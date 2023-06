par Big Serge

Mise à jour sur la guerre russo-ukrainienne.

Le 20 mai, le groupe Wagner a forcé les troupes ukrainiennes à quitter leur dernière position dans les limites de la ville de Bakhmout, provoquant ainsi la fin nominale de la plus grande bataille du XXIe siècle (jusqu’à présent). Bakhmout a été le lieu le plus important des opérations militaires en Ukraine pendant la majeure partie des neuf derniers mois. Les combats s’y sont déroulés à un rythme effréné, les progrès étant souvent mesurés à l’échelle d’un seul pâté de maisons. Il s’agissait d’une bataille extrêmement violente et sanglante, mais parfois atrocement lente et apparemment indécise. Après d’innombrables mises à jour au cours desquelles rien d’important ne semblait s’être produit, de nombreuses personnes commençaient certainement à lever les yeux au ciel à la simple mention de Bakhmout. Par conséquent, la prise abrupte de la ville par Wagner en mai (comme on pouvait s’y attendre, les derniers 25% de la ville sont tombés très rapidement par rapport au reste) a semblé un peu surréaliste. Pour beaucoup, il semblait que Bakhmout ne se terminerait jamais – et puis, soudain, cela s’est terminé.

Bakhmout, comme la plupart des batailles urbaines de haute intensité, illustre le potentiel apocalyptique des combats modernes. Les bombardements intenses ont réduit de grandes parties de la ville à l’état de ruines, donnant l’impression que Wagner et les forces armées ukrainiennes (FAU) ne se battaient pas tant pour la ville que pour sa carcasse.

Le rythme lent et les destructions extrêmes ont fait de cette bataille un combat difficile à analyser. Tout semble si insensé – même dans le cadre du paradigme unique de l’art de la guerre. En l’absence d’une logique opérationnelle évidente, les observateurs des deux camps se sont empressés d’élaborer des théories expliquant que la bataille était en fait un brillant exemple d’échecs en quatre dimensions. En particulier, on peut facilement trouver des arguments de la part de commentateurs pro-ukrainiens et pro-russes affirmant que Bakhmout a été utilisée comme un piège pour attirer les hommes et le matériel de l’autre camp à des fins de destruction, tout en gagnant du temps pour accumuler de la puissance de combat.

Les sources pro-ukrainiennes affirment catégoriquement qu’une grande partie de la puissance de combat russe a été détruite à Bakhmout, tandis que les FAU ont reçu des blindés et un entraînement occidentaux pour constituer un ensemble mécanisé en vue de reprendre l’offensive. De même, les auteurs pro-russes semblent convaincus que les FAU ont perdu beaucoup d’hommes, alors que l’armée russe a préservé ses forces en laissant Wagner mener la plupart des combats.

Il est clair qu’ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux.

Dans cet article, j’aimerais faire une étude globale de la bataille de Bakhmout et évaluer les preuves. Quelle armée a réellement été détruite dans cette ville «stratégiquement insignifiante» ? Quelle armée a gaspillé sans compter ses effectifs ? Et surtout, pourquoi cette ville médiocre est-elle devenue le théâtre de la plus grande bataille du siècle ? Un homicide a été commis, mais personne ne s’accorde à dire qui a assassiné qui. Il faut donc procéder à une autopsie.

La route vers la fosse commune

La bataille de Bakhmout a duré si longtemps qu’il est facile d’oublier comment le front en est arrivé là et comment Bakhmout s’inscrit dans les opérations de l’été 2022. Les opérations russes de l’été se sont concentrées sur la réduction du saillant ukrainien autour de Lyssytchansk et Severodonetsk, et ont atteint un point culminant lorsque les forces russes ont ouvert la forteresse ukrainienne fortement défendue de Popasna, encerclé une poche de forces ukrainiennes autour de Zolote et se sont approchées de la route Bakhmout-Lyssytchansk. La chute de l’agglomération urbaine de Lyssytchansk-Severodonetsk a été relativement rapide, les forces russes menaçant d’encercler l’ensemble de la poche et de forcer le retrait des Ukrainiens.

