualité généralement médiocre de la propagande pro-chinoise.

L’une de ces contre-théories les plus répandues, qui avait commencé à circuler sur Internet début mars, était la suggestion que le virus Covid-19 avait ses origines en dehors de la Chine et était en fait présent aux États-Unis pendant une grande partie de 2019 ; la maladie aurait ensuite été accidentellement amenée à Wuhan par des visiteurs américains, provoquant ainsi l’épidémie chinoise. Étant donné que les accusations anti-Chine avaient désigné le laboratoire de Wuhan comme la source probable du virus, les partisans de la Chine ont souvent rendu la pareille, suggérant que l’infection mortelle avait en quelque sorte échappé à Fort Detrick, le principal centre de recherche sur la guerre biologique aux Etats-Unis. Au cours de l’été 2019, les Etats-Unis ont vu une rafale d’articles sur des « décès par vapotage » et ceux-ci ont été cités comme des décès de Covid-19 mal diagnostiqués, tandis que la fermeture temporaire de Ft. Detrick pendant quelques mois au cours de l’été est devenue la « preuve » d’une fuite de laboratoire.

Cependant, cette théorie n’a absolument aucun sens logique. Le fait le plus crucial à propos du Covid-19 est que le virus est extrêmement contagieux dans des conditions normales, et une fois qu’il s’est établi dans une communauté, le nombre d’individus infectés aura tendance à doubler tous les trois à cinq jours en l’absence de mesures de santé publique fortes. Ainsi, l’infection d’une petite poignée d’Américains en janvier ou février a conduit à d’énormes flambées régionales en mars et avril, dont plusieurs milliers de décès, avec des hôpitaux surchargés qui évoquaient des scènes de l’Enfer de Dante. Si un nombre significatif d’Américains avait déjà été infecté à la fin de l’été 2019, l’épidémie gigantesque qui en résulte et le nombre énorme de morts à la fin de cette année auraient tellement dominé nos gros titres que personne n’aurait prêté attention aux développements internationaux à Wuhan.

Exactement le même argument s’applique aux affirmations selon lesquelles un seul échantillon d’eaux usées a révélé des traces du virus à Barcelone en mars 2019. Des tests en laboratoire produisent parfois des faux positifs, et comme aucun autre échantillon n’a été détecté dans cette ville au cours des huit mois qui ont suivi, une erreur de test ponctuelle semble l’explication la plus logique.

Il existe des preuves beaucoup plus crédibles sur les eaux usées indiquant que le virus était déjà présent en Italie en décembre 2019 et qu’un Français avait également été infecté à cette date, un peu plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Mais l’hypothèse actuelle est que le Patient Zero a été infecté à Wuhan fin octobre ou début novembre, donnant ainsi quelques mois aux premiers porteurs de virus pour avoir atteint ces autres villes, ce qui ne semble guère impossible. Et à la seule exception de cet échantillon d’eaux usées entièrement anormal de mars 2019 à Barcelone, il n’y a aucune preuve solide du virus nulle part dans le monde avant son apparition originale à Wuhan.

À titre d’exemple extrême du genre de spéculation stupide parfois promue sur Internet, une étude publiée a suggéré que 2% de la population entière de Californie avait déjà été infectée le 13 décembre 2019. Cependant, l’un des auteurs a admis plus tard que la méthode de test utilisée n’était peut-être pas fiable, et je pense certainement que si 800 000 Californiens avaient déjà souffert du Covid-19 à une date aussi précoce, nous aurions sûrement remarqué quelque chose.

Certains partisans de ces théories marginales pro-chinoises ont fait valoir que le virus aurait pu à l’origine être inoffensif ou seulement légèrement contagieux alors qu’il circulait aux Etats-Unis en 2019, puis muter plus tard dans sa forme actuellement dangereuse seulement après son arrivée à Wuhan ; mais c’est évidemment un raisonnement ad hoc. Quoi qu’il en soit, à la seule exception de ce résultat discordant à Barcelone, les tests d’eaux usées n’ont pas réussi à trouver de traces fiables du virus où que ce soit dans le monde avant l’épidémie de Wuhan.

Allégations et contre-allégations scientifiques

Bien que la circulation de telles attaques faibles et contradictoires contre l’hypothèse d’une fuite du laboratoire de Wuhan ait été confinée à des sites Internet marginaux, des scientifiques traditionnels de grande réputation ont fait des déclarations plus générales à cet égard, arguant que la structure du Covid-19 était clairement d’origine naturelle, et pas ce qui aurait été produit dans un laboratoire. Par exemple, un article de 3 000 mots publié dans Nature, l’une des principales revues scientifiques au monde, a été régulièrement cité comme démystifiant toute affirmation quant à une origine artificielle du virus, les cinq co-auteurs réputés dudit article ayant accordé du poids à ces affirmations. Cette analyse a été initialement publiée à la mi-février, et à peu près au même moment, The Lancet, une autre publication scientifique de grande autorité, a également publié une déclaration publique de 27 scientifiques prenant une position similaire tout en condamnant les « théories du complot » qui suggéraient que ce virus avait pour origine un laboratoire. Cependant, l’impact de cette dernière déclaration a été considérablement diminué une fois que l’on a appris que le principal initiateur de cette déclaration, le zoologue Peter Daszak, avait lui-même longtemps été étroitement associé au laboratoire de Wuhan soupçonné, et avait déjà canalisé du financement américain vers sa recherche virale.

