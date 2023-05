Une victoire de l’opposition pourrait être bénéfique pour l’Occident, mais ne serait pas fatale pour la Russie, estiment les experts.

Par Lidia Misnik, journaliste basée à Moscou, spécialisée en politique, sociologie et relations internationales.

Source : RT, 13 mai 2023

Traduction : lecridespeuples.fr

Dimanche, des élections présidentielles et parlementaires auront lieu en Turquie. Selon les médias internationaux, les résultats pourraient marquer la fin de l’ère Recep Tayyip Erdogan. Ces affirmations sont confirmées par les sondages d’opinion qui montrent une légère avance du candidat de l’opposition, Kemal Kilicdaroglu. Dans le même temps, les experts estiment que cette fois-ci, le parti au pouvoir du président recevra beaucoup moins de voix que les années précédentes, ce qui lui ferait perdre le contrôle du parlement.

La Turquie est-elle en train de vivre un changement de pouvoir et un changement de cap dans sa politique étrangère ? Que cela signifierait-il pour la Russie et pour le monde en général ?

Équilibre des pouvoirs

Trois politiciens se présentaient à l’élection présidentielle : le leader actuel, Erdogan, âgé de 69 ans et membre de l’Alliance du peuple ; Kilicdaroglu, âgé de 74 ans et représentant de l’opposition au sein de l’Alliance nationale ; et Sinan Ogan, candidat de 55 ans de l’Alliance ATA.

Aucun des candidats nayant obtenu plus de 50 % des voix dimanche 14, un second tour aura lieu le 28 mai, ce qui était très probable d’après la plupart des sondages d’opinion.

La bataille se joue entre Erdogan et Kilicdaroglu, qui représente un regroupement de six partis d’opposition. Cependant, il est presque impossible de prédire une victoire pour l’un ou l’autre candidat sur la base des sondages d’opinion, car le public turc n’a pas de favori clairement établi.

ADA prévoyait une victoire d’Erdogan au premier tour, avec 50,6 % des voix, et estimait que son adversaire Kilicdaroglu recevrait 44,8 % des suffrages. Konda Research voyait les choses différemment, prévoyant 43,7 % des voix pour Erdogan et 49,3 % pour le chef de l’opposition. Les sondages des médias prédisaient des résultats similaires : un sondage du journal Hürriyet a prédit la victoire d’Erdogan tandis que le journal Duvar penchai en faveur du candidat de l’Alliance nationale. La seule chose sur laquelle tout le monde était d’accord, c’est qu’Ogan aura du mal à recueillir plus de 5 % des voix.

Alors que les chances d’Erdogan de remporter l’élection présidentielle sont considérées comme élevées, les élections parlementaires semblent bien différentes : le parti de la Justice et du Développement devrait probablement perdre sa majorité. Selon un sondage d’opinion réalisé par Motto et Bulgu Research, 34,2 % soutiennent le parti du président, tandis que 33 % soutiennent le Parti républicain du peuple, la plus grande faction d’opposition du pays. Un total de 32 partis et cinq alliances seront représentés sur les bulletins de vote.

Actuellement, il existe trois scénarios principaux sur la façon dont les élections turques pourraient se dérouler, a déclaré Amur Gajiyev, chercheur à l’Institut des études orientales de l’Académie russe des sciences, à RT. « Le premier est un résultat positif pour Erdogan et son parti : le président et son parti remportent l’élection après un ou deux tours », a déclaré l’expert. Le deuxième scénario suppose qu’Erdogan remporte les élections présidentielles mais que sa coalition soit défaite au parlement, ce qui entraînerait un changement de composition du parlement en faveur de l’opposition. Si les choses se déroulent selon le troisième scénario, Erdogan et la coalition au pouvoir perdront tous les deux.

« Indépendamment des conséquences des tremblements de terre et des rapports sur la mauvaise santé d’Erdogan, les experts pensent que le président actuel sera très probablement réélu, mais que son parti perdra de l’influence et n’aura plus le même degré de pouvoir politique. Cela signifie que la redistribution des forces au parlement ne sera pas en faveur de la coalition au pouvoir. Ce scénario pourrait provoquer une crise », estime l’expert.

Pourquoi les élections en Turquie sont-elles importantes ?