À titre de référence, voici à quoi ressemblait la ligne de front dans le centre du Donbass le 1er mai 2022, avec l’aimable autorisation de MilitaryLand :

Dans ce contexte, Bakhmout menaçait déjà de devenir un champ de bataille majeur. Elle se trouvait littéralement à un carrefour, directement au centre du saillant ukrainien. Alors que les positions ukrainiennes de Lyssytchansk, Popasna et Svitlodarsk étaient enfoncées, les axes de l’avancée russe convergeaient vers Bakhmout.

Les forces ukrainiennes avaient grand besoin de stabiliser le front et d’établir une position de blocage stable, et il n’y avait vraiment pas d’autre endroit pour le faire que Bakhmout. Entre Lyssytchansk et Bakhmout, il n’y a pas de zones urbaines suffisamment solides pour ancrer la défense, et il n’était absolument pas question de ne pas défendre Bakhmout de manière adéquate, pour quelques raisons que nous pouvons énumérer :

Bakhmout occupe une position centrale dans ce secteur du front, et sa perte menacerait Siversk d’enveloppement et permettrait aux forces russes de contourner les défenses bien fortifiées et solidement tenues de Toretsk.

L’objectif stratégique russe de Slaviansk-Kramatorsk ne peut être défendu avec succès si l’armée russe contrôle à la fois les hauteurs à l’est (dans la région de Bakhmout) et Izioum.

Bakhmout elle-même était une zone urbaine défendable, avec des hauteurs dominantes à l’arrière, de multiples voies de ravitaillement, de bonnes liaisons avec d’autres secteurs du front et une ceinture périphérique de zones urbaines plus petites protégeant ses flancs.

Les forces ukrainiennes se trouvaient donc confrontées à une décision opérationnelle assez évidente. Il s’agissait, tout bien considéré, soit d’engager des réserves pour stabiliser le front à Bakhmout (un point d’ancrage défensif vital, solide et opérationnel), soit de risquer de laisser la Russie contourner et balayer toute une ceinture de défenses dans des endroits tels que Siversk et Toretsk. Le choix entre une option raisonnablement bonne et une option extrêmement mauvaise n’a pas suscité de grande controverse.

Après avoir perdu sa ceinture défensive orientale, l’Ukraine devait stabiliser le front quelque part, et le seul endroit approprié était Bakhmout – c’est donc là que les réserves ukrainiennes ont été envoyées en force, et que les FAU ont choisi de combattre. La logique opérationnelle, indifférente aux choses qui nous recommandent normalement les villes comme «importantes», a décrété que le Styx devait passer par Bakhmout.

La Russie est venue relever ce défi, avec pour fer de lance un groupe de mercenaires, composé de détenus maniant des pelles et dirigé par un traiteur chauve. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner ?

Progression opérationnelle

Parce que l’impression générale de Bakhmout est caractérisée par des combats urbains, il peut être facile d’oublier que la plus grande partie de la bataille s’est déroulée en dehors de la ville elle-même, dans les banlieues et les champs autour du centre urbain. L’approche de Bakhmout est encombrée d’un anneau de petits villages (des endroits comme Klynove, Pokrovske et Zaitseve) à partir desquels les FAU ont pu mener une défense tenace avec le soutien de l’artillerie dans la ville elle-même.

Bien que les forces russes aient nominalement atteint l’approche de Bakhmout à la fin du mois de juin (avant même la prise de Lyssytchansk) et que la ville se soit retrouvée à l’extrême limite de la portée des obus, elles n’ont pas immédiatement entamé une poussée concertée pour l’atteindre. Le 1er août, les premiers assauts sur la ceinture extérieure de villages ont commencé, et le ministère russe de la Défense a déclaré dans ses communiqués que les «batailles pour Bakhmout» avaient commencé. Cette date étant la plus logique pour l’historiographie, nous pouvons affirmer que la bataille de Bakhmout s’est déroulée du 1er août 2022 au 20 mai 2023, soit 293 jours au total.

Au cours des deux premiers mois de la bataille, les Russes se sont emparés de la plupart des localités situées à l’est de la route T0513 au sud de la ville et de la route T1302 au nord, privant Bakhmout et Soledar de la plupart de leurs zones tampons orientales et repoussant la ligne de contact jusqu’à la limite des zones urbaines proprement dites.