Peut-être que ces dénégations radicales de toute origine humaine possible sont correctes, et je n’ai pas l’expertise professionnelle en virologie ou en microbiologie pour les évaluer correctement. Mais les scientifiques vivent dans le monde réel, et on pourrait facilement imaginer que les accusations extraordinaires de l’administration Trump —elle-même peu populaire dans les cercles universitaires— auraient inspiré divers chercheurs à essayer de désamorcer le conflit international potentiellement dangereux imminent en affirmant que le virus était évidemment naturel, même si les preuves réelles semblaient beaucoup moins évidentes.

Pendant ce temps, le passif des principaux avocats scientifiques qui prennent le contre-pied de cette question litigieuse soulèvent des soupçons encore plus graves. Il existe un grand nombre de travaux sur Internet affirmant que le virus présentait des preuves révélatrices de bio-ingénierie artificielle, avec des signes particuliers indiquant le laboratoire de Wuhan en tant que créateur. Mais apparemment, la majeure partie de ce matériel est soit basée sur le travail d’un groupe anonyme de chercheurs se faisant appeler « Project Evidence », soit sur celui d’un entrepreneur biotech et blogueur à temps partiel auparavant obscur. Lemoine a soigneusement examiné ces « preuves », a trouvé le dossier assez faible et a présenté des objections raisonnables à ces théories.

Bien que je ne puisse pas évaluer correctement ces affirmations contradictoires, mes doutes les plus forts vont dans une direction complètement différente. Comme je l’ai écrit à l’époque,

Lemoine semble un chercheur très prudent et il évite soigneusement de contaminer son analyse importante en suggérant toute mauvaise foi ou fraude dans le travail qu’il examine, mais étant donné l’histoire des deux dernières décennies, nous pouvons difficilement ignorer cette possibilité. Notre désastreuse guerre en Irak a été favorisée par les déclarations sciemment fausses sur les armes de destruction massive de Saddam, et le canular tout aussi ridicule du Russiagate a ébranlé la politique américaine pendant plus de trois ans. Les agences de renseignement gouvernementales ont de grandes ressources et une grande expertise dans la fabrication de preuves et la promotion efficace de leurs concoctions par le biais de leur réseau d’amis journalistes. Nous ne devrions pas être surpris si de tels moyens avaient été utilisés pour rediriger le blâme politique d’une catastrophe mondiale dont les coûts se chiffrent en milliers de milliards de dollars.

Lorsqu’un groupe entièrement anonyme de chercheurs prétendument indépendants consacre beaucoup de temps et d’efforts à la publication d’un ensemble de découvertes scientifiques sur Internet, qui correspondent si exactement aux accusations de propagande agressive d’un Président américain et de son appareil de sécurité nationale, d’énormes soupçons semblent justifiés. N’est-ce pas exactement le genre de projet de propagande auquel nous nous attendrions normalement que se consacrent nos agences de renseignement, notamment la CIA, qui plus récemment avait été dirigée par Pompeo, le principal partisan de l’hypothèse de fuite du laboratoire de Wuhan ?

Ou prenez l’autre source scientifique principale, un individu nommé Yuri Deigin, auparavant presque inconnu du monde, sauf à travers ses blogs occasionnels dans le domaine indépendant de la gérontologie. Le 22 avril, juste une semaine après que Trump, Pompeo et d’autres hauts responsables ont commencé à porter leurs accusations dramatiques, Deigin a publié un énorme article de 16 000 mots sur Medium, contenant un océan de diagrammes, de schémas et de graphiques colorés et très professionnels défendant exactement la même théorie, mais en le faisant avec des détails scientifiques d’une incroyable richesse. Aucun autre auteur n’ayant été répertorié, nous sommes donc tenus de supposer qu’un seul individu, indépendant d’esprit, a décidé de mettre de côté tout son travail régulier et d’entreprendre de tels efforts héroïques pour enquêter, écrire et produire cet énorme rapport de recherche simplement par souci désintéressé concernant les véritables origines de l’épidémie de Covid-19, qui venait tout juste de devenir un problème important pour les Américains (le mois précédent).

C’est peut-être exactement ce qui s’est passé, mais j’ai des doutes. J’ai lu attentivement l’intégralité du document de Deigin peu de temps après sa publication, et je l’ai trouvé exceptionnellement impressionnant, plusieurs fois plus long et plus complet que l’article défendant le point de vue contraire publié par ces cinq chercheurs universitaires dans Nature le mois précédent. L’analyse de Deigin était si extrêmement détaillée et exhaustive que l’on pourrait à première vue supposer qu’elle avait été le produit de mois d’efforts dévoués par une grande équipe de professionnels de haut niveau plutôt que simplement une entreprise de type amateur par un blogueur solitaire à temps partiel ; et je soupçonne fortement que la première possibilité est la réalité réelle.

