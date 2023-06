Par Debbie Hayton

Source : The Spectator, 7 juin 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Si la communauté LGBTQIA+ est devenue une église pour le nouveau millénaire, elle attire certainement des adeptes dans le monde entier. Une enquête menée par Ipsos auprès de 22 500 adultes dans 30 pays a montré que 9 % des adultes s’identifieraient désormais comme LGBT+. Parmi la génération Z – ceux qui sont nés après 1997 – le chiffre est encore plus élevé : 14 % se déclareraient LGB, 2 % se diraient asexuels et 6 % se placeraient quelque part sous l’égide des transgenres.

Voir Toilettes scolaires, compétitions sportives, prisons : l’irrépressible folie transgenre

L’enquête montre clairement que « la visibilité des personnes LGBT+ a augmenté » en quelques années seulement. En ce « mois des fiertés », cela n’a rien de surprenant : nous sommes soumis à un barrage constant de « visibilité », avec des sociétés et des grandes entreprises qui sautent dans le train en marche. Mais est-ce vraiment utile pour les personnes LGBT comme moi ? Je crains que non et que nous ayons dépassé le stade où les individus s’identifient simplement comme LGBT+ pour entrer dans un nouveau monde où ils sont définis par leur sexualité ou leur identité de genre supposée.

L’impact de cette évolution sur les jeunes m’inquiète. L’augmentation de l’identification LGBT+ ne concerne pas les catégories « traditionnelles ». Environ 3 % des membres de la génération Z (ceux qui sont nés après 1997) se disent homosexuels, soit le même pourcentage que la population dans son ensemble. La plupart des réponses supplémentaires sont dues aux personnes qui s’identifient comme bisexuelles, pansexuelles, omnisexuelles ou asexuelles. Mais que signifie réellement être pansexuel ou omnisexuel ? Il n’y a que deux sexes, malgré ce qu’on a pu dire à ces jeunes. Et jamais auparavant, me semble-t-il, une faible libido – ou peut-être même une peur du sexe – n’a été un élément que les gens se forgent en tant qu’identité.

Voir Propagande transgenre auprès des enfants : progressisme ou « crime contre l’humanité » ?

L’identification transgenre peut cependant avoir des conséquences encore plus graves. Dans les sociétés occidentales développées, ce n’est pas la discrimination qui doit nous inquiéter – bien que 67 % des personnes interrogées reconnaissent que « les personnes transgenres subissent au moins une certaine discrimination » – mais l’impact potentiel sur notre corps. Je le sais, je suis passée par là.

Il y a douze ans, j’ai développé un besoin obsessionnel d’hormonothérapie et de chirurgie de réassignation sexuelle, motivé par la disponibilité de ces traitements. Mais à ce moment-là, j’étais bien installé dans la vie et j’avais donné naissance à mes enfants. Si j’avais été exposé à cette possibilité d’hormones et de chirurgie pendant mon adolescence, ma vie aurait été radicalement différente – mais je doute que cela m’aurait rendu plus heureux.

Voir Comment la propagande transgenre détruit de jeunes adolescentes

Malheureusement, c’est une chose que de nombreux adultes – désireux de faire preuve d’empathie ou même de ne pas offenser les jeunes – ne parviennent pas à comprendre. Interrogés sur leur opinion concernant l’accès des adolescents aux soins dits d’affirmation du genre, six sur dix ont déclaré que, « avec le consentement des parents, les adolescents transgenres devraient être autorisés à recevoir des soins d’affirmation du genre (par exemple, des conseils et des traitements hormonaux de substitution) ». Il s’agit là de deux approches très différentes. Les conseils sont certainement judicieux. Mais des hormones du sexe opposé pour des jeunes qui n’ont pas encore expérimenté ce que signifie être un adulte ? Il s’agit là d’un traitement expérimental qui, pour certains enfants, aura des répercussions tout au long de leur vie – et il est juste que nous l’envisagions avec prudence.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.