Phase 1 : la ceinture extérieure

À ce stade, les lignes de front se sont largement figées pour le reste de l’année, avant que Wagner n’ouvre la voie à de nouvelles avancées en s’emparant du petit village de Yakovlivka, au nord de Soledar. Ce succès peut être considéré comme le premier domino d’une chaîne d’événements qui a conduit à la défaite ukrainienne à Bakhmout.

Soledar joue un rôle unique et essentiel dans la géographie opérationnelle de Bakhmout. Établis sur une bande relativement longue et mince, Soledar et ses banlieues forment un bouclier urbain continu qui s’étend de l’autoroute T0513 (qui va au nord de Siversk) jusqu’à la route T0504 (qui va à l’est de Popasna). Cela fait de Soledar un bastion satellite naturel qui défend Bakhmout sur près de quatre-vingt-dix degrés d’approche. Soledar est également généreusement doté de bâtiments industriels, notamment la mine de sel qui lui a donné son nom, ce qui en fait un endroit relativement accueillant pour la mise en place d’une défense statique, avec de nombreux endroits profonds et des murs solides.

La prise de Yakovlivka par Wagner le 16 décembre marque cependant le premier signe que la défense de Soledar est en difficulté. Yakovlikva se trouve sur une position élevée au nord-est de Soledar, et sa prise a donné à Wagner une position puissante sur le flanc de Soledar. Les Ukrainiens l’ont compris et Soledar a été puissamment renforcé en réponse à la perte de Yakovlivka et à l’assaut anticipé. La prise de Bakhmoutske le 27 décembre (une banlieue de Soledar située directement sur son approche sud) a préparé le terrain pour un assaut réussi.

L’attaque sur Soledar a été relativement rapide et extrêmement violente, caractérisée par un soutien intense de l’artillerie russe. L’assaut a commencé presque immédiatement après la perte de Bakhmoutske le 27 décembre, et le 10 janvier, la défense cohésive de l’Ukraine avait été anéantie. Les dirigeants ukrainiens ont bien sûr nié avoir perdu la ville et ont inventé une histoire de contre-attaques glorieuses, mais même l’Institute for the Study of War (un organe de propagande du département d’État américain) a admis plus tard que la Russie avait capturé Soledar dès le 11 janvier.

La perte de Soledar, combinée à la prise début janvier de Klichtchiïvka au sud, a permis à Wagner d’entamer un enveloppement partiel de Bakhmout.

Phase 2 : dégager les flancs

C’est à ce moment-là que la discussion s’oriente vers un éventuel encerclement de Bakhmout par les Russes. Certes, les ailes russes se sont étendues rapidement autour de la ville, la plaçant dans un sac de feu, mais il n’y a jamais eu d’effort concerté pour prendre la ville dans un véritable encerclement. L’avancée russe s’est ralentie à l’approche d’Ivanivske, au sud, et sur l’autoroute M03, vitale, au nord.

Un véritable encerclement n’a probablement jamais été envisageable, principalement en raison de la complication de Tchassiv Yar, un bastion de l’arrière fermement tenu. Pour encercler complètement Bakhmout, les forces russes auraient été obligées de choisir entre deux options difficiles : soit bloquer la route de Tchassiv Yar à Bakhmout, soit élargir l’enveloppement suffisamment pour inclure Tchassiv Yar dans la poche également. L’une ou l’autre option aurait grandement compliqué l’opération, et Bakhmout n’a donc jamais été véritablement encerclée.

Ce que les Russes ont réussi à faire, cependant, c’est d’établir une position dominante sur les flancs, ce qui leur a permis d’accumuler trois avantages significatifs. Premièrement, ils ont pu diriger leurs tirs sur les dernières lignes de ravitaillement de Bakhmout. Deuxièmement, ils ont pu soumettre Bakhmout elle-même à des tirs d’artillerie intenses provenant de plusieurs axes. Troisièmement, et c’est peut-être le plus important, ils ont pu attaquer le centre urbain de Bakhmout à partir de trois directions différentes. Ce qui, en fin de compte, a grandement accéléré la chute de la ville. En avril, il était clair que l’accent n’était plus mis sur l’expansion de l’enveloppement sur les flancs, mais sur l’assaut de Bakhmout elle-même, et il a été rapporté que les unités régulières russes avaient pris le contrôle des flancs afin que Wagner puisse nettoyer la ville.