La science fonctionne sous le système du mérite, et un article de recherche doit être jugé sur ses propres qualités plutôt que rejeté si les auteurs se trouvent être des individus anonymes ou auparavant obscurs. Mais les agences de renseignement internationales opèrent évidemment selon des règles entièrement différentes, et nous devons devenir très méfiants lorsque des résultats de recherches étonnamment détaillées apparaissent soudainement sur Internet, et correspondent si exactement aux objectifs actuels de la CIA ou de ses divers homologues. Mais si les auteurs et leurs éditeurs ont déjà une solide réputation à protéger, nous pouvons supposer qu’ils seraient beaucoup moins susceptibles de servir de pionniers volontaires pour la propagande obscure et la désinformation scientifique parrainées par le gouvernement.

***

Les grands événements politiques se disputent toujours la part d’attention transitoire du public américain inconstant. Les manifestations politiques urbaines massives qui ont suivi la mort de George Floyd le 25 mai durant son arrestation par la police à Minneapolis ont rapidement mis de côté la controverse sur le laboratoire de Wuhan, et elles ont ensuite été suivies par l’attention nationale sur la campagne de réélection présidentielle de Trump et le conflit acharné dans les médias sur la fraude électorale présumée qui a produit un résultat farouchement controversé. Mais le 4 janvier, le débat sur les véritables origines du Covid-19 semblait sur le point d’être relancé par une importante couverture dans le New York Magazine, pour être immédiatement submergé et oublié à la suite des manifestations de Capitol Hill deux jours plus tard et les arrestations et la répression nationale qui en ont résulté, et qui ont été si largement couvertes par les médias.

L’auteur de cet article massif mais largement ignoré de 12 000 mots intitulé « L’hypothèse de la fuite de laboratoire » était Nicholson Baker, un romancier de premier plan et intellectuel public libéral, difficilement soupçonnable d’être un partisan des néoconservateurs ou de Trump, et il est donc peu probable qu’il agisse comme un porte-voix des agences de renseignement américaines. Bien qu’il ne possède pas d’expertise professionnelle en la matière, il semblait être un profane sincère et intelligent, ce qui constituait en fait une force plutôt qu’une faiblesse. Au lieu d’essayer d’aveugler ses lecteurs avec la science d’une longue collection vertigineuse de références techniques, de tableaux colorés et de graphiques complexes —que 99% de son public n’aurait pas pu facilement interpréter ou vérifier—, il a plutôt simplement rapporté les résultats de ses discussions avec un certain nombre d’universitaires réputés, ainsi que ses propres conclusions.

L’hypothèse de la fuite en laboratoire, par Nicholson Baker, New York Magazine, 4 janvier 2021

Pendant des décennies, les scientifiques ont manipulé des virus dans l’espoir de prévenir une pandémie, et non d’en provoquer une. Mais si… ?

Baker n’était peut-être pas un virologue professionnel ou un expert en guerre biologique, mais au début de l’épidémie de Covid-19, il venait de terminer Baseless, un long récit non fictif sur les secrets de la sécurité nationale américaine, qui a fait l’objet de critiques élogieuses en juillet 2020. L’un de ses principaux éléments était un compte rendu du vaste programme américain de recherche sur les armes biologiques dans les années 50, auquel des ressources et une importance similaires à celles de nos efforts en matière d’armes nucléaires avaient été accordées. Sur la base de ses années de recherche, l’auteur n’était pas un néophyte complet sur les questions de guerre biologique et était également pleinement conscient de notre longue histoire d’accidents de laboratoire, qui avaient coûté un certain nombre de vies. Il était donc naturellement conscient de la possibilité qu’un accident similaire se soit produit à Wuhan, qui contenait l’installation la plus sûre du même type en Chine.

Comme il l’a expliqué dans son très long article, de nombreux scientifiques expérimentés avaient eu des pensées similaires lors de l’épidémie initiale de Wuhan et considéraient le scénario de fuite d’un laboratoire comme très plausible. En effet, l’un des premiers articles soulevant cette possibilité n’a été publié par un scientifique chinois traditionnel que pour être rapidement retiré sous la pression du gouvernement, et un premier article d’un chercheur taïwanais a adopté la même position et a rapidement subi le même sort. Plusieurs scientifiques américains parfaitement respectables avaient des opinions similaires, mais comme l’un d’eux l’a expliqué, les accusations publiques téméraires de Trump et de Pompeo avaient rendu ces idées « toxiques » dans leurs cercles universitaires.

Baker semble scrupuleusement équitable dans sa présentation, soulignant que de nombreux autres scientifiques ont adopté la position entièrement contraire selon laquelle le virus est très probablement d’origine naturelle, tandis que des membres honnêtes des deux camps rivaux ont reconnu qu’aucune conclusion irréfutable n’avait été solidement établie en faveur de l’une ou l’autre hypothèse. Mais il a lui-même fortement penché vers une origine artificielle, soulignant l’efficacité apparemment remarquable avec laquelle le Covid-19 se propage et attaque le corps humain. Il pensait donc qu’une fuite de laboratoire était la source la plus probable, et son opinion réfléchie et articulée ne peut être facilement écartée.

