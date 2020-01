L’Immonde ne cache plus son agenda atlantiste, qu’il promeut en recourant aux falsifications les plus flagrantes, bafouant les règles les plus élémentaires de la déontologie.

On le voit par exemple dans cet article sur les manifestations contre la présence américaine en Irak vendredi 24 janvier, inspiré d’une dépêche de l’AFP. Alors que les autorités irakiennes parlent de 2.5 millions de manifestants dans les rues, et que les médias mainstream anglophones comme Time, CNN, le New York Times et même le Jerusalem Post parlent de centaines de milliers de manifestants pour le moins (et soulignent que Moqtada al-Sadr a « des millions de partisans »), l’AFP et Le Monde ont divisé le nombre réel de manifestants par 100 voire par 1 000, titrant : « Des milliers de manifestants réclament le départ des troupes américaines ».

Le titre a été changé depuis hier, convertissant les milliers en dizaines de milliers, mais tant l’URL de l’article que son contenu révèlent clairement l’imposture initiale. Et même ce nouveau titre divise encore par 10 ou par 100 le nombre de participants réel.

L’Associated Press avait fait plus fort encore, parlant de « centaines » de manifestants seulement.

Hundreds of supporters of an influential, radical Iraqi Shiite cleric gather in central Baghdad to demand that American troops leave the country. https://t.co/EZ3goJSQ8f — The Associated Press (@AP) January 24, 2020

Des centaines de partisans d’un religieux chiite irakien influent et radical se rassemblent dans le centre de Bagdad pour exiger que les troupes américaines quittent le pays.

Les abonnés au Monde eux-mêmes font part de leurs commentaires désabusés.

Il faut préciser que depuis plusieurs mois, les commentaires du Monde, réservés aux abonnés, qui apparaissaient auparavant sous les articles concernés, comme il est naturel, ont été relégués sans explication à une page différente, et ce pour tous les articles : de plus, ils sont soumis à des règles éditoriales plus strictes, confinant à la censure. Il s’agit clairement d’étouffer le désamour croissant entre la ligne éditoriale de L’Immonde et ses lecteurs.

Une telle falsification s’est retrouvée de manière plus flagrante encore au sujet des funérailles sans précédent de Qassem Soleimani. Alors que les médias du monde entier ont souligné la ferveur populaire sans précédent qui s’est manifestée dans les différents cortèges funéraires à travers l’Iran, réunissant des « millions de personnes » (la BBC, le Time, le New York Times, Euronews ou encore CNBC n’ont pas eu de mal à le reconnaître), L’Immonde a osé prétendre que « Dans la capitale, la population a offert le spectacle d’un rassemblement d’une ampleur jamais vue depuis les manifestations et contre-manifestations de la contestation post-électorale de 2009 ». Et ce alors que le mouvement de 2009, même selon les médias sionistes et le très politiquement correct Wikipédia, n’avait vu tout au plus que des « milliers » voire des « dizaines de milliers » de personnes manifester contre le pouvoir iranien ; Le Monde lui-même, en 2009, parlait seulement de « plusieurs milliers » de manifestants, mais il démultiplie ce nombre aujourd’hui et/ou divise celui des manifestants pro-Soleimani (par un facteur de 100 ou de 1 000) pour servir son récit anti-iranien).

Alors que le seul point de comparaison possible était les funérailles de l’Imam Khomeini en 1989, auxquelles des millions d’Iraniens avaient participé (France 24 a fait ce rapprochement, de même que le Times of Israel, qui souligne que les funérailles de Soleimani ont surpassé celles de Khomeini), Le Monde, qui ne donne pas sa propre estimation du nombre de participants aux funérailles de Soleimani (il cite seulement l’estimation de la télévision iranienne, à savoir « plusieurs millions », et parle de « marée humaine »), ne peut se résoudre à reconnaître ce que tous les analystes sérieux ont compris : malgré les sanctions paralysantes et la menace de guerre, le peuple iranien a fait une démonstration d’allégeance massive à son gouvernement et à sa politique extérieure, opposant un démenti cinglant à tous les mensonges colportés sur la prétendue « dictature-des-Mollahs-honnie-par-son-peuple ». Il est certain que cet élément a pesé dans la décision de Trump de ne pas riposter aux frappes iraniennes, car il était clair qu’une guerre l’opposerait à toute la nation iranienne et non à son seul « régime ».

Ainsi, Le Monde amenuise outrageusement l’importance des manifestations de soutien au pouvoir iranien, et observe le moindre mouvement pro-atlantiste par le petit bout de la lorgnette pour exagérer considérablement son importance. C’est ce qu’il a fait au sujet des manifestations marginales consécutives à l’aveu iranien concernant le Boeing ukrainien abattu par erreur, parlant de « mouvement de colère populaire contre le régime iranien » et de « vague de colère », bien qu’il ne s’agisse que de quelques centaines de personnes ; quant aux millions de participants au cortège funèbre de Soleimani, il ne s’agirait que d’une « mise en scène de l’unité nationale ». Il ne faut pas compter sur L’Immonde pour souligner que loin d’une marque de faiblesse, l’aveu de l’Iran est au contraire un signe de force et de confiance impensable pour tout autre pays. Comparons donc cela avec ce qu’ont fait les États-Unis lorsqu’ils ont abattu des avions de ligne, qu’ils l’admettent, comme pour l’Iran Air 665, ou qu’ils le couvrent, comme pour le TWA 800 ou l’Itavia Flight 870.

Ces exemples montrent bien que le journalisme mainstream en France est dans un état plus déplorable encore que ce qu’il peut être en Angleterre, aux Etats-Unis ou même en Israël.

Remarquons pour l’anecdote que RT en français, qui n’est qu’une pâle copie de Russia Today en Anglais (surtout pour tout ce qui touche au Moyen-Orient, où l’influence du CRIF se fait bien sentir), a colporté le même mensonge que Le Monde au sujet des manifestations anti-US à Bagdad, titrant Des milliers de personnes manifestent contre la présence américaine en Irak.

Le journalisme alternatif, en particulier francophone, a de beaux jours devant lui. Abonnez-vous !

Le Cri des Peuples