Le 7 juillet 2020

La semaine dernière, les crânes de 24 combattants de la liberté ont été rendus à l’Algérie par le gouvernement français. Les 24 hommes ont été tués en 1849 lors de l’occupation coloniale française de l’Algérie (1830-1962) et leurs têtes ont été emmenées à Paris comme trophées. Elles ont été retrouvées dans un musée de la capitale française, et le Président Emmanuel Macron a accepté leur retour en Algérie il y a deux ans.

L’arrivée des restes sur le sol algérien a été un moment de grande fierté pour les habitants du pays d’Afrique du Nord. Bien que de nombreux massacres et atrocités aient été perpétrés tout au long de l’occupation française, la Résistance algérienne n’a jamais faibli. Les Français pensaient que les Algériens finiraient par oublier la sombre histoire de la France en Algérie, mais leurs espoirs ont été déçus, et le retour des restes a été une nouvelle victoire pour cette Résistance.

Le peuple algérien croyait sans équivoque qu’il finirait par être victorieux, que c’était inévitable. Cependant, cette victoire est survenue grâce à d’inlassables efforts et à de nombreux sacrifices, jusqu’à ce que les colons quittent le pays. De telles victoires ne tombent pas du ciel ; les personnes impliquées doivent continuer la lutte jusqu’à la fin de l’occupation.

La Résistance peut prendre plusieurs formes : armée, civile et diplomatique. Toutes ces formes de Résistance sont liées et sont tout aussi importantes. En Algérie, même lorsque des négociations ont été demandées par les occupants et acceptées par les personnes sous occupation, elles ont eu lieu alors que les balles et les obus continuaient de pleuvoir.

Le peuple algérien a vaincu les Français et leur occupation qui a duré 132 ans, une période remplie de douleur et de souffrance. Les Français ont torturé les Algériens et les familles des martyrs en volant leurs corps afin qu’ils ne puissent pas être enterrés localement et devenir un lieu de recueillement et de motivation pour la Résistance. Malgré cette tactique ignoble, la Résistance et la révolution ne sont pas mortes avec eux. Au lieu de cela, leur sang a alimenté la révolution populaire, qui a persisté jusqu’à ce que la liberté soit obtenue et que le colonialisme français soit vaincu. Ce n’est qu’à ce moment-là que le peuple algérien a célébré sa victoire.

Les Palestiniens se sont réjouis de la victoire de l’Algérie en 1962, et aujourd’hui, les Palestiniens se réjouissent à nouveau avec eux du retour de la dépouille des martyrs. Et comment en serait-il autrement ? Car les expériences palestinienne et algérienne sont très similaires. Leurs terres ont également été colonisées par des étrangers, et ces étrangers volent également les corps des martyrs de la Résistance, torturant leurs familles qui ne peuvent pas les enterrer et faire leur deuil.

C’est ainsi que les sionistes tentent de briser la volonté du peuple palestinien afin de mettre fin à sa Résistance, mais l’esprit de Résistance continuera jusqu’à ce que la liberté soit gagnée et que nos réfugiés puissent retourner sur leur terre. Ensuite, nous célébrerons la plus grande victoire avec l’âme des martyrs de la Résistance, en particulier ceux qui sont encore détenus dans les fameux « cimetières des nombres » d’Israël [fosses communes ou reposent anonymement les dépouilles de nombreux prisonniers et disparus, inaccessibles à leurs proches car situées dans des zones militaires]. Israël pense que le peuple palestinien oubliera cela et ses autres crimes contre l’humanité, mais le sang des martyrs coule dans les veines de notre peuple et la Résistance continuera.

Les brutales autorités d’occupation sionistes oublient l’histoire et n’ont pas tiré les leçons de l’occupation française de l’Algérie et des autres occupations qui l’ont précédée, qui ont finalement toutes pris fin. Nous sommes tout aussi confiants que nos frères et sœurs algériens que la victoire viendra tôt ou tard.