Envisager une attaque biologique américaine

La plus grande faiblesse de l’analyse complète de Baker n’est pas la théorie controversée qu’il examine attentivement, mais la possibilité encore plus controversée qu’il semble totalement ignorer. À un moment donné, il note les caractéristiques remarquables de l’agent pathogène, dont la collection de caractéristiques lui a permis de cibler si efficacement les humains, et qui est apparu pour la première fois dans une ville possédant l’un des très rares laboratoires mondiaux engagés dans exactement ce type de recherche virale, concluant son paragraphe avec la phrase « Quelles sont les chances que ce ne soit qu’une coïncidence ? » Mais d’autres coïncidences, encore plus invraisemblables, étaient entièrement exclues de sa discussion, et il en allait de même pour Lemoine.

Ces deux auteurs semblent supposer qu’il n’existe que deux scénarios possibles : un virus naturel qui est soudainement apparu à Wuhan fin 2019 ou une fuite accidentelle en laboratoire d’un agent pathogène amélioré dans cette même ville. Mais il y a aussi une troisième possibilité évidente, clairement suggérée par l’accent mis par Baker sur le programme très actif de guerre biologique des États-Unis, dont il a longuement discuté dans son long article et dans son livre très apprécié. Nous devons sûrement envisager la possibilité que l’épidémie de Covid-19 ne soit pas du tout accidentelle, mais ait plutôt constitué une attaque délibérée contre la Chine, se produisant comme elle l’a fait près du sommet absolu des tensions sino-américaines, et suggérant donc que des éléments de notre propre appareil de sécurité nationale étaient les suspects les plus évidents. Compte tenu des réalités de l’industrie de l’édition, toute exploration sérieuse d’un tel scénario aurait probablement empêché la parution des articles importants de Baker ou Lemoine dans toute publication respectable, contribuant peut-être à expliquer un tel silence. Mais comme je l’ai soutenu dans ma longue série American Pravda, de nombreux récits historiques qui ont été mis sur liste noire pour exactement ce genre de raisons semblent très vraisemblablement vrais. [Le Saker francophone a traduit maints de ces articles en français dans deux volumes, accessibles en pdf ici et ici].

Comme je l’avais noté dans mon article d’avril,

Bien que le coronavirus ne soit que modérément mortel, ayant apparemment un taux de mortalité de 1% ou moins, il est extrêmement contagieux, y compris pendant une période pré-symptomatique prolongée, et également chez les porteurs asymptomatiques. Ainsi, certaines parties des États-Unis et de l’Europe subissent désormais de lourdes pertes, tandis que les politiques adoptées pour contrôler la propagation ont dévasté leurs économies nationales. Bien qu’il soit peu probable que le virus tue plus qu’une petite partie de notre population, nous avons vu à notre grande consternation comment une épidémie majeure peut si facilement détruire toute notre vie économique. En janvier, les journalistes rapportant la crise sanitaire croissante en Chine ont régulièrement souligné que la nouvelle épidémie virale mystérieuse s’était produite au pire endroit et au pire moment possibles, apparaissant dans le principal centre de transport de Wuhan juste avant les vacances du Nouvel An lunaire, lorsque des centaines de millions de Chinois se rendraient normalement dans leurs foyers éloignés pour la célébration, propageant ainsi potentiellement la maladie dans toutes les régions du pays et produisant une épidémie permanente et incontrôlable. Le gouvernement chinois a évité ce triste sort en prenant la décision sans précédent de fermer toute son économie nationale et de confiner 700 millions de Chinois dans leurs propres foyers pendant de nombreuses semaines. Mais la catastrophe semble avoir été très proche, et si Wuhan était restée ouverte quelques jours de plus, la Chine aurait facilement souffert d’une dévastation économique et sociale à long terme. Le moment d’une fuite accidentelle en laboratoire serait évidemment entièrement aléatoire. Pourtant, l’épidémie semble avoir commencé précisément pendant la période la plus susceptible de nuire à la Chine, la pire fenêtre de dix jours ou peut-être de trente jours de l’année. Comme je l’ai noté en janvier, je n’ai vu aucune preuve solide que le coronavirus était une arme biologique, mais si c’était le cas, il est très improbable que le moment de son déploiement ait été accidentel.

Considérez également les vagues précédentes d’autres épidémies virales malheureuses qui avaient récemment ravagé la Chine :

Durant les deux années précédentes, l’économie chinoise avait déjà subi de graves coups dus à d’autres nouvelles maladies mystérieuses, bien que celles-ci aient ciblé les animaux de ferme plutôt que les humains. En 2018, un nouveau virus de la grippe aviaire a balayé le pays, éliminant une grande partie de l’industrie avicole chinoise, et en 2019, l’épidémie virale de grippe porcine a dévasté les élevages porcins de Chine, détruisant 40% de la principale source nationale de viande du pays, avec des affirmations répandues selon lesquelles cette dernière maladie se propageait par de mystérieux petits drones. Mes journaux du matin n’avaient guère ignoré ces importantes histoires impactant l’économie mondiale, notant que l’effondrement soudain d’une grande partie de la production alimentaire intérieure de la Chine pourrait constituer un énorme avantage pour les exportations agricoles américaines au plus fort de notre conflit commercial, mais je n’en avais jamais envisagé les implications évidentes. Ainsi, pendant trois années consécutives, la Chine avait été gravement touchée par d’étranges nouvelles maladies virales, même si seules les plus récentes avaient été mortelles pour les humains. Cette preuve n’était que circonstancielle, mais la succession des événements semblait très suspecte.

