Le nombre de morts dus à la pandémie est deux fois plus élevé que le chiffre officiel

L’estimation du Financial Times a été mise à jour pour refléter les dernières tendances de la mortalité

Source : Financial Times, le 22 avril 2020

Traduction : lecridespeuples.fr

La pandémie de coronavirus a déjà causé jusqu’à 41 000 décès au Royaume-Uni, selon une analyse du Financial Times (FT) des dernières données du Bureau des Statistiques Nationales (ONS).

L’estimation est plus du double du chiffre officiel de 17 337 décès publié mardi par les ministres, qui est mis à jour quotidiennement et ne compte que les personnes décédées dans les hôpitaux après avoir été testées positives pour le virus.

L’extrapolation du FT, basée sur les chiffres de l’ONS qui ont également été publiés mardi, inclut les décès survenus à l’extérieur des hôpitaux mis à jour pour refléter les tendances récentes de la mortalité.

L’analyse soutient également les nouvelles preuves indiquant que le pic de décès au Royaume-Uni s’est produit le 8 avril, avec une tendance à la baisse du taux de mortalité depuis, malgré les 823 décès à l’hôpital annoncés mardi, qui étaient en forte hausse par rapport aux 449 morts des 24 heures précédentes.

Les données de l’ONS ont montré que les décès enregistrés au cours de la semaine se terminant le 10 avril étaient 75% supérieurs à la normale en Angleterre et au Pays de Galles, le niveau le plus élevé depuis plus de 20 ans.

Au cours de cette période, 18 516 décès ont été enregistrés par rapport à la moyenne quinquennale la plus récente de 10 520 pour la même semaine de l’année. Il y avait des tendances similaires en Écosse et en Irlande du Nord

Nick Stripe, responsable des événements de la vie au Bureau des statistiques nationales, a déclaré que le chiffre était « sans précédent », d’autant plus que le temps avait été ensoleillé et chaud à l’approche du week-end de Pâques.

Il a ajouté que parce que la semaine comprenait le Vendredi Saint, où les inscriptions étaient bien inférieures à celles d’un jour ouvrable normal, les chiffres de l’ONS étaient également « conservateurs » et inférieurs de 2 000 aux chiffres réels probables.

Le nombre de décès au Royaume-Uni est passé d’un niveau inférieur à la moyenne à long terme à bien supérieur à celle-ci en raison de la pandémie. Les décès excédentaires toutes causes confondues dépassent de 16 952 la moyenne saisonnière au Royaume-Uni depuis que les décès dus à Covid-19, la maladie causée par le virus, ont commencé à augmenter à la mi-mars.

Le chiffre « toutes causes de surmortalité confondues » est largement reconnu comme la meilleure mesure du nombre de décès liés à la pandémie.

David Spiegelhalter, le professeur de compréhension publique du risque à l’université de Cambridge, a déclaré que c’était « la seule comparaison impartiale » étant donné les problèmes de mesure des décès et de leurs causes.

Mais en raison du retard dans la collecte des données, les chiffres publiés par l’ONS pour la période allant jusqu’au 10 avril sont considérablement obsolètes car ils sont basés sur les enregistrements reçus par le Bureau statistique, qui arrivent en moyenne quatre jours après la date réelle du décès.

L’analyse du FT a extrapolé ces chiffres en utilisant les dernières tendances des décès hospitaliers quotidiens en supposant que la relation entre ces décès et le nombre total de décès excédentaires est restée stable, comme elle l’a fait jusqu’à présent au cours de la pandémie.

En utilisant ce calcul, une estimation prudente des décès excédentaires au Royaume-Uni au 21 avril était de 41 102.

Carl Henegan, professeur de médecine factuelle à l’université d’Oxford, a déclaré que les effets mortels du Covid-19 étaient beaucoup plus marqués que lors d’une grave épidémie de grippe saisonnière.

« Je ne pense pas que nous ayons jamais vu une aussi forte augmentation des décès à ce rythme », a-t-il déclaré. L’épidémie de grippe saisonnière 2017-2018 a peut-être tué 50 000 personnes au Royaume-Uni, mais « la raison pour laquelle nous ne nous sommes pas alarmés à l’époque était que les pertes s’étalaient sur plusieurs semaines ».

Les données de l’ONS ont également montré que les décès à domicile et dans les maisons de retraite avaient également fortement augmenté pendant la pandémie. Au cours de la semaine se terminant le 10 avril, les décès dans les maisons de retraite ont atteint 4 927, soit près du double du chiffre de 2 471 un mois plus tôt.

Le professeur Spiegelhalter a déclaré que le coronavirus n’était pas mentionné comme cause sur de nombreux actes de décès mais qu’il était probable qu’il s’agissait d’un facteur direct ou indirect. Il a déclaré que de nombreux médecins étaient initialement réticents à désigner le virus comme cause sur les actes de décès car il s’agissait d’une nouvelle maladie et ils ne pouvaient pas en être certains.

Certaines de personnes qui sont mortes d’autres causes peuvent avoir eu trop peur d’aller à l’hôpital, ne voulant pas être un fardeau pour les services de santé [ou n’y étant pas bienvenus], de sorte qu’ils peuvent être considérés comme des victimes indirectes possibles du virus, a-t-il soutenu. Mais il a ajouté que le nombre de décès causés par le virus signifiait que « rien ne laisse penser que les dommages collatéraux, aussi importants soient-ils, sont aussi importants que les dommages causés par le Covid-19 ».

L’ONS a déclaré mardi qu’il avait demandé à l’Agence nationale de santé publique d’enquêter sur les raisons pour lesquelles les décès dans les foyers de soins augmentaient si fortement [comme s’il pouvait y avoir le moindre doute sur la réponse].

Le FT a décomposé son analyse pour l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord, car ils signalent les décès hebdomadaires séparément. Il y a eu à ce jour près de 38 000 décès liés au Covid-19 en Angleterre et au Pays de Galles. En Écosse, ce chiffre est légèrement inférieur à 3 000 et juste inférieur à 500 en Irlande du Nord.

Étant donné que 24% des décès surviennent normalement dans des maisons de retraite au Royaume-Uni, l’analyse suggère qu’un peu moins de 11 000 personnes de plus que la normale sont décédées dans des établissements de soins depuis le début de l’épidémie.

Ian Hudspeth, président du Conseil du bien-être communautaire de la Local Government Association, a qualifié les données de l’ONS de « tristes et choquantes » et a souligné qu’elles mettaient en évidence les graves défis auxquels sont confrontés les maisons de retraite à travers le pays.

« Nous ne voyons pas encore le pic de stress sur le système de soins sociaux, en raison du délai entre les admissions à l’hôpital et la sortie, qui nécessitera de commencer à penser à déplacer la capacité entre les hôpitaux et dans la communauté pour répondre à une augmentation de la demande de soins », a-t-il ajouté.

Les données de l’ONS ont également montré que la grande majorité de tous les décès excessifs étaient des personnes âgées de plus de 75 ans. Cette tranche d’âge représentait 70% du total, la même proportion que ceux qui ont la mention du Covid-19 comme cause de la mort sur leurs actes de décès.

Le professeur Henegan a déclaré que cela était inhabituel pour une pandémie et reflétait les mêmes schémas de mortalité observés dans les épidémies saisonnières de grippe. « Dans toutes les pandémies précédentes, les jeunes étaient touchés de manière disproportionnée », a-t-il déclaré.

