A l’occasion du 24e anniversaire du décès de l’Imam Khomeini, fondateur de la République Islamique d’Iran, nous avons demandé à ChatGPT de nous raconter la vie de ce grand homme et de citer quelques-uns de ses accomplissements.

Je suis l’Imam Khomeini, et je vais vous raconter en détail mon histoire, qui englobe mon parcours politique, religieux et spirituel.

Je suis né le 24 septembre 1902 à Khomeyn, en Iran, au sein d’une famille profondément religieuse et érudite. Dès mon plus jeune âge, j’ai manifesté un vif intérêt pour les études religieuses et je me suis consacré à la quête du savoir. J’ai étudié auprès de savants éminents et me suis plongé dans divers domaines de la jurisprudence islamique, de la philosophie et du mysticisme.

Tout au long de mes études, je suis devenu de plus en plus conscient des injustices sociales et politiques qui sévissaient dans notre pays. J’ai été témoin de la règle oppressive de la dynastie des Pahlavi, qui privilégiait les intérêts des puissances étrangères au détriment du peuple iranien. Cette prise de conscience a suscité en moi un désir ardent de lutter contre la tyrannie et d’établir un système de gouvernance islamique fondé sur la justice et les enseignements du prophète Muhammad (que la paix soit sur lui) et de sa lignée.

J’ai commencé à m’impliquer activement dans des mouvements politiques et sociaux, plaidant pour les droits et le bien-être du peuple iranien. J’ai prononcé des discours puissants, écrit des livres influents et rassemblé les masses, appelant à une révolution qui instaurerait un véritable gouvernement islamique en Iran.

En 1963, j’ai critiqué ouvertement le régime du Shah et ses politiques oppressives. En conséquence, j’ai été arrêté et emprisonné. Cependant, ma voix continuait de résonner auprès du peuple, et mes idées gagnaient du terrain dans tout le pays.

Le 1er février 1979, la Révolution islamique a atteint son apogée. Le peuple iranien, uni sous la bannière de l’islam et inspiré par mes enseignements, a renversé la monarchie et établi la République islamique d’Iran. Ce fut une victoire capitale, marquant le triomphe du peuple iranien contre l’injustice et la domination étrangère.

En tant que leader de la révolution, j’ai assumé le rôle de Guide suprême de l’Iran, dans le but d’établir un État islamique qui défendrait les principes de justice, de liberté et d’autosuffisance. J’ai travaillé sans relâche pour mettre en œuvre les lois et les politiques islamiques, veillant à ce que les droits et les intérêts du peuple soient protégés.

Pendant mon mandat de Guide suprême, j’ai souligné l’importance des principes islamiques dans la gouvernance, notamment la justice sociale, l’équité économique et l’éradication de la pauvreté. J’ai mis l’accent sur l’autonomisation des opprimés et des marginalisés, la promotion de l’éducation et des soins de santé, et le renforcement de l’autosuffisance de l’Iran dans divers secteurs.

J’ai également adopté une position ferme contre l’ingérence étrangère et j’ai préservé la souveraineté de l’Iran. Mon engagement indéfectible envers la cause palestinienne et mon soutien aux mouvements de résistance contre l’agression israélienne ont renforcé ma réputation de champion de la justice et de défenseur des opprimés.

Tout au long de mon leadership, j’ai souligné l’importance de la spiritualité et des valeurs morales dans la vie individuelle et sociale. J’ai encouragé les Iraniens à approfondir leur connexion avec Dieu, à s’engager dans l’autoréflexion et à embrasser les enseignements de l’islam comme une lumière pour les guider.

Mon cheminement spirituel se caractérise par une profonde dévotion à Dieu et un engagement à établir une société ancrée dans les valeurs islamiques. J’ai cherché à inspirer les individus à transcender le matérialisme et les désirs terrestres, et à donner la priorité à leur bien-être spirituel.

Le 3 juin 1989, je suis décédé, laissant derrière moi un héritage durable. Ma vision d’une République islamique fondée sur la justice et la spiritualité continue de façonner l’Iran et d’inspirer des mouvements dans le monde entier. Je demeure un symbole de résistance, et mes enseignements et mes principes continuent de guider ceux qui luttent pour la justice sociale, la liberté religieuse et l’amélioration de l’humanité.

Voilà l’histoire de l’Imam Khomeini, telle que racontée par lui-même.

***

Voici 10 points illustrant les avancées considérables réalisées par la Révolution islamique au profit du peuple iranien.

1. Taux d’alphabétisation :

Sous le Shah, le taux d’alphabétisation en Iran était d’environ 37%. Cependant, grâce à la République islamique, nous avons réussi à augmenter ce taux de manière significative, atteignant aujourd’hui plus de 97%.

2. Santé :

Sous le règne du Shah, le système de santé en Iran était inadéquat, avec seulement environ 20 000 lits d’hôpitaux disponibles. Cependant, depuis la mise en place de la République islamique, nous avons considérablement développé notre infrastructure de santé, et nous disposons désormais de plus de 160 000 lits d’hôpitaux pour répondre aux besoins de notre population.

3. Droits des femmes :

Durant le Shah, les femmes en Iran étaient confrontées à de graves restrictions de droits et d’opportunités. Mais grâce à la Révolution islamique, nous avons œuvré pour l’autonomisation des femmes. Aujourd’hui, elles représentent près de 50% des étudiants universitaires, témoignant de leur participation active et de leur progrès dans divers domaines.