Une autre coïncidence encore plus remarquable a reçu une bien plus grande diffusion, devenant un aliment de base des « théories du complot » incriminant les Etats-Unis et aboutissant même à un incident diplomatique impliquant le ministère chinois des Affaires étrangères.

Selon la chronologie actuelle largement acceptée, l’épidémie de Covid-19 a commencé à Wuhan fin octobre ou début novembre 2019. Mais les Jeux militaires mondiaux ont également eu lieu à Wuhan pendant cette même période, se terminant à la fin octobre, 300 militaires américains y ayant participé. Comme je l’ai souligné à plusieurs reprises dans mes articles et commentaires pendant plus d’un an, comment les Américains réagiraient-ils si 300 officiers militaires chinois avaient effectué une visite prolongée à Chicago, et que peu de temps après, une épidémie mystérieuse et mortelle avait soudainement éclaté dans cette ville ?

Il aurait sûrement été très facile pour nos services de renseignement d’avoir glissé quelques-uns de leurs agents dans ce grand contingent militaire américain, et la présence de plusieurs milliers de militaires étrangers, voyageant dans la grande ville et faisant du tourisme, aurait été idéalement adaptée pour fournir une couverture pour la libération silencieuse d’une arme biologique virale hautement infectieuse. Rien de tout cela ne constitue une preuve, mais la coïncidence de ce timing est tout à fait remarquable.

Cette spéculation intrigante a été incluse dans un très long article d’un expatrié américain obscur et excentrique vivant en Chine que nous avions republié sur notre site le 14 février 2020. À la fin du mois de janvier, nous avions déjà publié une douzaine d’articles et de posts sur l’épidémie de coronavirus, puis en avons ajouté beaucoup d’autres avant la mi-février. Ces articles totalisaient des dizaines de milliers de mots et ont provoqué un demi-million de mots supplémentaires de commentaires, établissant probablement notre site Web comme la principale source en langue anglaise de cette perspective particulière sur l’épidémie mortelle, ce matériel ayant finalement attiré plusieurs centaines de milliers de vues. L’article particulier suggérant que les visiteurs américains à Wuhan avaient déclenché la maladie est rapidement devenu l’un de nos plus populaires, avec plus de 90 000 vues et 110 000 mots de commentaires, et avec une grande partie de l’intérêt venant de la Chine elle-même. Puis, une semaine plus tard, les principaux journaux du gouvernement chinois, tels que People’s Daily et Global Times, ont commencé à rapporter la même histoire, citant des spéculations croissantes sur les réseaux sociaux chinois. À la mi-mars, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères avait tweeté des liens vers des articles étrangers faisant état de ces mêmes points, qui ont suscité une énorme attention, ce qui a conduit l’administration Trump à convoquer l’ambassadeur chinois et à exiger des excuses formelles.

Cette dernière séquence d’événements est soigneusement racontée dans un rapport massif de 17 000 mots et 54 pages publié il y a quelques semaines par DFRLab, une unité de recherche axée sur les réseaux sociaux au sein de l’Atlantic Council, think tank américain proche du pouvoir, ce travail étant basé sur neuf mois de recherche et de préparation par une douzaine de collaborateurs, en collaboration avec l’équipe d’enquête d’Associated Press. L’étude semblait viser à suivre l’apparition et la diffusion sur Internet d’un large éventail de « théories du complot » prétendument fausses ou non fondées concernant l’épidémie de Covid-19, et les journalistes de l’AP ont rapidement rendu publics les résultats, dénonçant « les super-diffuseurs » de ces croyances prétendument fausses et potentiellement dangereuses.

Comment les rumeurs sur les origines du Covid-19 ont conduit à une course aux armements narrative

DFRLab / The Atlantic Council, Février 2021



Mais si ce projet a produit un recueil très utile de la chronologie et des références des sources des divers récits peu orthodoxes entourant la maladie, dont beaucoup étaient certainement erronés ou invraisemblables, peu d’arguments de réfutation efficaces ont été fournis, notamment en ce qui concerne le timing extrêmement suspect de la présence militaire américaine à Wuhan. Le blogueur Steve Sailer et d’autres ont souvent ridiculisé cette école de réfutation consistant à « pointer du doigt et dénigrer », dans laquelle les théories non traditionnelles ont seulement besoin d’être décrites pour être considérées comme réfutées de manière concluante.

