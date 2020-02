Interview du Secrétaire Général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, consacrée au Hajj Qassem Soleimani, à l’occasion du 40e jour après sa mort, le 13 février 2020.

Source : https://video.moqawama.org/details.php?cid=1&linkid=2099

Traduction : lecridespeuples.fr

Cet extrait se situe à la toute fin de cette interview avec un média iranien, au cours de laquelle Nasrallah a retracé toute son histoire commune avec Qassem Soleimani, depuis qu’il a été nommé à la tête de la Force Quds des Gardiens de la Révolution Islamique.

Transcription :

[…] Hassan Nasrallah : Je considère que l’un des plus grands bienfaits que Dieu m’ait accordés dans ma vie, et Ses bienfaits pour moi furent nombreux et grandioses, a été ma connaissance et ma proximité avec le Hajj Qassem Soleimani, et cette amitié et cette fraternité (très fortes) entre nous. Ce qu’il y avait entre nous était aussi fort que si nous étions vraiment deux frères (issus de la même mère), qu’il s’agisse de l’affection, de l’amour, des sentiments et de l’amitié qui nous liaient.

De même, nous avions le même mode de pensée. Nous réfléchissions et voyions les choses de la même manière, dans 98% des cas, pour ne pas dire 100%. Mais même pour les 2% de sujets où nous pouvions avoir des points de vue différents, l’un de nous pouvait aisément convaincre l’autre, du fait de la confiance et de l’amour énormes qu’il y avait entre nous.

Bien sûr, au niveau personnel, la présence du Hajj Qassem constituait pour moi un énorme soutien, car je suis là sur l’un des champs de bataille et de confrontation. J’aspirais toujours ardemment à sa compagnie, et lui aussi. Et je peux te dire ainsi qu’aux téléspectateurs que durant les 20 dernières années, et en particulier durant les 10 dernières années et même un peu plus, il a fait partie de mes frères les plus proches. Si je veux mentionner un ami qui m’est cher et précieux, que j’aime beaucoup, qui occupe une place très importante dans mon cœur et dont je souhaite ardemment la compagnie, en qui j’ai la plus grande confiance, et dont la présence me fait le plus plaisir, je penserai immédiatement au Hajj Qassem Soleimani.

Dans la vie de chaque personne, on trouve en général deux ou trois personnes considérées comme les plus proches amis. Et en ce qui me concerne, l’un d’entre eux était le Hajj Qassem Soleimani. Que Dieu lui fasse miséricorde.

Et personnellement, il sait bien (ce qu’il représente pour moi). Un jour, je le lui ai dit. J’étais toujours prêt à sacrifier ma vie pour lui. Un jour, alors que nous priions ensemble, après la prière, durant les invocations (consécutives aux prières), l’idée suivante m’est venue à l’esprit : j’ai imaginé (ce n’est qu’une hypothèse) que l’Ange de la Mort venait à moi, et me disait qu’il se rendait en Iran pour prendre l’âme de Qassem Soleimani. Mais Dieu avait décrété une exception pour cette fois. L’Ange de la Mort me disait que Dieu lui avait demandé de venir me voir d’abord, et de me proposer une alternative (à la mort de Qassem Soleimani). A la place, il pouvait prendre mon âme. (Je pouvais mourir à sa place). Je me suis demandé ce que j’aurais répondu à cette proposition hypothétique de l’Ange de la mort. Sans aucune hésitation, je lui dirais de prendre ma vie, et de laisser le Hajj Qassem Soleimani (en vie).

Plus tard, j’ai mentionné cela à certains frères (du Hezbollah) lorsque nous débattions. Car parfois, du fait de la surcharge de travail et de responsabilités, quelques disputes peuvent survenir entre nous, et je leur ai dit cela pour qu’ils comprennent ce qu’était le Hajj Qassem à mes yeux.

Un des frères s’est indigné, me demandant comment je pouvais penser à une telle chose (me sacrifier pour Qassem Soleimani). Je lui ai répondu que cela était dû à deux choses : premièrement, l’amour et l’affection immenses que je lui portais, et la fraternité qui nous liait, et deuxièmement, du fait que je considère que son existence est beaucoup plus utile à l’Islam, aux musulmans, à la Nation (arabo-musulmane) et à la Résistance que la mienne.Il ne s’agit pas seulement d’affection, mais de ma très haute considération pour l’importance de cet homme et de sa présence bénie.

Voilà ce qu’il représentait pour moi à titre personnel.

Journaliste : Nous vous remercions beaucoup (pour votre temps). Nous vous souhaitons tout le succès. Avec la Grâce de Dieu, nous assisterons à la Libération d’Al-Quds (Jérusalem) prochainement, grâce à votre leadership et à celui du Guide Suprême de la Révolution Islamique (Khamenei). Nous vous souhaitons, ainsi qu’à tous les combattants de la Résistance, la santé et le salut.

Hassan Nasrallah : Que Dieu vous accorde Ses bienfaits. Que Dieu vous préserve et vous accorde Ses bienfaits. Quoi qu’il en soit, j’ai déclaré publiquement et j’ai dit à sa famille que ce qui est arrivé au Hajj Qassem est la meilleure chose qui aurait pu lui arriver, et son plus grand espoir, lui est arrivé, à savoir ce martyre grandiose.

Que Dieu lui fasse miséricorde.

Si vous souhaitez une transcription intégrale de cette longue interview (plus de deux heures), faites-le savoir dans les commentaires.