Phase 3 : le feu aux poudres

En avril et au début du mois de mai, les combats se sont enfin déplacés vers le centre urbain. Les unités des FAU dans la ville se sont finalement révélées incapables d’arrêter l’avancée de Wagner, en grande partie grâce à la coordination étroite des feux russes et à l’exiguïté de la défense ukrainienne – Wagner avançant dans la ville depuis trois axes, les grilles de tir de l’artillerie russe sont devenues très étroites, et la défense statique des FAU – bien que courageusement contestée – a été lentement réduite à néant.

Au début du mois de mai, il était clair que la ville tomberait bientôt, les FAU s’accrochant désespérément au bord ouest de la ville. L’attention s’est toutefois rapidement portée sur une contre-attaque ukrainienne sur les flancs.

Il s’agit là d’un cas assez classique où les événements sur le terrain sont dépassés par la narration. Des rumeurs de contre-attaque ukrainienne imminente circulaient depuis un certain temps, avancées par des sources ukrainiennes et russes. Les canaux ukrainiens reposaient sur l’idée que le général Oleksandr Syrskyi (commandant des forces terrestres des FAU) avait mis au point un plan visant à attirer les Russes à Bakhmout avant de lancer une contre-attaque sur les ailes. Cette idée semblait corroborée par les avertissements frénétiques du chef de Wagner, Evgueni Prigojine, selon lesquels les Ukrainiens avaient massé d’énormes forces dans les zones arrière, derrière Bakhmout, qui allaient être libérées pour contre-encercler la ville.

Quoi qu’il en soit, les mois de printemps ont passé sans qu’aucune contre-attaque étonnante des FAU ne se produise, et toutes sortes de pénuries de matériel et de retards météorologiques ont été mis en cause. Puis, le 15 mai, l’enfer a semblé se déchaîner. Les FAU ont finalement attaqué et Prigojine a déclaré que la situation sur les flancs s’approchait du pire des scénarios.

Les FAU ont apporté un groupe important d’unités sur le terrain, dont plusieurs de leurs meilleures formations et les plus expérimentées. Il s’agissait notamment d’unités de :

La 56e brigade

La 57e brigade mécanisée

La 67e brigade mécanisée

La 92e brigade mécanisée

La 3e brigade d’assaut (Azov)

La 80e brigade d’assaut aérien

La 5e brigade d’assaut

Cet important dispositif de frappe a attaqué une poignée de médiocres brigades de fusiliers motorisés russes, a obtenu quelques succès initiaux et s’est soldé par de lourdes pertes. Malgré l’affirmation de Prigojine selon laquelle les réguliers russes ont abandonné leurs postes et laissé les ailes russes sans défense, nous avons appris plus tard que ces forces – notamment les unités de fusiliers motorisés mobilisées – ont défendu leurs positions avec acharnement et ne se sont retirées que sous les ordres d’en haut. Ces retraits (de quelques centaines de mètres tout au plus) ont amené la ligne défensive russe à des positions solidement tenues le long d’une série de canaux et de réservoirs, que les FAU n’ont pas été en mesure de franchir.

Cela ne veut pas dire que la Russie n’a pas subi de pertes en se défendant contre une attaque ukrainienne tenace. La 4e brigade de fusiliers motorisés, qui était en grande partie responsable de la défense réussie à l’extérieur de Klichtchiïvka, a été gravement endommagée, son commandant a été tué et elle a dû être rapidement relevée. Cependant, le potentiel offensif du dispositif d’assaut ukrainien a été épuisé, et il n’y a eu aucune tentative de suivi au cours des deux dernières semaines.

L’acte final : La contre-attaque de l’Ukraine

En fin de compte, le plan Syrskyi tant vanté s’est avéré plutôt boiteux. La contre-attaque a réussi à débloquer quelques routes clés de Bakhmout, mais elle n’a rien fait pour empêcher Wagner de finaliser la prise de la ville, elle a brûlé la puissance de combat de plusieurs brigades de premier plan et, le 20 mai, les dernières positions ukrainiennes dans la ville ont été liquidées.

C’était une bataille étrange. Une progression atrocement lente sur les flancs de la ville, une menace matérielle d’encerclement et une concentration soudaine de l’énergie de combat de Wagner dans la ville elle-même, le tout sous la menace d’une énorme contre-offensive des FAU, qui s’est révélée inefficace et éphémère.