Sauf une.https://t.co/vfCkuIQXjw — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) March 29, 2021

Bien que l’équipe Atlantic Council / Associated Press comprenait certainement de nombreux chercheurs, journalistes et rédacteurs en chef qualifiés dans les réseaux sociaux, rien n’indique que l’une de ces personnes possédait de sérieuses références en matière de sécurité nationale, et encore moins une expertise spécialisée dans le sujet obscur de la guerre biologique. Cela peut aider à expliquer pourquoi le rapport de poids qui faisait appel à des ressources aussi énormes était presque entièrement descriptif et faisait si peu d’efforts pour analyser ou évaluer la plausibilité des divers « récits de conspiration » contradictoires qu’il a longuement traités. En revanche, le point de vue très différent de quelqu’un apparemment bien versé dans le sujet se limitait initialement à ses commentaires informels laissés sur un coin obscur d’Internet.

La guerre biologique est un sujet hautement technique, et il est peu probable que ceux qui possèdent une expertise dans ce domaine rapportent franchement leurs activités de recherche classifiée dans les pages de nos principaux journaux, peut-être encore moins après que le Professeur Charles Lieber ait été jeté en prison. Ma propre connaissance est nulle. Mais à la mi-mars, je suis tombé sur plusieurs commentaires extrêmement longs et détaillés sur l’épidémie de coronavirus qui avaient été publiés sur un petit site Web par un individu se faisant appeler « OldMicrobiologist » et qui prétendait être un vétéran à la retraite ayant travaillé quarante ans dans la bio-défense américaine. Le style et les détails de son matériel m’ont semblé tout à fait crédibles, et après une petite enquête plus approfondie, j’ai conclu qu’il y avait une forte probabilité que son parcours soit exactement celui qu’il avait décrit. J’ai pris des dispositions pour republier ses commentaires sous la forme d’un article de 3 400 mots, qui a rapidement attiré beaucoup de trafic et 80 000 mots de commentaires supplémentaires. Bien que l’auteur ait souligné le manque de preuves tangibles, il a déclaré que son expérience l’avait amené à soupçonner fortement que l’épidémie de coronavirus était en effet une attaque de guerre biologique américaine contre la Chine, probablement menée par des agents introduits dans ce pays sous le couvert des Jeux militaires organisés à Wuhan, fin octobre, le genre d’opération de sabotage que nos agences de renseignement avaient parfois entrepris ailleurs. Un point important qu’il a souligné était qu’une létalité élevée était souvent contre-productive dans une arme biologique, car le fait de débiliter ou d’hospitaliser un grand nombre d’individus peut entraîner des coûts économiques beaucoup plus élevés pour un pays qu’un agent biologique qui inflige simplement un nombre égal de décès. Selon ses propres termes, « une maladie à haute transmissibilité et à faible létalité est parfaite pour ruiner une économie », suggérant que les caractéristiques apparentes du coronavirus étaient quasi optimales à cet égard. Les personnes intéressées devraient lire son analyse et évaluer par elles-mêmes sa crédibilité et sa force de persuasion.

En janvier, les médias américains, y compris ceux placés sous l’autorité du secrétaire d’État et ancien directeur de la CIA Mike Pompeo, ont commencé à attirer l’attention sur le laboratoire de Wuhan en tant que source potentielle de l’épidémie virale, tandis que les journalistes qui contestent ce récit et tentent de soulever d’autres possibilités ont eu de sérieuses difficultés à faire publier leurs articles même sur des sites Web alternatifs :

Une enquête scientifique sur le coronavirus avait déjà souligné ses origines dans un virus issu de la chauve-souris, ce qui a conduit à la spéculation largement répandue des médias selon laquelle les chauves-souris vendues comme nourriture sur les marchés ouverts de Wuhan avaient été le vecteur initial de la maladie. Pendant ce temps, les vagues orchestrées d’accusations anti-chinoises avaient mis l’accent sur la recherche en laboratoire chinois sur cette même source virale. Mais nous avons bientôt publié un long article de la journaliste d’investigation Whitney Webb fournissant de nombreuses preuves des énormes efforts de recherche des Etats-Unis sur la guerre biologique, qui se sont également concentrés pendant des années sur les virus des chauves-souris. Webb était alors associée à MintPress News, mais cette publication avait étrangement refusé de publier son article important, peut-être inquiète quant aux graves soupçons qu’elle dirigeait vers le gouvernement américain sur une question aussi importante. Donc sans le bénéfice de notre plateforme, sa contribution majeure au débat public aurait pu attirer relativement peu de lecteurs.

Le vaste matériel recueilli par les chercheurs du Conseil de l’Atlantique a apporté un soutien supplémentaire à un point important que j’avais soulevé en avril dernier à propos de la nature curieuse de la couverture initiale de l’épidémie de Covid-19 :

Un aspect intrigant de la situation était que presque dès le premier moment où les rapports sur l’étrange nouvelle épidémie en Chine ont atteint les médias internationaux, une vaste campagne orchestrée avait été lancée sur de nombreux sites Web et plateformes des réseaux sociaux pour identifier la cause comme une arme biologique chinoise libérée par accident dans son propre pays. Pendant ce temps, l’hypothèse beaucoup plus plausible selon laquelle la Chine était la victime plutôt que le coupable n’avait reçu pratiquement aucun soutien organisé nulle part, et n’a commencé à prendre forme que lorsque j’ai progressivement localisé et republié des documents pertinents, généralement tirés de quartiers très obscurs d’Internet et souvent rédigés de manière anonyme. Il semblait donc que seule la partie hostile à la Chine menait une guerre de l’information active. L’apparition de l’épidémie et le lancement presque simultané d’une campagne de propagande aussi importante ne prouvent pas nécessairement qu’une véritable attaque de guerre biologique s’est produite, mais je pense qu’elle tend à soutenir une telle théorie.

