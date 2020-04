Les personnes âgées sont « forcées de signer des formulaires de non-réanimation » au cas où elles attraperaient le coronavirus

Une femme de 85 ans a récemment été appelée par son médecin généraliste qui lui a demandé de décider si, en cas de symptômes de coronavirus, elle voulait aller à l’hôpital ou signer un formulaire DNR, a déclaré Age UK.

Des personnes âgées à travers le Royaume-Uni sont obligées de signer des formulaires « ne pas réanimer » (DNR), ont averti des organisations d’aide aux personnes âgées.

Age UK a déclaré qu’une femme de 85 ans avait récemment été appelée par son médecin généraliste qui lui a demandé de décider si, en cas de symptômes de coronavirus, elle voulait aller à l’hôpital ou signer un formulaire DNR.

Suite à une série d’incidents ces dernières semaines, des organisations caritatives de soutien aux personnes âgées, dont Age UK et Independent Age, ont publié une lettre ouverte appelant à l’abolition de cette politique afin de protéger « les droits fondamentaux de l’homme ».

« Beaucoup de personnes touchées ont ressenti de la peur et de l’anxiété et pensent que leur vie et leurs souhaits n’ont pas d’importance », indique la lettre. « C’est honteux et inacceptable. »

« La décision de signer ou non un formulaire DNR est une décision individuelle, et ils ont le droit de prendre cette décision sans se sentir sous pression. »

La lettre intervient une semaine après la publication d’une déclaration conjointe par le régulateur des soins de santé, la Commission pour la qualité des soins, l’Association médicale britannique, l’Alliance pour les soins et le Collège royal des médecins généralistes, mettant en garde contre cette pratique.

La France n’est pas en reste, malgré les mensonges ignobles d’Edouard Philippe qui prétend que le système hospitalier a tenu. Mais à quel prix ? Combien de morts à domicile ou en EHPAD auraient pu être sauvées si les hôpitaux pouvaient les admettre ?

« Il est inacceptable que des plans de soins préalables, avec ou sans complétion du formulaire DNR, soient appliqués à des groupes de personnes, quelles qu’elles soient », ont-ils déclaré.

La semaine dernière, le premier ministre écossais, Nicola Sturgeon, a déclaré que personne ne devrait être forcé de signer des formulaires DNR après qu’une femme de 86 ans ait accepté d’en signer un suite à une demande en ce sens de son médecin généraliste.

La lettre ouverte déclare :

« Des décisions difficiles et douloureuses devront être prises dans les semaines à venir, mais elles doivent être prises au cas par cas, en tenant compte des risques et des avantages, et des souhaits des gens, à travers des discussions honnêtes entre les patients, les médecins et les familles. Nous ne sous-estimons pas les pressions importantes auxquelles est confronté tout le personnel travaillant dans nos secteurs de la santé et des services sociaux en cette période difficile, mais il est crucial que nous continuions à protéger les droits fondamentaux des personnes. Il serait tout à fait inacceptable d’abandonner ces droits au profit de décisions globales et discriminatoires. »

Coronavirus : les parents d’enfants malades et handicapés invités à signer des formulaires « ne pas réanimer »

EXCLUSIF : Les parents choqués demandent si la vie de leurs enfants ne vaut pas la peine d’être sauvée, car les plus vulnérables sont invités à signer des formulaires « ne pas réanimer » au milieu de la crise du coronavirus

Les parents d’enfants vulnérables et malades sont furieux d’avoir été invités par leurs médecins généralistes à signer des formulaires de non-réanimation si leurs proches attrapent le Covid-19.

Une maman choquée, Margaret Ates-Suddes, dont le fils de 11 ans, Ilhan, a un cancer, a qualifié hier cette demande de vie ou de mort d’inhumaine.

Une autre mère furieuse affirme que son fils de 16 ans a été appelé directement par leur médecin généraliste qui lui a demandé de consentir à signer un formulaire DNR.

Le document ordonne aux médecins de ne pas effectuer de réanimation si un patient cesse de respirer ou si son cœur s’arrête.

L’Institut national pour la santé et l’excellence des soins (NICE) avait demandé aux médecins d’évaluer les personnes souffrant de troubles d’apprentissage, d’autisme ou de paralysie cérébrale sur une « échelle de fragilité clinique », ce qui signifierait que certains se verraient refuser un traitement hospitalier.