Il n’est donc pas évident que cette bataille corresponde à la logique opérationnelle de l’une ou l’autre armée, ni que quiconque en ressorte pleinement satisfait. L’Ukraine a manifestement perdu la bataille en termes nominaux, mais l’avancée russe a semblé si lente et Bakhmout si aléatoire sur le plan stratégique (du moins superficiellement) que le succès de Wagner peut être décrit comme une victoire à la Pyrrhus. Pour juger pleinement de la bataille de Bakhmout, nous devons tenir compte des pertes relatives et de la dépense de la puissance de combat.

La facture du boucher

L’estimation des pertes au combat en Ukraine est une tâche difficile, en grande partie parce que les estimations «officielles» des pertes sont souvent manifestement absurdes. Nous devons donc nous efforcer de trouver des chiffres raisonnables à l’aide d’approximations et d’informations auxiliaires. Les données relatives aux déploiements constituent l’une de ces sources d’information importantes : l’ampleur et la fréquence de l’affectation des unités nous permettent de nous faire une idée générale du taux de combustion. Dans ce cas particulier, cependant, nous constatons que les déploiements d’unités sont quelque peu difficiles à utiliser. Analysons la situation.

Tout d’abord, nous devons nous attaquer au fait incontestable qu’une grande partie de l’armée ukrainienne a été déployée à Bakhmout à un moment ou à un autre. La chaîne Telegram Grey Zone a dressé une liste de toutes les unités ukrainiennes qui ont été identifiées avec certitude (généralement par des messages sur les médias sociaux ou des mises à jour des FAU) comme étant déployées à Bakhmout tout au long des neuf mois de la bataille (c’est-à-dire qu’elles n’y étaient pas toutes en même temps) :

Il s’agit d’un engagement absolument énorme (37 brigades, 2 régiments et 18 bataillons distincts (plus des formations irrégulières comme la Légion géorgienne)) qui indique manifestement des pertes sévères (pour ce qu’elle vaut, la carte pro-ukrainienne Deployment Map de MilitaryLand admet un déploiement ukrainien tout aussi titanesque à Bakhmout). Cependant, cela ne nous permet pas d’évaluer précisément les pertes, principalement parce que l’ordre de bataille (ORBAT) de l’Ukraine est un peu confus. L’Ukraine répartit fréquemment ses unités en dessous du niveau de la brigade (par exemple, ses brigades d’artillerie ne se déploient jamais en tant que telles) et elle a la mauvaise habitude de cannibaliser ses unités.

Si l’on fait un calcul extrêmement approximatif, le retrait minimal des 37 brigades aurait facilement permis à l’Ukraine de dépasser les 25 000 pertes, mais il y a ici toutes sortes d’hypothèses douteuses. Tout d’abord, cela suppose que l’Ukraine retire ses brigades lorsqu’elles atteignent des niveaux de pertes inefficaces au combat (15% serait un chiffre indicatif ici), ce qui n’est pas nécessairement vrai – il existe des précédents où les FAU ont laissé mourir des troupes sur place, en particulier des unités de moindre qualité comme la défense territoriale. En fait, un volontaire australien (interview citée plus loin) a affirmé que la 24e brigade mécanisée avait subi 80% de pertes à Bakhmout. Il est donc possible qu’un grand nombre de ces brigades aient été épuisées au-delà des niveaux d’inefficacité des tâches (c’est-à-dire qu’elles n’ont pas été correctement relevées), mais qu’elles aient été entièrement détruites. Un article récent du New Yorker, par exemple, a interrogé les survivants d’un bataillon qui a été presque entièrement anéanti. Dans un autre cas, un colonel des Marines à la retraite a déclaré que les unités sur la ligne de front subissaient régulièrement des pertes de 70%.

Nous pouvons affirmer certaines choses avec certitude. Premièrement, l’Ukraine avait un taux d’utilisation extrêmement élevé qui l’a obligée à engager près d’un tiers de son ORBAT total. Deuxièmement, nous savons qu’au moins certaines de ces formations ont été laissées sur le front jusqu’à ce qu’elles soient détruites. Enfin, nous pouvons définitivement affirmer que les comptes rendus pro-ukrainiens sont incorrects (ou peut-être mensongers) lorsqu’ils affirment que la défense de Bakhmout a été menée pour permettre à l’Ukraine de gagner du temps pour se renforcer à l’arrière. Nous le savons d’abord et avant tout parce que Bakhmout aspirait insatiablement des unités supplémentaires, et ensuite parce que cette attaque comprenait un grand nombre de forces ukrainiennes de premier plan et de vétérans, et notamment une douzaine de brigades d’assaut, de brigades aéroportées et de brigades blindées.

