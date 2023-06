Sergey Sourovikine, le général russe commandant l’Opération militaire spéciale en Ukraine, adresse un message aux mutins du PMC Wagner leur demandant de se retirer.

Le Commandant adjoint des forces interarmées russes, le général Sergey Sourovikine, a demandé vendredi aux combattants de la société militaire privée Wagner Group de mettre fin à leur « rébellion » contre l’armée russe.

Dans un court message vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, M. Sourovikine a déclaré qu’il revenait tout juste du front, où les forces russes tenaient bon face à l’offensive ukrainienne.

« Je lance un appel aux combattants et aux commandants du PMC Wagner », a déclaré M. Sourovikine, toujours vêtu de son treillis. « Nous avons parcouru ensemble un chemin difficile. Nous avons combattu ensemble, pris des risques ensemble, subi des pertes ensemble et gagné ensemble. Nous sommes du même sang. Nous sommes des guerriers. Je vous demande instamment d’arrêter. L’ennemi attend simplement que la situation politique interne s’aggrave. Nous ne devons pas faire le jeu de l’ennemi en ces temps difficiles pour notre pays. »

Il a exhorté les troupes de Wagner à se soumettre aux autorités légalement élues « avant qu’il ne soit trop tard », à retourner dans leurs casernes et à exprimer leurs griefs de manière pacifique.

Plus tôt dans la journée de vendredi, le chef de Wagner, Evgeny Prigozhine, a accusé l’armée russe d’avoir pris pour cible l’un des camps de campagne de sa compagnie lors d’une attaque aux roquettes et d’avoir tué « de nombreux combattants », promettant de marcher sur Moscou et de s’occuper des responsables, et avertissant l’armée de ne pas s’en mêler.

Le ministère russe de la défense a déclaré que les accusations de M. Prigozhin « ne correspondaient pas à la vérité » et qu’il s’agissait d’une « provocation informationnelle ». Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le président russe Vladimir Poutine a été informé de la situation impliquant Prigozhine et Wagner, et toutes les mesures nécessaires ont été prises.

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB) a annoncé vendredi qu’il avait ouvert une enquête sur Prigozhine pour avoir « appelé à une rébellion armée ». Ce crime est passible d’une peine de 12 à 20 ans de prison.

Sourovikine, un général de l’armée de l’air, a été chargé de l’opération en Ukraine en octobre 2022, supervisant un redéploiement majeur dans la région de Kherson. En janvier de cette année, il est devenu l’adjoint du général Valery Gerasimov, chef de l’état-major général russe et commandant actuel de l’opération.

Le ministère de la défense met en garde les combattants de Wagner contre toute participation à un « coup d’État armé ».

Le ministère de la Défense de Moscou a offert des garanties de sécurité à ceux qui refusent de soutenir Evgeny Prigozhine.

Le ministère russe de la défense a exhorté les soldats de la société militaire privée du groupe Wagner à cesser leur insurrection armée et à retourner dans leurs bases.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère a affirmé que les membres de la PMC « ont été piégés et ont participé au pari criminel du chef du groupe Wagner, Evgeny Prigozhine », ajoutant que certains combattants du groupe Wagner « ont déjà compris leur erreur » et ont demandé aux autorités de les aider à retourner en toute sécurité dans leurs zones de déploiement permanentes.

« Cette aide a déjà été fournie aux soldats et aux commandants qui l’ont demandée », a déclaré le ministère, demandant aux membres du groupe Wagner de « faire preuve de prudence et d’entrer en contact avec les représentants du ministère russe de la Défense et des forces de l’ordre dès que possible. »

« Nous garantissons la sécurité de tous », ajoute le communiqué.

L’appel du ministère intervient après qu’Evgeny Prigozhine a accusé vendredi le ministère russe de la défense d’avoir effectué une frappe de missile sur un camp du PMC, qui aurait fait de nombreuses victimes, tout en promettant une réponse. Le ministère de la défense a démenti cette allégation et les autorités russes ont déclaré que le FSB avait ouvert une enquête criminelle à l’encontre de Prigozhine pour avoir appelé à une mutinerie.

Samedi matin, les médias ont fait état d’une activité militaire accrue dans la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, avec des vidéos montrant des chars et des groupes de soldats se déplaçant dans les rues.