Quelques jours plus tard, NICE a fait volte-face après avoir été interpellé par des associations caritatives de soutien aux personnes handicapées, mais la façon dont les directives sont interprétées par les médecins généralistes reste préoccupante.

Ilhan, de Scar-borough, North Yorks, a une forme rare de cancer appelé fibrosarcome dans le cou et la mâchoire.

Il doit se nourrir à travers un tube et a un trou dans la gorge pour respirer.

Sa mère Margaret, 32 ans, a déclaré que l’appel choquant de leur médecin généraliste cette semaine était « totalement inattendu ».

Elle a déclaré :

« Ils ont demandé si nous voulions signer un DNR si Ilhan devait être transporté à l’hôpital avec le coronavirus. Quand j’ai protesté, un médecin m’a dit qu’il y avait eu une erreur. Mais comment diable peut-on voir l’âge d’un garçon de 11 ans sur un ordinateur et penser qu’il s’agit d’un comportement responsable ? Ilhan est un patient en oncologie et c’est quelque chose que nous déciderions avec son consultant à l’infirmerie générale de Leeds, où le traitement a été incroyable. »

Elle a ajouté : « Ilhan a combattu le cancer pendant sept ans et je ne laisserai personne l’abandonner. Personne n’a le droit de décider si quelqu’un est digne de réanimation ou non. Ilhan est un combattant et l’a toujours été. »

Personne n’était disponible pour réagir au centre de chirurgie d’Ilhan, que nous avons choisi de ne pas nommer.

Un garçon de 16 ans de Colchester, Essex, a également reçu un appel de son cabinet lui demandant s’il accepterait de signer le formulaire DNR. Le garçon, qui souffre d’asthme et du trouble du tissu conjonctif Ehlers-Danlos, a son mot à dire dans son propre plan de soins.

Sa mère a déclaré : « Le service de chirurgie a appelé pour lui demander s’il avait suffisamment de médicaments pour son asthme, puis lui a demandé s’il accepterait un DNR. Il leur a demandé ce que cela signifiait, et quand ils lui ont répondu, il s’est indigné : ‘Sûrement pas, je n’ai que 16 ans.’ »

« Il est sur le point de passer son bac. Comment sa vie ne peut-elle rien valoir ? Il pense que le gouvernement veut sa mort. »

Hier soir, le service de chirurgie générale du garçon a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter la question en raison de la confidentialité des données.

Elizabeth John, 61 ans, de Bridgend, dans le sud du Pays de Galles, a également obtenu des excuses de sa chirurgie générale après avoir reçu un formulaire DNR.

Elizabeth, qui a un cancer, a déclaré : «On m’a fait sentir que j’étais sans valeur et un fardeau pour la société. Mais je ne suis pas encore morte. »

Son service de chirurgie a écrit : « Notre lettre était mal rédigée et n’exprimait pas correctement les soins et l’engagement que nous avons pour nos patients. Nous tenons à nous excuser sincèrement. »

Le directeur général de Mencap, organisation caritative de soutien aux personnes souffrant de troubles cognitifs, Edel Harris, a déclaré :

« Ces lettres des cabinets de médecins généralistes sont profondément troublantes. Le fait d’avoir des besoins de soutien, de souffrir de fragilité, d’être des personnes à risque ou ayant un trouble d’apprentissage implique à leurs yeux automatiquement de ne pas obtenir un accès égal aux soins de santé, et potentiellement de mourir de façon évitable : ce raisonnement est inacceptable. Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que ces lettres ont déjà forcé des parents ou des tuteurs à prendre potentiellement des décisions de vie ou de mort. »

Le secrétaire à la santé travailliste du cabinet fantôme, Jonathan Ashworth, a déclaré : « Ce sera déjà une période extrêmement inquiétante pour les personnes vulnérables et leurs familles, et le fait de devoir prendre une décision comme celle-ci leur causera sans aucun doute plus de détresse. Les familles ne doivent pas être soumises à des pressions inacceptables dans ces circonstances et il est temps que les dirigeants de l’Agence Nationale de Santé (NHS) offrent des directives claires. »

Un porte-parole du NHS n’a pas souhaité commenter les cas individuels mais a déclaré : « Le principe clé est que chaque personne est une personne dont les besoins et les préférences doivent être pris en compte individuellement. Les politiques générales sont inappropriées, que ce soit en raison de problèmes de santé, d’un handicap ou de l’âge. »