L’arme du crime ?

Toutes les preuves présentées jusqu’à présent n’étaient que circonstancielles, établissant fortement que des éléments du système américain de la sécurité nationale avaient les moyens, le mobile et l’opportunité d’organiser une attaque de guerre biologique à Wuhan. Cependant, en avril, des faits supplémentaires sont apparus que certains ont qualifiés de preuve probante de ce scénario inquiétant :

Mais au fur et à mesure que les conséquences horribles de notre propre inaction gouvernementale ultérieure devenaient évidentes, des éléments au sein de nos agences de renseignement ont cherché à démontrer que ce n’étaient pas les Américains qui s’étaient endormis aux commandes. Plus tôt ce mois-ci, un article d’ABC News a cité quatre sources gouvernementales distinctes pour révéler que dès la fin novembre, une unité spéciale de renseignement médical au sein de notre agence de renseignement de défense avait produit un rapport avertissant qu’une épidémie incontrôlable se produisait dans la région de Wuhan en Chine, et a largement diffusé ce document dans les plus hauts rangs de notre gouvernement, avertissant que des mesures devaient être prises pour protéger les forces américaines basées en Asie. Après la diffusion de cette histoire, un porte-parole du Pentagone a officiellement nié l’existence de ce rapport de novembre, tandis que divers autres hauts fonctionnaires du gouvernement et du renseignement ont refusé de commenter cette information. Mais quelques jours plus tard, la télévision israélienne a mentionné qu’en novembre, les services de renseignement américains avaient en effet partagé un tel rapport sur l’épidémie de Wuhan avec leurs alliés de l’OTAN et Israël, semblant ainsi confirmer indépendamment l’exactitude complète de l’histoire originale d’ABC News et de ses diverses sources gouvernementales. Il apparaît donc que des éléments de la Defense Intelligence Agency étaient au courant de l’épidémie virale mortelle à Wuhan plus d’un mois avant tout responsable du gouvernement chinois lui-même. À moins que nos agences de renseignement n’aient mis au point la technologie de la précognition, je pense que la cause de cette connaissance anticipée soit la même que la raison pour laquelle les pyromanes ont la connaissance la plus précoce des futurs incendies.

Selon ces rapports issus des médias dominants et corroborés par des sources multiples, dès « la deuxième semaine de novembre », notre agence de renseignement de défense préparait déjà un rapport secret mettant en garde contre une épidémie « cataclysmique » à Wuhan. Pourtant, à ce stade, probablement pas plus d’une vingtaine d’individus avaient été infectés dans cette ville de 11 millions d’habitants, dont peu présentaient encore des symptômes graves. Les implications sont assez évidentes. En outre,

Alors que le coronavirus commençait progressivement à se propager au-delà des frontières de la Chine, un autre développement s’est produit qui a considérablement multiplié mes soupçons. La plupart de ces premiers cas s’étaient produits exactement là où l’on pouvait s’y attendre, à savoir dans les pays d’Asie de l’Est frontaliers de la Chine. Mais à la fin du mois de février, l’Iran était devenu le deuxième épicentre de l’épidémie mondiale. Plus surprenant encore, ses élites politiques avaient été particulièrement touchées, avec 10% de l’ensemble du parlement iranien bientôt infecté et au moins une douzaine de ses fonctionnaires et politiciens mourant de la maladie, y compris certains de premier plan. En effet, les militants néo-conservateurs sur Twitter ont commencé à remarquer joyeusement que leur ennemis iraniens honnis tombaient maintenant comme des mouches. Examinons les implications de ces faits. Dans le monde entier, les seules élites politiques qui ont subi des pertes humaines importantes à ce jour ont été celles de l’Iran, et elles sont mortes à un stade très précoce, avant même que des flambées importantes ne se produisent presque partout ailleurs dans le monde en dehors de la Chine. Ainsi, nous avons les Etats-Unis qui assassinent Qasseem Soleimani, un haut commandant militaire de l’Iran le 2 janvier, puis quelques semaines plus tard, une grande partie des élites dirigeantes iraniennes est infectée par un nouveau virus mystérieux et mortel, dont beaucoup mourront rapidement en conséquence. Un individu rationnel pourrait-il considérer cela comme une simple coïncidence ?