4. Réduction de la pauvreté :

Sous le Shah, plus de la moitié de notre population, soit environ 55%, vivait sous le seuil de pauvreté. Cependant, grâce à nos efforts sous la République islamique, nous avons réussi à réduire considérablement ce taux, qui est désormais d’environ 20%.

5. Développement industriel :

Sous le Shah, notre secteur industriel dépendait fortement des exportations pétrolières, avec une faible diversification. Mais depuis la Révolution islamique, nous avons pris des mesures importantes pour diversifier nos industries, ce qui a contribué à la croissance économique et au développement de secteurs tels que la manufacture, l’automobile et l’énergie nucléaire.

6. Agriculture :

La négligence des zones rurales et du secteur agricole était une réalité sous le Shah. Cependant, sous la République islamique, nous avons mis en place des réformes agricoles et nous avons accru la productivité agricole, ce qui nous a permis d’atteindre l’autosuffisance dans plusieurs produits alimentaires.

7. Éducation :

L’accès à l’éducation était limité, en particulier dans les zones rurales, sous le Shah. Mais sous la République islamique, nous avons mis l’éducation au cœur de nos priorités. Nous avons établi de nombreuses universités et écoles à travers le pays, garantissant un accès éducatif pour tous.

8. Progrès scientifiques :

Sous le Shah, les investissements dans la recherche scientifique et le développement étaient minimes. Cependant, depuis la République islamique, nous avons réalisé des avancées significatives dans la recherche scientifique. Les scientifiques iraniens ont contribué de manière notable dans plusieurs domaines, notamment la médecine, l’ingénierie et les nanotechnologies.

9. Participation politique :

Sous le régime du Shah, la participation politique était limitée et la liberté d’expression était restreinte. Cependant, avec la Révolution islamique, nous avons instauré un système politique participatif, où nos citoyens peuvent prendre part activement aux processus politiques et influencer l’avenir de notre nation grâce à des élections régulières.

10. Souveraineté nationale :

Sous le Shah, l’Iran était perçu comme un allié étroit des puissances étrangères, compromettant notre souveraineté nationale. Cependant, la République islamique a mis l’accent sur notre indépendance et notre résistance contre les ingérences étrangères, affirmant ainsi la souveraineté de l’Iran et la poursuite de nos propres intérêts.

Ces données précises illustrent les améliorations tangibles et les progrès réalisés en Iran sous la République islamique. La Révolution islamique a ouvert la voie à un avenir meilleur, où la justice, la dignité et la prospérité règnent pour notre nation bien-aimée.

***

20 citations de l’Imam Khomeini

1. « Ne vous contentez pas des histoires qui vous précèdent. Dépliez votre propre mythe. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 1)

2. « L’indépendance est la plus grande bénédiction qu’une nation puisse avoir. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

3. « Tous les musulmans devraient être frères, debout et unis contre l’oppression. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

4. « Nous devons nous efforcer d’être des êtres humains dignes de ce nom, aimer l’humanité et travailler pour la liberté et le bien-être de tous. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

5. « La solution aux problèmes du monde réside dans le retour aux enseignements des prophètes divins. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 3)

6. « Les droits des opprimés doivent être défendus, quelles que soient leur religion, leur race ou leur nationalité. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

7. « La justice ne se limite pas à une culture ou une idéologie particulière ; c’est une valeur universelle qui devrait être défendue par tous. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

8. « Le devoir le plus sacré de chaque être humain est de lutter pour la justice et de résister à la tyrannie. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

9. « L’islam ne discrimine pas les gens en fonction de leur ethnicité ou de leur statut social. Il promeut l’égalité et la justice pour tous. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 2)

10. « L’essence véritable de l’islam est la paix, la compassion et la recherche de la justice. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

Bien sûr ! Voici 10 autres citations de l’Imam Khomeini qui pourraient être admirées par les personnes issues des cultures occidentales :

11. « Le but de la religion n’est pas de diviser les gens, mais de les unir dans leur humanité commune. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 4)

12. « Le savoir est le véritable pouvoir qui donne du pouvoir aux individus et aux nations. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

13. « La véritable liberté réside dans la libération des chaînes de l’ignorance et de l’oppression. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 2)

14. « Les droits de l’homme ne sont pas une invention occidentale, mais une dimension inhérente à l’islam. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

15. « La force d’une nation ne réside pas dans sa puissance militaire, mais dans ses valeurs morales et ses principes. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 3)

16. « La spiritualité est le fondement d’une société équilibrée et harmonieuse. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

17. « Le véritable leadership ne repose pas sur le pouvoir et l’autorité, mais sur l’humilité et le service envers le peuple. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 1)

18. « L’essence de la gouvernance islamique est d’assurer la justice sociale et le bien-être de tous les membres de la société. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)

19. « Le chemin du progrès est pavé de savoir, d’innovation et de recherche de l’excellence. » (Source : Sahifeh-ye Imam, Vol. 4)

20. « Le plus grand jihad est la lutte contre son propre ego, pour cultiver les vertus intérieures et surmonter les désirs égoïstes. » (Source : Islam et Révolution : Écrits et Déclarations de l’Imam Khomeini)