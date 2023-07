La porte-parole du ministère russe des affaires étrangères a accusé les médias américains de ne pas reconnaître la détérioration mentale de leur président.

Source : RT, le 28 juillet 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Les médias américains ignorent la réalité de la détérioration des capacités mentales du président Joe Biden, au lieu d’être honnêtes à ce sujet, a déclaré la porte-parole du ministère russe des affaires étrangères, Maria Zakharova.

Lors de ses apparitions publiques, Joe Biden « ne réagit pas correctement à certaines questions, ou ne réagit pas du tout à ce qu’on lui dit ou à ce qu’on lui demande. Il s’embrouille avec les personnes qui se trouvent en face de lui. Apparemment, sa conscience ne reflète pas la réalité », a déclaré la diplomate dans une interview exclusive accordée à RT vendredi.

Tellement sénile le Biden il peut pas aligner 2 phrases sans son antisèche… https://t.co/EOfzYBN3J4 — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) July 11, 2023

La question a été soulevée par l’intervieweur, Rory Suchet, qui a suggéré que M. Biden « avait quelques problèmes », peut-être liés à l’âge avancé du président, une idée que Mme Zakharova a rejetée.

« Un homme âgé peut être sage et un jeune homme en bonne forme physique peut être stupide », a-t-elle déclaré.

Mme Zakharova a reconnu la vaste expérience politique de M. Biden, âgé de 80 ans, mais a fait remarquer que les personnes qui l’entourent doivent gérer avec soin ses actions en public, et que la situation peut être encore plus grave dans un cadre privé.

Des établissements russes de soins aux personnes atteintes de démence utilisent Biden sur leurs affiches 😅😅😅 https://t.co/tlwHAy48CD — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) March 12, 2023

« Je suis désolé, des choses arrivent aux gens. Mais c’est effrayant quand le dirigeant des Etats-Unis… voit une personne morte dans le public », a fait remarquer Mme Zakharova. La diplomate faisait apparemment référence à un incident survenu en septembre dernier, lorsque M. Biden a demandé, lors d’un discours, où se trouvait la députée Jackie Walorski, décédée dans un accident de voiture. L’élue était décédée dans un accident de voiture le mois précédent.

La Maison Blanche a minimisé la gaffe, la secrétaire de presse Karine Jean-Pierre affirmant que Jackie Walorski était « au centre des préoccupations » du président, avant qu’il ne reçoive la famille plus tard dans la semaine. Les partisans de Joe Biden ont balayé les doutes quant à sa capacité mentale à se représenter l’année prochaine et à effectuer un second mandat, ce qui lui permettrait d’atteindre l’âge de 86 ans avant de quitter ses fonctions.

Joyeux 4 juillet. Biden : "Les Etats-Unis d'Amérique peuvent être définie en un seul mot…" Je me croyais fort en anglais mais même avec les sous-titres j'ai pas compris le mot. https://t.co/FkHF1n7Byx — Le Cri des Peuples (@lecridespeuples) July 4, 2022

Mme Zakharova a suggéré que les gens « soient honnêtes avec eux-mêmes » à propos de la situation, et au moins « n’aient pas peur d’en parler ».

