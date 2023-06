Discours de Vladimir Poutine aux citoyens de Russie, le 24 juin 2023.

Source : en.kremlin.ru

Traduction : lecridespeuples.fr

Je m’adresse aux citoyens russes, au personnel des forces armées, aux forces de l’ordre et aux services de sécurité, ainsi qu’aux soldats et aux commandants qui se battent actuellement sur leurs positions de combat, repoussant les attaques ennemies et le faisant de manière héroïque : je le sais pour m’être entretenu une fois de plus avec les commandants de toutes les sections de la ligne de front hier soir. Je m’adresse également à ceux qui ont été entraînés dans cette aventure criminelle par la tromperie ou les menaces et qui ont été poussés sur la voie d’un crime grave, à savoir une mutinerie armée.

Aujourd’hui, la Russie mène une lutte acharnée pour son avenir, repoussant l’agression des néonazis et de leurs protecteurs. Toute la machine militaire, économique et informationnelle de l’Occident est dirigée contre nous. Nous luttons pour la vie et la sécurité de notre peuple, pour notre souveraineté et notre indépendance, pour le droit d’être et de rester la Russie, un État à l’histoire millénaire.

Cette bataille, où se joue le destin de notre nation, exige la consolidation de toutes les forces. Elle exige l’unité, la consolidation et le sens des responsabilités, et tout ce qui nous affaiblit, tout conflit que nos ennemis extérieurs peuvent utiliser pour nous subvertir de l’intérieur, doit être écarté.

Par conséquent, toute action qui divise notre nation est essentiellement une trahison de notre peuple, de nos compagnons d’armes qui se battent actuellement sur la ligne de front. C’est un coup de poignard dans le dos de notre pays et de notre peuple.

Un tel coup a été porté à la Russie en 1917, alors que le pays participait à la Première Guerre mondiale. Mais la victoire lui a été volée : les intrigues, les querelles et la politique politicienne dans le dos de l’armée et de la nation se sont transformées en la plus grande tourmente, la destruction de l’armée et l’effondrement de l’État, ainsi que la perte de vastes territoires, conduisant finalement à la tragédie de la guerre civile.

Les Russes tuaient les Russes et les frères tuaient les frères, tandis que toutes sortes d’aventuriers politiques et de forces étrangères profitaient de la situation en déchirant le pays pour le diviser.

Nous ne permettrons pas que cela se reproduise. Nous protégerons notre peuple et notre État de toute menace, y compris d’une trahison interne.

Ce à quoi nous sommes confrontés est essentiellement une trahison. Des ambitions démesurées et des intérêts personnels ont conduit à la trahison : trahison de notre pays, de notre peuple et de la cause commune pour laquelle les soldats et les commandants du groupe Wagner se battaient et mouraient côte à côte, avec nos autres unités et troupes. Les héros qui ont libéré Soledar et Artyomovsk, villes et villages du Donbass, ont combattu et donné leur vie pour la Novorossiya et l’unité du monde russe. Leur mémoire et leur gloire ont également été trahies par ceux qui tentent d’organiser une révolte et poussent le pays vers l’anarchie et le fratricide, et, en fin de compte, vers la défaite et la capitulation.

Une fois encore, toute révolte interne constitue une menace mortelle pour notre État et notre nation. C’est un coup porté à la Russie, à notre peuple. Les mesures que nous prendrons pour défendre la patrie contre cette menace seront sévères. Tous ceux qui ont consciemment choisi la voie de la trahison, planifié une mutinerie armée et emprunté la voie du chantage et du terrorisme seront inévitablement punis et devront répondre de leurs actes devant la loi et notre peuple.

Les forces armées et les autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires. Des mesures antiterroristes supplémentaires sont désormais en vigueur à Moscou, dans la région de Moscou et dans plusieurs autres régions. Une action résolue sera également entreprise pour stabiliser la situation à Rostov-sur-le-Don. Elle reste difficile ; en effet, le travail des autorités civiles et militaires a été bloqué.

En tant que président de la Russie et commandant en chef suprême, et en tant que citoyen de la Russie, je mettrai tout en œuvre pour défendre le pays et protéger l’ordre constitutionnel ainsi que la vie, la sécurité et la liberté de nos citoyens.

Ceux qui ont organisé la mutinerie et pris les armes contre leurs camarades ont trahi la Russie et devront rendre des comptes. Je demande instamment à ceux qui sont entraînés dans ce crime de ne pas commettre une erreur fatale et tragique, mais de faire le seul bon choix : cesser de prendre part à des actions criminelles.

Je suis certain que nous préserverons et défendrons ce qui nous est cher et sacré, et qu’ensemble avec notre patrie, nous surmonterons toutes les épreuves et deviendrons encore plus forts.

Voir notre dossier sur la situation en Ukraine.