L’approche de l’ORBAT des pertes pose toutefois un autre problème, qui concerne Wagner. L’un de nos objectifs est d’essayer d’obtenir une idée des taux comparatifs de pertes, et l’ORBAT n’est tout simplement pas un bon moyen d’y parvenir dans le cas particulier de Bakhmout. En effet, la bataille a été principalement menée du côté russe par le groupe Wagner, une énorme formation à la structure interne opaque.

Alors que du côté ukrainien, nous pouvons énumérer une longue liste de formations qui ont combattu à Bakhmout, du côté russe, nous ne mettons que le groupe Wagner, fort de 50 000 hommes. Wagner a bien sûr des sous-formations et des rotations internes, mais celles-ci ne sont pas visibles pour ceux d’entre nous qui sont à l’extérieur, et nous ne pouvons donc pas nous faire une idée de l’ORBAT interne de Wagner ou de l’engagement de la force. Nous comprenons généralement que Wagner dispose d’une structure de détachements d’assaut (probablement l’équivalent d’un bataillon), de pelotons et d’escouades, mais nous ne savons pas où ces unités sont déployées en temps réel, ni à quelle vitesse elles sont remplacées ou épuisées. Malheureusement, lorsque Prigojine s’est présenté devant les caméras, il a apporté des cartes sur lesquelles les dispositions des unités n’apparaissaient pas, laissant les nerds de l’ORBAT se creuser les méninges en vain pour tenter d’extraire des informations utiles. Ainsi, faute d’une bonne connaissance des déploiements de Wagner, nous sommes incapables d’établir une comparaison adéquate avec l’ORBAT ukrainien gonflé de Bakhmout.

Il existe cependant d’autres moyens d’obtenir des informations sur les pertes. L’organisation russe dissidente (c’est-à-dire anti-Poutine) Mediazona suit les pertes russes en compilant les notices nécrologiques, les annonces de décès sur les médias sociaux et les annonces officielles. Pour l’ensemble de la période de la bataille de Bakhmout (du 1er août au 20 mai), elle a dénombré 6184 morts parmi le personnel de Wagner, les détenus et les forces aéroportées (ces trois catégories représentant la majeure partie de la force russe à Bakhmout).

Pendant ce temps, Prigojine affirme que Wagner a subi 20 000 morts et blessés à Bakhmout, alors qu’il a infligé 50 000 morts et blessés aux Ukrainiens. En ce qui concerne le premier chiffre, le contexte de cette affirmation était une interview dans laquelle il critiquait le ministère russe de la Défense (comme il en a l’habitude), et il a intérêt à surestimer les pertes de Wagner (puisqu’il essaie de mettre en avant le sacrifice de Wagner pour le peuple russe).

Voici donc où nous en sommes avec les pertes de Wagner. Nous avons un «plancher», ou un minimum absolu d’un peu plus de 6000 morts (ces derniers étant identifiés de manière positive par leur nom) avec une marge d’erreur significative à la hausse, et quelque chose comme un plafond de 20 000. Le chiffre sur lequel j’ai travaillé est d’environ 17 000 morts au total pour Wagner dans l’opération Bakhmout (avec une fourchette min-max de 14 000 et 20 000, respectivement).

Cependant, il faut tenir compte de la composition de ces forces. Parmi les morts au combat identifiés avec certitude, les condamnés sont environ 2,6 fois plus nombreux que les opérateurs professionnels du groupe Wagner (autrement dit, les morts de Wagner seraient constitués à 73% de condamnés). Toutefois, selon le Pentagone (à prendre avec un gros grain de sel), près de 90% des pertes de Wagner sont des condamnés. En prenant une répartition prudente de 75/25 et en arrondissant les chiffres pour qu’ils soient jolis, j’estime que Wagner a perdu environ 13 000 condamnés et 4000 opérateurs professionnels. Si l’on ajoute les pertes des VDV et des unités de fusiliers motorisés combattant sur les flancs, le nombre total de morts russes à Bakhmout est probablement de l’ordre de 20 à 22 000.