Au cours des dernières années, le poids diplomatique de la Turquie a considérablement augmenté. Non seulement les pays voisins, mais aussi les grandes puissances mondiales sont désormais tenus de prendre en compte les positions d’Ankara, souligne Gajiyev.

Grâce à son rôle de médiateur pratiquement unique qui a répondu à la crise alimentaire mondiale en facilitant l’accord sur les céréales, la Turquie a acquis d’importants avantages et déclare maintenant ouvertement que « le monde est plus grand que cinq », a ajouté l’expert. Cela fait référence aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, une situation qui, selon Erdogan, ne reflète pas la réalité mondiale d’aujourd’hui. « La Turquie vise à participer au système de gouvernance mondiale à un niveau élevé. Cela a été rendu possible en grande partie grâce au conflit russo-ukrainien et au rôle de la Turquie dans celui-ci », a déclaré Gajiyev.

Il a également noté que la Turquie est devenue une puissante plateforme de transit régionale, non seulement en termes d’énergie, mais aussi de nourriture, de transport et de logistique. Cela signifie qu’elle reçoit d’énormes transferts d’argent, de privilèges et de dividendes. Cependant, beaucoup ne célèbrent pas le fait que la Turquie se renforce, surtout compte tenu de la personnalité de son leader actuel. Au cours de l’année écoulée, l’intransigeance d’Erdogan s’est manifestée au sujet de l’admission de nouveaux membres de l’OTAN : Ankara s’oppose à l’adhésion de la Suède à l’alliance et a accusé Stockholm de soutenir le terrorisme.

Pour cette raison, les experts supposent que l’Occident espère une victoire de l’opposition en Turquie. « Kilicdaroglu est plus pro-occidental que les autres candidats », a déclaré Viktor Nadein-Rayevsky, chercheur principal à l’Institut de l’économie mondiale et des relations internationales de Moscou. Il note que le parti d’opposition a l’intention de revenir à l’idéologie kémaliste, qui est basée sur la vision du fondateur de l’État moderne, Mustafa Kemal Atatürk. « Les kémalistes sont axés sur les relations avec l’Occident. Ces idées, largement abandonnées par Erdogan, sont maintenant relancées », a déclaré l’expert.

Kirill Semenov, expert du Conseil russe des affaires internationales, est également d’accord. Il pense que si Kilicdaroglu remporte l’élection, « il travaillera plus activement avec les États européens, y compris l’OTAN, et partagera les vues générales de l’alliance ». « La Suède rejoindra de toute façon l’OTAN, c’est juste une question de temps. Bien que, peut-être, si Erdogan gagne, il puisse à nouveau essayer de retarder ce processus pour des raisons personnelles, par exemple, parce que l’Occident et l’OTAN ont activement soutenu Kilicdaroglu. Erdogan peut essayer de se refaire et de mettre des obstacles », a déclaré Semenov.

« Quoi qu’il en soit, la victoire de Kilicdaroglu sera bénéfique pour l’OTAN, car la politique étrangère indépendante d’Erdogan, en particulier au sein de l’alliance, n’est pas partagée par tout le monde, et certainement pas par l’opposition », a déclaré Nadein-Rayevsky.

Comment les élections en Turquie vont-elles affecter la Russie ?

Étant donné que la Turquie est actuellement le seul État membre de l’OTAN capable de tenir un dialogue complet avec la Russie, le résultat des élections influencera également le discours de Moscou avec les membres de l’alliance, selon Gajiyev. Si Erdogan remporte les élections, les relations de la Turquie avec la Russie, y compris la coopération énergétique et militaire, resteront une priorité. Nadein-Rayevsky estime que c’est un grand avantage pour Erdogan. Cependant, une victoire de l’opposition pro-occidentale ne signifierait pas un déclin instantané des relations entre Ankara et Moscou, car renoncer à tous les avantages que la Turquie tire de ses relations avec la Russie serait « au minimum une énorme stupidité en matière de politique étrangère », souligne Gajiyev.

Voir Idlib : la Russie dénonce la duplicité d’Erdogan, qui continue à soutenir les terroristes

« Je ne pense pas que même l’opposition ferait cela, sans parler d’Erdogan. Il me semble que les relations russo-ukrainiennes ne prendront pas de tournant brusque, surtout si Erdogan reste au pouvoir », a déclaré l’expert.

