***

1 – Mon Dieu! Seigneur de ce mois de Ramadan durant lequel Tu as descendu le Coran et Tu as rendu le jeûne obligatoire pour Tes sujets, Prie sur Mohammed et la famille de Mohammed! Accorde-moi de visiter Ta Maison Sacrée, cette année et tous les ans et pardonne-moi ces péchés majeurs car nul autre que Toi ne les pardonne! O le Tout Miséricordieux, le Tout Savant!

2 – Mon Dieu! Introduis-nous parmi les Vertueux! Elève-nous au rang des ‘Iliyyîne! Abreuve-nous à une coupe remplie d’un breuvage limpide de la source de Salsabîl! Marie-nous avec des Hûri aux grands yeux, par Ta Miséricorde! Fais-nous servir par des jeunes gens éternels, semblables à des perles cachées! Nourris-nous de fruits du Paradis et de chair d’oiseaux! Revêts-nous d’habits légers de soie et de brocard! Assure-nous la réussite de la nuit du Destin, de la visite de la Maison Sacrée, de la tombée en martyr sur Ta Voie! Réponds à nos requêtes et à nos demandes! Fais-nous Miséricorde quand Tu rassembleras les premiers et les derniers, le Jour du Jugement Dernier! Inscris-nous l’exemption du feu [de l’Enfer]! Ne nous enferme pas dans l’Enfer! Ne nous inflige pas Tes châtiments et Tes opprobres! Ne nous nourris pas de l’arbre de Zaqqûm ni de la plante de Darîi’ ! Ne nous place pas avec les démons! Ne jette pas de feu sur nos visages! Ne nous revêts pas d’habits de feu ni de tuniques de goudron! Et délivre-nous, ô pas de dieu autre que Toi, de tout mal, au nom de « pas de dieu autre que Toi »!

اَللّـهُمَّ بِرَحْمَتِكَ فِي الصّالِحينَ فَاَدْخِلْنا، وَفي عِلِّيّينَ فَارْفَعْنا، وِبَكَأس مِنْ مَعين مِنْ عَيْن سَلْسَبيل فاسْقِنا، وَمِنَ الْحُورِ الْعينِ بِرَحْمَتِكَ فَزَوِّجْنا، وَمِنَ الْوِلْدانِ الُْمخَلَّدينَ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ فَاَخْدِمْنا، وَمِنْ ثِمارِ الْجَنَّةِ وَلُحُومِ الطَّيْرِ فَاَطْعِمْنا، وِمِنْ ثِيابِ السُّنْدُسِ وَالْحَريرِ وَالاِسْتَبْرَقِ فَاَلْبِسْنا، وَلَيْلَةَ الْقَدْرِ وَحَجَّ بَيْتِكَ الْحرامِ، وَقَتْلاً في سَبيلِكَ فَوفِّقْ لَنا، وَصالِحَ الدُّعاءِ وَالْمَسْأَلةِ فاسْتَجِبْ لَنا، وَاِذا جَمَعْتَ الاَوَّلينَ وَالاخِرينَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فاَرْحَمْنا وَبَراءَةً مِنَ النّارِ فَاكْتُبْ لَنا، وَفي جَهَنَّمَ فَلا تَغُلَّنا، وَفي عَذابِكَ وَهَوانِكَ فَلا تَبْتَلِنا، وَمِنَ الزَّقُّومِ وَالضَّريعِ فَلا تُطْعِمْنا، وَمَعَ الشَّياطينِ فَلا تَجْعَلْنَا، وَفِي النّارِ عَلى وُجُوهِنا فَلا تَكْبُبْنا، وَمِنْ ثِيابِ النّارِ وَسَرابيلِ الْقَطِرانِ فَلا تُلْبِسْنا، وَمِنْ كُلِّ سُوء يا لا اَله إلاّ اَنْتَ بِحَقِّ لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ فَنَجِّنا .

3 – Mon Dieu! Je Te demande de faire en sorte, dans ce que Tu arrêtes et décrètes en ordre irrévocable dans l’ordre sage de la prédestination qui ne s’annule ni ne change, de m’inscrire parmi ceux qui visitent Ta Maison Sacrée dont le hajj est loué, le sai’î gratifié, les péchés pardonnes et les mauvaises actions expiées; de faire en sorte, dans ce que Tu arrêtes et décrètes, de prolonger ma vie en bien (dans Ton obéissance) et en [bonne] santé, d’augmenter mes ressources, de faire de moi une personne par qui Tu remportes la victoire pour Ta religion et de ne pas me remplacer (par quelqu’un d’autre)!

اَللّـهُمَّ اِنّي اَسْاَلُكَ اَنْ تَجْعَلَ فيـما تَقْضي وَتُقَدِّرُ مِنَ الاَمْرِ الَْمحْتُومِ فِى الاَمْرِ الْحَكيمِ، مِنَ الْقَضاءِ الَّذي لا يُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ اَنْ تَكْتُبَني مِنْ حُجّاجِ بَيْتِكَ الْحَرامِ، الْمَبْرُورِ حَجُّهُمْ، الْمَشْكُورِ سَعْيُهُمْ ،الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمْ، اَلْمُكَفَّرِ عَنْ سَيِّئاتِهِمْ، وَأنْ تَجْعَلَ فيـما تَقْضي وَتُقَدِّرُ، اَنْ تُطيلَ عُمْري في خَيْر وَعافِيَة، وَتُوَسِّعَ في رِزْقي، َوَتَجْعَلَني مِمَّنْ تَنْتصِرُ بِهِ لِدينِكَ وَلا تَسْتَبْدِلْ بي غَيْري

4 – Que la Majesté de Ton Noble Visage me préserve d’avoir [encore] une dette à Ton égard ou un péché pour lequel Tu me châtieras quand se terminera ce mois de Ramadan, ou que se lèvera l’aube de cette nuit-ci!

اَعُوذُ بِجَلالِ وَجْهِكَ الْكَريمِ اَنْ يَنْقَضِيَ عَنّي شَهْرُ رَمَضانَ، اَوْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَتي هذِهِ، وَلَكَ قِبَلي تَبِعَةٌ اَوْ ذَنْبٌ تُعَذِّبُني عَلَيْهِ

5 – Mon Dieu! Les mendiants se sont arrêtés à Ta porte, les pauvres ont cherché refuge auprès de Toi, et le bateau des indigents s’est amarré au bord de la mer de Ta Largesse et de Ta Générosité, espérant l’accès à l’esplanade de Ta Miséricorde et de Ta Bonté. Mon Dieu! Si Tu ne fais Miséricorde, en ce noble mois, qu’à ceux qui T’ont été sincères dans leur jeûne et dans l’accomplissement [de leurs actes], qui [le fera] au pécheur négligent alors qu’ il se noie dans la mer de ses péchés et de ses fautes ? Mon Dieu! Si Tu ne fais Miséricorde qu’aux obéissants alors qui [le fera] aux désobéissants ? Si Tu n’agrées [les actes] que de ceux qui agissent alors qui [le fera] des négligents ?

Mon Dieu! Les jeûneurs ont gagné, ceux qui ont accompli [leurs actes] l’ont emporté, les sincères ont été sauvés. Fais-nous aussi Miséricorde, à nous qui sommes Tes serviteurs pécheurs, par Ta Miséricorde, libère-nous du feu par Ta Clémence et pardonne nos péchés par Ta Miséricorde ! O Le Plus Miséricordieux des miséricordieux !