Qu’en est-il des pertes ukrainiennes ? La principale question en suspens reste la suivante : qui se trouve à l’extrémité droite des ratios de pertes ?

Les commentateurs ukrainiens nous demandent constamment de croire que les pertes russes ont été bien plus importantes en raison de leur recours à des attaques par «vagues humaines». Plusieurs raisons permettent d’écarter cette hypothèse.

Tout d’abord, nous devons reconnaître qu’après neuf mois de combat, nous n’avons pas encore vu une seule vidéo montrant l’une de ces prétendues vagues humaines (c’est-à-dire des condamnés de Wagner attaquant en formation massive). Sachant que l’Ukraine adore partager des images d’erreurs russes embarrassantes, qu’elle n’hésite pas à diffuser du porno de guerre sanglant et qu’il s’agit d’une guerre menée avec des milliers d’yeux dans le ciel sous la forme de drones de reconnaissance, il est curieux qu’aucune de ces prétendues vagues humaines n’ait été filmée à ce jour. Lorsque des vidéos censées montrer des vagues humaines sont diffusées, elles montrent invariablement de petits groupes de 6 à 8 fantassins (nous appelons cela une escouade, pas une vague humaine).

Toutefois, l’absence de preuve n’est pas la preuve de l’absence. Cela étant dit, la thèse de la «vague humaine» a été contredite à de multiples reprises. Pour commencer, le général Syrskyi lui-même a contredit la théorie de la vague humaine et a déclaré que la méthodologie de Wagner consistait à faire avancer de petits groupes d’assaut sous une intense couverture d’artillerie. Les témoins du front sont d’accord. Un vétéran de l’armée australienne, volontaire en Ukraine, a donné une interview très intéressante dans laquelle il minimise les pertes dues à Wagner et souligne plutôt que «l’Ukraine subit beaucoup trop de pertes» – il ajoute ensuite que la 24e brigade a subi 80% de pertes à Bakhmout. Il note également que Wagner privilégie les groupes d’infiltration et les petites unités – tout le contraire des vagues humaines massives.

J’ai trouvé cet article du Wall Street Journal très emblématique de la question des vagues humaines. Il contient l’affirmation obligatoire de la tactique de la vague humaine : «L’ennemi ne prête pas attention aux pertes énormes de son personnel et continue l’assaut actif. Les abords de nos positions sont simplement jonchés des corps des soldats morts de l’adversaire». Cette description émane toutefois de l’appareil bureaucratique du ministère de la Défense. Qu’en est-il des gens sur le terrain ? Un officier ukrainien au front déclare : «Jusqu’à présent, le taux d’échange de nos vies contre les leurs favorise les Russes. Si cela continue ainsi, nous pourrions en manquer».

En fin de compte, il est difficile de croire que le taux de mortalité favorise l’Ukraine pour la simple raison que les Russes ont bénéficié d’un énorme avantage en termes de puissance de feu. Les soldats ukrainiens parlent librement de l’énorme supériorité de la Russie en matière d’artillerie et, à un moment donné, il a été suggéré que les FAU étaient surclassées à dix contre un. Les personnes interrogées par le New Yorker ont affirmé que la section mortier de leur bataillon ne disposait que de cinq obus par jour !

L’énorme avantage russe en matière d’artillerie et d’armement d’attente laisse supposer a priori que les FAU subirait des pertes effroyables, et c’est effectivement ce que nous disent de nombreuses sources sur le front. Et puis, bien sûr, il y a eu l’affirmation choquante, en février, d’un ancien marine américain à Bakhmout, selon laquelle l’espérance de vie sur la ligne de front n’était que de quatre heures.

Tout cela n’est qu’accessoire par rapport à l’essentiel. L’énorme inventaire des unités des FAU qui sont passées par Bakhmout comprenait quelque chose de l’ordre de 160 000 personnes au total. Si l’on considère que les taux de pertes se situent entre 25 et 30% (ce qui correspond à peu près au taux de destruction de Wagner), il est clair que les pertes de l’Ukraine ont été extrêmes. Je pense que les pertes totales irrécupérables pour l’Ukraine à Bakhmout étaient d’environ 45 000, avec une marge d’erreur de +/- 7000.