Je peux facilement comprendre pourquoi tous ces faits simples et leurs implications évidentes concernant les origines probables de l’épidémie mondiale pourraient être considérés comme extrêmement inconfortables, peut-être trop inconfortables pour être discutés dans nos médias, et ont donc été si largement ignorés. La plupart de ces points cruciaux ont déjà été présentés dans mon article original d’avril 2020 sur le sujet, qui a rapidement commencé à attirer un trafic et un intérêt énormes sur les réseaux sociaux. Pourtant, quelques jours à peine après sa parution, tout notre site Web a été soudainement banni de Facebook et toutes nos pages Web ont été dé-référencées par Google, soulignant peut-être la nature très dangereuse de ce matériel et les raisons pour lesquelles si peu d’autres ont été disposés à soulever les mêmes points.

Votre réaction est très révélatrice. Poser certaines questions est un « crime de pensée, le crime essentiel, celui qui englobe tous les autres » (Orwell, 1984). — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) March 27, 2021

Mais les Etats-Unis sont maintenant sur le point d’enregistrer un million de « décès en excès » à cause de cette épidémie, et peut-être est-il enfin venu le temps d’explorer honnêtement les vraies raisons de notre gigantesque calamité nationale.

Le scénario hypothétique de l’épidémie de Covid-19

Compte tenu des conclusions suggérées ci-dessus, je pense qu’il peut être utile que je fournisse mon propre résumé d’un scénario plausible pour l’épidémie de Covid-19. Bien que j’aie déjà présenté ce plan il y a six mois dans l’un de mes articles précédents, il n’est pas nécessaire de procéder à la moindre révision. De toute évidence, cette reconstruction est assez spéculative, mais je pense qu’elle correspond le mieux à toutes les preuves disponibles, tandis que des éléments individuels peuvent être modifiés, abandonnés ou remplacés sans nécessairement endommager l’hypothèse globale.

Des éléments voyous au sein de notre vaste appareil de sécurité nationale, probablement affiliés aux néoconservateurs de l’État profond, ont décidé d’infliger de graves dommages à l’énorme économie chinoise en utilisant la guerre biologique. Le plan était d’infecter le principal centre de transport de Wuhan avec le Covid-19 afin que la maladie se propage de manière invisible dans tout le pays lors des voyages annuels du Nouvel An lunaire, et ils ont utilisé la couverture des Jeux militaires internationaux de Wuhan pour introduire quelques agents dans la ville afin de libérer le virus. Je suppose que seul un nombre très restreint d’individus était impliqué dans ce complot. L’agent biologique qu’ils ont libéré a été conçu principalement comme une arme anti-économie plutôt que comme une arme anti-personnel. Bien que le Covid-19 ait des taux de mortalité plutôt faibles, il est extrêmement contagieux, a une longue période infectieuse pré-symptomatique et peut même se propager via des porteurs asymptomatiques, ce qui le rend idéalement adapté à cette fin. Ainsi, une fois que l’épidémie se serait établie dans la majeure partie de la Chine, elle serait extrêmement difficile à éliminer, et les efforts qui en résulteraient pour la contrôler infligeraient d’énormes dommages à l’économie et à la société chinoises. En tant qu’opération secondaire, ils ont décidé de cibler les élites politiques iraniennes, déployant peut-être une variante un peu plus meurtrière du virus. Étant donné que les élites politiques ont généralement tendance à être des personnes âgées, elles subiraient de toute façon des décès beaucoup plus importants. Puisque les épidémies mortelles de SRAS et de MERS en Asie de l’Est et au Proche-Orient ne se sont jamais propagées de manière significative en Amérique (ou en Europe), les comploteurs ont supposé à tort que ce serait le cas avec le Covid-19. Quoi qu’il en soit, étant donné que les organisations internationales ont toujours classé les États-Unis et l’Europe comme disposant des systèmes de santé publique les meilleurs et les plus efficaces pour lutter contre toute épidémie, ils pensaient que tout dommage éventuel dû à un retour de flamme serait mineur. Seul un petit nombre d’individus étaient directement impliqués dans ce complot, et peu de temps après que la maladie a été libérée avec succès à Wuhan, ils ont décidé de protéger davantage les intérêts des Etats-Unis en alertant les unités appropriées avec la Defense Intelligence Agency, probablement en fabriquant des sortes de supposées « fuites de renseignements ». Fondamentalement, ils ont fait en sorte que la DIA ait écho du fait que Wuhan souffrait apparemment d’une épidémie de maladie « cataclysmique », la conduisant ainsi à préparer et à diffuser un rapport secret avertissant nos propres forces et alliés de prendre les précautions appropriées. Malheureusement pour ces plans, le gouvernement chinois a réagi avec une détermination et une efficacité époustouflantes et a rapidement éradiqué la maladie. Pendant ce temps, le gouvernement américain nonchalant et incompétent a largement ignoré le problème, réagissant seulement après que l’épidémie massive dans le nord de l’Italie a attiré l’attention des médias. Étant donné que le CDC avait bâclé la production d’un kit de test, nous n’avions aucun moyen de reconnaître que la maladie se propageait déjà dans notre pays et que le résultat était un dommage énorme à l’économie et à la société américaines. Ainsi, les Etats-Unis ont subi exactement le sort qu’ils avaient initialement destiné à leur rival chinois.

Voir notre dossier sur le coronavirus