Pour l’instant, l’opposition adopte également une perspective pro-russe. Dans son manifeste électoral en janvier, l’Alliance Nationale s’est engagée à renforcer les liens avec la Russie par le biais d’un dialogue équilibré et constructif au niveau institutionnel.

« Nous favoriserons des relations avec la Russie au niveau institutionnel, et non au niveau du leadership comme c’est le cas actuellement sous Erdogan et le Parti de la justice et du développement. Nous maintiendrons des relations au niveau des institutions et du ministère des Affaires étrangères », a déclaré Unal Cevikoz, vice-président du parti chargé des relations étrangères, à RIA Novosti.

Il a souligné que concernant les relations avec Moscou, l’opposition tiendra compte à la fois des relations historiques de longue date entre les deux pays et de l’appartenance de la Turquie à l’OTAN. Il a également noté qu’Ankara continuerait de jouer le rôle de médiateur entre la Russie et l’Ukraine. S’adressant à une réunion d’experts à Moscou, Kilicdaroglu a déclaré que la fin du conflit ukrainien et la poursuite de l’accord sur les céréales étaient sa priorité s’il remportait les élections du 14 mai. Il a également souligné que des relations saines avec la Russie étaient dans l’intérêt de la Turquie.

« Je tiens à commenter les informations selon lesquelles les relations turco-russes prendront un autre cours pendant ma présidence et l’accession au pouvoir de l’Alliance Nationale. Notre gouvernement défendra toujours les intérêts de la Turquie. Et il est dans l’intérêt de la Turquie de maintenir des relations turco-russes saines et dignes », a-t-il déclaré.

Les déclarations de Kilicdaroglu indiquent qu’il n’approuve pas les positions anti-russes. « Comment notre gouvernement développera-t-il les relations turco-russes ? Avec prévisibilité, dignité et respect », a déclaré Kilicdaroglu.

Il a qualifié la coopération entre la Turquie et la Russie de partie essentielle de la stabilité régionale et s’est dit confiant que les deux pays pourraient renforcer et développer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment dans la lutte contre le terrorisme.

Le candidat de l’opposition a également rappelé le bombardement par la Turquie d’un avion de chasse russe Su-24 en 2015 et le meurtre choquant de l’ambassadeur russe Andreï Karlov à Ankara en 2016. Comme l’a noté Kilicdaroglu, ces événements témoignent de la fragilité des relations turco-russes, sujettes aux crises en raison du fait que l’administration turque actuelle « est guidée par des intérêts personnels et ignore les principes et les institutions ».

Voir Poutine sur l’avion russe abattu par la Turquie : « Allah a aveuglé la clique d’Erdogan »

« La mauvaise direction et l’imprévisibilité de la Turquie ont également un impact négatif sur les relations économiques entre nous. Même si le volume de nos échanges atteint 70 milliards de dollars, il existe un déficit important qui est préjudiciable à notre pays. Il est tout à fait possible de changer cela et de stabiliser nos relations économiques en trouvant un équilibre mutuellement bénéfique », a déclaré Kilicdaroglu.

Comme l’a noté Semenov dans une conversation avec RT, l’orientation pro-occidentale du candidat de l’opposition ne signifie pas que les accords russo-turcs conclus sous Erdogan seront annulés.

« Cette coopération est bénéfique pour la Turquie et elle sera certainement préservée à certains égards. Mais des mesures plus strictes peuvent également être imposées. Par exemple, la Turquie pourrait fournir une aide militaire supplémentaire à Kiev et pourrait tenir compte de ceux qui veulent qu’elle cesse d’être une plaque tournante pour contourner les sanctions anti-russes. Mais Ankara elle-même ne devrait pas imposer de sanctions contre la Russie, même si Kilicdaroglu accède au pouvoir », a déclaré l’expert.

Voir notre dossier sur la situation en Ukraine.

Pour soutenir ce travail censuré en permanence (y compris par Mediapart) et ne manquer aucune publication, faites un don, partagez cet article et abonnez-vous à la Newsletter. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Facebook, Youtube et VKontakte.