Mes estimations actuelles des pertes subies lors de la bataille de Bakhmout sont donc de 45 000 pour l’Ukraine, 17 000 pour Wagner et 5000 pour les autres forces russes.

Mais ce n’est peut-être même pas l’essentiel.

L’Ukraine perdait son armée, la Russie perdait sa population carcérale.

Il est relativement facile d’évaluer la bataille de Bakhmout si l’on considère les unités qui sont entrées en jeu. Bakhmout a brûlé une énorme partie de l’inventaire des FAU, notamment un grand nombre de ses brigades d’assaut expérimentées, alors que pratiquement aucune des forces conventionnelles russes n’a été endommagée (à l’exception notable des brigades de fusiliers motorisés qui ont vaincu la contre-attaque ukrainienne). Même le Pentagone a admis que la grande majorité des victimes russes en Ukraine étaient des condamnés.

Tout cela est plutôt cynique, personne ne peut le nier. Mais du point de vue du calcul non sentimental de la logique stratégique, la Russie s’est débarrassée de son atout militaire le plus jetable, laissant son ORBAT régulier non seulement complètement intact, mais en fait plus important qu’il ne l’était l’année dernière.

Pendant ce temps, l’Ukraine s’est retrouvée avec pratiquement aucune puissance offensive indigène – la seule façon pour elle de mener des opérations offensives est de disposer d’un ensemble mécanisé construit de toutes pièces par l’OTAN. Malgré toutes les fanfaronnades de l’Ukraine, l’engagement de forces à Bakhmout l’a empêchée d’entreprendre des opérations proactives tout au long de l’hiver et du printemps, sa contre-attaque multi-brigades à Bakhmout a échoué et ses partisans se sont accrochés à l’idée d’une contre-offensive imminente pour encercler Wagner par une armée de réserve qui n’existe pas. Il en a même été réduit à envoyer de petites colonnes volantes dans l’oblast de Belgorod pour lancer des raids de terreur, avant de les faire exploser – découvrant ainsi que la frontière russe est en fait truffée de forces de l’armée russe très intacte.

Je pense qu’en fin de compte, aucune des deux armées n’avait prévu que Bakhmout deviendrait le point central d’un combat d’une telle intensité, mais l’arrivée en force des réserves ukrainiennes a créé une situation unique. La Russie entamait un processus de constitution de forces importantes (la mobilisation commençant en septembre), et les environs de Bakhmout, encombrés, lents et semblables à Verdun, offraient à Wagner un bon endroit pour supporter la charge de combat pendant qu’une grande partie des forces russes régulières étaient en cours d’expansion et de rééquipement.

Pendant ce temps, l’Ukraine est tombée dans le piège des coûts irrécupérables et a commencé à croire à sa propre propagande sur la «Forteresse Bakhmout», et a permis à une brigade après l’autre d’être aspirée, transformant la ville et ses environs en une zone de massacre.

Maintenant que Bakhmout est perdue (ou, comme l’a dit Zelensky, qu’elle n’existe «que dans nos cœurs»), l’Ukraine se trouve dans une impasse opérationnelle. Bakhmout était après tout un très bon endroit pour mener une défense statique. Si les FAU n’ont pas pu le tenir, ou même produire un échange de pertes favorable, une stratégie consistant à tenir des ceintures fortifiées statiques peut-elle vraiment être considérée comme viable ? En attendant, l’échec du plan Syrskyi et la défaite d’une contre-attaque multi-brigades par des brigades de fusiliers motorisés russes jettent un sérieux doute sur la capacité de l’Ukraine à avancer sur des positions russes solidement tenues.

En fin de compte, l’Ukraine et la Russie ont toutes deux gagné du temps à Bakhmout, mais alors que la Russie a mis en place une société militaire privée qui a principalement perdu des condamnés, l’Ukraine a gagné du temps en consommant une partie importante de sa puissance de combat. Ils ont gagné du temps, mais du temps pour faire quoi ? L’Ukraine peut-elle faire quelque chose qui vaille les vies qu’elle a perdues à Bakhmout, ou n’était-ce que du sang pour le dieu du sang ?

source : Big Serge Thought

traduction Réseau International