Des décennies après le premier essai nucléaire français en Algérie, le 13 février 1960, des milliers de victimes attendent toujours une compensation du gouvernement. Pourquoi la France traîne-t-elle les pieds sur la question ?

Source : https://www.dw.com/en/algeria-60-years-on-french-nuclear-tests-leave-bitter-fallout/a-52354351, le 13 février 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

Jean-Claude Hervieux se souvient encore d’avoir rejoint une foule de soldats et de hauts responsables dans le désert du Sahara algérien pour assister à l’un des premiers essais nucléaires français. Les choses ne se sont pas du tout déroulées comme prévu.

Au lieu de rester confinées sous terre, de la poussière et des roches radioactives se sont échappées dans l’atmosphère. Tout le monde a pris la fuite en courant, y compris deux ministres français. Dans une caserne militaire, le groupe s’est douché et a fait vérifier ses niveaux de rayonnement en guise de moyen de décontamination grossier. « Vous ne voyez pas très souvent des ministres tout nus », glousse Hervieux.

Mais alors que la France fête le 60e anniversaire de son premier essai nucléaire près de la frontière de l’Algérie avec la Mauritanie, le 13 février 1960, il n’y a pas grand-chose dont on puisse rire. Les critiques ont longtemps affirmé que plus de trois décennies d’essais nucléaires avaient fait de nombreuses victimes, d’abord en Algérie puis en Polynésie française, où l’essentiel des essais a eu lieu.

Mais jusqu’à présent, seules quelques centaines de personnes ont été indemnisées, dont un seul Algérien. Et alors que les principaux anniversaires des essais nucléaires défilent, les retombées non résolues des explosions nucléaires ont également alimenté des tensions de longue date entre Paris et son ancienne colonie.

L’héritage post-colonial

« Cela fait partie de toute la question de la décolonisation et de la demande des Algériens d’une reconnaissance française des crimes commis en tant que puissance coloniale », a déclaré Brahim Oumansour, analyste nord-africain pour l’Institut français des relations internationales basé à Paris. Pour la France, a-t-il ajouté, cela pourrait signifier « des compensations financières à la hauteur de plusieurs millions d’euros».

De telles questions sont hors du radar public actuel du gouvernement français. Un discours majeur sur la politique nucléaire de la France par le Président Emmanuel Macron la semaine dernière n’en a fait aucune mention. La commission d’indemnisation de la France affirme avoir répondu aux réclamations répondant aux critères fixés par la loi.

Le ministère français de la Défense et les autorités algériennes n’ont pas répondu à nos questions sur les tests.

Ancien électricien, Hervieux a passé une décennie à travailler sur les essais nucléaires français, d’abord en Algérie puis en Polynésie française. Le fiasco de l’explosion de Beryl dont il a été témoin en mai 1962 a eu lieu deux mois après l’indépendance de l’Algérie. Les essais dans le désert se sont poursuivis encore quatre ans, grâce à un accord que Paris a conclu avec Alger. « Les douches ont nettoyé nos corps et nos vêtements, a déclaré Hervieux à propos de l’incident de Beryl, mais pas ce que nous avons respiré ou avalé. »

Hervieux a demandé aux autorités françaises les résultats de ses tests de radiation. Ils étaient bizarres, a-t-il dit. L’un d’eux prétendait que l’examen avait été effectué alors qu’il était en vacances ; un autre était au nom de son père. Et on lui a dit qu’un troisième avait été détruit au motif qu’il était contaminé.

Tout a été enterré

Au total, Paris a fait exploser plus de 200 appareils nucléaires. La plupart des essais ont été effectués dans des atolls reculés de la Polynésie française, mais les 17 premiers ont eu lieu dans le désert algérien. En 1996, le Président français Jacques Chirac a mis fin aux essais nucléaires français.

« Lorsque nous avons quitté l’Algérie, nous avons creusé de grands trous et nous avons tout enterré », a expliqué Hervieux, aujourd’hui âgé de 80 ans, au départ de la France des sites désertiques, en 1966.

Il a ensuite rejoint AVEN, un groupe de pression pour les victimes des essais nucléaires français, même s’il affirme être resté en bonne santé.

Bien qu’il n’ait pas été témoin d’effets néfastes en Algérie, Hervieux décrit avoir visité un village de Polynésie française où des niveaux de rayonnement élevés avaient été détectés. « Un enseignant local a déclaré que les enfants étaient malades et vomissaient, se souvient-il. Les mères demandaient pourquoi les cheveux de leurs enfants tombaient. »

En Algérie, les sites de test sont encore contaminés, disent les militants, dont beaucoup ne sont clôturés que par des barbelés, dans le meilleur des cas. « J’ai vu des niveaux de rayonnement énormes émis par des minéraux, des roches vitrifiées par la chaleur des bombes », a déclaré le physicien français à la retraite Roland Desbordes, qui a visité les sites. « Ce ne sont pas des sites enfouis dans un coin du désert ; ils sont fréquemment visités par des nomades algériens », qui récupèrent le cuivre et d’autres métaux des détritus.

Cicatrice indélébile ?

L’ancien président et maintenant porte-parole de CRIIRAD (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité), un groupe de recherche français indépendant sur la sécurité atomique, Roland Desbordes, affirme que l’armée française a des informations classifiées clés sur les tests qu’elle n’ouvrira pas au public, y compris sur les effets sur la santé et l’environnement causés par les explosions. Mais il pense que les autorités algériennes ont également une part de responsabilité.

« A chaque anniversaire, ils parlent du caractère néfaste de ces essais nucléaires, a-t-il dit, mais c’est aussi à eux de fermer les sites pour que personne n’y ait accès ».

Des rapports, y compris deux documentaires vieux d’une décennie du journaliste algérien Larbi Benchiha, suggèrent que les tests ont laissé une cicatrice indélébile sur les communautés locales. Ignorant le danger, elles ont ramassé de la ferraille jadis enterrée sous terre mais déterrée par les vents du désert, et les ont transformés en bijoux et ustensiles de cuisine.

Au total, entre 27 000 et 60 000 personnes des communautés entourant les sites de test ont été touchées, selon un rapport d’Al-Jazeera, citant des estimations différentes de la France et de l’Algérie.

Mais sur plus de 1600 demandes déposées en vertu d’une loi d’indemnisation française vieille de dix ans qui a finalement reconnu les problèmes de santé causés par les tests nucléaires, seules 51 sont venues d’Algérie, selon la commission française d’indemnisation nucléaire, CIVEN. Une décision spécifique de la Cour suprême a récemment validé deux demandes d’indemnisation supplémentaires venues de la Polynésie française.

Entre autres critères, la loi de 2010 exige la preuve d’un niveau minimum d’exposition aux tests d’armes et propose une liste de 23 types de cancers éligibles à l’indemnisation.

« Il y a très peu de demandes et nous ne pouvons juger que de celles que nous recevons », a déclaré le directeur du CIVEN, Ludovic Gerin, qui a ajouté que les demandes algériennes ne répondaient pas aux critères d’indemnisation.

« Nous ne pouvons pas rechercher activement des victimes, a-t-il ajouté. Nous sommes donc un peu bloqués ».

Pour ne manquer aucune publication et soutenir ce travail censuré en permanence, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter.